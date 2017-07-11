Госдума рассмотрит возможность «обнуления» задолженности крымчан перед банками Украины

Завтра рассматриваем законопроект на комитете. Фонд (ФЗВ) передается во владение крымских властей, Севастополю и Республики Крым в равных долях. И у них будет право, рассматривая все эти иски со стороны коллекторов заемщикам… Если он увидят основания, чтобы обнулить обязательства, то они будут иметь такое право на основе изменений в ГК (Гражданский кодекс), которые были раньше,

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник рассмотрит изменения в проект о взаимодействии заемщиков-крымчан и украинских банков, действовавших на территории Крыма, передает РИА Новости Согласно предлагаемым изменениям, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут «обнулить» обязательства заемщиков, сказал агентству глава думского комитета Анатолий Аксаков.Отмечается, что законопроект «уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и лиц, имеющих право требовать погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма».Согласно документу, принятому в первом чтении, расширяются возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденного АСВ, по реструктуризации задолженности крымчан-заемщиков: «наряду с возможностью предоставления рассрочки, которая сейчас может предоставляться на срок до 24 месяцев, фонд сможет принять решение о предоставлении заемщику отсрочки платежа».Кроме того, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в ФЗВ, а также механизм проведения такого урегулирования.сказал Аксаков.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, поправки предусматривают «наделение государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан, благодаря чему станет возможным простить кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами».Таким образом, пишет он в Facebook, «все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона».