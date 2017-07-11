12:33 11 июля

Польские подростки учатся побеждать «зеленых человечков»

Опасаясь действий российских спецподразделений по крымскому сценарию, Варшава работает над созданием сил территориальной обороны общей численностью 52 тыс. человек, пишет газета Svenska Dagbladet.

Польские подростки учатся побеждать «зеленых человечков»


«17-летняя Патриция и её товарищи почти бесшумно крадутся по узкой лесной тропинке в Южной Польше. Все они одеты в камуфляж, на лицах – либо маски, либо солнцезащитные очки. В руках они сжимают карабины или автоматы. По знаку командира группы они переходят в стремительную атаку, а затем поспешно залегают. Так они готовятся к жестоким боям с врагом, вторгшимся на польскую территорию», – приводит статью канал RT .


Я считаю своим долгом патриота научиться защищать свою страну,
говорит корреспонденту Патриция, вытирая пот со лба.

Газета поясняет, что «Патриция – одна из 20-ти школьников, которые тренируются в составе добровольческой группы Task Force 13 Scorpions, возглавляемой бывшим кадровым военнослужащим польской армии». Уже недели школьников муштруют в лагере неподалеку от города Домброва-Гурнича.

«Тренировки проходят очень жёстко: подъём в пять утра, затем марш в полной выкладке с небоевыми винтовками. После короткой передышки часть школьников отправляется на полосу препятствий, а другая – на занятия по рукопашному бою. Занятия здесь ведет полицейский инструктор внушительных размеров, с толстыми, как бревна, руками. "Сильнее! Быстрее! – кричит поляк. – На секунду задумаетесь, и вы уже проиграли! "», – рассказывает издание.

Подразделение Task Force 13 Scorpions было создано в 2014 году.

Мы ничего не имеем против русских. Но при Путине Россия стала непредсказуемой и опасной,
заявил глава подразделения Яцек Бухцик, бывший капрал польской армии.

Мало кто считает, что Москва может пойти на полномасштабный конфликт с Польшей и странами Прибалтики, которые входят в НАТО, «однако многие опасаются гибридной войны с применением кибератак и участием нерегулярных войск – "зелёных человечков"», пишет газета.

И тут на сцену выходим мы. Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков" или других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа,
рассказывает Бухцик.

Сообщается, что в подобных лагерях молодежь обычно тренируется в рамках так называемых «занятий в форме», во время которых подростки учатся действовать в условиях катастроф, а также получают определенную воинскую подготовку. Такие занятия есть в школах по всей Польше, и они становятся всё популярнее.

По всей стране также есть немало стрелковых клубов и военизированных организаций. Многие из них появились совсем недавно, а некоторые, как отмечает издание, имеют ярко выраженную агрессивную националистическую направленность

Газета напоминает, что «начиная с 2019 года польская территориальная оборона будет насчитывать 52 тысячи солдат, которые будут служить в подразделениях без отрыва от основного занятия». Кроме того, планируется привлечь в программу как молодёжь, так и бывших кадровых военных. Набор уже начался, и на данный момент интерес к проекту уже проявили около 20 тыс. человек.

Использованы фотографии: Пётр Малецкий
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. kebeskin Сегодня, 10:20
    Побеждать зеленых человечков, это к Петрухе надо. Он после приложенного, побеждает целые дивизии армат. Так сказать покажет мастер-класс.
    kebeskin
    1. vovanpain Сегодня, 10:25
      И тут на сцену выходим мы. Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков" или других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа,

      Детский сад,штаны на лямках. fool fool fool Конечно отбросите,свои мозги вы уже отбросили fool
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 10:28
        Учите своих детей доброму, светлому, а не мочиться при виде профессионалов! На сцену они выходят, отбрасывают...Больные!
        Подрезчик
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:45
          Цитата: Подрезчик
          а не мочиться при виде профессионалов!

          их друзья от одной такой мысли мочатся
          ЛукичЪ
      2. cniza Сегодня, 10:30
        Блин , иногда слов нет , щиза гуляет по умам этих стран , одно не понятно куда она их заведет.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 10:44
          Заведет, Виктор, прямо в обьятия России! Еще будут валяться в ногах, просить прощения, история имеет свойство повторяться!!!
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 10:47
            Ну да , опять их обогревай , одевай , корми , сколько можно.
            cniza
            1. samoletil18 Сегодня, 11:02
              Простите, что вторгся в беседу.
              Только эта статья должна навести на мысль, что вместо ОБЖ надо НВП вернуть. А польские девицы прекрасно работают без оружия, как пани Валевска с Наполеоном или в борделях вермахта, но оружие у них всега с собой.
              samoletil18
          2. bouncyhunter Сегодня, 11:09
            Опасаясь действий российских спецподразделений по крымскому сценарию, Варшава работает над созданием сил территориальной обороны общей численностью 52 тыс. человек

