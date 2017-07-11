Американский С-130 потерпел крушение
Согласно информации РИА Новости , телеканал Mississippi News Now сообщает о том, что в штате Миссисипи произошло крушение американского военно-транспортного самолета С-130 , в результате которого погибли 16 человек, находившихся на борту.
Причины инцидента на текущий момент неизвестны.
Разработанный фирмой Lockheed в начале 50-х годов, самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Он предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способами войск и боевой техники. Первый полет опытного образца самолета состоялся 23 августа 1954 года, серийное производство было начато в конце 1956 года после устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний.
Причины инцидента на текущий момент неизвестны.
Разработанный фирмой Lockheed в начале 50-х годов, самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Он предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способами войск и боевой техники. Первый полет опытного образца самолета состоялся 23 августа 1954 года, серийное производство было начато в конце 1956 года после устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний.
Использованы фотографии: http://www.msnewsnow.com/story/35851293/update-army-c-130-out-of-memphis-crashes-on-lefloresunflower-county-line-four-bodies-recovered
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