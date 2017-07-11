08:27 11 июля

В ходе учений на полигоне "Широкий Лан" погиб украинский военнослужащий

Представители 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в социальной сети Фейсбук опубликовали информацию об инциденте, который произошёл на полигоне «Широкий Лан». В ходе проведения учений погиб старшина ВСУ Руслан Шпинда. Сообщение о его гибели выглядит следующим образом:
10 июля, на полигоне "Широкий Лан" во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооружённых Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович. Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника.


О том, в чём конкретно заключалось нарушение мер безопасности украинским военнослужащим, не сообщается.

Заявлено, что по факту инцидента во время учений начато ведомственное расследование.


Ранее сообщалось, что на полигоне украинские десантники начали учения по преодолению водных преград на бронетехнике.

Из сообщения представителей упомянутой бригады:
Машина, которая заходит в воду, сначала цепляется тросом с очередным тягачом для страхования. После того, как машина заходит в воду до глубины примерно 1 метр - остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования. Далее старший машины докладывает на берег о готовности или неготовности осуществлять движение на плаву. Если движение разрешено, экипаж отцепляет страховочный трос, механик-водитель включает передачу и дальше боевая машина движется на плаву. Если обнаружено критическое протекание, машина возвращается на берег своим ходом или путем буксировки тягачом с берега. Все привлеченные боевые машины были проверены на готовность к преодолению водных преград с ходу методом «замачивания» и проверили себя на плаву. Экипажи боевых машин улучшили свои умения форсировать водные преграды с ходу.




О том, произошла ли гибель старшины во время учений по преодолению именно водных преград, не сообщается.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/79AMBUA
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Комментарии 9

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
    Честное слово, даже не капли мне его не жалко-они не заслужили даже жалости, унечтожая мирное население Донбасса.
    Изгоняющий либероидов
    1. Подрезчик Сегодня, 06:24
      Неудивительно, в ВСУ такой бардак, что может и не было нарушения ТБ, но "смелые" командиры сейчас составят рапорта так, что этот старшина будет виноват во всех смертных...
      Подрезчик
  2. 210окв Сегодня, 06:21
    Помер..ну и фиг с ним...Кстати об учениях.Не этих,а тех что у нас..Тоже бывают гибнут ребята.Про десантников в Краснодарском крае напомнить?Отцам-командирам?
    210окв
    1. Хагалаз Сегодня, 07:47
      Всегда и во всех армиях есть не боевые потери. С этим ничего не сделаешь.
      У меня сын недавно призвался, так у них солдат один от минингита умер. Каково? И какого х... тут над Украиной стебаться?
      Хагалаз
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    Экипажи боевых машин улучшили свои умения форсировать водные преграды с ходу.

    Это у них называется форсированием с ходу? На страховочном буксире заехали, осмотрелись. Если не течет (а у них все течет включая мозги) доложились, а уж потом можно подумать и о преодолении водной преграды (форсировании). На учениях (практических занятиях) по преодолению водной преграды обязаны присутствовать и тягачи и водолазы на плавсредствах для обеспечения мер безопасности. Но, чтобы так "форсировать" это могут только украинцы, которые совершенно не надеятся на свою технику.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:50
    Утонул вместе с БТР-ом? Бронетехника, бывает, тонет. Если за ней не ухаживать, и не готовить к таким испытаниям. Но тут не понятно. Учения были с боевой стрельбой... Может, и этот фактор?
    Горный стрелок
  5. Карась Сегодня, 07:10
    Экипажи боевых машин улучшили свои умения форсировать водные преграды с ходу.

    Особенно улучшил свои умения Руслан Шпинда...
    Карась
  6. Владимирец Сегодня, 07:14
    "Количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16, сообщает телеканал NBC."
    Владимирец
  7. Сергей-svs Сегодня, 07:34
    Ну и за чему здесь размещать эту новость? request Думаю никто из читателей ВО точно рыдать взахлёб не собирается! lol Чем больше укро-вояк сдохнет на своих полигонах, тем спокойнее жизнь будет у жителей ПДНР! yes
    Сергей-svs
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