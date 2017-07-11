Ситуация в Сирии
Турция обстреляла опорные пункты САА на севере провинции Латакия, союзники САА установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль – Ас-Сухна, «Джебхат Ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) несет потери в провинции Эс-Сувейда, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступать на опорные пункты боевиков «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Солдаты заняли несколько стратегически важных зданий в квартале, уничтожив при этом около 15 радикалов. Во второй половине дня исламисты попытались вернуть позиции, однако потерпели поражение.
На юг столицы в район лагеря для беженцев Аль-Ярмук прибыл конвой с гуманитарной помощью от организации Красного Полумесяца. Пакеты с продовольствием и медикаментами были распределены среди жителей деревень Бабила, Ялда и Бейт-Сахама.
Турецкие войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укрепленным пунктам правительственных подразделений в северной части Латакии. В результате обстрела были убиты несколько солдат САА. До сих пор Анкара не дала никаких официальных комментариев. Кроме того, протурецкие боевики начали наступать на позиции САА на границе с провинцией Идлиб. Радикалы не прекращают боевые действия, несмотря на то, что северные окраины Латакии ходят в одну из четырех зон безопасности.
Продолжились столкновения между террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) и проправительственными подразделениями к востоку от административного центра провинции Хомс, а также восточнее Пальмиры. Боевики провели контратаку с участием смертников в районе города Джубб Аль-Джарра и отбили у союзников сирийской армии высоту Аль-Маширфа.
Тем не менее, во второй половине дня отряд «Соколы пустыни» совместно с Национальными силами обороны (NDF) и при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ ряд вершин к северу от населенного пункта Джубад Хамад, расположенного недалеко от трассы Хомс – Пальмира. Далее силы союзников планируют продвигаться в наплавлении города Аль-Багилия.
К востоку от древнего города подразделения «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление в районе газового поля Аль-Хейль и освободили несколько холмов горного массива Аль-Калилат, а также установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль – Ас-Сухна. После этого поле полностью перешло под контроль САА.
В провинции Эс-Сувейда правительственные войска в рамках второй фазы операции «Великий рассвет» атаковали опорные пункты радикалов коалиции, возглавляемой «Ан-Нусрой», продвигаясь сразу с двух направлений. На севере провинции в районе военной авиабазы Халхала Национальные силы обороны (NDF) вместе с САА заняли высоту Таль-Асфар, а также несколько близлежащих населенных пунктов. В тоже время в восточной части региона спецподразделение САА 5-й штурмовой корпус и проасадовские ополченцы-шииты освободили от боевиков вооруженной оппозиции 16 деревень.
Напомним, режим перемирия, действующий в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда, не распространяется на исламистскую группировку «Джебхат Ан-Нусра».
Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступать на опорные пункты боевиков «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Солдаты заняли несколько стратегически важных зданий в квартале, уничтожив при этом около 15 радикалов. Во второй половине дня исламисты попытались вернуть позиции, однако потерпели поражение.
На юг столицы в район лагеря для беженцев Аль-Ярмук прибыл конвой с гуманитарной помощью от организации Красного Полумесяца. Пакеты с продовольствием и медикаментами были распределены среди жителей деревень Бабила, Ялда и Бейт-Сахама.
Турецкие войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укрепленным пунктам правительственных подразделений в северной части Латакии. В результате обстрела были убиты несколько солдат САА. До сих пор Анкара не дала никаких официальных комментариев. Кроме того, протурецкие боевики начали наступать на позиции САА на границе с провинцией Идлиб. Радикалы не прекращают боевые действия, несмотря на то, что северные окраины Латакии ходят в одну из четырех зон безопасности.
Продолжились столкновения между террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) и проправительственными подразделениями к востоку от административного центра провинции Хомс, а также восточнее Пальмиры. Боевики провели контратаку с участием смертников в районе города Джубб Аль-Джарра и отбили у союзников сирийской армии высоту Аль-Маширфа.
Тем не менее, во второй половине дня отряд «Соколы пустыни» совместно с Национальными силами обороны (NDF) и при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ ряд вершин к северу от населенного пункта Джубад Хамад, расположенного недалеко от трассы Хомс – Пальмира. Далее силы союзников планируют продвигаться в наплавлении города Аль-Багилия.
К востоку от древнего города подразделения «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление в районе газового поля Аль-Хейль и освободили несколько холмов горного массива Аль-Калилат, а также установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль – Ас-Сухна. После этого поле полностью перешло под контроль САА.
В провинции Эс-Сувейда правительственные войска в рамках второй фазы операции «Великий рассвет» атаковали опорные пункты радикалов коалиции, возглавляемой «Ан-Нусрой», продвигаясь сразу с двух направлений. На севере провинции в районе военной авиабазы Халхала Национальные силы обороны (NDF) вместе с САА заняли высоту Таль-Асфар, а также несколько близлежащих населенных пунктов. В тоже время в восточной части региона спецподразделение САА 5-й штурмовой корпус и проасадовские ополченцы-шииты освободили от боевиков вооруженной оппозиции 16 деревень.
Напомним, режим перемирия, действующий в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда, не распространяется на исламистскую группировку «Джебхат Ан-Нусра».
Использованы фотографии: https://riafan.ru
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