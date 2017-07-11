Столтенберг о членстве Украины в НАТО и необходимости диалога с Россией
Внутри НАТО проходят дискуссии по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе, приводит Интерфакс слова генсека организации Йенса Столтенберга.
Он отметил, что «Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, а задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины».
На вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО Столтенберг ответил:
Он также отметил важность сохранения политического диалога с Москвой в нынешних условиях.
Президент Порошенко поднял вопрос о Плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее,сказал Солтенберг в интервью каналу «112 Украина».
Он отметил, что «Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, а задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины».
Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО,добавил генсек.
На вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО Столтенберг ответил:
Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины – к чему она стремится. Главный месседж – вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс.
Он также отметил важность сохранения политического диалога с Москвой в нынешних условиях.
Важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряжение возрастает, особенно на такие темы, как Минские соглашения и их выполнение. Это то, что мы называем политическим диалогом,сказал генсек НАТО.
Использованы фотографии: Рейтер
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