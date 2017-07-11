12:33 11 июля

Первый Ту-160 переведен в цех окончательной сборки

Согласно информации интернет-портал « БИЗНЕС Online », ссылающегося на заводскую газету «Вперед!», находившийся на хранении почти с советских времен задел бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с заводским номером 804 был отбуксирован в цех окончательной сборки Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (КАЗ). Его выкатка ожидается через несколько месяцев.

Первый Ту-160 переведен в цех окончательной сборки

Задел с номером 804 перевозят в цех окончательной сборки


После прекращения производства в 1992 году Ту-160 на КАЗе оставалось четыре задела, находившихся в разной степени готовности. Один из них был достроен и сдан в 2000 году, второй — в 2008-м. При этом их могла постичь более печальная участь.


Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160, ваш покорный слуга по поручению Минтимера Шариповича Шаймиева поехал в Москву, ведь заводу надо было чем-то жить. Пробили постановление, в котором, помимо моментов, связанных с поддержкой завода, был вопрос о том, чтобы сохранить четыре задела, находившихся в разной степени готовности. В итоге мы их отстояли и когда на заводе работы не было, протолкнули достройку двух самолетов. Мы знали ценность этих заделов, убеждали кого надо. В Москве все смотрели на меня как на идиота: а зачем это нужно?! Были люди, которые хотели... там много цветных металлов, лом получился бы очень таким... Все могло быть, ведь оснастку Ту-160, по сути, уничтожили.

- рассказал советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев.

Фактически машина №804, которую предполагается поднять в воздух в 2018 году, станет прообразом Ту-160М2, так как полностью новый самолет будет создан не раньше 2021 года. В целом взлет машины из задела станет демонстрацией возможностей России возродить утраченное производство.

На текущий момент в стадии разработки в концерне «Радиоэлектронные технологии» находится, в числе прочего, новый комплекс бортового оборудования, создать который планируется к 2020 году. На ПАО «Кузнецов» только приступили к серийной сборке новых двигателей для стратега — НК-32-02 . В процессе разработки находится крылатая ракета большой дальности — Х-БД, дальность полета которой существенно превысит 3 тыс. км дистанции, характерной для Х-101 с обычным зарядом. Все опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 ожидается закончить только в 2021 году.

Параллельно постепенно восстанавливается производство на заводе. Так, в апреле спустя более 20 лет был запущен участок электронно-лучевой сварки. Он позволяет осуществлять вакуумный отжиг и сварку узлов из титана.

Использованы фотографии: https://www.business-gazeta.ru/article/351043?utm_source=readable-box
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Комментарии 42

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  1. cniza Сегодня, 09:25
    Параллельно постепенно восстанавливается производство на заводе. Так, в апреле спустя более 20 лет был запущен участок электронно-лучевой сварки. Он позволяет осуществлять вакуумный отжиг и сварку узлов из титана.


    Как же нам ЕБН аукается.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
      Главное что вылезли из этой ямы , хоть и не до конца ещё .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:49
        Пока на зубах , теперь надо укрепляться , так "партнеры" ещё и по голове стучат.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
          Да не то слово - фактически затаптывают обратно . И чем хуже получается , тем более изощрённые способы изыскивают .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:57
            Уже не смогут , но гадить будут постоянно.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
              Да они даже когда с ЕБН в дёсны целовались - и то гадить не прекращали . А сейчас только увеличат наброс каках на вентилятор и минирование тапок .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:14
                Само собой , ему стакан , а сами тащили из России все что можно...
                cniza
      2. Deadушка Сегодня, 10:30
        Цитата: bouncyhunter
        Главное что вылезли из этой ямы , хоть и не до конца ещё .

        Приветствую, Павел hi
        Станки и оборудование купить и поставить не сложно, работать на них кто будет? request
        Вот когда выучат и подготовят полноценную смену и наладят дальнейшее обучение,что бы было кому в дальнейшем работать, вот тогда и можно будет "выпить шампанского" (сам такую гадость не пью laughing ) fellow
        Deadушка
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
          Доброго дня , Виталий ! hi
          Цитата: Deadушка
          Станки и оборудование купить и поставить не сложно, работать на них кто будет?

