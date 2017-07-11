Арктика очищается от мусора
Как сообщает военное ведомство страны, взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполнили программу текущего года по экологической очистке Арктики более чем на 25%.
Всего было собрано почти 1,1 тыс. тонн металлолома. Годовой план составляет более 3,9 тыс. тонн. Работы в этом году ведутся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа и Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктической зоне России.
Параллельно осуществляется снос ветхих и разрушенных строений, в дальнейшем предполагается рекультивация земли на территориях военного ведомства, вывоз металлолома из Арктики на материк в целях дальнейшей переработки.
По итогам 2016 года общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га. В текущем году для проведения работ привлечены 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота. Взвода ликвидации экологического ущерба сформированы по временным штатно-должностным расчетам.
Всего было собрано почти 1,1 тыс. тонн металлолома. Годовой план составляет более 3,9 тыс. тонн. Работы в этом году ведутся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа и Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктической зоне России.
Параллельно осуществляется снос ветхих и разрушенных строений, в дальнейшем предполагается рекультивация земли на территориях военного ведомства, вывоз металлолома из Арктики на материк в целях дальнейшей переработки.
По итогам 2016 года общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га. В текущем году для проведения работ привлечены 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота. Взвода ликвидации экологического ущерба сформированы по временным штатно-должностным расчетам.
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