            Дохлый номер - Россия опять на войну не явится ! lol Ждун поленьям в помощь :
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 11:18
              Паша, hi
              В руках они сжимают карабины или автоматы. По знаку командира группы они переходят в стремительную атаку, а затем поспешно залегают. Так они готовятся к жестоким боям с врагом, вторгшимся на польскую территорию

              Если бы так воевал Ковпак, от его отряда через три дня остались рожки да ножки. И как старый специалист по лесным делам, скажи, что они на фотографии изображают? Отступление что ли?
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
                Привет , Славик ! hi
                Цитата: sabakina
                И как старый специалист по лесным делам, скажи, что они на фотографии изображают? Отступление что ли?

                Либо простую стрельбу по мишеням , либо это у них так атака выглядит . То , что на камеру работают - несомненно !
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 11:40
                  Нет, ты мне скажи, что это за стремительная атака с последующим "мордой в болото"? Заранее готовятся к нашему с тобой "кинжальному" огню? wink
                  sabakina
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:47
                    Пусть готовятся к чему хотят - мы-то заранее знаем как всё будет . wink
                    Цитата: sabakina
                    "мордой в болото"

                    Там и останутся . lol
                    bouncyhunter
                    1. sabakina Сегодня, 11:58
                      Цитата: bouncyhunter

                      Цитата: sabakina
                      "мордой в болото"

                      Там и останутся . lol

                      Точно!
                      sabakina
        2. НЕКСУС Сегодня, 11:29
          Цитата: cniza
          Блин , иногда слов нет , щиза гуляет по умам этих стран , одно не понятно куда она их заведет.

          Туда же,куда завела эта самая шиза Украину...хохлы на ненависти к России взрастили целое поколение отмороженных нелюдей. И с поддержкой США,все что вокруг России должно быть антироссийским,русофобским и максимально безмозглым,чтоб ,если надо будет,первыми их бросить в жерло войны.
          НЕКСУС
      3. Partyzan Сегодня, 12:11
        свои мозги вы уже отбросили

        Partyzan
    2. vkl.47 Сегодня, 10:25
      Тёлке на фото в плен лучше не сдаваться
      vkl.47
      1. Велобосс Сегодня, 10:31
        Надо ее в плен, пару раз взять. smile
        Велобосс
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:43
          Цитата: Велобосс
          Надо ее в плен, пару раз взять.

          да сколько раз захочет, столько и брать
          ЛукичЪ
          1. samoletil18 Сегодня, 11:24
            Мужики! Вы что, сосем!... Она же несовершеннолетняя
            samoletil18
            1. sabakina Сегодня, 12:00
              Цитата: samoletil18
              Мужики! Вы что, сосем!... Она же несовершеннолетняя

              sabakina
      2. Балу Сегодня, 12:03
        Тёлке на фото в плен лучше не сдаваться

        А зачем ей сдаваться? what
        Использовать по прямому назначению и дальше по плану... lol
        Балу
    3. ЛукичЪ Сегодня, 10:49
      Цитата: kebeskin
      Побеждать зеленых человечков, это к Петрухе надо.

      он их наяву видит
      ЛукичЪ
      1. cniza Сегодня, 10:55
        Так у него с этим никаких проблем , всегда с собой в кармане.
        cniza
    4. сибиралт Сегодня, 10:57
      Если боятся Россию, то почему строят забор на границе с Украиной? laughing
      Почему бы не организовать совместную развлекуху нашей и польской молодёжи? Или это опять должен делать Путин?
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 11:33
        Олег, нельзя. Наши безбашенные, повторят знаменитый рейд Ковпака! laughing
        sabakina
    5. Spartanez300 Сегодня, 11:46
      Юные дэбилы , не подозревающие на что способны российские спецподразделения .
      Spartanez300
  2. Ferdinant Сегодня, 10:21
    Пушечное мясо из буферного государства
    Ferdinant
    1. Толстоевский Сегодня, 10:24
      им бы лучше тренироваться в смоленских лесах
      Толстоевский
  3. Толстоевский Сегодня, 10:23
    учись, не учись, а период полураспада польши - две недели
    Толстоевский
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:46
      Цитата: Толстоевский
      а период полураспада польши - две недели

      но почему полу, полному
      ЛукичЪ
  4. Копчёный Сегодня, 10:24
    Не возбуждайтесь. На самом деле это подготовка под возможный конфликт с украми.
    Копчёный
    1. Комментарий был удален.
    2. новичок Сегодня, 10:29
      согласен с вами. нежданчик клюнет “великих укров“ со стороны “великих“ ляхов. а там и венгры с румынами подтянутся на раздел тушки.
      новичок
    3. Azim77 Сегодня, 10:51
      Цитата: Копчёный
      Не возбуждайтесь. На самом деле это подготовка под возможный конфликт с украми.


