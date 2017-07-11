НАТО: усилия альянса поддержать диалог с РФ не приносит результатов
Политика НАТО в отношении России в части поддержки диалога не дает желаемого результата, передает Интерфакс заявление председателя Военного комитета НАТО генерала Петера Павела.
По его словам, политика альянса в военной сфере активно меняется.
Практическим воплощением такой политики является развертывание в странах Балтии и в Польше передовых многонациональных батальонов.
Павел дал высокую оценку реформам в украинской армии.
В ответ Муженко заявил:
Военная политика НАТО в отношении России базируется на двух столпах. Первый – это оборона и сдерживание. Второй – усилия по поддержке диалога. Если в первой сфере мы достигаем успеха, то во второй наши усилия не приносят желаемого результата,сказал Павел в ходе встречи с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
По его словам, политика альянса в военной сфере активно меняется.
Мы делаем ставку не на количество войск, но на их многонациональность, решимость и способность при необходимости быстро наращивать военное присутствие,пояснил генерал.
Практическим воплощением такой политики является развертывание в странах Балтии и в Польше передовых многонациональных батальонов.
Павел дал высокую оценку реформам в украинской армии.
Заслуживает особого уважения путь, который ВСУ преодолели за последние три года. Трансформация, по которой вы проходите, впечатляет, несмотря на то, что реформы идут параллельно с ведением постоянных боевых действий,сказал он.
В ответ Муженко заявил:
Мы высоко ценим поддержку и солидарность, которую чувствуем в эти непростые времена со стороны НАТО, всех 29 стран. Сам факт того, что представительная делегация Североатлантического совета НАТО посещает наше государство с визитом по случаю 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве, свидетельствует о том, что мы взаимно заинтересованы в продолжении движения на встречу друг другу.
Использованы фотографии: mil.gov.ua
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