12:33 11 июля

США развернули в Литве комплексы Patriot

США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений. Об этом заявили в министерстве обороны республики, сообщает литовский новостной портал 15min .

Комплексы переброшены для участия в совместных учениях Tobruq Legacy 2017, посвященных организации противовоздушной обороны. Маневры пройдут с 11 по 22 июля в трех странах: Румынии, Чехии и Литве.




Размещение комплексов ПВО, по словам представителей литовского военного ведомства, «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы и предназначено для отработки процедуры быстрого развертывания сил в регионе».

Всего в учениях принимают участие около 450 военнослужащих из четырех стран НАТО.

Американцы регулярно отрабатывают передовое развертывание дальнобойных средств ПВО в Восточной Европе. В частности, на время учений комплексы Patriot размещались в Польше и в Чехии.

Использованы фотографии: https://www.15min.lt/
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Комментарии 21

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    это сделано на период учений

    А кто может гарантировать, что там не останутся? Польша только мечтает купить эти комплексы, а Литва уже может пощупать и слезно попросить американцев остаться вместе с ними.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 11:16
      Это и настораживает ! А вообще, круг смыкается, не нравится мне это....
      Uncle Lee
      1. Paranoid50 Сегодня, 11:25
        Цитата: rotmistr60
        а Литва уже может пощупать и слезно попросить американцев остаться вместе с ними.

        Какой изощрённый способ самоубийства.... Хотя,учитывая общую тенденцию в прибалтийской триаде, скорее напоминает эвтаназию. yes
        Paranoid50
        1. Владимир16 Сегодня, 11:33
          Ополчились против русских. Ссутся значит. Параноики. Чует кошка чье мясо съела. Это относится ко всему западу. Им и в голову не может прийти тот факт, что русские забили на них. Как минимум в данный исторический период забили.
          Гитлеру сдались - воробей чирикнуть не успел. И куда делись все вояки европейские. А тут на что надеются???
          Владимир16
          1. Partyzan Сегодня, 12:29
            Ополчились против русских. Ссутся значит. Параноики.
            а что делать - очень страшный враг request
            Partyzan
      2. НЕКСУС Сегодня, 11:36
        Цитата: Uncle Lee
        Это и настораживает ! А вообще, круг смыкается, не нравится мне это....

        Кольцо Анаконды никогда не сомкнется.Россия не Гондурас,знаете ли. При этом мы имеем выход в три океана,либо на прямую,либо через моря этих океанов.
        НЕКСУС
    2. сибиралт Сегодня, 11:23
      Интересно, а как "Пэтриот" может перехватить артиллерийские снаряды, которые спокойно долетят до Литвы из России или Беларуси? winked
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 11:30
        После Крыма на Западе под каждым кустом мерещатся вежливые зеленые человечки..Зеленые .но вежливые..с раскосыми глазами. Тут Патриоты самый раз к месту laughing
        To be or not to be
    3. To be or not to be Сегодня, 11:24
      """Основные партнеры Литвы по товарообороту по итогам 2015 года: Российская Федерация (15,37%), Польша (10,04%), Германия (9,75%), Латвия (8.64%), Нидерланды (4,59%), и Эстония (4,1%). Основные партнеры Литвы по экспорту по итогам 2015 года: Российская Федерация (13,66%), Латвия (9,83%), Польша (9,72%), Германия (7,8%), Эстония (5,33%), Беларусь (4,6%). Основные партнеры Литвы по импорту по итогам 2015 года: Российская Федерация (16,92%), Германия (11,51%), Польша (10,32%), Латвия (7,57%), Нидерланды (5,12%), Италия (4,55%), Швеция (3,89%)
      ((отсюда спер .

      МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2015 ГОД )
      И получается США Литве вместо долларов .комплексы ПВО. laughing
      To be or not to be
      1. Подрезчик Сегодня, 11:35
        Ну вот, "агрессивная" Россия опять приблизилась к блоку НАТО... laughing
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений.

          А потом литовцы попросят продать эти ЗРК по примеру Польши . Короче говоря , мишеней для "Полонезов" и "Искандеров" прибавляется . lol
          bouncyhunter
          1. Partyzan Сегодня, 12:33
            Паша привет hi
            мишеней для "Полонезов" и "Искандеров" прибавляется

            Partyzan
    4. Aitvaras Сегодня, 11:34
      Это верно ,Литва предлагает разместить эти системы ПРО постоянно у нас. Союзники , пока ответили ,если понадобится- Рatriot всегда готовы для дислокацию в Литву.
      Aitvaras
    5. To be or not to be Сегодня, 11:36
      Янки не исправят демографическую картину в Литве .слабы!!
      "Скорость убыли населения Литвы в 2017 году будет 125 человек в день
      . основные демографические показатели Литвы за 2016 год:

      Родившихся: 29 046 человек
      Умерших: 43 269 человек
      Естественный прирост населения: -14 223 человек
      Миграционный прирост населения: -32 210 человек
      Мужчин: 1 302 158 человек (по оценке на 31 декабря 2016 года)
      Женщин: 1 501 809 человек (по оценке на 31 декабря 2016 года)
      В 2017 году численность населения Литвы уменьшится на -45 677 человек и в конце года будет составлять 2 758 290 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 13 992 человек. За весь год родится примерно 28 572 ребёнка и умрёт 42 564 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -31 685 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).""
      http://countrymeters.info/ru/Lithuania
      To be or not to be
    6. Spartanez300 Сегодня, 12:15
      Сейчас пока разворачивают на время учений , а потом найдут причину что бы разместить на постоянной основе .
      Spartanez300
  2. Стройбат запаса Сегодня, 11:15
    Теперь жди сообщения, что они будут там размещены. 1-2 комплекса. А потом будут вопли, что "агрессивная Россия" взяла несчастную литву на прицел "Искандеров".
    Стройбат запаса
  3. anjey Сегодня, 11:34
    давно мы что то учения на Кубе не проводили...
    anjey
  4. Ла 5 Сегодня, 11:49
    Модераторы, отключите сцуки уведомления! Я сам не могу, так, как не омню старого пароля, который запрашивается при удалении
    Ла 5
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 12:07
    Стоит патриоты поставить в киеве и патриоты заскачут...
    CooL_SnipeR
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
      Цитата: CooL_SnipeR
      патриоты заскачут...

      ... желательно - с крыш многоэтажек .
      bouncyhunter
  6. словак Сегодня, 12:33
    Лучше бы Даля потратила деньги на дороги. Пока в ЕС качество дорог Литвы на 1 месте. Как худшие.
    словак
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