С начала "мирных" протестов в Венесуэле погибли 108 человек

В Венесуэле продолжаются массовые акции оппозиции. При этом сами сторонники свержения президента Николаса Мадуро решили активизироваться в связи с тем, что «отмечают» своеобразный юбилей – 100 дней с начала выступлений на улицах Каракаса и других крупных городов страны.В микроблоге Твиттера министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил, что наиболее ожесточёнными акции сторонников оппозиции прошли в минувшие выходные в Альтамире, Сан-Антонио и Ла-Таоне. Ранения получили в общей сложности 9 стражей правопорядка – представителей боливарианской гвардии Венесуэлы.Семеро гвардейцев получили ранения в результате применения протестующими взрывпакета и "коктейлей Молотова".В общей сложности, с момента начала протестов в Венесуэле погибли уже 108 человек, включая как манифестантов, так и сотрудников правоохранительных органов. Возраст жертв кровопролитного противостояния в стране, поражённой экономическим кризисом, от 14 до 54 лет.Лидеры оппозиции заявляют о «преимущественно мирных протестах» и об «антинародных приказах Мадуро о применении силы». Однако кадры с улиц венесуэльских городов говорят о том, что венесуэльские «онижедети» далеки от мирного осуществления протестных акций. Применение взрывчатых веществ против сотрудников венесуэльской боливарианской гвардии явно противоречит попыткам оппозиции выставить жертвой исключительно свою сторону.Кстати, фотографии «мирного протеста», на которых виден откровенный радикализм вплоть до применения бутылок с зажигательной смесью митингующими, публикуют сами же оппозиционеры в социальных сетях.