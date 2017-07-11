Первый Ту-160 переведен в цех окончательной сборки
Согласно информации интернет-портал « БИЗНЕС Online », ссылающегося на заводскую газету «Вперед!», находившийся на хранении почти с советских времен задел бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с заводским номером 804 был отбуксирован в цех окончательной сборки Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев» (КАЗ). Его выкатка ожидается через несколько месяцев.
После прекращения производства в 1992 году Ту-160 на КАЗе оставалось четыре задела, находившихся в разной степени готовности. Один из них был достроен и сдан в 2000 году, второй — в 2008-м. При этом их могла постичь более печальная участь.
- рассказал советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев.
Фактически машина №804, которую предполагается поднять в воздух в 2018 году, станет прообразом Ту-160М2, так как полностью новый самолет будет создан не раньше 2021 года. В целом взлет машины из задела станет демонстрацией возможностей России возродить утраченное производство.
На текущий момент в стадии разработки в концерне «Радиоэлектронные технологии» находится, в числе прочего, новый комплекс бортового оборудования, создать который планируется к 2020 году. На ПАО «Кузнецов» только приступили к серийной сборке новых двигателей для стратега — НК-32-02 . В процессе разработки находится крылатая ракета большой дальности — Х-БД, дальность полета которой существенно превысит 3 тыс. км дистанции, характерной для Х-101 с обычным зарядом. Все опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 ожидается закончить только в 2021 году.
Параллельно постепенно восстанавливается производство на заводе. Так, в апреле спустя более 20 лет был запущен участок электронно-лучевой сварки. Он позволяет осуществлять вакуумный отжиг и сварку узлов из титана.
Задел с номером 804 перевозят в цех окончательной сборки
После прекращения производства в 1992 году Ту-160 на КАЗе оставалось четыре задела, находившихся в разной степени готовности. Один из них был достроен и сдан в 2000 году, второй — в 2008-м. При этом их могла постичь более печальная участь.
Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160, ваш покорный слуга по поручению Минтимера Шариповича Шаймиева поехал в Москву, ведь заводу надо было чем-то жить. Пробили постановление, в котором, помимо моментов, связанных с поддержкой завода, был вопрос о том, чтобы сохранить четыре задела, находившихся в разной степени готовности. В итоге мы их отстояли и когда на заводе работы не было, протолкнули достройку двух самолетов. Мы знали ценность этих заделов, убеждали кого надо. В Москве все смотрели на меня как на идиота: а зачем это нужно?! Были люди, которые хотели... там много цветных металлов, лом получился бы очень таким... Все могло быть, ведь оснастку Ту-160, по сути, уничтожили.
- рассказал советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев.
Фактически машина №804, которую предполагается поднять в воздух в 2018 году, станет прообразом Ту-160М2, так как полностью новый самолет будет создан не раньше 2021 года. В целом взлет машины из задела станет демонстрацией возможностей России возродить утраченное производство.
На текущий момент в стадии разработки в концерне «Радиоэлектронные технологии» находится, в числе прочего, новый комплекс бортового оборудования, создать который планируется к 2020 году. На ПАО «Кузнецов» только приступили к серийной сборке новых двигателей для стратега — НК-32-02 . В процессе разработки находится крылатая ракета большой дальности — Х-БД, дальность полета которой существенно превысит 3 тыс. км дистанции, характерной для Х-101 с обычным зарядом. Все опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 ожидается закончить только в 2021 году.
Параллельно постепенно восстанавливается производство на заводе. Так, в апреле спустя более 20 лет был запущен участок электронно-лучевой сварки. Он позволяет осуществлять вакуумный отжиг и сварку узлов из титана.
Использованы фотографии: https://www.business-gazeta.ru/article/351043?utm_source=readable-box
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти