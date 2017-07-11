12:33 11 июля

США внесут в СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР

В США подготовлен проект резолюции СБ ООН, ужесточающий санкции против Пхеньяна, передает ТАСС сообщение Associated Press.

США внесут в СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР


Текст уже распространен среди постоянных членов ООН, включая Россию, Британию, Китай и Францию.


Агентство не приводит каких-либо подробностей документа. В постпредстве США заявили, что не могут комментировать эту информацию.

Усиление санкций связано с непрекращающимися в Северной Корее ракетными испытаниями.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на недавно сообщила, Вашингтон подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц, которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна».

В пользу новых ограничений также высказались Британия и Франция. В свою очередь Москва предостерегла против введения новых санкций, которые могут «загнать в тупик» процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.

Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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Комментарии 8

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  1. cniza Сегодня, 10:53
    В пользу новых ограничений также высказались Британия и Франция. В свою очередь Москва предостерегла против введения новых санкций, которые могут «загнать в тупик» процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.


    Вот кому то не терпится войну развязать...
    cniza
    1. barclay Сегодня, 10:59
      Трам уже "почернел" от ненависти...

      Скорее Трамп сделает себе такой причесон, чем Ким Чен Ир изменит свою политику.
      barclay
    2. To be or not to be Сегодня, 11:10
      В марксисткой диалектике есть философские категории причина-следствие и повод.
      Под причиной понимается явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечёт за собой др. явление; последнее называют следствием.
      Причину необходимо отличать от повода - внешнего толчка, способствующего проявлению причины. Так, повод - убийство австрийского эрцгерцога в Сараево - привел в действие причины Первой мировой войны и как следствие - передел мира и вселенский хаос в угоду американского ВПК.
      Так и ядерным оружием КНДР и средств его доставки.Это повод для политики США не было бы его -придумали другой . Причина не в КНДР а в агрессивной политике США по отношению к отдельным странам которые не пляшут под из дуду (В Израиле 80-10 ядерных боеприпасов и все средства доставки .но америка слепа .глуха и нема.) и общем кризисе американской модели.
      Следствием такой политики сша есть создание ядерного оружия как оружия сдерживания пыла ковбоев.,создание хаоса .в определенном регионе .который влияет на соседние страны .тут -на КНР и РФ. И повод для присутствия американских войск в Корее и в зоне Тихого океана.
      To be or not to be
    3. сибиралт Сегодня, 11:16
      Ох, ох, напугали. И что, от этого в КНДР перестанет расти трава или ловиться рыба? bully
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:56
    Для Сша санкции стали главной национальной забавой после бейсбола. Миру пора объединиться и объявить санкции Сша с отказом от доллара. Правда пока это не реально.
    rotmistr60
    1. Azim77 Сегодня, 11:29
      Их санкции стали напоминать рекламу шампуня, который вот теперь с новой улучшенной формулой или в новой еще более выгодной упаковке.. И так каждый месяц. Одним словом маркетинг.
      Azim77
  3. НЕКСУС Сегодня, 11:25
    США всем неугодным вводят санкции. Может пора и им узнать,что такое санкции против них самих. Есть БРИКС ,ШОС ,есть те страны,против которых давно матрассы ввели санкции...объединиться и начать матрассов зажимать?
    Понимаю,многие скажут,что Китай и Индия никогда не введут санкции против тех,с кем они торгуют,у кого покупают вооружения,да и сложно как-то побольнее ответить матрассам...но...К примеру,редкоземельные металлы,которых сами штаты не добывают. А кто-то скажет,что счета многих наших олигархов находятся в США,и поэтому Россия не пойдет на это...Черт его знает,но США мне напоминает того плохого учителя,который ,по своему желанию,неугодных либо из класса выгоняет,либо исключает из школы...
    НЕКСУС
  4. Ла 5 Сегодня, 11:50
    Модераторы, отключите уведомления ! Я сам не могу, так, как не помню старого пароля, который запрашивается при удалении. И аккаунт этот ебучий не могу удалить.
    Ла 5
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