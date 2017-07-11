Ростех и ВЭБ открыли совместное предприятие

НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение,

Корпорация «Ростех» и Внешэкономбанк (ВЭБ) объявили о запуске совместного предприятия «Конверсия», которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию ОПК на международных рынках, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВЭБ.Соглашение между Ростехом и ВЭБ было заключено в начале июня текущего года. Сообщалось, что «предприятие также будет обеспечивать переход технологий и продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в гражданские сегменты».говорится в релизе.Сообщается, что «совместное предприятие будет выявлять потребности рынка, и искать возможности для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК, их аналитическое сопровождение, содействие в привлечении финансирования для конверсионных проектов и внедрению экосистемных проектов».Кроме того, СП будет способствовать «формированию спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК, продвижению отечественной продукции ОПК на рынке B2G, развитию непроизводственных компетенций сотрудников, в первую очередь в маркетинге, промышленном дизайне и аналитике», добавили в пресс-службе.