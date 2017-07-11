12:33 11 июля

Госдума рассмотрит возможность «обнуления» задолженности крымчан перед банками Украины

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник рассмотрит изменения в проект о взаимодействии заемщиков-крымчан и украинских банков, действовавших на территории Крыма, передает РИА Новости .



Согласно предлагаемым изменениям, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут «обнулить» обязательства заемщиков, сказал агентству глава думского комитета Анатолий Аксаков.


Отмечается, что законопроект «уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и лиц, имеющих право требовать погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма».

Согласно документу, принятому в первом чтении, расширяются возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденного АСВ, по реструктуризации задолженности крымчан-заемщиков: «наряду с возможностью предоставления рассрочки, которая сейчас может предоставляться на срок до 24 месяцев, фонд сможет принять решение о предоставлении заемщику отсрочки платежа».

Кроме того, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в ФЗВ, а также механизм проведения такого урегулирования.

Завтра рассматриваем законопроект на комитете. Фонд (ФЗВ) передается во владение крымских властей, Севастополю и Республики Крым в равных долях. И у них будет право, рассматривая все эти иски со стороны коллекторов заемщикам… Если он увидят основания, чтобы обнулить обязательства, то они будут иметь такое право на основе изменений в ГК (Гражданский кодекс), которые были раньше,
сказал Аксаков.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, поправки предусматривают «наделение государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан, благодаря чему станет возможным простить кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами».

Таким образом, пишет он в Facebook, «все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 09:23
    Согласно предлагаемым изменениям, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут «обнулить» обязательства заемщиков
    ....Давно пора.Кстати , пострадавшим от укровермахта гражданам Донбасса - тоже.
    Чёрный
    1. Geisenberg Сегодня, 09:49
      То ли еще будет ) ... Это пока только намёк кое-кому, что государственные долги можно возвращать по разному )
      Geisenberg
    2. сибиралт Сегодня, 10:09
      Ну, да. Банк у одних берет, другим дает. Как же он отдаст тем, у кого взял, если те кому дал, долг не вернули? А по - факту, банки получают больше, чем выдают кредитов (уж так они устроены, так как часть идет на спекуляцию валютой для сэбе). В данном же случает, выигрывают только должники и, частично, банки, а не вкладчики, с размером вклада более 1. 400 000 руб.
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 10:10
      Цитата: Чёрный
      Согласно предлагаемым изменениям, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут «обнулить» обязательства заемщиков
      ....Давно пора.Кстати , пострадавшим от укровермахта гражданам Донбасса - тоже.

      С языка сняли. Это хороший ход за русофобию и то что свидомые вытворяют.
      Венд
      1. kapitan92 Сегодня, 11:02
        Цитата: Венд
        Цитата: Чёрный
        Согласно предлагаемым изменениям, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут «обнулить» обязательства заемщиков
        ....Давно пора.Кстати , пострадавшим от укровермахта гражданам Донбасса - тоже.

        С языка сняли. Это хороший ход за русофобию и то что свидомые вытворяют.

        Эти изменения должны были принять еще "вчера", с привязкой к потерям банков с российским капиталом, в результате блокады и санкций.
        Крайне медленно наша законодательная система поворачивается! hi
        kapitan92
  2. Владимирец Сегодня, 09:25
    «все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона».

    А что наша ФССП ещё и исполнительные производства возбудила на основании заявлений украинских банков? belay Ну дела! request Там 3 лярда межгосударственного долга не платят и ничего.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
      Ох и развоняются же сейчас укропы : "Россия нас грабит ! Не даёт забрать долги у наших же граждан !" . Или что-нибудь в таком духе .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:18
        Вонять будут , но а где депозиты и просто деньги на счетах Украинских банков , ещё неизвестно в чью пользу баланс.
        cniza
    2. tamnun Сегодня, 09:59
      Цитата: Владимирец
      «все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона».
      А что наша ФССП ещё и исполнительные производства возбудила на основании заявлений украинских банков? belay Ну дела! request Там 3 лярда межгосударственного долга не платят и ничего.

      Популистский закон , ничего ни меняющий.
      Украинские банки давно продали долги крымчан российским компаниям.
      tamnun
      1. Юра Сегодня, 12:01
        Цитата: tamnun
        Украинские банки давно продали долги крымчан российским компаниям.

        Не верю этому, просто потому что эти долги инструмент давления на Крымчан.
        Цитата: tamnun
        Популистский закон , ничего ни меняющий
        Закон нормальный, дающий возможность, людям и предприятиям, не быть в подвешенном состоянии и реально думать о своём развитии.
        Юра
  3. Ken71 Сегодня, 09:29
    Достаточно странно будет требовать от Украины возвращения их долгов при таком подходе.
    Ken71
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
      Ken71 Сегодня, 09:29 Новый
      Достаточно странно будет требовать от Украины возвращения их долгов при таком подходе.

