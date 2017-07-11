В ходе учений на полигоне "Широкий Лан" погиб украинский военнослужащий

10 июля, на полигоне "Широкий Лан" во время проведения тактических учений с боевой стрельбой в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооружённых Сил Украины старшина Шпинда Руслан Михайлович. Командование высокомобильных десантных войск и военной части выражают соболезнования родным и близким погибшего десантника.

Машина, которая заходит в воду, сначала цепляется тросом с очередным тягачом для страхования. После того, как машина заходит в воду до глубины примерно 1 метр - остановка. Экипаж боевой машины визуально проверяет герметичность корпуса изнутри, в моторном и в десантном отделении, контролирует работу систем и механизмов, насосного оборудования. Далее старший машины докладывает на берег о готовности или неготовности осуществлять движение на плаву. Если движение разрешено, экипаж отцепляет страховочный трос, механик-водитель включает передачу и дальше боевая машина движется на плаву. Если обнаружено критическое протекание, машина возвращается на берег своим ходом или путем буксировки тягачом с берега. Все привлеченные боевые машины были проверены на готовность к преодолению водных преград с ходу методом «замачивания» и проверили себя на плаву. Экипажи боевых машин улучшили свои умения форсировать водные преграды с ходу.

Представители 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в социальной сети Фейсбук опубликовали информацию об инциденте, который произошёл на полигоне «Широкий Лан». В ходе проведения учений погиб старшина ВСУ Руслан Шпинда. Сообщение о его гибели выглядит следующим образом:О том, в чём конкретно заключалось нарушение мер безопасности украинским военнослужащим, не сообщается.Заявлено, что по факту инцидента во время учений начато ведомственное расследование.Ранее сообщалось, что на полигоне украинские десантники начали учения по преодолению водных преград на бронетехнике.Из сообщения представителей упомянутой бригады:О том, произошла ли гибель старшины во время учений по преодолению именно водных преград, не сообщается.