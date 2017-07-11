"Сухой" закупил 488 узлов для держателей авиабомб
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », ПАО "Компания "Сухой" закупила у единственного поставщика - АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор" – 488 узлов для балочного держателя БД4-УСК.
Стоимость сделки составила 21,6 млн. руб.
Балочный держатель БД4-УСКМ-Б предназначен для подвески, транспортирования и принудительного сбрасывания авиабомб, в том числе корректируемых, различных модификаций калибра 1500 кг, а также подвески, транспортирования и при необходимости сбрасывания подвесных топливных баков с самолетов Су-30МКИ, Су-30МКК, Су-30МКМ.
ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) ) проектирует и производит продукцию военного и гражданского авиастроения, в том числе семейство боевых самолетов марки "Су". Является единственным акционером АО "Гражданские самолеты Сухого" - производителя пассажирских региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Алтайский приборостроительный завод "Ротор" - предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ. Он создан в 1959 году. Основным видом деятельности предприятия является производство навигационных приборов для судостроения; деталей и сборочных узлов для авиации, комплектующих для тактического ракетного вооружения, комплексов для ПВО. Также "Ротор" развивает производство товаров народного потребления, среди которых - медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, кухонная бытовая техника, оборудование для фермерских хозяйств. Основным владельцем предприятия является концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (Санкт-Петербург, 38% акций). Остальной пакет распределен среди более чем 6 тыс. физлиц. Крупнейшим акционером из них является Ирина Цомаева (17,84%, заместитель гендиректора предприятия).
Стоимость сделки составила 21,6 млн. руб.
Балочный держатель БД4-УСКМ-Б предназначен для подвески, транспортирования и принудительного сбрасывания авиабомб, в том числе корректируемых, различных модификаций калибра 1500 кг, а также подвески, транспортирования и при необходимости сбрасывания подвесных топливных баков с самолетов Су-30МКИ, Су-30МКК, Су-30МКМ.
ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) ) проектирует и производит продукцию военного и гражданского авиастроения, в том числе семейство боевых самолетов марки "Су". Является единственным акционером АО "Гражданские самолеты Сухого" - производителя пассажирских региональных лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Алтайский приборостроительный завод "Ротор" - предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ. Он создан в 1959 году. Основным видом деятельности предприятия является производство навигационных приборов для судостроения; деталей и сборочных узлов для авиации, комплектующих для тактического ракетного вооружения, комплексов для ПВО. Также "Ротор" развивает производство товаров народного потребления, среди которых - медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура, кухонная бытовая техника, оборудование для фермерских хозяйств. Основным владельцем предприятия является концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (Санкт-Петербург, 38% акций). Остальной пакет распределен среди более чем 6 тыс. физлиц. Крупнейшим акционером из них является Ирина Цомаева (17,84%, заместитель гендиректора предприятия).
Использованы фотографии: http://vympelmkb.com/category/products/bderzhateli/
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