16:07 11 июля

Боевики ИГ подтвердили ликвидацию аль-Багдади

Иракский информационный портал «Сумария» приводит сообщение представителей террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) об Абу-Бакре аль-Багдади. Как известно, это человек, который числился лидером ИГИЛ (*). В сообщении говорится, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади в районе сирийской Ракки и заявили, что избирают нового главаря.

Боевики ИГ подтвердили ликвидацию аль-Багдади


Напомним, что ранее министерство обороны РФ распространяло сообщение об авиаударе по базе террористов в районе Ракки, где проводилось совещание главарей ИГИЛ (*). Тогда в результате авианалёта удалось уничтожить свыше 300 игиловцев. В МО РФ отмечали, что среди уничтоженных мог оказаться и главарь ИГИЛ (*). Авианалёт был произведён 28 мая. В течение всего последнего времене аль-Багдади не появлялся перед объективами видеокамер, что дало повод считать предположения МО РФ обоснованными.


Сегодня можно окончательно говорить о ликвидации террориста №1, которым аль-Багдади и считался.

Ранее представители американской коалиции неоднократно заявляли об уничтожении аль-Багдади, но главарь группировки всякий раз вновь появлялся на пропагандистских кадрах «Исламского государство» (*), а так называемая пресс-служба ИГИЛ (*) опровергала его ликвидацию.

Для справки: настоящее имя Абу-Бакра аль-Багдади - Ибрагим аль-Бадри. Был имамом одной из мечетей Ирака, попадал в американскую тюрьму по подозрению в терроризме, однако из неё по необъявленным причинам был отпущен на свободу. После этого освобождения фактически и начало формироваться ИГИЛ (*).


33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vch Сегодня, 13:32
    Есть повод выпить! Еще одним уб-ком в мире стало меньше!!
    vch
    1. Vadivak Сегодня, 13:35
      Цитата: vch
      Есть повод выпить! Еще одним уб-ком в мире стало меньше!!


      Исламское государство"* опубликовало заявление о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади,

      С каких пор ИГ рупор правды? Пока не покажут как Хаттаба не стоит этому верить. ИГ тоже не лыком шиты
      Vadivak
      1. vch Сегодня, 13:36
        Думаю, что после такого прямого попадания ракеты показывать особо нечего......
        vch
        1. Vadivak Сегодня, 13:44
          Цитата: vch
          Думаю, что после такого прямого попадания ракеты показывать особо нечего


          28 мая был удар и они только сообщили? Через полтора месяца- Посовещались и решили что убит?
          Vadivak
          1. Искандер Ш Сегодня, 14:49
            Цитата: Vadivak
            Посовещались и решили что убит?



            Борьба за власть, в спокойном Узбекистане смерть Каримова не сразу признали - это как пример. Моральный дух на войне очень важен, так что ни кто и не спешил сообщить о смерти.
            Искандер Ш
            1. Korvin1000 Сегодня, 14:59
              С духом у бородатых нормально. Враги, но как воюют! До последнего вздоха, пока есть возможность двигаться они бьются. Посмотрите на Мосул.
              Наши уже так разучились. Надо бы поучиться у них
              А какова смекалка оружие делают из чего угодно. 82 мм мину крепят к гранате РПГ-7 и в руках уже конкретный фугас.
              Korvin1000
      2. Чёрный Сегодня, 13:49
        В ЦРУ праздник- заткнули опасного видетеля.... winked ещё и нашими руками...
        Чёрный
      3. demchuk.ig Сегодня, 14:14
        Цитата: Vadivak
        Пока не покажут как Хаттаба не стоит этому верить.

