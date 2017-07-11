08:28 11 июля

Американский С-130 потерпел крушение

Согласно информации РИА Новости , телеканал Mississippi News Now сообщает о том, что в штате Миссисипи произошло крушение американского военно-транспортного самолета С-130 , в результате которого погибли 16 человек, находившихся на борту.

Причины инцидента на текущий момент неизвестны.

Американский С-130 потерпел крушение







Разработанный фирмой Lockheed в начале 50-х годов, самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Он предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способами войск и боевой техники. Первый полет опытного образца самолета состоялся 23 августа 1954 года, серийное производство было начато в конце 1956 года после устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний.


Использованы фотографии: http://www.msnewsnow.com/story/35851293/update-army-c-130-out-of-memphis-crashes-on-lefloresunflower-county-line-four-bodies-recovered
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Комментарии 11

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:01
    казалось бы: причём тут Путин?
    Толстоевский
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:06
      Путин с Трампом -отвлекающий маневр ! А в это время Шойгу.... ох и проказник, этот Шойгу !
      Uncle Lee
      1. Чёрный Сегодня, 08:11
        Трагедия конечно.....по кадрам видно, что самолёт развалился ударившись об землю, а не в воздухе....
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 08:22
          Все равно Россию пристегнут и обвинят.
          cniza
          1. Vadivak Сегодня, 08:27
            Цитата: cniza
            Все равно Россию пристегнут и обвинят.


            Перебор
            Vadivak
  2. Владимирец Сегодня, 08:05
    Вроде уточняется, что это КС-130 - заправщик.
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 08:12
      Цитата: Владимирец
      Вроде уточняется, что это КС-130 - заправщик.

      16 чел. на заправщике? no
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 08:14
        Цитата: Чёрный
        16 чел. на заправщике?

        ХЗ, я тоже удивился. request
        Владимирец
        1. Чёрный Сегодня, 08:15
          Цитата: Владимирец
          ХЗ, я тоже удивился.

          может мексиканцы топливо сливали laughing
          Чёрный
      2. pvv113 Сегодня, 08:25
        Может его в качестве транспортника использовали. У нас с Ил-78 снимали бочки, и он использовался в варианте транспортного самолета.
        pvv113
  3. Anarchist Сегодня, 08:18
    Сообщил на работе эту новость. Сказали, что так им и надо. Я им , люди ведь погибли. Мне сказали, что нет, "американцы"...
    Anarchist
  4. Комментарий был удален.
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