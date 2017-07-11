Киев намерен ввести электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян
Согласно информации РИА Новости , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении Киева ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан РФ, въезжающих в страну.
Аналогичная мера, с его слов, затронет россиян, проживающих на территории Украины.
Как он указал, система биометрического контроля начнет функционировать не позже 2018-го.
Как ранее пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, ужесточение режима въезда будет происходить поэтапно.
Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич пояснил, что обозначенные к принятию украинской стороной меры вызовут ответные действия.
То есть гражданин России, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД.
Аналогичная мера, с его слов, затронет россиян, проживающих на территории Украины.
Кроме этого, вводится требование об обязательной регистрации граждан России, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины.
Как он указал, система биометрического контроля начнет функционировать не позже 2018-го.
Но не исключаю, что она заработает еще до конца этого года.
Как ранее пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, ужесточение режима въезда будет происходить поэтапно.
Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич пояснил, что обозначенные к принятию украинской стороной меры вызовут ответные действия.
Наш долг — предупредить: ответные шаги обязательно последуют.
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