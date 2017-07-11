НАТО: усилия альянса поддержать диалог с РФ не приносит результатов

Военная политика НАТО в отношении России базируется на двух столпах. Первый – это оборона и сдерживание. Второй – усилия по поддержке диалога. Если в первой сфере мы достигаем успеха, то во второй наши усилия не приносят желаемого результата,

Мы делаем ставку не на количество войск, но на их многонациональность, решимость и способность при необходимости быстро наращивать военное присутствие,

Заслуживает особого уважения путь, который ВСУ преодолели за последние три года. Трансформация, по которой вы проходите, впечатляет, несмотря на то, что реформы идут параллельно с ведением постоянных боевых действий,

Мы высоко ценим поддержку и солидарность, которую чувствуем в эти непростые времена со стороны НАТО, всех 29 стран. Сам факт того, что представительная делегация Североатлантического совета НАТО посещает наше государство с визитом по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве, свидетельствует о том, что мы взаимно заинтересованы в продолжении движения на встречу друг другу.