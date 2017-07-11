В Приамурье началась внезапная проверка тылового соединения

В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения. В рамках мероприятия подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп,

Внезапная проверка боеготовности соединения материально-технического обеспечения (МТО) началась сегодня в Амурской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.Подразделения подняты по учебной тревоге и в ходе марша в назначенный район отработают нападение условных диверсантов.говорится в релизе.Сообщается, что «прибыв в район, военные оборудуют пункты ремонта и техобслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск».«Мероприятия по проверке боевой готовности позволят опробовать новые мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение соединения в нынешнем году», – добавили в пресс-службе.