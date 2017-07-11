08:27 11 июля

В Литве начинаются натовские маневры "Наследие Тобрука-2017"

На территории Литвы стартуют очередные военные учения. Речь идёт о маневрах ВВС и сил ПВО НАТО, названных "Tobruq legacy-2017" («Наследие Тобрука-2017»). Название во всех отношениях знаковое. Учитывая, что по итогам операции сил НАТО в Ливии (и в небе над Тобруком в частности) эта страна была превращена в руины и лишена государственности, термин «Наследие Тобрука» в настоящее время имеет особый подтекст для современной Литвы.

Командование НАТО утверждает, что на самом деле название имеет отсылку к действиям союзников в ходе Второй мировой войны по снятию осады с Тобрука. Если так, то получается, что Литву в альянсе считают «осаждённой»?..

РИА Новости приводит релиз министерства обороны Литвы:
С 11 по 22 июля на территории Литвы в Шяуляйском округе пройдут международные учения ВВС Tobruq legacy-2017. В рамках маневров военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно 5-й статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырёх стран НАТО — Великобритании, США, Латвии и Польши.



В Литве начинаются натовские маневры "Наследие Тобрука-2017"


Примечательно, что маневры «Tobruq legacy-2017» НАТО проводит не только в Прибалтике, но также в Чешской Республике и Румынии.

В Литве же параллельно с учениями ВВС НАТО пройдут маневры под названием «Бдительный сокол-2017», в ходе которых предусматривается проверка уровня взаимодействия между «отдельными подразделениями ВВС Литвы».

Как видно, страны Восточной Европы, включая Прибалтику, НАТО превращает в свой полигон для осуществления всевозможных военных маневров.

Использованы фотографии: Фейсбук
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец Сегодня, 07:50
    "маневры под названием «Бдительный сокол-2017»"

    А "какающий павлин-2017" на осень запланировали? what
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 07:55
      Цитата: Владимирец
      А "какающий павлин-2017" на осень запланировали?

      ....писающий мальчик laughing
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 07:57
        Цитата: Чёрный
        писающий мальчик

        Эти учения не прекращаются.
        "Солдат США помочился на фасад здания министерства внутренних дел Литвы". http://baltnews.lt/vilnius_news/20170620/10172727
        04.html
        Владимирец
    2. cniza Сегодня, 07:58
      Только по названиям можно понимать всю их сущность.
      cniza
  2. Partyzan Сегодня, 07:51
    Осада Тобрука — продолжавшееся 240 дней
    я так понимаю, что через 240 дней осада будет с литвы снята? feel
    Partyzan
    1. Подрезчик Сегодня, 07:58
      Чего ж не верещит НАТОвская пресса, что НАТО прощупывает западный фланг России? Уже со счета сбились, какие в этой вонючей прибалтике учения... am
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 08:15
        Им щупать нечем.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 08:21
          Курей пускай щупают laughing
          Partyzan
        2. Подрезчик Сегодня, 08:23
          А-а-а, это да, Виктор! Если двумя обмоченными батальонами закрывать Сувалкский коридор-то нечем!
          Подрезчик
      2. shark Сегодня, 08:25
        Готовятся они к большой и победоносной. По моему уже всем ясно. Другой вопрос сколько до этого момента осталось времени. Думаю,с этой мыслей надо смирится и копить в себе ненависть..
        shark
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:00
    А что, мы на все батальонные тактические учения реагировать будем? И на ВО освещать? Вообще же ни о чем... 500 военнослужащих НАТО будут что то там делать в Литве. Может, генофонд им поправят?
    Горный стрелок
    1. Partyzan Сегодня, 08:22
      Может, генофонд им поправят?
      геи - генофонд? это как? recourse
      Partyzan
  4. iliitchitch Сегодня, 08:07
    Как называется механизм на фото ? Очень оригинальная конструкция . Плохо видно - там экипаж 2 или 3 чел. ?
    iliitchitch
  5. anjey Сегодня, 08:13
    речь идёт о маневрах ВВС и сил ПВО НАТО, названных "Tobruq legacy-2017" («Наследие Тобрука-2017»).
    этим запад подчеркнул что литва для них на уровне бывших африканских колоний,и нужна как плацдарм военного давления на Россию и не более того как вся прибалтика и украина...
    anjey
Картина дня