08:27 11 июля

Шведская пресса сообщает: русские готовятся «прощупать восточный фланг НАТО»

Газета «Svenska Dagbladet» рассказала, как русские милитаристы готовятся «прощупать» восточный фланг НАТО. Под видом «учений» Россия начнёт новую «гибридную операцию», считают некоторые аналитики.



Томас Лундин в газете «Svenska Dagbladet» с тревогой рассказал о манёврах «Запад-2017» (Zapad 2017), которые русские наметили на середину сентября. Эксперты предупреждают, что Россия может использовать учения для «проверки» западного альянса на устойчивость к «гибридным военным операциям».


Доказательством экспертного мнения стала историческая ретроспектива. Не успели учения «Кавказ-2008» закончиться, как 58-я российская армия вступила на грузинскую территорию. Абхазия и Южная Осетия «подчинились» России.

В своё время на это указывал польский президент Лех Качиньский: «Сегодня Грузия, завтра Украина, затем придёт время государств Балтии, а потом, вероятно, и Польши».

Т. Лундин считает, что с Украиной польский президент оказался прав. В феврале—марте 2014 г. русские осуществили «широкомасштабную операцию», в которой участвовало большое количество военной техники (880 танков, 120 вертолётов и др.) и солдат, затем оставшихся в Крыму. Как считается, эта техника и военнослужащие затем участвовали «в боевых действиях». 11 марта было заявлено о независимости Крыма от Украины.

Военные учения России, делает вывод аналитик, стали «опасным инструментом», который может быть «использован как в политическом, и в военном отношении».

И теперь русские пугают Запад новыми манёврами. Особенно боятся в Польше и в странах Балтии.

Автор напоминает, что такого рода учения проводятся каждые четыре года. В манёврах 2009 года Россия «смоделировала ядерный удар по Варшаве», а в 2013 году, по мнению западных экспертов, сместила акцент «на завоевание балтийского региона». Учения «Zapad 2017» будут проведены с 14 по 20 сентября совместно с Беларусью.

Польские эксперты допускают, что в них примут участие не менее двух механизированных дивизий (около 30.000 солдат). Это не всё: к этим силам присоединятся военный контингент из Калининграда и три дивизии из Западного военного округа.

После объединения столь мощных сил «вполне возможно», отмечают польские эксперты Томаш Ковалик и Доминик Янковский, что Россия использует манёвр для проведения ограниченной «гибридной военной операции» с целью прощупать на прочность «восточный фланг НАТО».

Войска НАТО недавно закончили учения в Сувалкском коридоре, а в Эстонии, Латвии и Литве блок разместил по соединению (каждое соединение насчитывает не менее 1000 человек). Но у этих войск нет ни шанса остановить русское вторжение: в мозговом тресте «Rand Corporation» убеждены, что на разгром прибалтийских республик русские затратят не больше шестидесяти часов.

«Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation», добавим, оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: WENN/IBL
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Комментарии 18

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  1. Anarchist Сегодня, 07:44
    Смоделировала ядерный удар по Варшаве?
    Одной петарды хватит! Всё разбегутся...
    Anarchist
    1. vovanpain Сегодня, 08:17
      отмечают польские эксперты Томаш Ковалик и Доминик Янковский,

      Пока есть такие аналитики в НАТО fool fool тогда точно горе НАТО. yes
      vovanpain
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:45
    Сувалкский коридор они обороняли? Ага. Парой батальонов. Там и пары дивизий НЕ ХВАТИЛО бы. wassat
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 07:51
      Шведская пресса сообщает: русские готовятся «прощупать восточный фланг НАТО»
      Надо будет - прощупаем...до самого Стогольма...так что не будите лихо... laughing
      Чёрный
      1. Partyzan Сегодня, 08:00
        «Оптимистичный» же сценарий от «Rand Corporation», добавим, оставляет прибалтийцам всего 36 часов до капитуляции. Вопрос: зачем прибалтийцы кормят совершенно бесполезную военную силу?
        что бы казаться гордыми и сильными laughing
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 08:09
          Цитата: Горный стрелок
          Сувалкский коридор они обороняли? Ага. Парой батальонов. Там и пары дивизий НЕ ХВАТИЛО бы. wassat


          При такой истерии , можно ждать провокаций и пакостей от наших "партнеров".
          cniza
  3. Владимирец Сегодня, 07:47
    «гибридной военной операции»

    Хочешь быть икспердом? Лепи везде слово "гибридный" и будь им! yes
    Владимирец
  4. iliitchitch Сегодня, 07:53
    Страны с пониженной социальной ответственностью , "кому-кому?" . Шупать у них ещё чего-там . Населены сплошными политологами - психами , алкашами , наркоманами и параноиками . Старательно подтягивают оставшееся здравомыслящее население до собственного уровня . Очень заразны . Куда смотрит ВОЗ ?
    iliitchitch
  5. Подрезчик Сегодня, 07:53
    Пусть боятся, значит уважают. Хватит болтать и обьяснять, что ни Россия ни Белоруссия не имеют агрессивных планов! Это бесполезно, русофобия прет аж из ушей, думают о нападении-пусть думают, горжусь, что моей страны вместе с Россией тоже будут опасаться!!!
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 08:12
      Приветствую. hi Александр их истерия это хорошая ширма для "кучки" воротил ещё больше обогатиться.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 08:20
        Виктор, доброе утро! hi Это русофобство уже порядком надоело, знаешь как заевшая пластинка! У нас тут тоже мнение появилось: мол учения с Россией, техника потом остается, военные базы и т.д. Обьясняю местным свядомым: лучше иметь старшего брата-десантника, чем среднего-бендеровца (примерно так!). Сразу закрывают рот!!!
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 08:25
          Вы им там по голове давайте сразу , а то они очень быстро начинают борзеть.
          cniza
  6. Егоза Сегодня, 08:00
    Ну, мужики! вам лишь бы "пошшупать"! wassat
    Егоза
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:08
      Егоза
      Ну, мужики! вам лишь бы "пошшупать"!
      А, у нас всегда с этим делом было очень и очень строго bully Сразу видно, что шведы скучают по очень тесным объятиям laughing
      Наблюдатель2014
    2. cniza Сегодня, 08:13
      А иначе зачем жить , вприглядку это только в Европах и то не в ту сторону. lol
      cniza
  7. КАРЛСОН Сегодня, 08:02
    Они как шизофреники-параноики, все у них так стройно и логично выстроено, вот только предпосылка для этого абсолютно левая.
    На х..ен они нам не нужны, эти халявщики
    КАРЛСОН
  8. armourer Сегодня, 08:03
    Пора опять водородную бомбу где то на полигоне ба бахнуть, чтобы пришли в себя. А то что то забывать стали. Хотите пример покажу, поднимите в вечернее время головы в вверх и посмотрите на луну. Наглядный пример для всех, постоянно будет напоминать, что можем составить ей пару
    armourer
  9. Uncle Lee Сегодня, 08:11
    Как говорил один деятель: "Фигня война, главное маневры !"
    Uncle Lee
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