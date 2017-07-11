12:33 11 июля

Разведка РК поставила под сомнение способность Пхеньяна создать полноценную МБР

Южнокорейская разведка высказала сомнения, что КНДР располагает технологией защиты боеголовки при пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) при их повторном входе в атмосферу, передает Интерфакс-АВН заявление одного из членов парламентского комитета по вопросам разведки.



По словам депутата, «разведка пришла к выводу, что КНДР в начале июля запустила модифицированный вариант баллистической ракеты средней дальности KN-17, испытания которой уже были проведены в мае текущего года».


Российские военные эксперты также квалифицировали ракету как «баллистическую среднего радиуса действия», о чем Россией было объявлено в Совбезе ООН.

Южнокорейский парламентарий сообщил также, что пока «разведывательные структуры страны не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР Пунгери, которые свидетельствовали бы о подготовке к новому ядерному испытанию». Ранее о такой подготовке рассказали американские спецслужбы, сославшись на снимки с разведывательных спутников.

В начале июля северная Корея осуществила очередной пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной, способной нести ядерный заряд.

Использованы фотографии: foto-i-mir.ru / ЦТАК
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Комментарии 9

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:55
    Южнокорейская разведка высказала сомнения

    Да Вас за такое, Ваши хозяева в порошок сотрут! Какие сомнения, Вы что... КНДР уже всё создало и вот - вот бомбанёт, под это уже Бизнес-план создан на сотни миллиардов долларов, так что своё мнение даже в курилке не произносить!
    Самаритянин
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 11:57
      Сорвал с языка :)
      CooL_SnipeR
    2. iliitchitch Сегодня, 12:03
      Цитата: Самаритянин
      Да Вас за такое, Ваши хозяева в порошок сотрут! Какие сомнения, Вы что... КНДР уже всё создало и вот - вот бомбанёт, под это уже Бизнес-план создан на сотни миллиардов долларов, так что своё мнение даже в курилке не произносить!


      wassat У них начальник новый , неопытный ещё , да и на довольствие не поставлен пока . Пару нарядов вне очереди - и всё в порядке будет .
      iliitchitch
    3. vovanpain Сегодня, 12:10
      Южнокорейская разведка высказала сомнения, что КНДР располагает технологией защиты боеголовки при пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) при их повторном входе в атмосферу,

      Вы только полосатикам это не говорите,не то уже вас начнут матрасы гнобить,Ыну то по фиг,они привычные laughing а южные неженки request
      vovanpain
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:57
    Разведка РК поставила под сомнение способность Пхеньяна создать полноценную МБР ... разведывательные структуры страны не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР

    Так чего тогда истошно вопите и американцев на помощь зовете? Или занялись самоуспокоением?
    rotmistr60
  3. Мур Сегодня, 12:06
    Южнокорейская разведка высказала сомнения, что КНДР располагает технологией защиты боеголовки при пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) при их повторном входе в атмосферу

    Не думаю, что это непосильная задача. Все, кто занимался ракетостроением, решили вопросы термозащиты ГЧ вполне успешно.
    Где-то мелькали фото довольного Пупса во время обжига термозащиты с помощью ЖРД. Может и правда получилось.
    Меня другой вопрос занимает: на всех роликах про пуски СПУ (тягач) подъезжает к подготовленной площадке, видимо геодезически привязанной, поднимает ракету (иногда ставят её на стол) и вуаля...
    А прицеливание, хотя бы как на 8к63? Не вошло в кадр по причине "секретности" или они просто лупят в сторону моря?
    Мур
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:13
      А прицеливание...

      Буссоль, таблица данных, офицерская линейка - все у главнокомандующего. Вы о каком прицеливании?
      rotmistr60
      1. Мур Сегодня, 12:31
        Цитата: rotmistr60
        Вы о каком прицеливании?

        Нет вышки с наводчиком и вообще: кто ворочает дышло?
        Мур
  4. Толстоевский Сегодня, 12:13
    зависть - не лучшее чувство
    Толстоевский
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