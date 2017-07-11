12:33 11 июля

Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены

Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться полного уничтожения группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости .



За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ,
цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.


По его словам, «победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле.

Операция по освобождение Мосула, который более 3-х лет находился под контролем террористов, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние объекты ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы подразделения регулярных войск, армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха так оказывала авиация западной коалиции, возглавляемой США,

Использованы фотографии: Reuters
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 08:30
    Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены
    Очень глубокомысленное заявлени smile ....они бы были давно сочтены, если бы не поддержка от клуба друзей ИГИЛ- США, Саудовсой Аравии, Катара и далее по списку...
    Чёрный
    1. Vadivak Сегодня, 08:36
      Цитата: ....
      Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены

      Также думает ИГ про Трампа
      Vadivak
      1. Geisenberg Сегодня, 09:54
        Очередная вош на спине у вола заявляет, что "мы пахали" ... Вот такой он дедушка Трамп оказывается. Плохо то, что разгром ИГ 314ндосы безусловно объявят своей победой, а ихние СМИ закрепят это как факт.
        Geisenberg
    2. vovanpain Сегодня, 08:37
      победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».

      Какое глубокомысленное заявление laughing good ну с таким верховным главнокомандующим us army точно бармалеи самоубьются. laughing балабол. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 08:52
        hi Только его псы из спец. служб , думают и делают по другому.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 09:07
          Цитата: cniza
          hi Только его псы из спец. служб , думают и делают по другому.

          Пртветствую Виктор! hi Когда то и Буш младшенький ковбой который про "Талибан" такое же говорил. laughing А "Талибан"даже не знает. hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 09:09
            Владимир , как говорят Президенты США приходят и уходят , а политика и действия не меняются.
            cniza
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:09
          Витя , Влад - привет , мужики ! hi drinks Читайте между строк :
          победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены

          А больше что , бармалеям некуда деться ? Ну , "уйдут" их из Сирии и Ирака под прикрытием хозяев и их коалиции в другое место - и всё . Про уничтожение ИГ ни слова апельсиновый не сказал .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:14
            Приветствую Паша hi , так тут прямым текстом - переброска в другие регионы...
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
              Иными словами , излюбленное матрасами "переливание из пустого в порожнее" .
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 09:19
                поэтому, надо их пачками валить, пока опять янки не сховпли своих шакалов. Паша, с бодрым утрои!
                новичок
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
                  Так потому и хотят их в другое место перебросить , что от наших ВКС и ССО крепко бармалей по чайнику получают в Сирии . Привет , Гарик !
                  bouncyhunter
                  1. новичок Сегодня, 09:29
                    они и так всеми силами тормозят разгром бармалеев, с другой стороны, видя как мы их мочим, приписывают победу себе. безпроигрышная позиция.
                    новичок
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
                      Матрасы работают по своей излюбленной схеме - прискакать к раздаче медалей и ништяков в первых рядах , по сути ничего хорошего не сделав .
                      bouncyhunter
                      1. новичок Сегодня, 09:40
                        ну да, как даиа с пониженной моральной ответственностью: всё класс, товар при себе и деньги платят.
                        новичок
              2. cniza Сегодня, 09:20
                Это говорит о том , что Президент США ограничен в своих возможностях. lol
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
                  Да у них там такая мешанина из хотелок разных деятелей и групп . И все тянут одеяло на себя .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:33
                    Очень удобно устроились am , но ничего , как говорится - сколько веревочке не виться...
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
                      Цитата: cniza
                      как говорится - сколько веревочке не виться...

                      ... всё равно она вокруг шеи затянется . yes
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:44
                        Мы , с чувством глубокого удовлетворения , поможем.
                        cniza
          2. vovanpain Сегодня, 09:23
            Цитата: bouncyhunter
            Про уничтожение ИГ ни слова апельсиновый не сказал .

            Здрав будь братка! drinks hi Игил расползается по всему миру-Афганистан,Пакистан,Индонезия.Филипинны,стра
            ны африканского исламского Магриба,а про Среднеазиатский регион вообще молчу,на нашем Кавказе уже игиловских бармалеев отлавливают.После Ирака скорей всего в афгане будут основные силы бармалеев,а то балабол сказал wassat Буш ковбой Талибан так "победил",а Обезьяныч "Аль Каиду",ну и этому победить кого то надо ведь request Только побежденные об этом не знают почему то. laughing drinks hi
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
              Пора вводить термин "условно-побеждённые" . yes lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 09:37
                "Временно перемещённый" из "условно - побежденного" региона. yes
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
                  Матрасные крючкотворы понапридумают - им только дай задание ... lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:46
                    Засланцы они недописанные , вот индейцы им топором не дописали , придется исправлять.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
                      Не будем тему коренного населения Америки трогать , а то могу не сдержаться ...
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:51
                        Хорошо не будем , но она сама собой не рассосется ...
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:54
                      Цитата: cniza
                      она сама собой не рассосется ...

                      Пока существует этот сброд , именующий себя "исключительной нацией" - индейцы так и будут ютиться по резервациям .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:59
                        Паша если бы только индейцы - пол мира ограбили , пол мира у них в рабстве пашет и доколе.
                        cniza
    3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 09:06
      Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены
      Очень глубокомысленное заявление
      Это означает расцвет ИГ в других уголках Земного шара.
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    4. Geisenberg Сегодня, 09:55
      Цитата: Чёрный
      Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены
      Очень глубокомысленное заявлени smile ....они бы были давно сочтены, если бы не поддержка от клуба друзей ИГИЛ- США, Саудовсой Аравии, Катара и далее по списку...


