Польские подростки учатся побеждать «зеленых человечков»
Опасаясь действий российских спецподразделений по крымскому сценарию, Варшава работает над созданием сил территориальной обороны общей численностью 52 тыс. человек, пишет газета Svenska Dagbladet.
«17-летняя Патриция и её товарищи почти бесшумно крадутся по узкой лесной тропинке в Южной Польше. Все они одеты в камуфляж, на лицах – либо маски, либо солнцезащитные очки. В руках они сжимают карабины или автоматы. По знаку командира группы они переходят в стремительную атаку, а затем поспешно залегают. Так они готовятся к жестоким боям с врагом, вторгшимся на польскую территорию», – приводит статью канал RT .
Газета поясняет, что «Патриция – одна из 20-ти школьников, которые тренируются в составе добровольческой группы Task Force 13 Scorpions, возглавляемой бывшим кадровым военнослужащим польской армии». Уже недели школьников муштруют в лагере неподалеку от города Домброва-Гурнича.
«Тренировки проходят очень жёстко: подъём в пять утра, затем марш в полной выкладке с небоевыми винтовками. После короткой передышки часть школьников отправляется на полосу препятствий, а другая – на занятия по рукопашному бою. Занятия здесь ведет полицейский инструктор внушительных размеров, с толстыми, как бревна, руками. "Сильнее! Быстрее! – кричит поляк. – На секунду задумаетесь, и вы уже проиграли! "», – рассказывает издание.
Подразделение Task Force 13 Scorpions было создано в 2014 году.
Мало кто считает, что Москва может пойти на полномасштабный конфликт с Польшей и странами Прибалтики, которые входят в НАТО, «однако многие опасаются гибридной войны с применением кибератак и участием нерегулярных войск – "зелёных человечков"», пишет газета.
Сообщается, что в подобных лагерях молодежь обычно тренируется в рамках так называемых «занятий в форме», во время которых подростки учатся действовать в условиях катастроф, а также получают определенную воинскую подготовку. Такие занятия есть в школах по всей Польше, и они становятся всё популярнее.
По всей стране также есть немало стрелковых клубов и военизированных организаций. Многие из них появились совсем недавно, а некоторые, как отмечает издание, имеют ярко выраженную агрессивную националистическую направленность
Газета напоминает, что «начиная с 2019 года польская территориальная оборона будет насчитывать 52 тысячи солдат, которые будут служить в подразделениях без отрыва от основного занятия». Кроме того, планируется привлечь в программу как молодёжь, так и бывших кадровых военных. Набор уже начался, и на данный момент интерес к проекту уже проявили около 20 тыс. человек.
«17-летняя Патриция и её товарищи почти бесшумно крадутся по узкой лесной тропинке в Южной Польше. Все они одеты в камуфляж, на лицах – либо маски, либо солнцезащитные очки. В руках они сжимают карабины или автоматы. По знаку командира группы они переходят в стремительную атаку, а затем поспешно залегают. Так они готовятся к жестоким боям с врагом, вторгшимся на польскую территорию», – приводит статью канал RT .
Я считаю своим долгом патриота научиться защищать свою страну,говорит корреспонденту Патриция, вытирая пот со лба.
Газета поясняет, что «Патриция – одна из 20-ти школьников, которые тренируются в составе добровольческой группы Task Force 13 Scorpions, возглавляемой бывшим кадровым военнослужащим польской армии». Уже недели школьников муштруют в лагере неподалеку от города Домброва-Гурнича.
«Тренировки проходят очень жёстко: подъём в пять утра, затем марш в полной выкладке с небоевыми винтовками. После короткой передышки часть школьников отправляется на полосу препятствий, а другая – на занятия по рукопашному бою. Занятия здесь ведет полицейский инструктор внушительных размеров, с толстыми, как бревна, руками. "Сильнее! Быстрее! – кричит поляк. – На секунду задумаетесь, и вы уже проиграли! "», – рассказывает издание.
Подразделение Task Force 13 Scorpions было создано в 2014 году.
Мы ничего не имеем против русских. Но при Путине Россия стала непредсказуемой и опасной,заявил глава подразделения Яцек Бухцик, бывший капрал польской армии.
Мало кто считает, что Москва может пойти на полномасштабный конфликт с Польшей и странами Прибалтики, которые входят в НАТО, «однако многие опасаются гибридной войны с применением кибератак и участием нерегулярных войск – "зелёных человечков"», пишет газета.
И тут на сцену выходим мы. Мы охраняем определённый район, и мы моментально обнаружим и отбросим "зелёных человечков" или других непонятных людей, которые попытаются провести акцию саботажа,рассказывает Бухцик.
Сообщается, что в подобных лагерях молодежь обычно тренируется в рамках так называемых «занятий в форме», во время которых подростки учатся действовать в условиях катастроф, а также получают определенную воинскую подготовку. Такие занятия есть в школах по всей Польше, и они становятся всё популярнее.
По всей стране также есть немало стрелковых клубов и военизированных организаций. Многие из них появились совсем недавно, а некоторые, как отмечает издание, имеют ярко выраженную агрессивную националистическую направленность
Газета напоминает, что «начиная с 2019 года польская территориальная оборона будет насчитывать 52 тысячи солдат, которые будут служить в подразделениях без отрыва от основного занятия». Кроме того, планируется привлечь в программу как молодёжь, так и бывших кадровых военных. Набор уже начался, и на данный момент интерес к проекту уже проявили около 20 тыс. человек.
Использованы фотографии: Пётр Малецкий
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