        Иракцы показали фото убитого Аль-Багдади,похож.
        demchuk.ig
    2. Anarchist Сегодня, 13:37
      Стало меньше, но пить рано. Как говорится: "Король умер. Да здравствует король"...
      Anarchist
      1. Azim77 Сегодня, 13:45
        В США будут вновь выборы? Теперь на место главаря ИГИЛ..
        Azim77
        1. Чёрный Сегодня, 13:50
          ...после траура laughing
          Чёрный
      2. ydjin Сегодня, 14:44
        Цитата: Anarchist
        Стало меньше, но пить рано. Как говорится: "Король умер. Да здравствует король"...

        Вот именно, искоренить этих чудовищ могут только Тираны типа ушедших Хуссейна и Каддафи, тираны которые обеспечивали достойную жизнь своим народам. Западная демократия вторглась с пожеланием счастья и процветания разрушив жизнь миллионов людей, а эти миллионы жителей не поняли что хаос в хоторый их ввергли был для их счастья! Неблагодарные! P.S. Ох заигрались вы западный мир в свои игры! Пора вас помножить на 0, всяко будет порядка больше в Мире без вас.
        ydjin
    3. vovanpain Сегодня, 13:37
      Земля стекловатой матрасному выкормышу
      попадал в американскую тюрьму по подозрению в терроризме, однако из неё по необъявленным причинам был отпущен на свободу. После этого освобождения фактически и начало формироваться ИГИЛ (*).

      Хреново то,что на его место другого матрасного выкормыша назначат. yes
      vovanpain
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:42
        Шимон Эллиот отгулял свое wassat

        однако из неё по необъявленным причинам был отпущен на свободу. После этого освобождения фактически и начало формироваться ИГИЛ


        laughing вот плохие какие ребята
        с-т Petrov
      2. Partyzan Сегодня, 13:46
        на его место другого матрасного выкормыша назначат.
        свято место - пусто не бывает hi
        Partyzan
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:50
        у полосатых уже конвеер по штамповке таких выродков,так что погано место пусто не будет,будут функционировать пока хозяевам эта контора нужна,а реальную голову пока не срубить((
        Ратник с пулеметом
        1. с-т Petrov Сегодня, 13:55
          у полосатых уже конвеер по штамповке таких выродков


          мы тоже ракетное вооружение в 3 смены делать стали drinks
          с-т Petrov
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:05
            "а может бахнем!?""обязательно бахнем и не раз,весь мир в труху,но потом"-х.ф.ДМБ,ракеты это здорово,но происламированная собака с хорошо подвешенным языком и пухлыми карманами, не менее опасна
            Ратник с пулеметом
      4. iliitchitch Сегодня, 13:54
        Цитата: vovanpain
        Хреново то,что на его место другого матрасного выкормыша назначат.


        В штатах амнистии внеочередной , случайно , не было ? Делов-то , личный состав поднабрать .
        iliitchitch
    4. donavi49 Сегодня, 14:07
      Нет. Вы путаете классические образования с сильным костяком лидеров на которых все держится (пример та же Германия) с Халифатом или АльКаидой.

      Основная проблема тут в том, что гибель видного специалиста (например режиссера или мастера изготовления бомб) намного более чувствительна, чем гибель Халифа/Усамы/другого лидера.

      Бороться надо прежде всего с идеей. С вербовщиками. С самими подразделениями ИГ/АльКаиды/других бабахов. Гибель лидера - к сожалению на земле не дает никаких реальных плодов.
      donavi49
    5. Spartanez300 Сегодня, 14:28
      Сейчас нового главаря из американской тюрьмы выпустят .
      Spartanez300
    6. НЕКСУС Сегодня, 14:36
      Цитата: vch
      Есть повод выпить! Еще одним уб-ком в мире стало меньше!!

      Важно,что наши его уработали...и это надо прямо и четко обозначить для всего мира,а не корчить скромность и надеяться ,что все и так узнают...да не узнают,потому как ,уверен,матрассы спустя пару месяцев начнут утверждать,что это их заслуга и работа была.
      НЕКСУС
  2. Владимирец Сегодня, 13:32
    "заявили, что избирают нового главаря."