          Да мало выучить квалифицированных работяг - дайте им и достойную зарплату вовремя , соцпакет и создайте условия чтобы у них не возникало мысли уйти с предприятия куда-то на сторону .
          Цитата: Deadушка
          "выпить шампанского" (сам такую гадость не пью laughing )

          Аналогично : предпочитаю казённую или шустовский . drinks
          bouncyhunter
          1. Deadушка Сегодня, 10:50
            Цитата: bouncyhunter
            Да мало выучить квалифицированных работяг - дайте им и достойную зарплату вовремя , соцпакет и создайте условия чтобы у них не возникало мысли уйти с предприятия куда-то на сторону

            Насколько знаю, некоторые производства практикуют подготовку с нуля(сами подбирают, обучают на месте и обкладывают плюшками и конфетами), на специалистов со стороны надежды мало. Но в оборонке про такое к сожалению не слышал. Все думают только о коммерции. В городе еще много заводов осталось которые и на ВПК работают, "копееешные" зарплаты и разруха, молодежь соответственно не идет.
            Там, где пытаются восстанавливать и что-то делать - тупо не хватает спецов, их нет. Поэтому часто и делают мелкосерийными партиями.
            Deadушка
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
              У нас с этим получше - все предприятия что на оборонку работают и зарплаты хорошие своим работникам платят , и всяческими поощрениями поддерживают и удерживают свои кадры . Пару лет назад 558 АРЗ юбилей в Ледовом дворце отмечал , а я живу рядом . Так наша пилотажная группа "Белая Русь" такое в небе вытворяла - все визжали от восторга .
              bouncyhunter
      3. bk316 Сегодня, 11:19
        Главное что вылезли из этой ямы , хоть и не до конца ещё .

        Да где там вылезли ....
        По отдельным направлениям, криво, при помощи "хитрых трюков"...
        Это как руками за край ямы зацепились и теперь пробуем подтянуться.
        bk316
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:27
          Цитата: bk316
          Это как руками за край ямы зацепились и теперь пробуем подтянуться.

          Если учитывать как "партнёры" помогают обратно в яму свалиться , то можно и так сказать .
          bouncyhunter
    2. vovanpain Сегодня, 10:18
      Цитата: cniza
      Как же нам ЕБН аукается.

      И аукаться будет еще очень долго,ломать легко,вот построить намного времени больше надо. yes
      Цитата: bouncyhunter
      И чем хуже получается , тем более изощрённые способы изыскивают .

      Паша,а что сейчас и происходит,навальнята из этой же оперы,а так же лозунг :-"Хочу все и сейчас,а какими средствами это не волнует".Военным путем,да санкциями затуднительно,отдача мучает,а вот изнутри заразу пустить,да заразить здоровый организм это да.В 1991 году это им удалось. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 10:22
        Навальнята горазды только грабить , работать добровольно не хотят , поэтому надо принуждать и подключать трудотерапию.
        cniza
  2. gla172 Сегодня, 09:25
    ....просто зачёт....так держать good
    gla172
  3. злой партизан Сегодня, 09:27
    Ну с авиапромом для МО у нас более-менее стало. Гражданское направление бы ещё поднять...
    злой партизан
    1. Тралл Сегодня, 09:33
      Цитата: злой партизан
      Ну с авиапромом для МО у нас более-менее стало. Гражданское направление бы ещё поднять...

      Сначала надо врага разбить. Желательно в его логове smile
      Тралл
      1. Maksus Сегодня, 10:09
        Цитата: Тралл
        Цитата: злой партизан
        Ну с авиапромом для МО у нас более-менее стало. Гражданское направление бы ещё поднять...

        Сначала надо врага разбить. Желательно в его логове smile

        И вот тогда гражданского авиапрома у нас не будет от слова совсем...Кого он будет возить, ядерный пепел?
        Maksus
      2. igor1981 Сегодня, 10:14
        Цитата: Тралл
        Сначала надо врага разбить. Желательно в его логове


