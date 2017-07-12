Америка ждёт вежливых людей
Американцы разочарованы всем. Граждане США не доверяют не только мистеру Трампу. Ещё меньше они верят средствам массовой информации. Они не доверяют общественным институтам, им надоели бесконечные распри между демократами и республиканцами. Чего же хотят американцы? Вежливости!
Джессика Тейлор на сайте Национального общественного радио (NPR) рассказала с грустью об итогах очередного опроса общественности.
Согласно данным нового опроса NPR / PBS NewsHour / Marist, граждане США разочарованы теми грубостями, которые говорят друг дружке представители конкурирующих партий — Республиканской и Демократической. Общий тон диалогов и «уровень вежливости» демократов и республиканцев в столице со времени избрания президента Трампа «ухудшился». Тот же опрос показывает недоверие граждан ко многим основным демократическим институтам страны.
Семь из десяти американцев заявили, что ситуация с вежливостью (корректностью) в Вашингтоне ухудшилась с избрания президента Трампа. Всего 6% сказали, что тон общения улучшился. Двадцать процентов говорят, что он остался прежним. В 2009 году 35 процентов респондентов заявили, что вежливость в стране ухудшилась в США после выборов президента Обамы (результат опроса Gallup). Восемь лет назад 21% американцев в соответствующем опросе говорили, что вежливость и общий тон высказываний в стране улучшились.
Шестьдесят пять процентов республиканцев говорят, что с ноября 2016 года республиканцы и демократы в общении стали менее любезны, и только 12 процентов заявили, что ситуация с вежливостью улучшилась.
Ли Мирингофф, директор Института общественного мнения Мариста, приводит единодушное мнение институтского совета: вежливость покинула город Вашингтон.
Немногие люди имеют высокую степень доверия к общественным институтам, являющимся основой американской демократии. Исключения составляют разведывательные и правоохранительные органы (ЦРУ и ФБР), да и им многие доверяют лишь «в некоторой степени». Число таких доверяющих не превышает 60 процентов.
Даже когда президент Трамп совершал нападки на ЦРУ и ФБР, которые вели расследование по поводу возможного сговора Трампа с русскими во время выборов, 40% республиканцев заявляли, что они доверяют разведывательному сообществу, а 19% сказали, что «очень доверяют». Двадцать пять процентов республиканцев сообщили, что они не очень доверяют разведывательному сообществу, а 11% не доверяют вовсе. Среди сторонников Трампа чуть более половины доверяют разведсообществу, в то время как 30% считают, что доверяют «не очень», а 14% совсем не доверяют.
Американцы по-прежнему доверяют своей судебной системе, вместе с тем 6 из 10 опрошенных указывают, что они имеют лишь «некоторую степень» доверия к судам. Четверть людей говорят, что они «не очень» доверяют судебной системе, а 12% заявляют, что совсем не имеют к ней доверия.
С прочими общественными институтами дело обстоит хуже. 46% американцев говорят, что не очень доверяют конгрессу. 22 процента говорят, что не имеют вообще никакого доверия к законодательной ветви власти. Только 6 процентов (!) склонны со всей полнотой доверять конгрессу, а ещё 23 процента говорят, что доверяют «в основном».
Лишь 30 процентов от всех американцев «в некоторой степени» доверяют средствам массовой информации. 37% не имеют доверия к СМИ. Интересен расклад по партиям: среди демократов 56% считают, что они доверяют средствам массовой информации, и только 9% республиканцев говорят, что они доверяют прессе (59% не доверяют). Чуть более 1 из 4 независимых от партийных предпочтений граждан доверяют СМИ. 35% заявили, что не доверяют прессе вообще. Столько же сказали, что они не очень доверяют СМИ.
Не очень-то доверяют американцы и социологическим опросам! Больше 6 из 10 американцев говорят, что в какой-то степени им не верят. Половина демократов говорит, что они опросам верят. «Верящих» в опросы республиканцев всего 28 процентов. Тридцать четыре процента независимых респондентов говорят, что они доверяют опросам общественного мнения, а 63 процента либо не имеют большого доверия, либо доверия вообще.
