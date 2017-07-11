12:34 11 июля

РСЗО "Ураган" в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », РСЗО "Ураган" активно применяются правительственными войсками при уничтожении бандитских формирований на территории Сирии. В последнее время установки были замечены в районе Арака.

РСЗО "Ураган" в Сирии


Как полагают военные эксперты, данные «Ураганы» примут участие в броске к оазису Сухна.


РСЗО 9К57 имеют 16 направляющих. Машины в боевом положении весят ровно 20 т. Они смонтированы на шасси ЗИЛ-135ЛМ, с колесной формулой 8х8. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по шоссе - 570 км. Дальность стрельбы составляет 35 км. Фугасный 220-мм снаряд весит 280 кг, включая более 50 кг взрывчатого вещества.

В боекомплект данной РСЗО также входят реактивные снаряды с кассетной боевой частью, которая содержит 30 боевых элементов.16 реактивных снарядов выпускаются за 8,8 секунд. Один залп накрывает территорию площадью 426 000 квадратных метров.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20609.htm
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Комментарии 10

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  1. сибиралт Сегодня, 08:43
    В Сирии непогода: ураганы и град. belay
    сибиралт
    1. майор Юрик Сегодня, 08:55
      Старая добрая климатическая газонокосилка! Сколько она выкосила бандитской ботвы по всему миру
      за все время её использования, и сколько ещё накосит, ибо растет эта ядовитая хрень под зорким оком янкесовских агрономов! soldier
      майор Юрик
    2. FIREMAN Сегодня, 08:55
      ...Вполне вероятны смерчи и торнадо.
      Побольше подарочков бармалейчикам.
      FIREMAN
      1. cniza Сегодня, 09:02
        Цитата: майор Юрик

        растет эта ядовитая хрень под зорким оком янкесовских агрономов! soldier


        Так ещё и "удобрения" на халяву.
        cniza
      2. ЛукичЪ Сегодня, 09:27
        Цитата: FIREMAN
        ...Вполне вероятны смерчи и торнадо.
        Побольше подарочков бармалейчикам.

        а то сидят там как на курорте под солнышком laughing
        ЛукичЪ
        1. mishaia_23 Сегодня, 09:46
          Да ну его такой жаркий курорт

          Надежда только на Российское климатическое оружие:
          Смерч, Ураган, Град...
          mishaia_23
  2. tchoni Сегодня, 09:29
    А лично меня всегди интересовал вопрос: а почему так мало направляющих? ведь, теоретически вес машины позволяет удвоить их колличество. Вопрос к артиллеристам)
    tchoni
    1. Großer Feldherr Сегодня, 12:28
      Не артиллерист , но логика такого решения вполне понятна .
      16 ракет с ПУ и так под 7 тонн весят (4.5 на ракеты+2.5 примерно на ПУ и дополнительное оборудование и усиление конструкции ) , если не больше , причем центр массы и так сильно смещается вверх , что создает серьезные ограничения по проходимости .
      А всего грузоподъемность зил-135 - 10 тонн , не будет же он с полной нагрузкой всегда ходить , иначе подохнет быстро .
      Großer Feldherr
  3. gla172 Сегодня, 09:31
    ....не ну "вестник мордовии" мне явно импонирует .....по ходу надо "регится" и на подписку!!! fellow .....
    gla172
  4. KCA Сегодня, 09:34
    Для наглядности можно было-бы показать котлован с места старта ракет, ну и, естественно, с места попадания, аццкая штука
    KCA
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