        Вы имеете ввиду в Госдуме и в экономическом блоке Правительства...? angry
        igor1981
  4. НЕКСУС Сегодня, 09:28
    Видимо из него делать будут ТУ-160М1...
    НЕКСУС
  5. KCA Сегодня, 09:30
    Ну зачем так неграмотно, Х-101 всегда с "обычным зарядом", как и Х-555, а Х-102 и Х-55 всегда с ТЯБЧ, нет других вариантов
    KCA
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:42
      В процессе разработки находится крылатая ракета большой дальности — Х-БД, дальность полета которой существенно превысит 3 тыс. км дистанции, характерной для Х-101 с обычным зарядом
      В характеристиках Х-101 указывается "обычная или ядерная б.ч." Т.е., при необходимости, таки-могут... yes А вот интересно, Х-БД... существенно больше,чем 3000 км.... существенность - она разная бывает. wink
      Paranoid50
      1. KCA Сегодня, 10:22
        И кто Вам раскрыл характеристики Х-101? Живу в Дубне, где Х серию КР разрабатывают и производят, интересуюсь вопросом, вообще нет никакой официальной, да и неофициальной информации, вообще нет таких ракет Х-101 и Х-102, ни фото, ни макета нет, даже рисунка нет, зато все на ВО знают всё, особисты ГосМКБ "Радуга" что-то прошляпили
        KCA
        1. Paranoid50 Сегодня, 10:26
          Цитата: KCA
          интересуюсь вопросом, вообще нет никакой официальной, да и неофициальной информации, вообще нет таких ракет Х-101 и Х-102

          Сударь,ей-бо, от души!!! good
          Paranoid50
          1. KCA Сегодня, 10:36
            От души, фраза была взята от инициативной группы, которая готовила выставку к юбилею МКБ "Радуга", просили хоть что-то, на что им именно так и ответил особый отдел - нет таких ракет, ни Х-101, ни Х-102, особый отдел это военная контрразведка ФСБ, ежели чо
            KCA
            1. Paranoid50 Сегодня, 11:04
              Цитата: KCA
              особый отдел это военная контрразведка ФСБ, ежели чо

              Военная контрразведка к ФСБ как-то сбоку... yes . А так-то да,в курсе,даже несмотря на то,что мой допуск прекращён двадцать лет назад. laughing
              Paranoid50
              1. KCA Сегодня, 11:12
                Допуск что-то даёт в плане информированности? Я вот тоже в СССР получал допуск к секретной информации аж 2 раза, на гражданке и в армии, точнее в армии уже в РФ, однако не в курсе
                KCA
                1. Paranoid50 Сегодня, 11:19
                  Цитата: KCA
                  однако не в курсе

                  Да это я к тому,что "особняк" к ФСБ - ну никак не катит. А насчёт
                  Цитата: KCA
                  просили хоть что-то, на что им именно так и ответил особый отдел - нет таких ракет,

                  Суровая инициативная группа... laughing Пойти в "особняк" и просить "хоть что-то"... Ещё раз - от души!!! good hi
                  Paranoid50
                  1. KCA Сегодня, 11:23
                    Да глупо даже отвечать, но придётся, естественно организаторы выставки пошли к руководству МКБ и получили кучу материалов, включая про первую и единственную межконтинентальную крылатую ракету "Буря", но вот про Х-101 и 102 сказали то что выше, про Х-55 и Х-555 дали достаточно информации для стенда
                    KCA
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 09:31
    Вот читаешь , с одной стороны радуешься, а с другой.... Кроме непечатных слов в адрес "меченого" и ЕБНа и найти то сложно....
    А людям, которые сохранили задел - респект. А Оснастку жаль.
    КОТ БАЮН
  7. Подрезчик Сегодня, 09:34
    Рано наверное хлопать в ладоши и открывать шампанское...Но начало положено! Вот теперь пусть "там " запасаются памперсами и "закрывают" Сувалкские коридоры...
    Подрезчик
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:39
    Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160,

    ... а это то же в ельцинцентре есть?
    a.s.zzz888
    1. faiver Сегодня, 12:18
      это надо в этом центре большими оловянными буквами на стене холла увековечить... hi
      faiver
  9. pvv113 Сегодня, 09:46
    Первый Ту-160 переведен в цех окончательной сборки

    Спасибо тем, кто сохранил! Уважение тем, кто поднимает вновь завод после "реформ" политических прости господи.
    pvv113
  10. Ещетотгусь Сегодня, 09:59
    Во млин, дожили....спустя 25 (!!!) лет радуемся тому, что достраиваем советское.... laughing

    А кадры??? - Пэнсов согнали поди, пока не не зажмурились, хоть оставшиеся заделы собрать....

