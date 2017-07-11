РСЗО "Ураган" в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », РСЗО "Ураган" активно применяются правительственными войсками при уничтожении бандитских формирований на территории Сирии. В последнее время установки были замечены в районе Арака.
Как полагают военные эксперты, данные «Ураганы» примут участие в броске к оазису Сухна.
РСЗО 9К57 имеют 16 направляющих. Машины в боевом положении весят ровно 20 т. Они смонтированы на шасси ЗИЛ-135ЛМ, с колесной формулой 8х8. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по шоссе - 570 км. Дальность стрельбы составляет 35 км. Фугасный 220-мм снаряд весит 280 кг, включая более 50 кг взрывчатого вещества.
В боекомплект данной РСЗО также входят реактивные снаряды с кассетной боевой частью, которая содержит 30 боевых элементов.16 реактивных снарядов выпускаются за 8,8 секунд. Один залп накрывает территорию площадью 426 000 квадратных метров.
Как полагают военные эксперты, данные «Ураганы» примут участие в броске к оазису Сухна.
РСЗО 9К57 имеют 16 направляющих. Машины в боевом положении весят ровно 20 т. Они смонтированы на шасси ЗИЛ-135ЛМ, с колесной формулой 8х8. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по шоссе - 570 км. Дальность стрельбы составляет 35 км. Фугасный 220-мм снаряд весит 280 кг, включая более 50 кг взрывчатого вещества.
В боекомплект данной РСЗО также входят реактивные снаряды с кассетной боевой частью, которая содержит 30 боевых элементов.16 реактивных снарядов выпускаются за 8,8 секунд. Один залп накрывает территорию площадью 426 000 квадратных метров.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20609.htm
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