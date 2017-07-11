Южной Корее передана шестая немецкая субмарина проекта 214
Согласно информации интернет-портала flotprom , в Южную Корею прибыла шестая дизель-электрическая подлодка немецкого проекта 214 . Её ввод в строй запланирован в декабре текущего года.
Субмарина получила имя "Ю Гван Сун" – в честь национальной героини, ставшей символом борьбы за независимость страны. Её постройка велась компанией Thyssen Krupp Marine Systems в соответствии с контрактом от декабря 2008 года. Всего соглашение предусматривает передачу 6 подлодок. Часть из них строится в ФРГ и отправляются в Корею для окончательного оснащения и ввода в строй.
Подводные лодки проекта 214 имеют длину 65,3 метра при подводном водоизмещении в 1800 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, которая позволяет субмарине двигаться без всплытия более 10 дней. Скорость в подводном положении составляет до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров.
Система боевого управления ISUS-90 дает возможность операторам одновременно сопровождать до 300 подводных целей. Субмарины имеют на вооружении 8 533-мм торпедных аппаратов, а также могут выставлять минные заграждения.
На следующем этапе своего обновления корейский флот планирует приобрести девять 3000-тонных тяжелых многоцелевых подводных лодок, которые должны построить в период с 2020 по 2030 годы.
Ю Гван Сун родилась 17 ноября 1902 года в деревне Ёндури города Чхонана провинции Чхунчхон-Намдо. 1 апреля 1919 года на рынке Аунэ в уезде Чхонан-гун провинции Чхунчхон-Намдо собрались более трех тысяч местных жителей. Для подавления демонстрации японская полиция применила огнестрельное оружие. 19 человек были убиты, в том числе родители Ю Гван Сун, более 30-ти человек ранены, многие арестованы. Была арестована и Ю Гван Сун. Для того, чтобы полиция отпустила невинных людей, она взяла на себя всю ответственность за организацию демонстрации. Юная героиня умерла 28 сентября 1920 года в подземной тюрьме в результате жестоких пыток. Ей было всего 18 лет.
Субмарина получила имя "Ю Гван Сун" – в честь национальной героини, ставшей символом борьбы за независимость страны. Её постройка велась компанией Thyssen Krupp Marine Systems в соответствии с контрактом от декабря 2008 года. Всего соглашение предусматривает передачу 6 подлодок. Часть из них строится в ФРГ и отправляются в Корею для окончательного оснащения и ввода в строй.
"Ю Гван Сун" во время спуска на воду
Подводные лодки проекта 214 имеют длину 65,3 метра при подводном водоизмещении в 1800 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, которая позволяет субмарине двигаться без всплытия более 10 дней. Скорость в подводном положении составляет до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – до 400 метров.
Система боевого управления ISUS-90 дает возможность операторам одновременно сопровождать до 300 подводных целей. Субмарины имеют на вооружении 8 533-мм торпедных аппаратов, а также могут выставлять минные заграждения.
На следующем этапе своего обновления корейский флот планирует приобрести девять 3000-тонных тяжелых многоцелевых подводных лодок, которые должны построить в период с 2020 по 2030 годы.
Ю Гван Сун родилась 17 ноября 1902 года в деревне Ёндури города Чхонана провинции Чхунчхон-Намдо. 1 апреля 1919 года на рынке Аунэ в уезде Чхонан-гун провинции Чхунчхон-Намдо собрались более трех тысяч местных жителей. Для подавления демонстрации японская полиция применила огнестрельное оружие. 19 человек были убиты, в том числе родители Ю Гван Сун, более 30-ти человек ранены, многие арестованы. Была арестована и Ю Гван Сун. Для того, чтобы полиция отпустила невинных людей, она взяла на себя всю ответственность за организацию демонстрации. Юная героиня умерла 28 сентября 1920 года в подземной тюрьме в результате жестоких пыток. Ей было всего 18 лет.
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