      ... а вы думаете в нэзалежней отдадут долги крымчанам?!?...
      a.s.zzz888
      1. Лелёк Сегодня, 10:57
        Цитата: a.s.zzz888
        ... а вы думаете в нэзалежней отдадут долги крымчанам?


        Привет. Следите за бровями банкиров. Возврат долгов (депозитов) крымчанам - брови вверх под чёлку - тили-дили.... Возврат кредитов банкам - брови аж до ресниц - никаких поблажек ( поскольку эти кредиты в украинских банках давно проданы банкам РФ). Так-что все эти разговоры чистой воды бла-бла. yes
        Лелёк
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
    благодаря чему станет возможным простить кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами».

    ...неплохо для людей будет ... good
    a.s.zzz888
  5. Толстоевский Сегодня, 09:35
    не мешало бы всем гражданам России обнулить задолженность перед банками наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
  6. Сергей-8848 Сегодня, 09:46
    Идея хорошая, но нужен капитальный барьер перед жуликами (государственными и частными).
    Сергей-8848
  7. osoboye_mneniye Сегодня, 09:50
    Чё, грамотный шаг. Когда держателем долгов станет Россия, будет проще договариваться по долгам Украины.
    Главное, чтобы заёмщикам долг не списали, а именно передали в Россию, чтобы выплачивали, но в России. Правда, неизвестно, нужно это крымчанам или нет.
    osoboye_mneniye
  8. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    смогут «обнулить»

    Этот вопрос нужно было поднять сразу после того как Украина отказалась возвращать России долг, а затем начала судиться.
    rotmistr60
  9. Altona Сегодня, 10:00
    Цитата: Толстоевский
    не мешало бы всем гражданам России обнулить задолженность перед банками наших западных и ближневосточных партнёров

    ------------------------------
    Да сейчас все банки и МФО ведут против граждан нечестную игру.
    Altona
  10. АКС Сегодня, 10:04
    Этот закон популистский и его не примут. Комментаторы которые поддерживают такой закон, о том что бы не отдавать долг, не удивляйтесь тому. что на Украине ищут причины не платить долг называя его долгом Януковича!!!!!
    Набрали кредитов?платите, тем более если брали в гривнах, отдать его в следствии её падения несложно.
    АКС
    1. баклан Сегодня, 10:27
      Почему же популистский. Харьковчанин или Одессит берёт кредит в украинском банке. Потом на референдуме голосует за вхождение в Россию. Кредит Россией прощается с приобретением новых территорий. Так сказать мотивационный закон, заложенной миной под окраину.
      баклан
      1. АКС Сегодня, 10:56
        Допустим я украинец, то отвечу вам! Янукович берет кредит, убегает в РФ, на референдуме люди Украины голосуют за новую власть, поэтому деньги требуйте с прошлой власти!!!!
        И это мина не под Украину, а под способность России защищать интересы бизнеса !!! А правда такова: вы деньги брали? Брали!, вот и отдавайте, у нас с Украиной не война. которая все обнуляет!!!! И что например будет мешать продажным и нечестным халявщикам россиянам в удобном случае, проголасовать. если им спишут долги за присоединение например к Эстонии, США, или за присоединение Калининграда к Германии?
        Не нужны нам,ни Одессит ни Харьковчанин. у нас денег нет, что бы своим пенсионерам. бюджетникам пенсии зарплаты повысить, а вы предлагаете еще больше на бюджет нагрузку увеличить, оплачивая русофобов, которые будут обвинять нас в том, что жизнь у них ни как в Европе!!! Нет пускай это удовольствие оплачивает Европа, они эту кашу заварили, людям украинским наобещали! вот пускай и выполняют!!!!!!!
        АКС
    2. Лелёк Сегодня, 11:04
      Цитата: АКС
      Набрали кредитов?платите, тем более если брали в гривнах, отдать его в следствии её падения несложно.


      "Какое небо голубое и как близко" - сказал кредитОр, затягивая петлю на шее. fellow
      Лелёк
  11. Serg662 Сегодня, 11:03
    Цитата: АКС
    Этот закон популистский и его не примут. Комментаторы которые поддерживают такой закон, о том что бы не отдавать долг, не удивляйтесь тому. что на Украине ищут причины не платить долг называя его долгом Януковича!!!!!
    Набрали кредитов?платите, тем более если брали в гривнах, отдать его в следствии её падения несложно.

    Ну вообще- то долг украины России признан государственным даже западными " партнерами". В данном же случае интересно, как поступили банки украины с вкладами крымчан. И аналогично поступить с теми, кто украинским банкам должен.
    Serg662
  12. Горный стрелок Сегодня, 11:29
    Вот это клизма! С патефонными иголками.
    Горный стрелок
  13. faiver Сегодня, 12:29
    хрень полная, с какой стати должно проходить обнуление долгов по кредитам? чем украинский банк отличается от российского? да ничем
    давайте тогда обнулим все долги по кредитам по россии или крымчане какие то особенные?
    как только госдума влазит в рыночную экономику мы сразу получаем какую то байду на постном масле..., я так понимаю не только в польском правительстве идиотов хватает... hi
    faiver
Картина дня