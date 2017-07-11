Столтенберг о членстве Украины в НАТО и необходимости диалога с Россией

Президент Порошенко поднял вопрос о Плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее,

Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО,

Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины – к чему она стремится. Главный месседж – вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс.

Важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряжение возрастает, особенно на такие темы, как Минские соглашения и их выполнение. Это то, что мы называем политическим диалогом,