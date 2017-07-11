В боевой состав ВМС Франции вошел третий многоцелевой корабль Languedoc класса FREMM подтипа B2M
Как сообщает интернет-портал ЦАМТО , в боевой состав ВМС Франции включен третий многоцелевой корабль «Лангедок» (Languedoc) класса FREMM подтипа B2M.
Ведущая постройку серии компания DCNS передала флоту головной фрегат класса FREMM 23 ноября 2012 года, 12 июня 2015 года – второй фрегат D652 «Прованс» (формально третий с учетом «Норманди»), 16 марта 2016 года – третий D653 «Лангедок», 11 апреля 2017 года – четвертый D654 «Овернь».
Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, обеспечения ПВО и ПЛО корабельного соединения, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным целям в глубине территории противника крылатыми ракетами MdCN.
Корабли проекта B2M призваны выполнять задачи в акваториях островных заморских территорий Франции. Они предназначены для контроля ситуации и защиты французских интересов в исключительной экономической зоне, ведения разведки, проецирования силы, материального обеспечения, контроля рыболовства, борьбы с незаконной миграцией, оборотом наркотиков и пиратством, поддержки развертывания сил, тушения пожаров, а также оказания помощи и эвакуации населения в ходе гуманитарных операций.
Головной многоцелевой корабль класса B2M, «Д’Антркасто», был передан МО Франции 25 марта 2016 года и официально вошел в боевой состав 31 августа 2016 года. Корабль размещен в Нумеа – столице острова Новая Каледония (заморская территория Франции). Второй корабль серии, «Бугенвиль», ВМС Франции получили 16 сентября 2016 года. Он будет выполнять задачи во Французской Полинезии, куда прибыл 16 декабря 2016 года. Место дислокации третьего корабля, «Шамплейн», станет о.Ла-Реюньон. Четвертое корабль B2M будет размещен в Фор-де-Франс на Мартинике.
Ведущая постройку серии компания DCNS передала флоту головной фрегат класса FREMM 23 ноября 2012 года, 12 июня 2015 года – второй фрегат D652 «Прованс» (формально третий с учетом «Норманди»), 16 марта 2016 года – третий D653 «Лангедок», 11 апреля 2017 года – четвертый D654 «Овернь».
Languedoc
Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, обеспечения ПВО и ПЛО корабельного соединения, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным целям в глубине территории противника крылатыми ракетами MdCN.
Корабли проекта B2M призваны выполнять задачи в акваториях островных заморских территорий Франции. Они предназначены для контроля ситуации и защиты французских интересов в исключительной экономической зоне, ведения разведки, проецирования силы, материального обеспечения, контроля рыболовства, борьбы с незаконной миграцией, оборотом наркотиков и пиратством, поддержки развертывания сил, тушения пожаров, а также оказания помощи и эвакуации населения в ходе гуманитарных операций.
Головной многоцелевой корабль класса B2M, «Д’Антркасто», был передан МО Франции 25 марта 2016 года и официально вошел в боевой состав 31 августа 2016 года. Корабль размещен в Нумеа – столице острова Новая Каледония (заморская территория Франции). Второй корабль серии, «Бугенвиль», ВМС Франции получили 16 сентября 2016 года. Он будет выполнять задачи во Французской Полинезии, куда прибыл 16 декабря 2016 года. Место дислокации третьего корабля, «Шамплейн», станет о.Ла-Реюньон. Четвертое корабль B2M будет размещен в Фор-де-Франс на Мартинике.
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