12:33 11 июля

В Приамурье началась внезапная проверка тылового соединения

Внезапная проверка боеготовности соединения материально-технического обеспечения (МТО) началась сегодня в Амурской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.



Подразделения подняты по учебной тревоге и в ходе марша в назначенный район отработают нападение условных диверсантов.


В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения. В рамках мероприятия подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп,
говорится в релизе.

Сообщается, что «прибыв в район, военные оборудуют пункты ремонта и техобслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск».

«Мероприятия по проверке боевой готовности позволят опробовать новые мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение соединения в нынешнем году», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 5

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  1. kapitan92 Сегодня, 11:08
    Почаще надо тыловиков "трясти", чтобы "бока" не нагуливали. laughing
    kapitan92
    1. сибиралт Сегодня, 11:14
      Таки, оно и понятно. Через границу КНДР со всеми вытекающими проблемами.
      сибиралт
    2. Владимирец Сегодня, 11:51
      Цитата: kapitan92
      Почаще надо тыловиков "трясти", чтобы "бока" не нагуливали.

      Когда тыл работает, никто этого не замечает, замечают, когда не работает.
      Владимирец
    3. грау Сегодня, 11:52
      Не которые тыловые части каждый день имеют такую движуху ,что основным войскам не снилось
      грау
  2. Ла 5 Сегодня, 11:46
    Модераторы, отключите сцуки уведомления! Я сам не могу, так, как не омню старого пароля, который запрашивается при удалении.
    Ла 5
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