12:33 11 июля

В России восстановят «Объект 787» – «Гадюку»

Долгое время «Объект 787», или «Гадюка», хранился на «Кубинке», пока его не разукомплектовали и не оставили ржаветь под отрытым небом, приводит ресурс in24.org слова российского военного эксперта Алексея Хлопотова.

В России восстановят «Объект 787» – «Гадюку»


По словам эксперта, «некогда секретная разработка – машина для ведения боев в городе "Объект 787" – имеет необычный вид: это танк, у которого амбразура орудия заварена, а по бокам башни располагаются две 30-мм автоматические пушки».


«Гадюка» была построена на базе танка Т-72Б. Для упрощения и удешевления конструкции ее создатели – опытный завод № 100 – отказались от управляемых ракет. «Их заменили двумя блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8, по 6 пусковых в каждом. Короба блоков имели легкую противопульную защиту. Дополнительно к автоматическим пушкам боевая машина вооружалась четырьмя пулеметами – двумя 7,62 мм ПКТ и двумя 12,7 мм НСВТ», – говорится в публикации.

Испытания боевой машины проводились в апреле 1997 года на Чебаркульском полигоне при участи представителей Минобороны России.

«Результаты стрельб показали высокую огневую эффективность этой машины: полностью "уничтожено" боевое отделение противника. Правда, это относится к пушечно-пулеметному вооружению, а вот стрельба НАРами результатов не дала», – пишет эксперт.

Несмотря на определенный успех, заниматься доводкой «Гадюки» конструкторам было запрещено, работу свернули, а опытный завод – закрыли.

В настоящее время над машиной работают «технари», и в скором времени она займет свое место в экспозиции парка «Патриот».

Использованы фотографии: http://in24.org
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд Сегодня, 12:10
    Испытания боевой машины проводились в апреле 997 года
    О как. Ну тогда не удивительно, что Русь пресанула Византию. С такой то техникой. laughing Редакторы сайта спят.
    Венд
    1. Владимирец Сегодня, 12:15
      Цитата: Венд
      Русь пресанула Византию. С такой то техникой.

      Жаль, что перед нашествием Орды патроны закончились. recourse
      Владимирец
  2. CooL_SnipeR Сегодня, 12:12
    Вот так всегда, вначале строим, потом ломаем, а теперь восстанавливаем. Хотя танк без пехоты, чем бы не был обвешен, самостоятельно в городе не сможет... поэтому имхо правильно закрыли... 125ка куда лучше, а 30мм у пехоты и так есть, которая как раз под прикрытием танка и работает. А удешевление - сомнительный ход, подразумевает, что танки эти будут пачками гореть... понимаю "малютку" удешевляли
    CooL_SnipeR
    1. Владимирец Сегодня, 12:15
      Цитата: CooL_SnipeR
      а теперь восстанавливаем. Хотя танк без пехоты, чем бы не был обвешен, самостоятельно в городе не сможет... поэтому имхо правильно закрыли... 125ка куда лучше, а 30мм у пехоты и так есть, которая как раз под прикрытием танка и работает.

      Это бабушка "Терминатора".
      Владимирец
      1. Muvka Сегодня, 12:17
        Причем восстановленная для музея. Словами комментатора: "Вот так всегда, вначале строчим комментарии, а потом может вникнем в суть".
        Muvka
        1. CooL_SnipeR Сегодня, 12:22
          Я похож на идиота? То что машина в любом случае историческая ценность и с самого начала нужно было ее беречь! и речь шла об этом. А потом - я поделился сомнением относительно самой идеи танка. Если в логику не можешь - не нада комментировать
          CooL_SnipeR
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:16
    Убрать пушку и...Это ранние фантазии об облике Арматы до 2015 года...

    Ничего не напоминает,нет?
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
      Привет , Андрей ! hi
      Цитата: НЕКСУС
      Ничего не напоминает,нет?

      Напоминает "Девастатора" из "Трансформеров" . lol А "Гадюку" восстановить и поставить на всеобщее обозрение - правильная мысль ! Это наша История .
      bouncyhunter
  4. Santa Bear Сегодня, 12:17
    судя по списку вооружения - делали его под впечатлением и по опыту войны в Афгане. армейские самоделкины там пилили нечто подобное подручными средствами на базе БТР и БМП. Блоки нурс и автопушки с большим углом возвышения- делают Гадюку неплохим танком для сопровождения колонн в горной местности.
    Santa Bear
  5. barclay Сегодня, 12:29
    Долгое время «Объект 787», или «Гадюка», хранился на «Кубинке», пока его не разукомплектовали и не оставили ржаветь под отрытым небом,
    Удивляет такое безалаберное отношение к единичным образцам военной техники.
    Это говорит об отсутствии порядка в учете и хранении таких образцов и наработок примененных в них. Если эти наработки не нужны сегодня, то это не значит, что они не будут нужны завтра. В общем обычное наше раздолбайство и бесхозяйственность.
    barclay
Картина дня