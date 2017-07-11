08:27 11 июля

С начала "мирных" протестов в Венесуэле погибли 108 человек

В Венесуэле продолжаются массовые акции оппозиции. При этом сами сторонники свержения президента Николаса Мадуро решили активизироваться в связи с тем, что «отмечают» своеобразный юбилей – 100 дней с начала выступлений на улицах Каракаса и других крупных городов страны.

В микроблоге Твиттера министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил, что наиболее ожесточёнными акции сторонников оппозиции прошли в минувшие выходные в Альтамире, Сан-Антонио и Ла-Таоне. Ранения получили в общей сложности 9 стражей правопорядка – представителей боливарианской гвардии Венесуэлы.

Семеро гвардейцев получили ранения в результате применения протестующими взрывпакета и "коктейлей Молотова".


В общей сложности, с момента начала протестов в Венесуэле погибли уже 108 человек, включая как манифестантов, так и сотрудников правоохранительных органов. Возраст жертв кровопролитного противостояния в стране, поражённой экономическим кризисом, от 14 до 54 лет.

Лидеры оппозиции заявляют о «преимущественно мирных протестах» и об «антинародных приказах Мадуро о применении силы». Однако кадры с улиц венесуэльских городов говорят о том, что венесуэльские «онижедети» далеки от мирного осуществления протестных акций. Применение взрывчатых веществ против сотрудников венесуэльской боливарианской гвардии явно противоречит попыткам оппозиции выставить жертвой исключительно свою сторону.

С начала "мирных" протестов в Венесуэле погибли 108 человек


Кстати, фотографии «мирного протеста», на которых виден откровенный радикализм вплоть до применения бутылок с зажигательной смесью митингующими, публикуют сами же оппозиционеры в социальных сетях.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 3

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:47
    Если внимательно на вме это посмотреть то на заднем плане опять полосатые уши будут!
    Интересно только как все это заеончится.
    Alex_Rarog
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:54
    Жаль, не доживем мы до гражданской войны в сша -вот что должно быть для нас целью номер один -добиться развала истенной империи зла и бед на кусочки, которые потом нельзя будет собрать воедино никогда! !!
    Изгоняющий либероидов
  3. anjey Сегодня, 08:20
    все под копирку,вот еще один "кровавый режим" подготовили для общественного мнения запада,как и с Асадом, пора скандировать Мадуро должен уйти и готовить на его место "своего" клоуна-марионетку....
    anjey
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