08:27 11 июля

"Цезарь Куников" идёт к берегам Сирии

Информационная служба «Интерфакс-АВН» сообщает о том, что большой десантный корабль ВМФ РФ «Цезарь Куников», проследовав через проливы Босфор и Дарданеллы, накануне вышел в Средиземное море. При этом в сообщениях турецких средств массовой информации говорится о том, что БДК ВМФ РФ направляется к берегам Сирии – в сторону порта Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения флота.

"Цезарь Куников" идёт к берегам Сирии


Накануне в акваторию Средиземного моря вошёл новейший российский фрегат «Адмирал Эссен». Как известно, фрегат вооружён высокоточным оружием – корабельным вариантом крылатых ракет «Калибр». При этом известно, что на базе Черноморского флота в Севастополе «Адмирал Эссен» пробыл непродолжительное время после осуществления предыдущего похода.


На минувшей неделе к берегам Сирии отправилось судно «Двиница-50». Это военный транспорт турецкой постройки (1985 г.). Изначальное название - "Kemah". Судно было построено кораблестроителями судоверфи "Camialti Shipyard" в Стамбуле. В 2015 году судно было выкуплено у турецкого оператора "Deval Shipping & Trading" для дальнейшей эксплуатации в интересах Черноморского флота ВМФ РФ. Именно тогда на Украине стали говорить о том, что натовская Турция нарушает санкционный режим, действующий в отношении Российской Федерации, а также о том, что Турция могла бы продать и Украине несколько своих кораблей и подводных лодок «для противостояния агрессору».



Напомним, что корабли ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря несут службу, которая направлена на противодействие международному терроризму.

Использованы фотографии: http://fleetphoto.ru/author/6702/,
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 07:27
    Как там не хватает того самого "Грена" со товарищи..И да!"Корабли типа "Мистралей" нам не нужны.".Чем головой думали граммотеи кои говорили это..
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 07:29
      Нам нужно всё! А денег хватит?…
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 07:32
        А у заштатников на всё денег хватает...Даже не обеспеченных ни чем.Может только своей мощной промышленностью и наукой..
        Цитата: Anarchist
        Нам нужно всё! А денег хватит?…
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 07:36
          Разбомбить полмира, и у нас денег будет хватать. Но это не наше...
          Anarchist
    2. Serg65 Сегодня, 07:45
      Цитата: 210окв
      Как там не хватает того самого "Грена"

      Да, нет дорогой мой! Там не хватает ролкеров типа "Капитан Смирнов"

      А БДК - это от безвыходности....к сожалению
      Вот собрат "Смирнова", " USNS LCPL ROY M. WHEAT" в девичестве "Владимир Васляев"
      Serg65
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:32
    "Снабженцы" поплыли. Готовятся к чему то?
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:36
      Что в его трюмах what

      Вопрос к разведке аууу ...ЦРУ доложите нам что там ЦЕЗАРЬ везет...какие гостинцы what
      Тот же ЛЕХА
    2. Fast_mutant Сегодня, 07:44
      Похоже что готовятся. Надеюсь не к эвакуации.
      Fast_mutant
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