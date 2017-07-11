Киев намерен ввести электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

То есть гражданин России, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД.

Кроме этого, вводится требование об обязательной регистрации граждан России, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины.

Но не исключаю, что она заработает еще до конца этого года.

Наш долг — предупредить: ответные шаги обязательно последуют.