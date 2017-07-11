12:33 11 июля

«Варшавянка» для Алжира проходит испытания

Как сообщает блог ruspodplav , построенная для нужд военно-морских сил Алжира субмарина проекта 636.1 проходит ходовые испытания.



9 июля 2017 года подводная лодка заказа 01346 постройки ОАО «Адмиралтейские верфи» завершила первый выход в море, который начался 4 июня.


Водоизмещение: надводное – 2350 т, подводное – 3100 (3120) т.
Размеры: длина – 73,8 м., ширина – 9,9 (со стабилизаторами – 12,8) м, осадка – 6,2 м.
Глубина погружения: рабочая – 240 м, предельная – 300 м.
Энергетическая установка – дизель-электрическая с полным электродвижением.
- 2 дизель-генератора ДГ-1500 типа 4ДЛ-42М мощностью по 1500 кВт.
- 1 электродвигатель ПГ-141М мощностью 5800 л.с. (4050 кВт).
- 1 электродвигатель экономичного хода ПГ-142 мощностью 150 л.с. (95 кВт).
- 2 группы аккумуляторных батарей по 120 элементов 446-1.
Движители – 1 6-и лопастной винт., 2 подруливающих водомета (электродвигатели ПГ-140 по 102 л.с.).
Скорость хода: надводная – 11 уз, подводная – 20 уз, экономическая – 3 уз.
Дальность плавания: под РДП – 7500 миль (7 уз), под водой – 400 миль (3 уз).
Автономность – 45 сут.

Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров, 12 мичманов, 12 старшин и 14 матросов.
Вооружение: 6 533-мм носовых торпедных аппарата с устройством быстрого заряжания, боезапас – 18 торпед (53-65Б, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М) или 24 мины ДМ-1. ПКР «Калибр»/«Club-S» - только на пр. 636М (636.1) и 636.3. ПКР 9М54Э и 9М54Э1, КР 9М14Э, пуск – из ТА. 6 ЗУР ПЗРК «Игла».

Использованы фотографии: http://ruspodplav.livejournal.com/18615.html
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Комментарии 15

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  1. Чёрный Сегодня, 08:49
    ...скоро пираты будут на подлодках рассекать.... smile
    Чёрный
    1. Печенег Сегодня, 08:54
      ага, вот только они не корабли захватывать будут, а беженцев из Сев. Африки в Европу таскать.
      Печенег
      1. donavi49 Сегодня, 09:03
        У них есть специальный вертолетоносец-док для доставки беженцев в Европу. И еще один строят в Европе.
        donavi49
    2. сибиралт Сегодня, 08:58
      М-да. Теперь понятно почему Макрон нервничал на саммите и пытался хамить Путину. bully
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 09:00
        Цитата: Чёрный
        ...скоро пираты будут на подлодках рассекать.... smile


        Наркоту уже возят , а пираты , видимо да.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:07
          Цитата: cniza
          Наркоту уже возят ,

          Наркоту сейчас возить опасно - это бизнес правительства США, а они не любят конкурентов. wassat ....
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 09:11
            Покупают у них лицензию и вперед. lol
            cniza
      2. donavi49 Сегодня, 09:11
        Почему? У Алжира есть лодки 636:
        Messali el Hadj
        Akram Pacha
        Плюс старый но модернизированный 877ЭКМ - Rais Hadi Mubarek.

        Это в дополнении к двум тяжелым фрегатам Меко200АН новейшей модификации, трем китайским патрульникам С28. А в небе 40 Су-30МКА и модернизированные МиГи.
        donavi49
        1. ссс Сегодня, 09:33
          А пускай возят что хотят, пусть портят нервы европейцам и американцам. Заодно, посмотрим, как НАТО будут ловить эти лодки под алжирским флагом.
          К тому же, наверняка в лодках, идущих на экспорт заложена подлянка - эти лодки не смогут представлять серьезную угрозу для наших ВМС.
          ссс
  2. Ингвар 72 Сегодня, 09:05
    А мне вот интересно - Алжир наличкой рассчитался, или опять в долг взял? Долги то имеют особенность списываться, особенно у нас. angry
    Ингвар 72
    1. donavi49 Сегодня, 09:16
      У Бутефлики программа - нефтебаксы вкладывать в оружие. Эта программа отлично показала себя в 2011. Когда они свою революцию задавили жестко, им вялые осуждения в непропорциональном применении силы только выдвинули и все. А когда они нефтяников освобождали каруселькой из Крокодилов по итогу погибло свыше 30 заложников из которых только 1 алжирец, так мир даже к расследованию не призвал.

      В то время, как Ливию - которая складировали нефтебаксы в банки, раскатали за такое поведение.
      donavi49
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:19
        Ответ интересный, но это все же не ответ на вопрос - в долг, или живые деньги? request
        Ингвар 72
        1. donavi49 Сегодня, 09:26
          За баксы. Они все покупают за баксы. Алжир очень вкусный заказчик. Немцам он отслюнявил почти 2,5 млрд нефтебаксов за фрегаты, вооружение и вертолеты.

          Кстати, им на смотрины Ка-52 возили. Может продадут в дополнении к уже проданным Ми-28НЭ.
          donavi49
  3. agfa Сегодня, 09:16
    "....под водой – 400 миль (3 уз)"!. Во, давно хотел подсчитать для себя и кому еще пригодиться. Дано: лодка под водой, аккумуляторы заряжены. Сколько автономно скрыто пройдет в день и всего? 3 узла это 3 морские мили в час. М.миля примерно 1,852 км. Скорость 3 уз.=5,556 км/ч. Сутки хода - 3х24=72 мили (72х1,852=133,344 км). Весь запас хода будет израсходован за - 400:3=133,33 ч. За это время лодка пройдет 740,8 км и будет в пути, т.е. под водой 5,55 суток. Вывод при идеальных условиях и режиме почти СТЕЛС в районе ожидания АУГ Варшавянка может действовать около 5 суток, дальше ВСЕ!!! - Всплывай сдавайся. Конечно она может "лечь на грунт" , но хвостовое оперение не даст. Понятно, что маневры, всплытие, погружение, маневрирование съедят часть емкости батарей. Анаэробных установок нам точно не хватает...
    agfa
    1. просто экспл Сегодня, 09:34
      а Вам не кажется что 740,8 км этого обычно достаточно для того что бы выйти из опасного района и приплыть туда где не надо всплывать и сдаваться ?
      и даже после этого можно хоть неделю сидеть на дне и переждать пока в 740 км от места залегания успокоится вся шумиха .
      просто экспл
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