      Не очень то и давно. Буквально два года назад всё было по другому.
      Geisenberg
  2. shans2 Сегодня, 08:38
    К концу года зачистят Сирию, а потом и Голаны возвращать будут , в Совбезе ООН добрый Обамка подмахнул как надо последнюю резолюцию)
    shans2
  3. Копчёный Сегодня, 08:44
    Угу, теперь зажигать будут курды.
    Копчёный
  4. anjey Сегодня, 08:47
    его словам, «победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».
    ага типа я тебя породил я тебя и убью,блин Тарас Бульба нашелся, блогадаря России эта победа над игил будет...
    anjey
  5. rpuropuu Сегодня, 08:48
    Да они "Полосатые" постоянно говорят одно и тоже... Дни "Талибана" сочтены, дни "Аль-Каиды" сочтены, дни ИГИЛ-а сочтены stop Меняеются только названия, а средства и цели одни и те же request Если посмотреть на мир в целом, то все на много печальнее: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Нигерия ( про Африку как то молчат) , Пакистан , Филиппины, Египет, Сомали...Можете даже наверное добавить или поправить. Все сильнее расползаются "друзья" демократии sad Взятие Мосула, лишь акт в большой пьесе, по распространению хаоса и войн.
    rpuropuu
    1. Ныробский Сегодня, 08:56
      Цитата: rpuropuu
      Взятие Мосула, лишь акт в большой пьесе, по распространению хаоса и войн.

      Как то так.... Этих игиловцев надо ещё выколупать из Ракки и провинции Идлиб, на что уйдёт не мало времени. Они Мосул тоже хотели взять к выборам в США в качестве подарка в пользу Хиллари Клинтон, сиречь к ноябрю 2016 года, а одолели лишь к середине июля 2017 года, при том, что часть Мосула была открыта для выхода боевиков в сторону Сирии. Сейчас, они тупо переименуют свой "бородатый филиал", нашьют для них новые флаги и перебросят в Афган, поближе к границам России...
      Ныробский
  6. Masya Masya Сегодня, 08:55
    неужели субсидировать перестанут? recourse
    Masya Masya
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  7. новичок Сегодня, 09:07
    как всегда, мы всю грязную работу сделали, а “завершает“ всё янки.
    новичок
  8. НЕКСУС Сегодня, 09:24
    За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ,

    То есть,все ИГИЛ оказывается находится в Мосуле,а в Пальмире,Алеппо,Дейр-эз-Зор и тд игиловцев не было? wassat Мо мнению Рыжего матрасса ВКС наши чего там делают?
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 09:34
      он и говорит, в общем и целом, что они всех победили.
      новичок
    2. Лелёк Сегодня, 11:45
      Цитата: НЕКСУС
      НЕКСУС


      Привет, Андрей.
      А что, реляции по итогам ВОВ, в которых фашистскую Германию победили США при бездействии всего остального мира, Вас не убедили ещё в "правдивости" пропаганды козлобородого Сэма? Лекало обкатано и работает в заданном режиме. wassat
      Лелёк
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:53
        Цитата: Лелёк
        Привет, Андрей.

        Приветствую,Лев! hi
        Цитата: Лелёк
        Лекало обкатано и работает в заданном режиме.

        А я не о том же говорил еще до Алеппо? И теперь,Трамп готовит пипл к мысли,что лишь Штаты реальные победители ИГИЛ . И вся Европа во главе с Украиной это под одобрительный вой подтвердят. Кстати,еще не так давно,нац батальоны Хохлостана выражали поддержку и восхищение игиловским выродкам,как братьям по оружию.
        НЕКСУС
        1. Лелёк Сегодня, 12:28
          Цитата: НЕКСУС
          Кстати,еще не так давно,нац батальоны Хохлостана выражали поддержку и восхищение игиловским выродкам,как братьям по оружию.


          Ну, хохлогуано вообще пахнет по-особому. Не хочется даже говорить по этому поводу - оскомина. stop
          Цитата: НЕКСУС
          Трамп готовит пипл к мысли,что лишь Штаты реальные победители ИГИЛ .


          А что ещё может этот клоун положить в свою копилку - кругом провал за провалом, а свой истеблишмент расставил плотно капканы? Трудно быть агентом Кремля на территории США. bully
          Лелёк
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:38
    Трамп пообещал добиваться полного уничтожения группировки ИГ

    Обещать не значит выполнить. Заявления президентов Сша всегда отличались самоуверенностью, напыщенностью, а главное ни каких обязательств к исполнению.
    rotmistr60
  10. Толстоевский Сегодня, 09:41
    Наши западные и ближневосточные партнёры решили переименовать игил во что-то более благозвучное и ещё не избитое
    Толстоевский
  11. Лелёк Сегодня, 11:34
    (За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ.)

    Ну это вряд ли. Не для того вы создавали и лелеяли этого монстра, затрачивая на это миллиарды свежеотпечатанных зелёных фантиков. Для поддержания режима "управляемого хаоса" перенаправите ДАИШ в Афганистан, Ливию, Индонезию, Йемен, Сомали, Катар или ещё куда-нибудь, где есть необходимость побомбить, защищая "стратегические интересы США". yes
    Лелёк
Картина дня