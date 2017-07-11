В Литве начинаются натовские маневры "Наследие Тобрука-2017"

С 11 по 22 июля на территории Литвы в Шяуляйском округе пройдут международные учения ВВС Tobruq legacy-2017. В рамках маневров военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно 5-й статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырёх стран НАТО — Великобритании, США, Латвии и Польши.

На территории Литвы стартуют очередные военные учения. Речь идёт о маневрах ВВС и сил ПВО НАТО, названных "Tobruq legacy-2017" («Наследие Тобрука-2017»). Название во всех отношениях знаковое. Учитывая, что по итогам операции сил НАТО в Ливии (и в небе над Тобруком в частности) эта страна была превращена в руины и лишена государственности, термин «Наследие Тобрука» в настоящее время имеет особый подтекст для современной Литвы.Командование НАТО утверждает, что на самом деле название имеет отсылку к действиям союзников в ходе Второй мировой войны по снятию осады с Тобрука. Если так, то получается, что Литву в альянсе считают «осаждённой»?.. РИА Новости приводит релиз министерства обороны Литвы:Примечательно, что маневры «Tobruq legacy-2017» НАТО проводит не только в Прибалтике, но также в Чешской Республике и Румынии.В Литве же параллельно с учениями ВВС НАТО пройдут маневры под названием «Бдительный сокол-2017», в ходе которых предусматривается проверка уровня взаимодействия между «отдельными подразделениями ВВС Литвы».Как видно, страны Восточной Европы, включая Прибалтику, НАТО превращает в свой полигон для осуществления всевозможных военных маневров.