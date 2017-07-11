08:28 11 июля

МО Азербайджана: В Баку прибыл груз боеприпасов из России

Азербайджанские СМИ сообщают о том, что в страну доставлена партия «новейших российских боевых средств». При этом средства массовой информации республики ссылаются на министерство обороны Азербайджана, сообщающее, что поставки осуществлены в рамках договорённостей о военно-техническом сотрудничестве.

МО Азербайджана: В Баку прибыл груз боеприпасов из России


В порту города Баку осуществлена выгрузка контейнеров с боеприпасами. Речь, как сообщается идёт об артиллерийских снарядах и ракетах, предназначенных как для точного, так и для площадного поражения боевых средств, инженерных сооружении и живой силы противника.


Из сообщения пресс-службы Минобороны Азербайджана:
Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.


На официальном канале главного военного ведомства Азербайджана публикуется видео с разгрузкой боеприпасов в порту азербайджанской столицы.



Минобороны Азербайджана не особенно скрывает, что готово применять приобретённые боеприпасы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, если это будет необходимо с точки зрения Баку.

Использованы фотографии: mod.gov.az
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Комментарии 21

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  1. Teberii Сегодня, 07:01
    Готовятся к очередной войне.Деньги не пахнут .
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 07:11
      Сказать тут нечего..Конфликт "якобы"заморожен и можно поставлять вооружение двум странам одновременно?Я думаю что просто выполнение ранее заключенных договоров.Отказаться от поставки?Ну,тогда будем как укропитеки..
      210окв
      1. Shurik70 Сегодня, 07:40
        Цитата: 210окв
        можно поставлять вооружение двум странам одновременно?

        Для масштабов Армении с Азербайджаном оружие "для точного, так и для площадного поражения боевых средств" - это примерно то же, что для России и США ядерное. Ругаться можем, а воевать опасаемся.
        Так что имеет смысл побряцать оружием. Но только если с двух сторон.
        А если одна из сторон будет 100% уверена в почти бескровной победе, война может и полыхнуть.
        И к стати, если деньги и желание есть, то оружие всё равно купят. Если не у нас, то "у них"
        Shurik70
        1. Хагалаз Сегодня, 07:54
          Точно, нужно вооружать и тех, и других в равной степени. Пыла поубавится и глядишь "мирно" друг на друга зубы скалить будут.
          Хагалаз
    2. сибиралт Сегодня, 07:35
      Теперь нужно и Армении патронов покинуть. Пусть трохи поубивают друг - друга.
      сибиралт
  2. Карась Сегодня, 07:02
    Как-то не очень понятно - Россия заталкивает вооружение и Армении и Азербайджану...
    Карась
    1. Cветлейший Сегодня, 07:06
      Если будем продавать не мы, будут продавать другие, оружие будет в любом случае. И не всё оружие мы им продаём, в итоге они бегут за аналогам к другим.
      Cветлейший
    2. Чёрный Сегодня, 07:40
      Цитата: Карась
      Как-то не очень понятно - Россия заталкивает вооружение и Армении и Азербайджану...

      Как то не очень понятно - сша заталкивает вооружение и туркам и курдам smile
      ....Армения и Азербайджан объявили друг-другу войну? Нет!....У нас есть контрактные обязательства по поставке вооружений? Да!...В чём вопрос?
      Чёрный
  3. Anarchist Сегодня, 07:02
    В Ереван тоже? Своих миротворцев подставляем...
    Anarchist
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:03
    Ракеты для "смерчей" и" ураганов "-то есть по сути наступательное оружие. Не удевлюсь если нечто подобное также и в Армении без шума выгружалось. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Арарат Сегодня, 07:22
      Это ракеты для Солнцепёка. Прочитал на Азербайджанских ресурсах
      Арарат
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:10
    Нужно было в Азербайджан отправить стратегическое оружие сайта wassat -ОТДЕЛА -Старпера -Михана -Виталия wassat Большего ужаса и придумать невозможно! !! wassat
    Изгоняющий либероидов
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:12
    А в Армении "Искандеры" есть. Если что, и по Баку, и по нефтепромыслам "засветить" могут. Как же это все сложно... Азербайджанцы много сотен лет резали армян. И вряд ли им это удасться впредь.
    Горный стрелок
    1. Zaurbek Сегодня, 07:42
      После многих сотен лет обычно полностью вырезают. Армяне не так многочисленны (хотя мне иногда кажется, что очень многочисленны). Угнетали и периодически устраивали резню и не азербайджанцы а турки...
      Zaurbek
      1. faiver Сегодня, 08:02
        "после многих сотен лет полностью"? разве? название израиль вам ничего не говорит? их пару тысячелетий гоняли и живы .... hi
        faiver
    2. donavi49 Сегодня, 08:11
      И? Вы переоцениваете ОТРК в роли принуждения к переговорам. В условиях А-А конфликта - ну зарядит один А всем боекомплектом по Баку и нефтепромыслам. Ну и что? Ну порушит пару кварталов сумарно. Ну осложнит нефтепромысел на 2-3 недели. И? Сдаваться думаете другой А будет? Нет - он будет жечь вот теми смерчами. Пушить своей подготовленной и вооруженной армией. Результат конфликта решится на фронте. Не ОТРК, а армиями на поле боя.
      donavi49
  7. Толстоевский Сегодня, 08:03
    как сказал классик
    Толстоевский
  8. финиш Сегодня, 08:06
    Для уважаемых компетентных комментаторов говорящих что не купят у нас купят у других-в США и Европе уже 20 лет существует эмбарго на продажу оружия как Ажербайджану так и Армении.Продает только Израиль, Турция и союзник Россия.Вспомните как Россия ревностно относится на поставку горючего с белорусских НПЗ Украине .....
    финиш
  9. nikolaev Сегодня, 08:09
    какие удоды ответственны за это?
    nikolaev
  10. garnik Сегодня, 08:12
    России война в Закавказье не нужна ,но напряженность между народами дает возможность держать в" узде " эти два государства.В противном случае ,одно из государств перейдет во вражеский стан.
    Вообщем по коментам все понимают ,что не все так гладко, надеюсь в правительстве России знают что делают.
    garnik
  11. armenk Сегодня, 08:26
    зачем нам враги когда у нас есть такие друзья
    armenk
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