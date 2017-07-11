12:33 11 июля

НАТО: усилия альянса поддержать диалог с РФ не приносит результатов

Политика НАТО в отношении России в части поддержки диалога не дает желаемого результата, передает Интерфакс заявление председателя Военного комитета НАТО генерала Петера Павела.



Военная политика НАТО в отношении России базируется на двух столпах. Первый – это оборона и сдерживание. Второй – усилия по поддержке диалога. Если в первой сфере мы достигаем успеха, то во второй наши усилия не приносят желаемого результата,
сказал Павел в ходе встречи с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.


По его словам, политика альянса в военной сфере активно меняется.

Мы делаем ставку не на количество войск, но на их многонациональность, решимость и способность при необходимости быстро наращивать военное присутствие,
пояснил генерал.

Практическим воплощением такой политики является развертывание в странах Балтии и в Польше передовых многонациональных батальонов.

Павел дал высокую оценку реформам в украинской армии.

Заслуживает особого уважения путь, который ВСУ преодолели за последние три года. Трансформация, по которой вы проходите, впечатляет, несмотря на то, что реформы идут параллельно с ведением постоянных боевых действий,
сказал он.

В ответ Муженко заявил:

Мы высоко ценим поддержку и солидарность, которую чувствуем в эти непростые времена со стороны НАТО, всех 29 стран. Сам факт того, что представительная делегация Североатлантического совета НАТО посещает наше государство с визитом по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве, свидетельствует о том, что мы взаимно заинтересованы в продолжении движения на встречу друг другу.

Использованы фотографии: mil.gov.ua
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Комментарии 38

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  1. KRIK33 Сегодня, 09:37
    "Заслуживает особого уважения путь, который ВСУ преодолели за последние три года. Трансформация, по которой вы проходите, впечатляет, несмотря на то, что реформы идут параллельно с ведением постоянных боевых действий..." Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку... smile
    KRIK33
    1. Чёрный Сегодня, 09:41
      Цитата: KRIK33
      "Заслуживает особого уважения путь, который ВСУ преодолели за последние три года

      Да уж, мало кому удавалось за такое короткое время превратить армию - в сборище алкоголиков, мародёров и насильников...
      Чёрный
    2. Geisenberg Сегодня, 09:46
      От души желаем ) пройти такой же уважаемый путь всем остальным армиям стран НАТО.
      Geisenberg
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:51
        Цитата: Geisenberg
        заявление председателя Военного комитета НАТО генерала Петера Павела.

        Есть поговорка: 12 июля Пётр Павел - час ночи прибавил!
        А тут: Петер Павел - "уважения" к ВСУ прибавил! yes
        СРЦ П-15
    3. сибиралт Сегодня, 09:51
      Какой может быть диалог с НАТО, после того как? belay Может России им еще на баяне сыграть, чтобы веселее шла военная экспансия вокруг наших границ? am
      сибиралт
    4. Венд Сегодня, 10:10
      Так НАТО разговаривать не умеют. Научитесь и каждый вас поймет.
      Венд
      1. Балу Сегодня, 11:57
        Так НАТО разговаривать не умеют

        Лживая лицемерная политика НАТО,стремление нагнуть РФ-часть целенаправленного устранения РФ как суверенного государства, превращения европейской и нашей трритории как плацдарма для будущей войны с Китаем.
        Когда гейропа слишком поздно поймет, что сама стала одной большой мишенью, уже никто ничего не изменит.
        Превращение суверенной Украины в подконтрольную западным финансовым структурам и НАТО территорию под внешнем управлением гейропу ничему не научил.
        Балу
  2. Толстоевский Сегодня, 09:37
    Не заладилось что-то у сатанистушек. Печалька ...
    Толстоевский
  3. vch Сегодня, 09:38
    Бла-бла-бла. А каком диалоге НАТО с Россией может идти речь вообще? Какая трансформация ВС Украины, из которых дезертируют целыми частями?
    vch
  4. Подрезчик Сегодня, 09:39
    Да, заслуживает "особого"уважения путь ВСУ за последние 3 года...Путь развала, воровства и дезертирства, не говоря уж об убийствах мирных жителей!
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:46
      Привет , Саня ! hi Риторику НАТО и Матрасии давно можно смело называть "негативом фотоснимка" : у них всё чёрное - это белое и наоборот . Поменяй знак в словах этого хенерала на противоположный - получишь реальное положение вещей . yes
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 10:00
        Приветствую, Паша! hi hi hi Мне еще нравится, что НАТО подползло к границам России по всему периметру, и...ну никак не получается у них "диалога"! Наивные или прикидываются!
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:01
          Цитата: Подрезчик
          Наивные или прикидываются

          Ни то , ни другое - оборзели !!! am
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:09
            Читал статью и думал , в каком мире они живут , но даже не , я не могу понять чего они хотят.
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 10:19
              Витя, в мире счастливых иллюзий!!! Безвиз, завтра в НАТО, потом ИКРУ ЛОЖКАМИ В МАЙБАХЕ В МАЙАМИ!!! Просыпаются-ТОЛЧКИ МЫТЬ В ЕВРОПЕ!!!
              Подрезчик
              1. cniza Сегодня, 10:27
                Ладно скауны , а генералитет НАТО , они то чего на воду дуют ? Денег валом , должностей хватает , воевать боятся и не могут , чего задираются?
                cniza
                1. Подрезчик Сегодня, 10:39
                  А это дорогой, чтобы возле границ России (да и наших!) была постоянная напряженка! Они трусы, вспомни Крым-сявкали все, никто не шелохнулся, дернулся амеровский эсминец- и тот после засветки "Бастионом" пошел выписывать кренделя к Босфору!
                  Подрезчик
                  1. cniza Сегодня, 10:43
                    Вот я и говорю - воевать боятся и не могут , зачем лезут ? где логика ? или надеются толпой , так пусть историю учат.
                    cniza
        2. vovanpain Сегодня, 10:31
          Цитата: Подрезчик
          Мне еще нравится, что НАТО подползло к границам России по всему периметру, и...ну никак не получается у них "диалога"! Наивные или прикидываются!

