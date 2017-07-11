Шведская пресса сообщает: русские готовятся «прощупать восточный фланг НАТО»
Газета «Svenska Dagbladet» рассказала, как русские милитаристы готовятся «прощупать» восточный фланг НАТО. Под видом «учений» Россия начнёт новую «гибридную операцию», считают некоторые аналитики.
Томас Лундин в газете «Svenska Dagbladet» с тревогой рассказал о манёврах «Запад-2017» (Zapad 2017), которые русские наметили на середину сентября. Эксперты предупреждают, что Россия может использовать учения для «проверки» западного альянса на устойчивость к «гибридным военным операциям».
Доказательством экспертного мнения стала историческая ретроспектива. Не успели учения «Кавказ-2008» закончиться, как 58-я российская армия вступила на грузинскую территорию. Абхазия и Южная Осетия «подчинились» России.
В своё время на это указывал польский президент Лех Качиньский: «Сегодня Грузия, завтра Украина, затем придёт время государств Балтии, а потом, вероятно, и Польши».
Т. Лундин считает, что с Украиной польский президент оказался прав. В феврале—марте 2014 г. русские осуществили «широкомасштабную операцию», в которой участвовало большое количество военной техники (880 танков, 120 вертолётов и др.) и солдат, затем оставшихся в Крыму. Как считается, эта техника и военнослужащие затем участвовали «в боевых действиях». 11 марта было заявлено о независимости Крыма от Украины.
Военные учения России, делает вывод аналитик, стали «опасным инструментом», который может быть «использован как в политическом, и в военном отношении».
И теперь русские пугают Запад новыми манёврами. Особенно боятся в Польше и в странах Балтии.
Автор напоминает, что такого рода учения проводятся каждые четыре года. В манёврах 2009 года Россия «смоделировала ядерный удар по Варшаве», а в 2013 году, по мнению западных экспертов, сместила акцент «на завоевание балтийского региона». Учения «Zapad 2017» будут проведены с 14 по 20 сентября совместно с Беларусью.
Польские эксперты допускают, что в них примут участие не менее двух механизированных дивизий (около 30.000 солдат). Это не всё: к этим силам присоединятся военный контингент из Калининграда и три дивизии из Западного военного округа.
После объединения столь мощных сил «вполне возможно», отмечают польские эксперты Томаш Ковалик и Доминик Янковский, что Россия использует манёвр для проведения ограниченной «гибридной военной операции» с целью прощупать на прочность «восточный фланг НАТО».
Войска НАТО недавно закончили учения в Сувалкском коридоре, а в Эстонии, Латвии и Литве блок разместил по соединению (каждое соединение насчитывает не менее 1000 человек). Но у этих войск нет ни шанса остановить русское вторжение: в мозговом тресте «Rand Corporation» убеждены, что на разгром прибалтийских республик русские затратят не больше шестидесяти часов.
«Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation», добавим, оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?
Томас Лундин в газете «Svenska Dagbladet» с тревогой рассказал о манёврах «Запад-2017» (Zapad 2017), которые русские наметили на середину сентября. Эксперты предупреждают, что Россия может использовать учения для «проверки» западного альянса на устойчивость к «гибридным военным операциям».
Доказательством экспертного мнения стала историческая ретроспектива. Не успели учения «Кавказ-2008» закончиться, как 58-я российская армия вступила на грузинскую территорию. Абхазия и Южная Осетия «подчинились» России.
В своё время на это указывал польский президент Лех Качиньский: «Сегодня Грузия, завтра Украина, затем придёт время государств Балтии, а потом, вероятно, и Польши».
Т. Лундин считает, что с Украиной польский президент оказался прав. В феврале—марте 2014 г. русские осуществили «широкомасштабную операцию», в которой участвовало большое количество военной техники (880 танков, 120 вертолётов и др.) и солдат, затем оставшихся в Крыму. Как считается, эта техника и военнослужащие затем участвовали «в боевых действиях». 11 марта было заявлено о независимости Крыма от Украины.
Военные учения России, делает вывод аналитик, стали «опасным инструментом», который может быть «использован как в политическом, и в военном отношении».
И теперь русские пугают Запад новыми манёврами. Особенно боятся в Польше и в странах Балтии.
Автор напоминает, что такого рода учения проводятся каждые четыре года. В манёврах 2009 года Россия «смоделировала ядерный удар по Варшаве», а в 2013 году, по мнению западных экспертов, сместила акцент «на завоевание балтийского региона». Учения «Zapad 2017» будут проведены с 14 по 20 сентября совместно с Беларусью.
Польские эксперты допускают, что в них примут участие не менее двух механизированных дивизий (около 30.000 солдат). Это не всё: к этим силам присоединятся военный контингент из Калининграда и три дивизии из Западного военного округа.
После объединения столь мощных сил «вполне возможно», отмечают польские эксперты Томаш Ковалик и Доминик Янковский, что Россия использует манёвр для проведения ограниченной «гибридной военной операции» с целью прощупать на прочность «восточный фланг НАТО».
Войска НАТО недавно закончили учения в Сувалкском коридоре, а в Эстонии, Латвии и Литве блок разместил по соединению (каждое соединение насчитывает не менее 1000 человек). Но у этих войск нет ни шанса остановить русское вторжение: в мозговом тресте «Rand Corporation» убеждены, что на разгром прибалтийских республик русские затратят не больше шестидесяти часов.
«Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation», добавим, оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: WENN/IBL
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