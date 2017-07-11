12:33 11 июля

Столтенберг о членстве Украины в НАТО и необходимости диалога с Россией

Внутри НАТО проходят дискуссии по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе, приводит Интерфакс слова генсека организации Йенса Столтенберга.



Президент Порошенко поднял вопрос о Плане действий по членству, союзники приняли это во внимание, но у нас есть внутренняя дискуссия. У Украины есть механизмы, и она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее,
сказал Солтенберг в интервью каналу «112 Украина».


Он отметил, что «Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, а задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины».

Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО,
добавил генсек.

На вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО Столтенберг ответил:

Я бы не спекулировал на временных рамках, но это дело Украины – к чему она стремится. Главный месседж – вопрос членства решают 29 союзников и Украина, и никто другой не должен вмешиваться в этот процесс.


Он также отметил важность сохранения политического диалога с Москвой в нынешних условиях.

Важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряжение возрастает, особенно на такие темы, как Минские соглашения и их выполнение. Это то, что мы называем политическим диалогом,
сказал генсек НАТО.

Использованы фотографии: Рейтер
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Злой 55 Сегодня, 09:56
    Всё дело в том,что "членство" УКРАЛины ещё не выросло настолько,чтобы заинтересовать НАТу..
    Злой 55
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:58
      задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины».

      Так же, как они помогли Грузии!
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
        Привет , Саня ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        Так же, как они помогли Грузии!

        Куда не влезут матрасы со своей помощью - везде бардак и неразбериха . Примеров по всему миру хоть отбавляй . yes
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:09
          Привет, Паша! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Куда не влезут матрасы со своей помощью - везде бардак и неразбериха .

          А это, Паша, их главная ценность - демократия по ихнему!
          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 10:12
            Разыгрывают клоунаду с одной целью , грабить народы и набивать корманы.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
              Жадность не знает предела . Скорее бы лопнули от своих неуёмных аппетитов .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:33
                Эта страсть должна их и погубить , только надо найти ускоритель этих процессов.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
                  Волшебный пендель в этом вопросе был бы весьма уместен ! good
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 11:00
                    Как я про него забыл yes , причем с хорошим замахом. good
                    cniza
      2. Лелёк Сегодня, 11:23
        Цитата: СРЦ П-15
        Так же, как они помогли Грузии!


        hi , Александр.
        Столтенберг - лишь ретранслятор задумок Пентагона (пока, по крайней мере - пока США основной "спонсор" этого клуба). Но недооценивать действия НАТО в Руине - безрассудство. НАТО - спрут, запустил одно щупальце в "банку", а через некоторое время весь уже там, сожрёт хозяина и протянет щупальца к соседним "банкам". Как остановить этого мерзопакостника? Чёрт его знает,(ИМХО) - только через ООН (но эта "амёба" не решает практически ничего поскольку так же находится под пяткой США и их сатиллитов).
        Лелёк
        1. Балу Сегодня, 12:00
          Столтенберг - лишь ретранслятор задумок Пентагона

          Пентагон-исполнительный орган ВПК, который в ФША весь в частных руках.
          Балу
          1. Лелёк Сегодня, 12:15
            Цитата: Балу
            Пентагон-исполнительный орган ВПК, который в ФША весь в частных руках.


            Привет. Ну это и еноту ясно. Вся эта "котовасия" будет продолжаться до тех пор, пока будет работать печатный станок, тоннами клонирующий зелёные прямоугольники, в обмен на которые в "заокеанию" текут золото, брильянты и раритеты с остального мира. yes
            Лелёк
    2. vovanpain Сегодня, 10:39
      она должна стремиться в НАТО при помощи того, что мы называем "субстантивное партнерство", и мы сможем вместе сделать большее,

      Ну ясен пень,куда субстанция отходов жизнедеятельности организма стремится. laughing
      Украине сейчас необходимо сосредоточиться на укреплении обороноспособности, а задача союзников – помочь модернизации Вооруженных сил Украины».

      Ага помогут yes на целых 40 лямов евриков,в среднем это три запуска ракет комплекса С300,охренительная помощь. laughing
      vovanpain
      1. samoletil18 Сегодня, 10:51
        Суть месседжа Столтенберга: Украину примут в НАТО, когда этого захотят в НАТО. Т.е. вы там у себя реформы делайте, деньги ищите, переходит на стандарты соответствующее тому, чтобы закупать у нас. А в браке можно не состоять, но партнёрами быть - в любое время, дорогая.
        samoletil18
  2. Толстоевский Сегодня, 10:00
    а разве "членство украины" это цензурное выражение?
    Толстоевский
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:02
      Цитата: Толстоевский
      а разве "членство украины" это цензурное выражение?

      "Членство" - слово среднегно рода, а на западе "оно" всегда приветствуется! laughing
      СРЦ П-15
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:01
    Реформы, модернизация, борьба с коррупцией, соответствие стандартам НАТО,

    Для Порошенко это очередной удар. Ведь на выполнение всего этого потребуется лет 50 минимум. А "счастье" так близко казалось. Придется опять забыться с "белочкой" на пару.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 10:05
      "..внутренняя дискуссия." Да никто в НАТО не хочет принимать эту свору мародеров и убийц, тем более разложившихся и неконтролируемых!
      Подрезчик
  4. pvv113 Сегодня, 10:02
    Он также отметил важность сохранения политического диалога с Москвой в нынешних условиях

    Читая между строк: стоит ли ухудшать отношения с Россией, принимая в НАТО абсолютно бесполезного партнера (вассала)
    pvv113
  5. Langf Сегодня, 10:17
    Так Петя вроде в позапрошлом году самостоятельно в НАТО вступил. Они что, не в курсе? Какое ещё членство?
    Langf
  6. anjey Сегодня, 10:28
    надо все усилия проявить и категорично заявить о неприемлимости входа украины в нато и дальнейшего расширения альянса,стратегически они нас почти окружили и стоят на границах ,бездействие это политический пат...
    anjey
  7. Ferdinant Сегодня, 10:29
    Порошенко на G-20 непозвали, вот теперь Столтенберг красивые слова говорит,хотя все ясно Украина уже никого неинтерисует,страна 404.
    Ferdinant
  8. bond7213 Сегодня, 11:01
    Членство только обещают , а пока пользуют Украину во все щели , щёлочки и трещинки laughing
    bond7213
  9. bond7213 Сегодня, 11:03
    А парашенка предлагает Украину во всех позах , в особо извращённых laughing
    bond7213
  10. anjey Сегодня, 11:39
    Цитата: Ferdinant
    Порошенко на G-20 непозвали, вот теперь Столтенберг красивые слова говорит,хотя все ясно Украина уже никого неинтерисует,страна 404.

    не согласен, такой плацдарм запад просто так не отдаст,да и поживится есть еще чем..
    anjey
Картина дня