          Что вы,что вы belay Это агрессивная Россия придвинулась к границам миролюбивого блока НАТО. yes Вот и вся их логика Александр. drinks hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 10:40
            При седых волосах такую дурку гнать , я уже молчу , что погоны на плечах.
            cniza
          2. Подрезчик Сегодня, 11:01
            А-а-а, понятно, Владимир! hi Эк вас (Россию) раздуло! wink Злые вы и агрессивные, да и мы с вами заодно... laughing Плохиши!!!
            Подрезчик
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:07
      Цитата: Подрезчик
      Да, заслуживает "особого"уважения путь ВСУ за последние 3 года...

      да уж, тяжёлый боевой путь
      ЛукичЪ
      1. Ursus Сегодня, 10:27
        2 ЛукичЪ, по поводу скрина. Стёб или этот полудурок и вправду, такое исполняет? Просто, я в соцсети ни ногой, не могу проверить.
        Ursus
        1. Комментарий был удален.
        2. ЛукичЪ Сегодня, 10:38
          Цитата: Ursus
          Стёб или этот полудурок и вправду, такое исполняет?

          Стёб 100%. там много таких. вот например
          ЛукичЪ
  5. olhon Сегодня, 09:43


    Лучше и не скажешь... laughing
    olhon
    1. Толстоевский Сегодня, 09:52
      можно и так [media=https://coub.com/view/v050]
      Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:43
    Встретились, обменялись комплиментами: "Ах, какие вы стали "могучие", в ответ: "да, что мы без вас бы делали?" Итог? Да ни какого кроме словесного поноса и упоминания России.
    rotmistr60
  7. Владимирец Сегодня, 09:49
    "но на их многонациональность"

    "На девяти европейских языках раздавались крики: соплеменные нам по славянству уроженцы Иллирии, дети Неаполя и немцы дрались с подмосковною Русью, с уроженцами Сибири, с соплеменниками черемис, мордвы, заволжской чуди, калмыков и татар!"
    Воспоминания Ф.Н.Глинки о Бородинском сражении.
    Владимирец
  8. osoboye_mneniye Сегодня, 09:53
    "Первый – это оборона и сдерживание. Второй – усилия по поддержке диалога. Если в первой сфере мы достигаем успеха, то во второй наши усилия не приносят желаемого результата,"

    Вроде всё понятно должно быть. Чем лучше сдерживают, тем хуже диалог. А то сетуют, понимаешь..)
    osoboye_mneniye
  9. Злой 55 Сегодня, 09:53
    Похоже на разговор двух "голубков" из штата Ляшко..
    Злой 55
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
    Мы делаем ставку не на количество войск, но на их многонациональность, решимость и способность при необходимости быстро наращивать военное присутствие,

    ... заметно, особенно с венграми, трибалтами и т.п. laughing
    a.s.zzz888
  11. pvv113 Сегодня, 09:56
    НАТО: усилия альянса поддержать диалог с РФ не приносит результатов

    Насколько я помню, диалог - это разговор минимум двух сторон. В данном случае, когда одна сторона крутит одну и ту же заезженную пластинку с антироссийской темой, абсолютно не желая выслушать вторую сторону, диалога не получается. Естественно, не будет и никаких результатов
    pvv113
  12. Сергей956 Сегодня, 09:58
    А я глупый не мог понять, зачем НАТО собирает войска у границ России? А оказывается для ведения диалога с РФ. Остаётся пожелать генералам из НАТО только армии по типу Украинской и побольше проблем с мигрантами, которые изведут в Европе ЛГБТ сторонников, стоящих на службе в НАТО.
    Сергей956
  13. Skay Сегодня, 10:03
    Др. словами: мы у вас на пороге гадим - поговорите с нами.
    Skay
  14. prior Сегодня, 10:05
    Для того, чтобы усилия альянса поддержать диалог с РФ принесли результат,
    ГосДуме следует принять постановление о том, что страна, с территории которой будет исходить угроза нападения на РФ, в случае агрессии, будет подвергнута ядерному удару.
    И пусть тогда Польша, Румыния, Трибалтика и прочие натовские многонациональные батальоны думают - проводить учения, копать бомбоубежища, рыть могилы....или поддерживать диалог и договариваться.
    prior
  15. Skay Сегодня, 10:12
    Они будут
    Цитата: prior
    проводить учения, копать бомбоубежища, рыть могилы

    Так повелел Хозяин.
    Skay
  16. Слон Сегодня, 10:24
    НАТО целенаправленно и активно продвигается к границам России. О чем можно разговаривать с НАТО?
    Слон
  17. rpuropuu Сегодня, 10:25
    С бандитами и психопатами бесполезно "поддерживать диалог", пока они кормятся Русофобией с ними глупо о чем то договариваться recourse
    rpuropuu
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