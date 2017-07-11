16:07 11 июля

Ростех и ВЭБ открыли совместное предприятие

Корпорация «Ростех» и Внешэкономбанк (ВЭБ) объявили о запуске совместного предприятия «Конверсия», которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию ОПК на международных рынках, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВЭБ.

Ростех и ВЭБ открыли совместное предприятие


Соглашение между Ростехом и ВЭБ было заключено в начале июня текущего года. Сообщалось, что «предприятие также будет обеспечивать переход технологий и продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в гражданские сегменты».


НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение,
говорится в релизе.

Сообщается, что «совместное предприятие будет выявлять потребности рынка, и искать возможности для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК, их аналитическое сопровождение, содействие в привлечении финансирования для конверсионных проектов и внедрению экосистемных проектов».

Кроме того, СП будет способствовать «формированию спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК, продвижению отечественной продукции ОПК на рынке B2G, развитию непроизводственных компетенций сотрудников, в первую очередь в маркетинге, промышленном дизайне и аналитике», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.veb.ru
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Комментарии 10

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  1. nik-karata Сегодня, 12:53
    Я конечно ничего не имею против, и это наверное даже необходимо..., но когда-то мы уже проходили переход ВПК на продукцию гражданского назначения. Может быть тогда злую шутку сыграл русский максимализм??? Лишь бы не повторить!
    nik-karata
    1. 210окв Сегодня, 13:10
      А я имею против.В той части-"продвигать продукцию на внешнем рынке..."У нас в стране полно нерешенных задач в производстве и в частности с оборудованием современным.Потом забугорье.
      Цитата: nik-karata
      Я конечно ничего не имею против, и это наверное даже необходимо..., но когда-то мы уже проходили переход ВПК на продукцию гражданского назначения. Может быть тогда злую шутку сыграл русский максимализм??? Лишь бы не повторить!
      210окв
    2. vkl.47 Сегодня, 13:27
      Будем надеяться на лучшее.ачто нам крестьянам остаётся
      vkl.47
  2. Стройбат запаса Сегодня, 13:07
    Совместное предприятие по распродаже оборонных технологий "за бугор". А может, сначала в России эти технологии внедрим в "гражданку"?
    Стройбат запаса
  3. moskowit Сегодня, 13:10
    Всё будет сделано.Тем боле, что "Ростех" в резерве имеет таких "уникальных" специалистов по конверсии как т-рищ Сердюков, который только что возглавил совет директоров компании "Роствертол" холдинга "Вертолёты России", входящего в госкорпорацию "Ростех"...
    "Большому кораблю, большое плавание..."
    moskowit
    1. НасРать Сегодня, 13:22
      Успокойтесь уже с Сердюковым...! ВВП просто так, абы кого, на "свято место" не ставит... wassat
      Вова сказал - Толик сделал! good
      НасРать
      1. moskowit Сегодня, 13:24
        А я и не нервничаю... Прекрасно понимаю, что Сердюков за успешно выполненное задание теперь "стрижёт купоны"...
        Цитата: НасРать
        ВВП просто так, абы кого, на "свято место" не ставит... wassat
        Вова сказал - Толик сделал! good
        moskowit
    2. Pulya Сегодня, 14:22
      Цитата: moskowit
      Всё будет сделано.Тем боле, что "Ростех" в резерве имеет таких "уникальных" специалистов по конверсии как т-рищ Сердюков, который только что возглавил совет директоров компании "Роствертол" холдинга "Вертолёты России", входящего в госкорпорацию "Ростех"...
      "Большому кораблю, большое плавание..."


      Сердюков, к Вашему сведенью, начал рефомы в ВС РФ, а Шайгу завершил. Да согласен были "перекосы" но Сердюков выполнял свою миссию - бульдозера. Не всё так однозначно.
      А по поводу Шайгу... он в МЧС много чего "нахомячил"... генерала как получял??? штат раздул за счёт пожарных частей, после этой реорганизации были уволены толковые специалисты, а на их место набрали зелёных юнцов... большую часть техники перевёл в МЧС, пожарки остались с носом. А теперь вообще аврал в случае большого пожара, стягивают (привлекают) все бизлежащии части. И в АЦ 2-3 бойца включая водителя. Развал полный... hi
      Pulya
      1. moskowit Сегодня, 14:33
        Сердюков, к Вашему сведенью, начал рефомы в ВС РФ, а Шайгу завершил. Да согласен были "перекосы" но Сердюков выполнял свою миссию - бульдозера. Не всё так однозначно.

        К Вашему сведению, голубчик, я прекрасно осведомлён о реформаторской деятельности Сердюкова и сменившего его министра...Просто методы реформирования для армии были , мягко выражаясь, слишком радикальными, особенно в сфере военного образования....А что бывший министр получил вектор направления реформ от вышестоящего командира, это не понимает только идеалист.... А за Ваше "поучение", любезный Виктор, спасибо....
        moskowit
  4. gridasov Сегодня, 13:21
    Очень правильное и разумное решение. Помнится ранее эта тема обсуждалась на форуме ВО. Определенные технологии могут и должны приносить и прибыль и осваиваться в не военном применении. Хотя как говорится , что "только мера разделяет убийственное оружие от "спасательного лекарства".
    gridasov
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