Схожая картина с доверием мистеру Трампу. Больше 6 из 10 американцев говорят, что они не имеют либо большого доверия, либо доверия вообще к администрации Трампа. 69% демократов абсолютно не доверяют Белому дому. Почти половина независимых избирателей также заявляет, что не доверяет администрации Трампа. При этом 47% республиканцев говорят, что они доверяют Белому дому вполне, а 37% говорят, что они очень доверяют администрации.
Справедливы ли выборы в США? Мнения американцев по этому вопросу разделились. 72% республиканцев доверяют выборам в том виде, в каком они существуют. С ними согласны всего 42 процента демократов.
Что насчёт прав граждан, прописанных в конституции? Большинство американцев согласно с тем, что свобода вероисповедания в стране — в полном порядке. Вместе с тем немного большее число республиканцев и независимых избирателей в сравнении с демократами считает, что такая свобода «слишком ограничена». Тридцать четыре процента сторонников Трампа тоже считают, что она «слишком ограничена», хотя 49 процентов считают, что всё в порядке.
52%, то есть более половины респондентов, заявили, что право протестовать или критиковать правительство — в полном порядке. С другой стороны, 41% республиканцев считает, что такое право стало слишком широким. Так же думают всего 7% демократов и 11% независимых граждан. 48 процентов республиканцев думает, что с правами, касающимися свободы протестов или критики правительства, в стране всё в порядке.
Сорок четыре процента демократов считают, что право голоса в США «слишком ограничено», а 49% отмечают, что ситуация здесь в порядке. 25% республиканцев уверены, что право голоса трактуется очень уж широко, в то время как 66% считают, что всё хорошо так, как есть.
Что касается свободы прессы, то 46 процентов респондентов от республиканцев считают, что со свободой прессы всё прекрасно. И почти столько же (42 процента) считают, что свобода прессы в стране трактуется слишком уж широко. Сорок два процента сторонников Трампа думают, что свобода прессы слишком широка. 32 процента демократов и 28 процентов независимых лиц уверены, что свобода прессы, наоборот, слишком ограничена.
В опросе NPR / PBS NewsHour / Marist участвовало 1205 взрослых граждан, его погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
Как видим, во многих вопросах, связанных с доверием, американцы раскалываются на два лагеря: одни своим «институтам» верят, другие нет. И очень часто мнения делятся примерно пополам. Это говорит об общественном расколе США при президенте Трампе. Одни ему доверяют, другие нет. Одни верят законодательной ветви власти, другие — нет. Одни верят СМИ, другие — нет. То же самое происходит даже с опросами общественного мнения.
Куда большее единодушие американцы выказывают в вопросе о внешних врагах Америки. Вот уж где постарались и администрации Белого дома, и пресса. Верят американцы прессе или нет, а неприятие к России растёт с каждым годом.
Недавний опрос показал: 64% граждан США считают Россию врагом США. Почти две трети!
Согласно опросу «Fox News», данные которого привела «Газета.ру» , Россия — один из основных врагов США. Так считают 64 процента американцев (в 2013 году это мнение разделяли лишь 40% граждан США).
В списке «врагов» Россия нынче заняла четвёртое место, уступив КНДР, Ирану и Сирии. Северную Корею считают недружественной страной 93% респондента, Иран — 80%, Сирию — 76%.
Резкий рост отрицательного отношения американских граждан к Российской Федерации произошёл после событий на Украине и присоединения к РФ Крымского полуострова. Масла в огонь подлили обвинения Москвы по поводу хакерских атак на серверы Национального комитета Демократической партии США, отмечает издание.
Самое забавное, что «лучше всего» к Москве, как полагают американцы, относится… Дональд Трамп. 73% опрошенных заявили, что президент видит в России союзника. Такое мнение подавляющего большинства объясняется тем, что мистер Трамп во время предвыборной кампании говорил о необходимости улучшить отношения с Россией и намеревался «поладить с Путиным».
Впрочем, поладить не получилось, и число тех американцев, кто считает Россию одним из главных врагов США, ежегодно растёт. Возможно, этот показатель коррелирует с теми данными, согласно которым американцы склонны в основном доверять своему разведсообществу. Тому самому, что регулярно сообщает гражданам о «секретных доказательствах», но никогда их не предъявляет.
