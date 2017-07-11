12:33 11 июля

Арктика очищается от мусора

Как сообщает военное ведомство страны, взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполнили программу текущего года по экологической очистке Арктики более чем на 25%.

Арктика очищается от мусора


Всего было собрано почти 1,1 тыс. тонн металлолома. Годовой план составляет более 3,9 тыс. тонн. Работы в этом году ведутся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа и Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах в Арктической зоне России.


Параллельно осуществляется снос ветхих и разрушенных строений, в дальнейшем предполагается рекультивация земли на территориях военного ведомства, вывоз металлолома из Арктики на материк в целях дальнейшей переработки.



По итогам 2016 года общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га. В текущем году для проведения работ привлечены 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота. Взвода ликвидации экологического ущерба сформированы по временным штатно-должностным расчетам.


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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 10:51
    Прибираемся потихоньку.
    cniza
    1. сибиралт Сегодня, 10:54
      В Арктике можно теплицы строить, да защитить Ставрополь от наводнений и засухи. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 10:56
        Цитата: сибиралт
        защитить Ставрополь от наводнений и засухи. laughing


        Бочками что ли belay lol
        cniza
        1. сибиралт Сегодня, 11:02
          Урожаем, однако! laughing
          У нас так завелось, если там неурожай, то по всей стране цены на овощи резко поднимаются. Вот такой российский парадокс.
          сибиралт
    2. TRex Сегодня, 12:00
      Эта "новость" уже публиковалась 18 апреля с.г. Там, в комментариях, писали, что такими темпами выйдет действительно "потихоньку" и даже очень.... Перед началом перестройки запасы "чермета" разбросанного по побережью СЛО оценивались в ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН.
      К решению данного вопроса надо подходить масштабно, на основе специальной государственной программы, с привлечением частного капитала.
      Что могут сделать полторы сотни человек при таких объемах? Только потихоньку разгребать помойки и свалки в Белушке и Рогачах...
      TRex
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    Для себя стараемся. В чистом "доме" и дышится легче.
    rotmistr60
    1. НасРать Сегодня, 11:04
      Цитата: rotmistr60
      Для себя стараемся. В чистом "доме" и дышится легче.


      Ещё бы отдыхающие на пикнике, за собой убирали... и не в Арктике, а в ближайших лесах и у близлежащих водоемов.... может и дышать стало бы легче... А то те кто для себя стараются - больше всего гадят...
      НасРать
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:07
        Вы правы. С этим у нас не все гладко и требуется долгое воспитание и прививка любви к природе.
        rotmistr60
      2. cniza Сегодня, 11:08
        Да не устраивали бы стихийных свалок у себя же под носом ... есть такая проблема и бороться очень тяжело.
        cniza
  3. san4es Сегодня, 11:11
    ...На фото: Мишки помогают?
    san4es
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:51
      Цитата: san4es
      Мишки помогают?

      Да куда же без них? Изначально - они там хозяева,"коренное население".
      Paranoid50
  4. Ныробский Сегодня, 11:18
    Второе фото, с полями покрытыми бочками, впечатляет масштабом "деятельности" человека. Мне вот интересно, там пресс какой нибудь имеется, или металлолом на материк так же бочками вывозится? Если бочками - то это сколько рейсов надо сделать, что бы весь этот хлам вывезти?
    Ныробский
    1. Владимирец Сегодня, 11:40
      Цитата: Ныробский
      Мне вот интересно, там пресс какой нибудь имеется, или металлолом на материк так же бочками вывозится?


      "На архипелаг завезли инженерную технику и другое оборудование, без которого горы металла просто не подготовить к погрузке на корабль. На выходе из под пресса бочки превращаются в небольшие брикеты. Процесс занимает чуть более минуты. За смену оператор таким образом обрабатывает тонны проржавевшего металла."
      Владимирец
      1. Ныробский Сегодня, 11:43
        Цитата: Владимирец
        "На архипелаг завезли инженерную технику и другое оборудование, без которого горы металла просто не подготовить к погрузке на корабль. На выходе из под пресса бочки превращаются в небольшие брикеты. Процесс занимает чуть более минуты. За смену оператор таким образом обрабатывает тонны проржавевшего металла."

        Принято hi
        Ныробский
  5. Ken71 Сегодня, 11:50
    Сами военные в основном и загадили
    Ken71
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