Китайские корабли провели стрельбы в Средиземном море
Корабли ВМС Китая, направляющиеся к месту проведения российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2017», провели практические стрельбы в водах Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что в Средиземном море в настоящее время находятся ракетный эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху».
По данным военного ведомства, «отряд кораблей ВМС НОАК 18 июня направился из порта Санья в Россию для участия в российско-китайском учении».
В прошлом году для участия в учении «Морское взаимодействие-2016» в Китай прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенга».
Первое «Морское взаимодействие» прошло в апреле 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (провинция Шаньдун).
Уточняется, что в Средиземном море в настоящее время находятся ракетный эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху».
По данным военного ведомства, «отряд кораблей ВМС НОАК 18 июня направился из порта Санья в Россию для участия в российско-китайском учении».
В прошлом году для участия в учении «Морское взаимодействие-2016» в Китай прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов», десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и танкера «Печенга».
Первое «Морское взаимодействие» прошло в апреле 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (провинция Шаньдун).
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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