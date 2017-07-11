Западный капитал заходит в РФ через офшоры

Эта тенденция имеет довольно простое объяснение: резиденты западных стран, которые в прежние годы инвестировали в Россию, теперь по политическим причинам делают это через офшоры.

Точно знаю, что из офшоров действительно поступают деньги тех нерезидентов, которые не могут себе позволить напрямую инвестировать в российскую экономику в том числе и по причине введенных против России экономических санкций.

Бермуды активно используются мировыми страховыми и финансовыми компаниями из-за простоты получения лицензии и относительно невысокой стоимости. Багамы используются для создания банковских структур и трастов. Но, по сути, Багамы — обычный офшор.