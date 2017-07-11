Турчинов за счёт активов Януковича предлагает увеличить военные расходы

Что касается общего фонда бюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму около 3 млрд грн, это касается и Минобороны, и Нацгвардии, и наших исследований, и Нацполиции, и вопросов, связанных с кибербезопасностью. Правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 6 млрд грн из специального фонда госбюджета.

Из общего фонда бюджета также предлагается увеличить на 400 млн финансирование пенитенциарной системы Минюста. Так случилось, что там очень низкий уровень зарплат. И правительству, и Минюсту поручено представить на заседании СНБО реформу пенитенциарной службы.