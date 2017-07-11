«Варшавянка» для Алжира проходит испытания
Как сообщает блог ruspodplav , построенная для нужд военно-морских сил Алжира субмарина проекта 636.1 проходит ходовые испытания.
9 июля 2017 года подводная лодка заказа 01346 постройки ОАО «Адмиралтейские верфи» завершила первый выход в море, который начался 4 июня.
Водоизмещение: надводное – 2350 т, подводное – 3100 (3120) т.
Размеры: длина – 73,8 м., ширина – 9,9 (со стабилизаторами – 12,8) м, осадка – 6,2 м.
Глубина погружения: рабочая – 240 м, предельная – 300 м.
Энергетическая установка – дизель-электрическая с полным электродвижением.
- 2 дизель-генератора ДГ-1500 типа 4ДЛ-42М мощностью по 1500 кВт.
- 1 электродвигатель ПГ-141М мощностью 5800 л.с. (4050 кВт).
- 1 электродвигатель экономичного хода ПГ-142 мощностью 150 л.с. (95 кВт).
- 2 группы аккумуляторных батарей по 120 элементов 446-1.
Движители – 1 6-и лопастной винт., 2 подруливающих водомета (электродвигатели ПГ-140 по 102 л.с.).
Скорость хода: надводная – 11 уз, подводная – 20 уз, экономическая – 3 уз.
Дальность плавания: под РДП – 7500 миль (7 уз), под водой – 400 миль (3 уз).
Автономность – 45 сут.
Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров, 12 мичманов, 12 старшин и 14 матросов.
Вооружение: 6 533-мм носовых торпедных аппарата с устройством быстрого заряжания, боезапас – 18 торпед (53-65Б, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М) или 24 мины ДМ-1. ПКР «Калибр»/«Club-S» - только на пр. 636М (636.1) и 636.3. ПКР 9М54Э и 9М54Э1, КР 9М14Э, пуск – из ТА. 6 ЗУР ПЗРК «Игла».
9 июля 2017 года подводная лодка заказа 01346 постройки ОАО «Адмиралтейские верфи» завершила первый выход в море, который начался 4 июня.
Водоизмещение: надводное – 2350 т, подводное – 3100 (3120) т.
Размеры: длина – 73,8 м., ширина – 9,9 (со стабилизаторами – 12,8) м, осадка – 6,2 м.
Глубина погружения: рабочая – 240 м, предельная – 300 м.
Энергетическая установка – дизель-электрическая с полным электродвижением.
- 2 дизель-генератора ДГ-1500 типа 4ДЛ-42М мощностью по 1500 кВт.
- 1 электродвигатель ПГ-141М мощностью 5800 л.с. (4050 кВт).
- 1 электродвигатель экономичного хода ПГ-142 мощностью 150 л.с. (95 кВт).
- 2 группы аккумуляторных батарей по 120 элементов 446-1.
Движители – 1 6-и лопастной винт., 2 подруливающих водомета (электродвигатели ПГ-140 по 102 л.с.).
Скорость хода: надводная – 11 уз, подводная – 20 уз, экономическая – 3 уз.
Дальность плавания: под РДП – 7500 миль (7 уз), под водой – 400 миль (3 уз).
Автономность – 45 сут.
Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров, 12 мичманов, 12 старшин и 14 матросов.
Вооружение: 6 533-мм носовых торпедных аппарата с устройством быстрого заряжания, боезапас – 18 торпед (53-65Б, СЭТ-53М, ТЭСТ-71М) или 24 мины ДМ-1. ПКР «Калибр»/«Club-S» - только на пр. 636М (636.1) и 636.3. ПКР 9М54Э и 9М54Э1, КР 9М14Э, пуск – из ТА. 6 ЗУР ПЗРК «Игла».
Использованы фотографии: http://ruspodplav.livejournal.com/18615.html
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