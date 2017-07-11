Белый дом против ограничений полномочий президента по вопросу антироссийских санкций

Директор по законодательным вопросам администрации США Март Шорт сообщил представителям американских СМИ о том, что Белый дом в целом поддерживает новый санкционный пакет против России, увязанный с санкциями против Ирана. Об этом сообщает газетаПри этом Шорт уточняет, что в самой трактовке новой законодательной инициативы есть нюанс, который «настораживает» администрацию. Речь идёт о том, что законопроект предполагает фактическое ограничение президентских полномочий. В документе, разработанном конгрессменами, говорится о том, что отменять или смягчать санкции в отношении России или Ирана президент США сможет лишь после обращения в Конгресс, где в свою очередь инициативу должны рассмотреть и вынести окончательный вердикт.The Washington Post пишет о том, что слова Дональда Трампа и представителя пресс-службы Белого дома Сары Сандерс по поводу антироссийских санкций противоречат друг другу. Трамп ранее заявлял, что вопрос санкций не обсуждался. А Сандерс в свою очередь отметила, что «возможная отмена санкций», о которой говорил Трамп в ходе предвыборной кампании, была обсуждена в Гамбурге. Российская делегация также отмечала, что санкции были обсуждены, и что Владимир Путин «указал Дональду Трампу на несправедливость их введения».Станет ли Конгресс менять суть законопроекта после заявлений представителей Белого дома?