Боевики ИГ подтвердили ликвидацию аль-Багдади

Иракский информационный портал «Сумария» приводит сообщение представителей террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) об Абу-Бакре аль-Багдади. Как известно, это человек, который числился лидером ИГИЛ (*). В сообщении говорится, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади в районе сирийской Ракки и заявили, что избирают нового главаря.Напомним, что ранее министерство обороны РФ распространяло сообщение об авиаударе по базе террористов в районе Ракки, где проводилось совещание главарей ИГИЛ (*). Тогда в результате авианалёта удалось уничтожить свыше 300 игиловцев. В МО РФ отмечали, что среди уничтоженных мог оказаться и главарь ИГИЛ (*). Авианалёт был произведён 28 мая. В течение всего последнего времене аль-Багдади не появлялся перед объективами видеокамер, что дало повод считать предположения МО РФ обоснованными.Сегодня можно окончательно говорить о ликвидации террориста №1, которым аль-Багдади и считался.Ранее представители американской коалиции неоднократно заявляли об уничтожении аль-Багдади, но главарь группировки всякий раз вновь появлялся на пропагандистских кадрах «Исламского государство» (*), а так называемая пресс-служба ИГИЛ (*) опровергала его ликвидацию.Для справки: настоящее имя Абу-Бакра аль-Багдади - Ибрагим аль-Бадри. Был имамом одной из мечетей Ирака, попадал в американскую тюрьму по подозрению в терроризме, однако из неё по необъявленным причинам был отпущен на свободу. После этого освобождения фактически и начало формироваться ИГИЛ (*).