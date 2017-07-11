08:27 11 июля

Белый дом против ограничений полномочий президента по вопросу антироссийских санкций

Директор по законодательным вопросам администрации США Март Шорт сообщил представителям американских СМИ о том, что Белый дом в целом поддерживает новый санкционный пакет против России, увязанный с санкциями против Ирана. Об этом сообщает газета
The Washington Post .

При этом Шорт уточняет, что в самой трактовке новой законодательной инициативы есть нюанс, который «настораживает» администрацию. Речь идёт о том, что законопроект предполагает фактическое ограничение президентских полномочий. В документе, разработанном конгрессменами, говорится о том, что отменять или смягчать санкции в отношении России или Ирана президент США сможет лишь после обращения в Конгресс, где в свою очередь инициативу должны рассмотреть и вынести окончательный вердикт.

Белый дом против ограничений полномочий президента по вопросу антироссийских санкций



The Washington Post пишет о том, что слова Дональда Трампа и представителя пресс-службы Белого дома Сары Сандерс по поводу антироссийских санкций противоречат друг другу. Трамп ранее заявлял, что вопрос санкций не обсуждался. А Сандерс в свою очередь отметила, что «возможная отмена санкций», о которой говорил Трамп в ходе предвыборной кампании, была обсуждена в Гамбурге. Российская делегация также отмечала, что санкции были обсуждены, и что Владимир Путин «указал Дональду Трампу на несправедливость их введения».

Станет ли Конгресс менять суть законопроекта после заявлений представителей Белого дома?

Использованы фотографии: Everything2.ru
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 06:00
    Да ладно вам..Пчелы против меда?Не может быть!Рука руку моет!
    210окв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:16
    Когда же против нас введут санкции только по факту самого нашего существования? ?? recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. Горный стрелок Сегодня, 06:40
      Так уже и вводят! По поводу "вмешательства в выборы"! А "кибератаки"? Поддержка Ирана... И ещё придумают...
      Горный стрелок
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:20
    Завуалированы все словесные "договоренности" Трампа на встрече с ВВП. Мало того опять введение новых санкций. Противники Трампа довольны - подмяли под себя президента. Ответ за нами. Надеюсь у нашей дипломатии полностью пропали иллюзии о возможности договориться с американцами хоть о чем-то.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:32
      Трамп с Путиным проводит встречу, знакомится, а США подготовили санкции против России ! Кудреватые мудрейки, мудреватые кудрейки !
      Uncle Lee
  4. kepmor Сегодня, 06:32
    самые главные санкции против России были введены в 90-е:
    - ЦБ стал филиалом ФРС США;
    - приватизация по чубайсу;
    -всё ворье с предателями во власти.
    так что нынешние санкции так...тьфу и размазать....
    kepmor
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