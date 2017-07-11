В России восстановят «Объект 787» – «Гадюку»
Долгое время «Объект 787», или «Гадюка», хранился на «Кубинке», пока его не разукомплектовали и не оставили ржаветь под отрытым небом, приводит ресурс in24.org слова российского военного эксперта Алексея Хлопотова.
По словам эксперта, «некогда секретная разработка – машина для ведения боев в городе "Объект 787" – имеет необычный вид: это танк, у которого амбразура орудия заварена, а по бокам башни располагаются две 30-мм автоматические пушки».
«Гадюка» была построена на базе танка Т-72Б. Для упрощения и удешевления конструкции ее создатели – опытный завод № 100 – отказались от управляемых ракет. «Их заменили двумя блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8, по 6 пусковых в каждом. Короба блоков имели легкую противопульную защиту. Дополнительно к автоматическим пушкам боевая машина вооружалась четырьмя пулеметами – двумя 7,62 мм ПКТ и двумя 12,7 мм НСВТ», – говорится в публикации.
Испытания боевой машины проводились в апреле 1997 года на Чебаркульском полигоне при участи представителей Минобороны России.
«Результаты стрельб показали высокую огневую эффективность этой машины: полностью "уничтожено" боевое отделение противника. Правда, это относится к пушечно-пулеметному вооружению, а вот стрельба НАРами результатов не дала», – пишет эксперт.
Несмотря на определенный успех, заниматься доводкой «Гадюки» конструкторам было запрещено, работу свернули, а опытный завод – закрыли.
В настоящее время над машиной работают «технари», и в скором времени она займет свое место в экспозиции парка «Патриот».
По словам эксперта, «некогда секретная разработка – машина для ведения боев в городе "Объект 787" – имеет необычный вид: это танк, у которого амбразура орудия заварена, а по бокам башни располагаются две 30-мм автоматические пушки».
«Гадюка» была построена на базе танка Т-72Б. Для упрощения и удешевления конструкции ее создатели – опытный завод № 100 – отказались от управляемых ракет. «Их заменили двумя блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8, по 6 пусковых в каждом. Короба блоков имели легкую противопульную защиту. Дополнительно к автоматическим пушкам боевая машина вооружалась четырьмя пулеметами – двумя 7,62 мм ПКТ и двумя 12,7 мм НСВТ», – говорится в публикации.
Испытания боевой машины проводились в апреле 1997 года на Чебаркульском полигоне при участи представителей Минобороны России.
«Результаты стрельб показали высокую огневую эффективность этой машины: полностью "уничтожено" боевое отделение противника. Правда, это относится к пушечно-пулеметному вооружению, а вот стрельба НАРами результатов не дала», – пишет эксперт.
Несмотря на определенный успех, заниматься доводкой «Гадюки» конструкторам было запрещено, работу свернули, а опытный завод – закрыли.
В настоящее время над машиной работают «технари», и в скором времени она займет свое место в экспозиции парка «Патриот».
Использованы фотографии: http://in24.org
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