12:33 11 июля

Китайские корабли провели стрельбы в Средиземном море

Корабли ВМС Китая, направляющиеся к месту проведения российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2017», провели практические стрельбы в водах Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.



Уточняется, что в Средиземном море в настоящее время находятся ракетный эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху».


По данным военного ведомства, «отряд кораблей ВМС НОАК 18 июня направился из порта Санья в Россию для участия в российско-китайском учении».

В прошлом году для участия в учении «Морское взаимодействие-2016» в Китай прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенга».

Первое «Морское взаимодействие» прошло в апреле 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (провинция Шаньдун).

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 16

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  1. новичок Сегодня, 11:33
    ну пора бы Китаю приобшиться к нашим усилиям в Сирии. в данном случае, у берегов Сирии нам не помешает союзник, это вроде как будет наш ответ янки коалиции.
    новичок
    1. НасРать Сегодня, 11:43
      К шапочному разбору много кого набежит...
      НасРать
      1. новичок Сегодня, 11:47
        ну к “шапочному“ _ да, уже бегут. а вот Китаю пора бы (ещё вчера) впрячься в нашу упряжку на деле, так сказать. ведь на самом деле, с войной в Сирии Китай потерял много вложений.
        новичок
      2. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:35
    провели практические стрельбы в водах Средиземного моря

    Интересно было бы узнать из чего и чем. Скорее всего просто артиллерийские.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 11:44
      А ведь не зря они там появились...Демонстрация союзнических намерений? Однополярному миру однозначно пришел конец!
      Подрезчик
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 11:51
        А ведь не зря они там появились...Демонстрация союзнических намерений?

        Так ведь не зря же лидер КНР при встрече с нашим президентом, перед Г20 назвал наше сотрудничество всеобъемлющем.
        Vasya_Piterskiy
    2. Paranoid50 Сегодня, 11:45
      Цитата: rotmistr60
      Скорее всего просто артиллерийские.

      Дык, в данном случае, вид оружия не шибко важен. Тут сам факт имеет значение. ВМС НОАК. В Средиземке. Стрельбы. Совместные учения. С Россией. Да и демонстрацию флага никто не отменял. Успехов им в боевой и политической.
      Paranoid50
  3. Dashout Сегодня, 11:41
    Интересные совместные учения в конце месяца будут в Балтийском море. Тем более к празднику - День Военно-Морского Флота 2017.
    Показательно: где Китай, а где Балтийское море.
    Dashout
    1. НасРать Сегодня, 11:44
      Цитата: Dashout

      Показательно: где Китай, а где Балтийское море.

      Ни чего показательного. Простой вопрос расставит всё по местам:
      Где США, а где .....
      НасРать
  4. Ла 5 Сегодня, 11:48
    Модераторы, отключите сцуки уведомления! Я сам не могу, так, как не омню старого пароля, который запрашивается при удалении
    Ла 5
    1. 100502 Сегодня, 12:09
      Сбрось сохранённые пароли в браузере
      100502
  5. кедр Сегодня, 12:00
    Цитата: Подрезчик
    А ведь не зря они там появились...Демонстрация союзнических намерений? Однополярному миру однозначно пришел конец!


    Торопитесь, уважаемый. Выдаёте желаемое за действительное. Однополярный мир-это США. Где вы увидели конец США? России ещё много чего надо сделать в области суверенитета и провести немало разных учений с Китаем, чтобы только ослабить мёртвую хватку этого гегемона.
    кедр
    1. Подрезчик Сегодня, 12:09
      Нет, не тороплюсь, уважаемый! hi Из истории: расцвет государства одновременно означает начало его УПАДКА! Примеров валом, перечислять лень! good
      Подрезчик
  6. Толстоевский Сегодня, 12:14
    креативная ответочка
    Толстоевский
    1. 100502 Сегодня, 12:17
      Китай это опасный "друг"
      100502
  7. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:28
    Цитата: 100502
    Китай это опасный "друг"

    В мировой политике, любой "друг" - это потенциальный враг.
    Vasya_Piterskiy
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