      Действительно, какие "зеленые человечки" в Южной Польше:

      17-летняя Патриция и её товарищи почти бесшумно крадутся по узкой лесной тропинке в Южной Польше.
      Уже недели школьников муштруют в лагере неподалеку от города Домброва-Гурнич.
      И тут на сцену выходим мы. Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков".


      Или в своем воспаленном русофобией воображении они считают, что Украина уже "захвачена" и готовятся к партизанской войне?
      Azim77
  5. 100502 Сегодня, 10:25
    Я думаю им лучше учиться бою в городских условиях с радикалами исламистами
    100502
  6. злой партизан Сегодня, 10:26
    И тут на сцену выходим мы.
    злой партизан
  7. pvv113 Сегодня, 10:27
    Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков"

    Если пожевать грибов и понюхать клею, то зеленые человечки становятся фиолетовыми и опасности не представляют
    pvv113
    1. samoletil18 Сегодня, 11:07
      Скорее всего, этих добровольцев и доброволиц пустят леса прочесывать от нелегалов с Украины по окончании сезона сельхозработ.
      samoletil18
      1. pvv113 Сегодня, 11:27
        Вполне возможно. Ведь с Украины в Польшу едут не туриствовать, а хоть как-то заработать
        pvv113
      2. Partyzan Сегодня, 12:16
        леса прочесывать от нелегалов с Украины
        ну не скажешь же кропским братьям - что это для вас laughing
        Partyzan
  8. Б.Т.В. Сегодня, 10:27
    - Доктор, по мне белые крокодильчики прыгают!
    - Да, что же, вы, на меня их сбрасываете!!!
    Б.Т.В.
  9. Ursus Сегодня, 10:29
    ...где ж эти модельно-потешные войска хоронить-то?

    Почему форма на бойцах висит мешком? Почему не подшиты? Небось, еще парфюмом на весь лес раздухарились :)
    Ursus
  10. soroKING Сегодня, 10:31
    эта Патриция пусть лучше на кулинарные курсы ходит, у нас в солдатской столовой работать будет wassat
    soroKING
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    17-летняя Патриция и её товарищи почти бесшумно крадутся...Так они готовятся к жестоким боям с врагом, вторгшимся на польскую территорию

    Читал и скупая мужская слеза скатилась по щеке. Написал специально, чтобы было понятно - пафоса выше крыши, а кто действительно из поляков готов воевать с Россией? Все в своей душенке надеются на НАТО в лице Сша. Но в Америке таких не совсем умных (т.е д...) наберется тоже не много.
    rotmistr60
  12. Велобосс Сегодня, 10:32
    У нас в школах надо воспитывать "вежливых" людей.
    Велобосс
  13. трофим Сегодня, 10:35
    Смех смехом, но похоже все готовятся к большой войне. И кто с кем и против кого как то все более реалистично вырисовывается. Тут не ржать надо, а готовиться форсированными темпами. Экономику готовить, людей, запасы. А вот с этим у нас как раз таки хреновато.
    трофим
  14. Слон Сегодня, 10:35
    Зачем полякам тратить деньги такую территориальную оборону и заниматься мышиной возней. Пусть лучше роют для себя могилы - бомбоубежища, т.к. вряд ли России нужна их территория (своей хватает). А вот получить сокрушительный ответ на возможное нападение на ядерную державу РФ - это вполне реально!!!
    Слон
  15. KRIK33 Сегодня, 10:45
    У нас молодежь, серьезно увлекающаяся страйкболом и лазертагом, вмиг разгонят эту гоп-компанию...))
    KRIK33
  16. farik68 Сегодня, 10:45
    Глядя на всю это у меня возникает вопрос С каких это пор Польша стала хоть чем-то....?
    farik68
  17. Wedmak Сегодня, 10:51
    Ага.. помнится на Украине тоже так все начиналось... военизированные лагеря в лесах, учеба стрелять, марш-броски... Лозунгов пока только не слышно.
    Wedmak
  18. san4es Сегодня, 10:59
    ...Дуда-югенд в действии
    san4es
  19. anjey Сегодня, 11:02
    куда дели польские русофобы харцеров советских времен? вычистили из своей недалекой и недальновидной памяти,по их так лучше быть злобными шавками в американском ошейнике ..
    anjey
  20. Стройбат запаса Сегодня, 11:07
    Школьники против спецуры? Это даже не смешно.
    Стройбат запаса
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