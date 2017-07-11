08:28 11 июля

Западный капитал заходит в РФ через офшоры

Как сообщает интернет-издание « Известия », четверть прямых инвестиций в Россию в 2016 году прошла через Багамские и Бермудские острова. Данные государства вкладывают в РФ больше, чем Великобритания, США, Франция, Германия, Япония и Китай вместе взятые.

До 2014 года основная масса прямых инвестиций шла из Кипра (2013 год — $8,3 млрд), Ирландии ($10,4 млрд), Люксембурга ($11,6 млрд), Нидерландов ($5,7 млрд), Великобритании ($19 млрд), Франции ($2,1 млрд). После введения санкций офшоры стали преобладать в финансовых потоках. В течение последних трех лет приток средств с Багамских и Бермудских островов увеличился с 5,4 до 8,2 млрд. долл., что составляет четверть от всех прямых инвестиций в Россию.

Западный капитал заходит в РФ через офшоры



Эта тенденция имеет довольно простое объяснение: резиденты западных стран, которые в прежние годы инвестировали в Россию, теперь по политическим причинам делают это через офшоры.

- пояснил анонимный источник, близкий к Минфину.

Тем не менее прямые вложения в РФ значительно меньше досанкционного 2013 года: 33 млрд. долл. (в том числе 16 млрд., связанных с приватизационными сделками прошлого года) по сравнению с 69 млрд.

Точно знаю, что из офшоров действительно поступают деньги тех нерезидентов, которые не могут себе позволить напрямую инвестировать в российскую экономику в том числе и по причине введенных против России экономических санкций.

— считает старший партнер КА «Юков и партнеры» Ирина Адамова.

Как считает руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК групп Дмитрий Водчиц, багамским и бермудским офшорами пользуются главным образом американские финансовые корпорации.

Бермуды активно используются мировыми страховыми и финансовыми компаниями из-за простоты получения лицензии и относительно невысокой стоимости. Багамы используются для создания банковских структур и трастов. Но, по сути, Багамы — обычный офшор.


Российские резиденты, стремясь защитить свою собственность, в основном пользуются юрисдикцией Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы, а также Кипра, Латвии, Словакии, Эстонии.


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Комментарии 4

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:51
    Вода дырочку найдет! Только России не очень нужны "короткие деньги" для биржевых спекуляций. Нам нужны длинные деньги на развитие производства и технологий, вложения в инфраструктуру, жильё, сельское хозяйство. С этим то как? А то при ЕБН-е многое порушили. Сейчас восстанавливаем "с надрывом"!
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 07:55
      16 млрд., связанных с приватизационными сделками прошлого года
      а вот это настораживает - как бы и дальше не рушили как при ебн recourse
      Partyzan
    2. сибиралт Сегодня, 08:08
      Радоваться тому, что в Россию зашли несколько лярдов инвестиций за три года? belay
      Сравним. Трамп заехал к саудитам и те выложили 300 миллиардов инвестиций в военную экономику США. Съездил в Польшу, толкнул оружия на 8 лярдов и договорился на поставку сжиженного газа. Порошенко вкладывается в угольную промышленность Америки, пообещав закупить пару миллионов тонн угля. Россия тоже за первые три месяца проинвестировала США более чем на 100 миллиардов, закупив их долговые бумажки. Вот это я понимаю инвестиции! fellow
      сибиралт
      1. КАРЛСОН Сегодня, 08:19
        Я так понимаю вы лично все 100 милиардов пересчитали и в штаты отвезли?
        КАРЛСОН
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