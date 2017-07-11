МО Азербайджана: В Баку прибыл груз боеприпасов из России
Азербайджанские СМИ сообщают о том, что в страну доставлена партия «новейших российских боевых средств». При этом средства массовой информации республики ссылаются на министерство обороны Азербайджана, сообщающее, что поставки осуществлены в рамках договорённостей о военно-техническом сотрудничестве.
В порту города Баку осуществлена выгрузка контейнеров с боеприпасами. Речь, как сообщается идёт об артиллерийских снарядах и ракетах, предназначенных как для точного, так и для площадного поражения боевых средств, инженерных сооружении и живой силы противника.
Из сообщения пресс-службы Минобороны Азербайджана:
На официальном канале главного военного ведомства Азербайджана публикуется видео с разгрузкой боеприпасов в порту азербайджанской столицы.
Минобороны Азербайджана не особенно скрывает, что готово применять приобретённые боеприпасы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, если это будет необходимо с точки зрения Баку.
В порту города Баку осуществлена выгрузка контейнеров с боеприпасами. Речь, как сообщается идёт об артиллерийских снарядах и ракетах, предназначенных как для точного, так и для площадного поражения боевых средств, инженерных сооружении и живой силы противника.
Из сообщения пресс-службы Минобороны Азербайджана:
Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.
На официальном канале главного военного ведомства Азербайджана публикуется видео с разгрузкой боеприпасов в порту азербайджанской столицы.
Минобороны Азербайджана не особенно скрывает, что готово применять приобретённые боеприпасы в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, если это будет необходимо с точки зрения Баку.
Использованы фотографии: mod.gov.az
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