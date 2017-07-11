США внесут в СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР
В США подготовлен проект резолюции СБ ООН, ужесточающий санкции против Пхеньяна, передает ТАСС сообщение Associated Press.
Текст уже распространен среди постоянных членов ООН, включая Россию, Британию, Китай и Францию.
Агентство не приводит каких-либо подробностей документа. В постпредстве США заявили, что не могут комментировать эту информацию.
Усиление санкций связано с непрекращающимися в Северной Корее ракетными испытаниями.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на недавно сообщила, Вашингтон подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц, которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна».
В пользу новых ограничений также высказались Британия и Франция. В свою очередь Москва предостерегла против введения новых санкций, которые могут «загнать в тупик» процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.
Текст уже распространен среди постоянных членов ООН, включая Россию, Британию, Китай и Францию.
Агентство не приводит каких-либо подробностей документа. В постпредстве США заявили, что не могут комментировать эту информацию.
Усиление санкций связано с непрекращающимися в Северной Корее ракетными испытаниями.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на недавно сообщила, Вашингтон подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По ее словам, международное сообщество «может отрезать основные источники твердой валюты КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения», а также ввести адресные санкции в отношении «высокопоставленных официальных лиц, которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна».
В пользу новых ограничений также высказались Британия и Франция. В свою очередь Москва предостерегла против введения новых санкций, которые могут «загнать в тупик» процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.
Использованы фотографии: AP Photo/Ahn Young-joon
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