Турчинов за счёт активов Януковича предлагает увеличить военные расходы
Секретарь совета национальный безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который подписал указ о начале гражданской войны в стране, выступил с предложением об очередном увеличении военных расходов. По словам Турчинова, средства можно было бы изыскать «из общего и специального фондов госбюджета».
Турчинов заявил, что надеется на поддержку своей инициативы депутатами Верховной рады. УНИАН приводит заявление человека, которого на самой Украине называют «кровавым пастором»:
Кроме того, Турчинов предложил увеличить финансирование украинской службы исполнения наказаний.
Секретарь СНБО:
Чтобы у граждан Украины не возникало вопросов по поводу того, почему средства на ведение войны в бюджете есть, а средств на выполнение социальных обязательств нет, Турчинов сообщил, откуда в общем и специальном фондах появятся деньги. Турчинов утверждает, что такие фонды могут быть наполнены «за счёт продажи имущества Януковича и его окружения».
Турчинов заявил, что надеется на поддержку своей инициативы депутатами Верховной рады. УНИАН приводит заявление человека, которого на самой Украине называют «кровавым пастором»:
Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью. Правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета.
Кроме того, Турчинов предложил увеличить финансирование украинской службы исполнения наказаний.
Секретарь СНБО:
Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы.
Чтобы у граждан Украины не возникало вопросов по поводу того, почему средства на ведение войны в бюджете есть, а средств на выполнение социальных обязательств нет, Турчинов сообщил, откуда в общем и специальном фондах появятся деньги. Турчинов утверждает, что такие фонды могут быть наполнены «за счёт продажи имущества Януковича и его окружения».
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