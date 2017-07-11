Разведка РК поставила под сомнение способность Пхеньяна создать полноценную МБР
Южнокорейская разведка высказала сомнения, что КНДР располагает технологией защиты боеголовки при пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) при их повторном входе в атмосферу, передает Интерфакс-АВН заявление одного из членов парламентского комитета по вопросам разведки.
По словам депутата, «разведка пришла к выводу, что КНДР в начале июля запустила модифицированный вариант баллистической ракеты средней дальности KN-17, испытания которой уже были проведены в мае текущего года».
Российские военные эксперты также квалифицировали ракету как «баллистическую среднего радиуса действия», о чем Россией было объявлено в Совбезе ООН.
Южнокорейский парламентарий сообщил также, что пока «разведывательные структуры страны не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР Пунгери, которые свидетельствовали бы о подготовке к новому ядерному испытанию». Ранее о такой подготовке рассказали американские спецслужбы, сославшись на снимки с разведывательных спутников.
В начале июля северная Корея осуществила очередной пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной, способной нести ядерный заряд.
По словам депутата, «разведка пришла к выводу, что КНДР в начале июля запустила модифицированный вариант баллистической ракеты средней дальности KN-17, испытания которой уже были проведены в мае текущего года».
Российские военные эксперты также квалифицировали ракету как «баллистическую среднего радиуса действия», о чем Россией было объявлено в Совбезе ООН.
Южнокорейский парламентарий сообщил также, что пока «разведывательные структуры страны не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР Пунгери, которые свидетельствовали бы о подготовке к новому ядерному испытанию». Ранее о такой подготовке рассказали американские спецслужбы, сославшись на снимки с разведывательных спутников.
В начале июля северная Корея осуществила очередной пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной, способной нести ядерный заряд.
Использованы фотографии: foto-i-mir.ru / ЦТАК
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти