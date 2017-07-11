08:28 11 июля

Турчинов за счёт активов Януковича предлагает увеличить военные расходы

Секретарь совета национальный безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, тот самый, который подписал указ о начале гражданской войны в стране, выступил с предложением об очередном увеличении военных расходов. По словам Турчинова, средства можно было бы изыскать «из общего и специального фондов госбюджета».

Турчинов заявил, что надеется на поддержку своей инициативы депутатами Верховной рады. УНИАН приводит заявление человека, которого на самой Украине называют «кровавым пастором»:
Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью. Правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета.


Кроме того, Турчинов предложил увеличить финансирование украинской службы исполнения наказаний.


Турчинов за счёт активов Януковича предлагает увеличить военные расходы


Секретарь СНБО:
Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы.


Чтобы у граждан Украины не возникало вопросов по поводу того, почему средства на ведение войны в бюджете есть, а средств на выполнение социальных обязательств нет, Турчинов сообщил, откуда в общем и специальном фондах появятся деньги. Турчинов утверждает, что такие фонды могут быть наполнены «за счёт продажи имущества Януковича и его окружения».


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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:24
    Пилите,пастор-пилите!А про золото партии вам не рассказать?Слушок?Может там тоже покопаетесь?
    210окв
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    А пастор-"патриот" не желает пополнить бюджет из кассы своих прихожан? Имущество Януковича сами же уже растащили по свои особнякам и что собрались продавать? А главное кому?
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 06:29
      Скорее всего желает пополнить СВОЙ бюджет за счет кассы своих прихожан..
      Цитата: rotmistr60
      А пастор-"патриот" не желает пополнить бюджет из кассы своих прихожан? Имущество Януковича сами же уже растащили по свои особнякам и что собрались продавать? А главное кому?
      210окв
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:34
        Согласен. Но он его и так пополняет не стесняясь.
        rotmistr60
    2. Подрезчик Сегодня, 06:40
      Средства на войну есть, а на социалку нет? Правильно, ребята, плевать на этот народ! Набивайте карманы и берите пример с Сени, тот уже давно с ярдом у сестры в штатах булки парит!!!
      Подрезчик
  3. Anarchist Сегодня, 06:29
    Медицина? Образование? Зачем? Зачем тратить деньги на то, что даёт жизнь? Всех нужно скорее отправить к создателю...
    Anarchist
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:23
      Цитата: Anarchist
      Медицина?

      у них дети умирают потому, что они отказались закупать вакцину в России
      ЛукичЪ
  4. inkass_98 Сегодня, 06:35
    Предлагаю сразу переходить к проскрипционным спискам: выгодно, надежно, источник финансирования практически неисчерпаем, поскольку пособником Януковича можно объявить кого угодно из находившихся "при деле" во времена работы Федорыча хоть в правительстве, хоть президентом.
    inkass_98
  5. atakan Сегодня, 06:43
    Это что за активы ,там ещё не поделили ?
    Золотой батон про..ли , вся недвижимость и движимость украдена .
    Банки внаХохляндии давно разбежались или национализированы
    вместе с вкладами , заводы ,пароходы ,нефтянку украли первыми .
    Про что там блеял Турчинов? В заметке ответа нет.
    atakan
    1. Александр 3 Сегодня, 06:53
      На плакате бы я написал (Союз хрена и ануса)
      Александр 3
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:25
        Цитата: Александр 3
        На плакате бы я написал (Союз хрена и ануса)

        а это председатель
        ЛукичЪ
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:50
    Там все уже разваровано, продать можно разве самого турчерта wassat
    Изгоняющий либероидов
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Это все риторика "для внутреннего употребления". Там все либо уже украдено, либо не доступно. Для таких "отнимателей и делителей"...В ВСУ беда с боеприпасами. Склады иссякают, да и сроки хранения там уже вышли. Пороха детонируют...Собрались строить завод. По производству боеприпасов. Это наверное, будет единственный завод, построенный в постмайданной Украине, если, конечно, смогут построить.
    Горный стрелок
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