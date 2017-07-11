Первый Ту-160 переведен в цех окончательной сборки

Задел с номером 804 перевозят в цех окончательной сборки

Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160, ваш покорный слуга по поручению Минтимера Шариповича Шаймиева поехал в Москву, ведь заводу надо было чем-то жить. Пробили постановление, в котором, помимо моментов, связанных с поддержкой завода, был вопрос о том, чтобы сохранить четыре задела, находившихся в разной степени готовности. В итоге мы их отстояли и когда на заводе работы не было, протолкнули достройку двух самолетов. Мы знали ценность этих заделов, убеждали кого надо. В Москве все смотрели на меня как на идиота: а зачем это нужно?! Были люди, которые хотели... там много цветных металлов, лом получился бы очень таким... Все могло быть, ведь оснастку Ту-160, по сути, уничтожили.