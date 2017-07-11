Польские подростки учатся побеждать «зеленых человечков»

Я считаю своим долгом патриота научиться защищать свою страну,

Мы ничего не имеем против русских. Но при Путине Россия стала непредсказуемой и опасной,

И тут на сцену выходим мы. Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков" или других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа,