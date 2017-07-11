"Цезарь Куников" идёт к берегам Сирии
Информационная служба «Интерфакс-АВН» сообщает о том, что большой десантный корабль ВМФ РФ «Цезарь Куников», проследовав через проливы Босфор и Дарданеллы, накануне вышел в Средиземное море. При этом в сообщениях турецких средств массовой информации говорится о том, что БДК ВМФ РФ направляется к берегам Сирии – в сторону порта Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения флота.
Накануне в акваторию Средиземного моря вошёл новейший российский фрегат «Адмирал Эссен». Как известно, фрегат вооружён высокоточным оружием – корабельным вариантом крылатых ракет «Калибр». При этом известно, что на базе Черноморского флота в Севастополе «Адмирал Эссен» пробыл непродолжительное время после осуществления предыдущего похода.
На минувшей неделе к берегам Сирии отправилось судно «Двиница-50». Это военный транспорт турецкой постройки (1985 г.). Изначальное название - "Kemah". Судно было построено кораблестроителями судоверфи "Camialti Shipyard" в Стамбуле. В 2015 году судно было выкуплено у турецкого оператора "Deval Shipping & Trading" для дальнейшей эксплуатации в интересах Черноморского флота ВМФ РФ. Именно тогда на Украине стали говорить о том, что натовская Турция нарушает санкционный режим, действующий в отношении Российской Федерации, а также о том, что Турция могла бы продать и Украине несколько своих кораблей и подводных лодок «для противостояния агрессору».
Напомним, что корабли ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря несут службу, которая направлена на противодействие международному терроризму.
Накануне в акваторию Средиземного моря вошёл новейший российский фрегат «Адмирал Эссен». Как известно, фрегат вооружён высокоточным оружием – корабельным вариантом крылатых ракет «Калибр». При этом известно, что на базе Черноморского флота в Севастополе «Адмирал Эссен» пробыл непродолжительное время после осуществления предыдущего похода.
На минувшей неделе к берегам Сирии отправилось судно «Двиница-50». Это военный транспорт турецкой постройки (1985 г.). Изначальное название - "Kemah". Судно было построено кораблестроителями судоверфи "Camialti Shipyard" в Стамбуле. В 2015 году судно было выкуплено у турецкого оператора "Deval Shipping & Trading" для дальнейшей эксплуатации в интересах Черноморского флота ВМФ РФ. Именно тогда на Украине стали говорить о том, что натовская Турция нарушает санкционный режим, действующий в отношении Российской Федерации, а также о том, что Турция могла бы продать и Украине несколько своих кораблей и подводных лодок «для противостояния агрессору».
Напомним, что корабли ВМФ РФ в восточной части Средиземного моря несут службу, которая направлена на противодействие международному терроризму.
Использованы фотографии: http://fleetphoto.ru/author/6702/,
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