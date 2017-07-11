16:08 11 июля

Задержанный на Украине россиянин не является военнослужащим

Россиянин Виктор Агеев, задержанный на Украине, проходил срочную службу, в 2016 году уволился в запас и больше не имел отношения к военному ведомству, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионной группой в районе Бахмутской трассы. Украинские СМИ распространили информацию, что среди захваченных ополченцев оказался Агеев, который является действующим российским военнослужащим-контрактником. В Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что Агеев служил по контракту, а в Луганске подтвердили, что все задержанные были бойцами Народной милиции республики.


В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт. Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего,
говорится в сообщении.

В округе объяснили «забывчивость» Агеева тем, что отслужив по призыву и уволившись весной 2016 года в запас, «он больше не имел к военной службе никакого отношения».

В пресс-службе также отметили, что правила исключают «возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин Агеев».

«Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах», – добавили в округе.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 22

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  1. Толстоевский Сегодня, 13:02
    кроме великоукров никто в этот яростный наркотический бред с его задержанием не верил
    Толстоевский
    1. Zibelew Сегодня, 13:06
      Если собрать паспорта всех проституток Москвы и области то можно с легкостью доказать, что это Украина вторглась в Россию.
      Zibelew
      1. avg-mgn Сегодня, 13:15
        Если собрать паспорта всех проституток Москвы и области то можно с легкостью доказать, что это Украина вторглась в Россию.
        А если учесть, что Московская область не есть вся Россия, то можно смело считать оккупацию РФ Киевским режимом законченной. от России остается только Крым - туда их шлюхам низзьзя - подпадут на родине под санкции. На этом можно вопрос закрыть.
        avg-mgn
        1. Владимир16 Сегодня, 13:26
          Не понятно. Ежели этот человек боролся за Донбасс, то какая разница когда и где он служил. Его спасать нужно, а не отмазки клеить, что мол мы его не знаем и в ВС России он не числится.
          Напишите, что он русский и что он доброволец. И поясните как Россия будет вытаскивать его из плена.
          Владимир16
          1. Vlad.by Сегодня, 13:58
            Чего писать - это и так ясно всем. Кроме укропитеков. Это они пытаются найти доказательства присутствия многомиллионной российской группировки в Донбассе, украв русского добровольца.
            А вытаскивать будут. Но, не ядерным оружием.
            Vlad.by
        2. Vadivak Сегодня, 13:37
          Цитата: avg-mgn
          А если учесть, что Московская область не есть вся Россия,


          Москва столица Москвы
          Vadivak
          1. Fedalex Сегодня, 13:42
            Зависть - это плохо laughing
            Fedalex
      2. 210окв Сегодня, 13:18
        Это не оккупация,Тагирьян. hi Это продвижение экспортного товара..Причем не попавшего под наши санкции Почему?Загадка...
        Цитата: Zibelew
        Если собрать паспорта всех проституток Москвы и области то можно с легкостью доказать, что это Украина вторглась в Россию.
        210окв
        1. Владимирец Сегодня, 13:35
          Цитата: 210окв
          Почему?Загадка...

          Пока в данном сегменте рынка РФ не может сама себя обеспечить. smile
          Владимирец
    2. 210окв Сегодня, 13:07
      Так то оно так..Но он прежде всего -русский человек и боролся с бадеровской нечистью.Вытаскивать надо.
      210окв
    3. Muvka Сегодня, 13:18
      Вроде как ИГИЛ выбрали нового вожака. Значит все таки наши вальнули багдади!
      Muvka
  2. Partyzan Сегодня, 13:04
    В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе
    а кто сомневался - что укропам надо была сенсация перед G20 fool
    Partyzan
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    ... опять безпека сляпала лажу... видимо нет нормальных профи в их конторе, а новые лейтенанты ещё не набрались "опыта" wassat ...
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:10
    Да это ежу было понятно. Но парня вытаскивать надо.
    Горный стрелок
    1. comandos27 Сегодня, 13:14
      Ну так вытаскивайте, неужели вам кто-то мешает?
      comandos27
  5. vnord Сегодня, 13:28
    Лишь бы парня не слили , сколько раз было -мы тебе не посылали...
    vnord
    1. Олег Калугин Сегодня, 13:35
      Спасибо. А то читаешь тут типа патриотов, так и хочется в рожу плюнуть. (есть желание и в рожу дать, да здоровье уже не то)))
      Думаю вы написали тут не все, о чем знаете...
      А по сему так же скажу: ЛИШЬ БЫ ПАРНЯ НЕ СЛИЛИ....
      Тем более не по пьяне "перепутал дорогу".
      Олег Калугин
  6. temirtau72 Сегодня, 13:34
    Как служил помню, а вот номер части не помню. Белиберда полная.
    Для сбу конечно же важен сам факт, что "служил", а вот где - это можно за уши притянуть.
    Если служил то запоминаешь на всю жизнь и номер части, где проходил службу, и номер "учебки", если таковая была.
    А на нет и суда нет.
    temirtau72
  7. Инжнер-сапер Сегодня, 13:43
    А я и номер ВБ, и автомата, и даже противогаза помню... 45 лет прошло.
    Инжнер-сапер
  8. Олег Калугин Сегодня, 13:49
    Я сумневаюсь, что многие оценят мысль, но все же.
    Тут пишут про G20 и интерес к шумихи у хохлов. В принципе это понятный и предсказуемый ход их.
    Предположим этот парень доброволец из России! Скажем это факт.
    Когда их группу отправляли на задание могли бы как то подумать, что у таких заданий концовка бывает разной, в том числе и трагической.
    О том что будет в Гамбурге мероприятие не знал только тупица....
    Группу могли бы более умно подбирать по составу граждан в преддверии саммита.
    В те годы когда работал СМЕРШ или "особый отдел" задали бы такой вопрос: А кто отправлял? А как так получилось, что группа напоролась? А не слили ли ее ? (А такие случаи были...) А как так случилось, что в группе оказались....
    Теперь мое личное убеждение. Украина есть сопредельное с нами государство, на территории которой идет войн в форме гражданской войны. И надо быть конченным идиотом, что бы не посылать туда соответствующих специалистов для того же "мониторинга" ситуации. В принципе так поступают все государства запада, в том числе обкатывая свои спец подразделения.
    А значит, лично для меня такие парни герои, будь они добровольцами или да же нашими военными!
    Олег Калугин
  9. винипух Сегодня, 15:12
    как всегда...
    винипух
  10. Екатерина II Сегодня, 15:21
    неважно как его дело будет звучать в сводках информационной войны с каждой стороны фронта...
    Фактически гражданин РФ в плену. Военные как обычно открестились от него быстро, а государство РФ?
    Только за последнее время столько граждан РФ попало в плен(те двое "нарушителей с Крыма то с Районов) и все в течении короткого времени и только то что попало в прессу...
    Целенаправленная "компания по сбору россиян"? Причем именно военных. А не просто отловили живущих здесь или туристов.
    Екатерина II
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