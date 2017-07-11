Трамп: дни ИГ на Ближнем Востоке сочтены

За последние шесть месяцев мы добились большего прогресса в борьбе с ИГ, чем за все годы, когда эта группировка стала ключевой угрозой… Мы продолжим добиваться уничтожения ИГ,

Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться полного уничтожения группировки ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.По его словам, «победа в Мосуле свидетельствует о том, что дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены».Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над ИГ в Мосуле.Операция по освобождение Мосула, который более 3-х лет находился под контролем террористов, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние объекты ИГ в исторической части Мосула. В операции были задействованы подразделения регулярных войск, армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха так оказывала авиация западной коалиции, возглавляемой США,