08:27 11 июля

Киев намерен ввести электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян

Согласно информации РИА Новости , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении Киева ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан РФ, въезжающих в страну.

То есть гражданин России, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД.


Киев намерен ввести электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян



Аналогичная мера, с его слов, затронет россиян, проживающих на территории Украины.

Кроме этого, вводится требование об обязательной регистрации граждан России, которые находятся на территории Украины в месте их постоянного пребывания, а также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины.


Как он указал, система биометрического контроля начнет функционировать не позже 2018-го.

Но не исключаю, что она заработает еще до конца этого года.


Как ранее пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, ужесточение режима въезда будет происходить поэтапно.

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич пояснил, что обозначенные к принятию украинской стороной меры вызовут ответные действия.

Наш долг — предупредить: ответные шаги обязательно последуют.


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Комментарии 16

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  1. Подрезчик Сегодня, 06:45
    Ответные действия...Представляю кучу украинских работяг в России, матерящихся и проклинающих свое родное правительство! good
    Подрезчик
    1. 210окв Сегодня, 06:56
      Я конечно двумя руками "ЗА" визовый режим.Однако наше глубоко озабоченное правительство этого не допустит.. yes
      210окв
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:30
        Цитата: 210окв
        Однако наше глубоко озабоченное правительство этого не допустит..

        ещё как допустит. это сколько ещё недовольных политикой парашки появится в/на руине
        ЛукичЪ
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:21
      Подрезчик
      Представляю кучу украинских работяг в России, матерящихся и проклинающих свое родное правительство!
      А процентов 80% из этих работяг и так матюками такими кроют его что уши в трубку скручиваются.Скажите что есть 20% которые свидомые и у нас умудряются работать.Вот как эту шоблу не пустить или отправить от нас .Вот в чём вопрос.Может нашим чипировать свидомых? laughing
      Наблюдатель2014
      1. Подрезчик Сегодня, 07:28
        Можно и чипировать! Чип на ухо, как коровам!
        Подрезчик
      2. 210окв Сегодня, 07:30
        Кроют?Вот только пусть попробуют сделать это у себя дома!А то вишь ты,какие смелые!Болтать они тут все горазды.А там засунут свой язык в то самое место пониже спины и будут проклинать москалей.
        Цитата: Наблюдатель2014
        Подрезчик
        Представляю кучу украинских работяг в России, матерящихся и проклинающих свое родное правительство!
        А процентов 80% из этих работяг и так матюками такими кроют его что уши в трубку скручиваются.Скажите что есть 20% которые свидомые и у нас умудряются работать.Вот как эту шоблу не пустить или отправить от нас .Вот в чём вопрос.Может нашим чипировать свидомых? laughing
        210окв
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:50
    Украина вводит регистрацию россиян, Грузия собирает подписи ! А может граждан этих недостран, просто не пускать в Россию ! Хотя бы на годик !
    Uncle Lee
  3. Moskovit Сегодня, 06:53

    Именно так будут думать на Украине после введения ответных мер.
    Moskovit
  4. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Украинские работяги я думаю после наших ответных мер точно захотят взяться за покрышки и в Киев.
    Александр 3
    1. Шарапов Сегодня, 07:05
      Цитата: Александр 3
      Украинские работяги я думаю после наших ответных мер

      Конечно возьмутся, непременно!
      Но только если им кто-нибудь заплатит. По-другому - никак (нэма дурных)..
      Шарапов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:32
        Цитата: Шарапов
        Но только если им кто-нибудь заплатит. По-другому - никак (нэма дурных)..

        да вроде как коломойский готовится
        ЛукичЪ
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:58
    Ответные меры, это выезд Россиян из укроины домой вместе с исконно Российскими землями!
    Изгоняющий либероидов
  6. Anarchist Сегодня, 06:59
    Что так мелочится? Сразу клеймо на лбу!
    Оукнутся мышкины слёзы...
    Anarchist
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:00
    У властей нашей страны должен главенствовать принцип -"все мое верну себе, ",и вернуть России ее земли полностью.
    Изгоняющий либероидов
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    Отвечать будем или опять на радость нацикам в руководстве Украины озаботимся возможными трудностями "простых украинцев"? Пора приводить к нормальному бою хунту через коллектив, т.е население Украины.
    rotmistr60
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:38
    Они с маниакальным упорством отпиливают себе ногу. Плачут, больно же, но пилят... wassat
    Горный стрелок
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