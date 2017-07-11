Задержанный на Украине россиянин не является военнослужащим

В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт. Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего,

Россиянин Виктор Агеев, задержанный на Украине, проходил срочную службу, в 2016 году уволился в запас и больше не имел отношения к военному ведомству, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.Ранее в ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионной группой в районе Бахмутской трассы. Украинские СМИ распространили информацию, что среди захваченных ополченцев оказался Агеев, который является действующим российским военнослужащим-контрактником. В Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что Агеев служил по контракту, а в Луганске подтвердили, что все задержанные были бойцами Народной милиции республики.говорится в сообщении.В округе объяснили «забывчивость» Агеева тем, что отслужив по призыву и уволившись весной 2016 года в запас, «он больше не имел к военной службе никакого отношения».В пресс-службе также отметили, что правила исключают «возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин Агеев».«Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах», – добавили в округе.