Америке не хватает вежливости, но вежливых людей она боится.
Джессика Тейлор на сайте Национального общественного радио (NPR) рассказала с грустью об итогах очередного опроса общественности.
Согласно данным нового опроса NPR / PBS NewsHour / Marist, граждане США разочарованы теми грубостями, которые говорят друг дружке представители конкурирующих партий — Республиканской и Демократической. Общий тон диалогов и «уровень вежливости» демократов и республиканцев в столице со времени избрания президента Трампа «ухудшился». Тот же опрос показывает недоверие граждан ко многим основным демократическим институтам страны.
Семь из десяти американцев заявили, что ситуация с вежливостью (корректностью) в Вашингтоне ухудшилась с избрания президента Трампа. Всего 6% сказали, что тон общения улучшился. Двадцать процентов говорят, что он остался прежним. В 2009 году 35 процентов респондентов заявили, что вежливость в стране ухудшилась в США после выборов президента Обамы (результат опроса Gallup). Восемь лет назад 21% американцев в соответствующем опросе говорили, что вежливость и общий тон высказываний в стране улучшились.
Шестьдесят пять процентов республиканцев говорят, что с ноября 2016 года республиканцы и демократы в общении стали менее любезны, и только 12 процентов заявили, что ситуация с вежливостью улучшилась.
Ли Мирингофф, директор Института общественного мнения Мариста, приводит единодушное мнение институтского совета: вежливость покинула город Вашингтон.
Немногие люди имеют высокую степень доверия к общественным институтам, являющимся основой американской демократии. Исключения составляют разведывательные и правоохранительные органы (ЦРУ и ФБР), да и им многие доверяют лишь «в некоторой степени». Число таких доверяющих не превышает 60 процентов.
Даже когда президент Трамп совершал нападки на ЦРУ и ФБР, которые вели расследование по поводу возможного сговора Трампа с русскими во время выборов, 40% республиканцев заявляли, что они доверяют разведывательному сообществу, а 19% сказали, что «очень доверяют». Двадцать пять процентов республиканцев сообщили, что они не очень доверяют разведывательному сообществу, а 11% не доверяют вовсе. Среди сторонников Трампа чуть более половины доверяют разведсообществу, в то время как 30% считают, что доверяют «не очень», а 14% совсем не доверяют.
Американцы по-прежнему доверяют своей судебной системе, вместе с тем 6 из 10 опрошенных указывают, что они имеют лишь «некоторую степень» доверия к судам. Четверть людей говорят, что они «не очень» доверяют судебной системе, а 12% заявляют, что совсем не имеют к ней доверия.
С прочими общественными институтами дело обстоит хуже. 46% американцев говорят, что не очень доверяют конгрессу. 22 процента говорят, что не имеют вообще никакого доверия к законодательной ветви власти. Только 6 процентов (!) склонны со всей полнотой доверять конгрессу, а ещё 23 процента говорят, что доверяют «в основном».
Лишь 30 процентов от всех американцев «в некоторой степени» доверяют средствам массовой информации. 37% не имеют доверия к СМИ. Интересен расклад по партиям: среди демократов 56% считают, что они доверяют средствам массовой информации, и только 9% республиканцев говорят, что они доверяют прессе (59% не доверяют). Чуть более 1 из 4 независимых от партийных предпочтений граждан доверяют СМИ. 35% заявили, что не доверяют прессе вообще. Столько же сказали, что они не очень доверяют СМИ.
Не очень-то доверяют американцы и социологическим опросам! Больше 6 из 10 американцев говорят, что в какой-то степени им не верят. Половина демократов говорит, что они опросам верят. «Верящих» в опросы республиканцев всего 28 процентов. Тридцать четыре процента независимых респондентов говорят, что они доверяют опросам общественного мнения, а 63 процента либо не имеют большого доверия, либо доверия вообще.