    Миллиардэров, дэбилов от ЕГ и казнокрадов мы гораздо быстрее производим..... hi
    Ещетотгусь
  11. кедр Сегодня, 10:01
    "Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160, ваш покорный слуга по поручению Минтимера Шариповича Шаймиева поехал в Москву, ведь заводу надо было чем-то жить. Пробили постановление, в котором, помимо моментов, связанных с поддержкой завода, был вопрос о том, чтобы сохранить четыре задела, находившихся в разной степени готовности. В итоге мы их отстояли и когда на заводе работы не было, протолкнули достройку двух самолетов. Мы знали ценность этих заделов, убеждали кого надо. В Москве все смотрели на меня как на идиота: а зачем это нужно?! Были люди, которые хотели... там много цветных металлов, лом получился бы очень таким... Все могло быть, ведь оснастку Ту-160, по сути, уничтожили."

    В этих словах вся драма сдачи страны победителям нагло-саксам, одними и противодействие её мародёрству, другими. Первые предатели, коллаборационисты, вторые патриоты. Патриотов оказалось больше, чем мародёров-предателей. Иначе бы мы сейчас не только самолёты не строили, но и будущего не имели, как коренные американцы, истреблённые и загнанные нагло-саксами в загоны резерваций.
    Когда все четыре задела Ту-160 встанут на крыло и полетят, надо что бы на их борту весь Мир читал имена племён загеноциденных нагло-саксами американских народов: Семинолов, Апачей,Чероки, Каманчей, Юма, Кроу, Шошон, Могавков ...

    кедр
  12. Сергей-svs Сегодня, 10:57
    Можно только сказать БОЛЬШУШИЕ СПАСИБО - Назиру Кирееву, за то что не позволил раздербанить и помог сохранить четыре задела Ту-160!!! good
    Сергей-svs
  13. bratchanin3 Сегодня, 11:46
    Уму не постижимо, сколько вреда принёс Ельцин для России.
    bratchanin3
  14. Che Burashka Сегодня, 12:03
    Цитата: bouncyhunter
    Главное что вылезли из этой ямы , хоть и не до конца ещё .

    Да никуда мы не вылезли.... только первые попытки вылезти, не больше. Когда же наше руководство поймёт - главное не железо, а люди! Не будет грамотных обученных специалистов - провал. Можно сколько угодно рапортовать об успехах в каких-нибудь отраслях, приводить красивые цифры и графики. Много вы видели желающих среди молодёжи пойти в слесаря, токаря, сталевары? Да просто на реальное производство? А вот желающих сидеть в офисах сколько угодно.
    Пока не поднимут престиж рабочих специальностей, ничего хорошего нас не ждёт. И ведь всё очень просто - дайте людям хорошую зарплату, полный соцпакет, обеспечьте жильём. Что-бы выражение "Я работаю токарем/слесарем/сталеваром и т.д." вызывало уважение, а не усмешку как сейчас. И ведь это всё было - в СССР, были целые трудовые династии и никто особо не гнался за высшим образованием и собственным кабинетом (хотя карьеристов тоже хватало). Примеров, когда специалисты добровольно отказывались от карьеры - тысячи! Зачем им это? Он на своём месте - его уважают, ему хорошо платят, он отлично делает свою работу. И попробуй тронь такого - скорее директора выгонят, этих навалом, а хорошего спеца ещё поискать надо. И не факт, что найдёшь.
    Ведь вернули престиж службы в армии. Значит могут, когда совсем припрёт.
    Che Burashka
  15. Роман070280 Сегодня, 12:04
    Какой всё-таки задел нам достался от Союза!! Даже спустя 30 лет новые самолёты будем делать из того, на что ещё родители наши горбатились..
    Роман070280
  16. Dashout Сегодня, 12:05
    Странно, при Ельцине производство резко сокращалось, а количество финансируемых из бюджета театров резко росло! Только на Гоголь-центр сколько отпускали... Предлагаю позакрывать в Москве эти театры, привести в нормальную форму, а освободившиеся средства перевести на восстановление производства.
    Dashout
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