Схожая картина с доверием мистеру Трампу. Больше 6 из 10 американцев говорят, что они не имеют либо большого доверия, либо доверия вообще к администрации Трампа. 69% демократов абсолютно не доверяют Белому дому. Почти половина независимых избирателей также заявляет, что не доверяет администрации Трампа. При этом 47% республиканцев говорят, что они доверяют Белому дому вполне, а 37% говорят, что они очень доверяют администрации.
Справедливы ли выборы в США? Мнения американцев по этому вопросу разделились. 72% республиканцев доверяют выборам в том виде, в каком они существуют. С ними согласны всего 42 процента демократов.
Что насчёт прав граждан, прописанных в конституции? Большинство американцев согласно с тем, что свобода вероисповедания в стране — в полном порядке. Вместе с тем немного большее число республиканцев и независимых избирателей в сравнении с демократами считает, что такая свобода «слишком ограничена». Тридцать четыре процента сторонников Трампа тоже считают, что она «слишком ограничена», хотя 49 процентов считают, что всё в порядке.
52%, то есть более половины респондентов, заявили, что право протестовать или критиковать правительство — в полном порядке. С другой стороны, 41% республиканцев считает, что такое право стало слишком широким. Так же думают всего 7% демократов и 11% независимых граждан. 48 процентов республиканцев думает, что с правами, касающимися свободы протестов или критики правительства, в стране всё в порядке.
Сорок четыре процента демократов считают, что право голоса в США «слишком ограничено», а 49% отмечают, что ситуация здесь в порядке. 25% республиканцев уверены, что право голоса трактуется очень уж широко, в то время как 66% считают, что всё хорошо так, как есть.
Что касается свободы прессы, то 46 процентов респондентов от республиканцев считают, что со свободой прессы всё прекрасно. И почти столько же (42 процента) считают, что свобода прессы в стране трактуется слишком уж широко. Сорок два процента сторонников Трампа думают, что свобода прессы слишком широка. 32 процента демократов и 28 процентов независимых лиц уверены, что свобода прессы, наоборот, слишком ограничена.
В опросе NPR / PBS NewsHour / Marist участвовало 1205 взрослых граждан, его погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
Как видим, во многих вопросах, связанных с доверием, американцы раскалываются на два лагеря: одни своим «институтам» верят, другие нет. И очень часто мнения делятся примерно пополам. Это говорит об общественном расколе США при президенте Трампе. Одни ему доверяют, другие нет. Одни верят законодательной ветви власти, другие — нет. Одни верят СМИ, другие — нет. То же самое происходит даже с опросами общественного мнения.
Куда большее единодушие американцы выказывают в вопросе о внешних врагах Америки. Вот уж где постарались и администрации Белого дома, и пресса. Верят американцы прессе или нет, а неприятие к России растёт с каждым годом.
Недавний опрос показал: 64% граждан США считают Россию врагом США. Почти две трети!
Согласно опросу «Fox News», данные которого привела «Газета.ру» , Россия — один из основных врагов США. Так считают 64 процента американцев (в 2013 году это мнение разделяли лишь 40% граждан США).
В списке «врагов» Россия нынче заняла четвёртое место, уступив КНДР, Ирану и Сирии. Северную Корею считают недружественной страной 93% респондента, Иран — 80%, Сирию — 76%.
Резкий рост отрицательного отношения американских граждан к Российской Федерации произошёл после событий на Украине и присоединения к РФ Крымского полуострова. Масла в огонь подлили обвинения Москвы по поводу хакерских атак на серверы Национального комитета Демократической партии США, отмечает издание.
Самое забавное, что «лучше всего» к Москве, как полагают американцы, относится… Дональд Трамп. 73% опрошенных заявили, что президент видит в России союзника. Такое мнение подавляющего большинства объясняется тем, что мистер Трамп во время предвыборной кампании говорил о необходимости улучшить отношения с Россией и намеревался «поладить с Путиным».
Впрочем, поладить не получилось, и число тех американцев, кто считает Россию одним из главных врагов США, ежегодно растёт. Возможно, этот показатель коррелирует с теми данными, согласно которым американцы склонны в основном доверять своему разведсообществу. Тому самому, что регулярно сообщает гражданам о «секретных доказательствах», но никогда их не предъявляет.
Америке не хватает вежливости, но вежливых людей она боится.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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