    Срочно туда наблюдателей от ПАСЕ и США, чтобы выборы прошли по демократическим принципам.
    Владимирец
    1. JD1979 Сегодня, 13:57
      Цитата: Владимирец
      "заявили, что избирают нового главаря."
      Срочно туда наблюдателей от ПАСЕ и США, чтобы выборы прошли по демократическим принципам.

      Ага, а то не дай Бог опять Путин со своими хакерами вмешается в честные и демократические выборы и выберут еще одного рыжего.
      JD1979
  3. iliitchitch Сегодня, 13:36
    Добренчался , шайтаново отродье .
    И никто себя кулаком в грудь не бил , что характерно . Сами подтвердили .
    А нехило ВКС по "малине" напиперили good .
    iliitchitch
  4. Dashout Сегодня, 13:39
    Туда и дорога
    Dashout
  5. А Нас Рать Сегодня, 13:39
    Вот и славно. Сейчас у них начнётся грызня за власть, что ослабит их ещё больше.
    А Нас Рать
    1. Fedalex Сегодня, 13:51
      Да, вот и славно... А когда Израиль, перестанет оккупировать Сирию?!
      Fedalex
      1. Fedalex Сегодня, 13:55
        Прикинь, если над Голаннами пролетит самолёт " третьей" державы, то чью независимость он нарушил, Сирии , или агрессора?
        Fedalex
    2. soroKING Сегодня, 13:51
      не радуйтесь, СГА в Гуантаномо нового подберут am
      soroKING
    3. Viktor777 Сегодня, 13:55
      Может и так. А разве Израилю это выгодно? youtu.be/uSsVfXq5QNk
      Вашим же главное Асада загрызть, а с ИГ конфликтов как-то не было..
      Viktor777
    4. Fedalex Сегодня, 14:08
      Славно, когда "грызутся" другие - во имя " богоизбранных" wassat
      Fedalex
  6. Самогонщик Сегодня, 13:40
    очередной работник матрасников из-за ужасных русских преждевременно покинул рабочее место. страшно.куда катится этот мир. пропало столько вложенных денег и времени.
    Самогонщик
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 14:03
      Да еще одного "лидера" напечатают... который перед смертью захочет пожить богато. Я их в принципе не обвиняю... если знать конец, зачем быть обычным боевиком, можно пожить красиво
      CooL_SnipeR
    2. Karabin Сегодня, 14:14
      пропало столько вложенных денег и времени.

      Все вложения пиHдосов многократно окупились по другим каналам, так что зря вы переживаете. Одних вооружений #трампнаш втюхал арабам на хреналионы баксов. " Ужасным русским" еще учится и учится у поборников демократии. Нового аль - Багдади найти - плевое дело.
      Karabin
  7. Tusv Сегодня, 13:49
    Ну раз точно по совещанию врезали, то верхушку серьезно причесали по самое горлышко
    Tusv
    1. Владимирец Сегодня, 13:51
      Цитата: Tusv
      верхушку серьезно причесали по самое горлышко

      У некоторых появились возможности карьерного роста. smile
      Владимирец
  8. den3080 Сегодня, 13:51
    это человек, который числился лидером ИГИЛ

    ключевая фраза однако.
    лидер-то как раз заседает в Сенате... от штата Аризона... впрочем и этот тоже только числится
    настоящие лидеры не признаЮтся в лидерстве, зачем оно им, нет у них такой дурной привычки.
    den3080
  9. CooL_SnipeR Сегодня, 14:01
    Цитата: Vadivak
    С каких пор ИГ рупор правды? Пока не покажут как Хаттаба не стоит этому верить. ИГ тоже не лыком шиты

    Какой смысл? Если подтверждают. В целом ИГ эже прошлое... щас думаю пытаются спасти свои жизни
    CooL_SnipeR
  10. кг пв Сегодня, 14:10
    Это День Пограничника так отметили good Кого на день ВДВ грохнут? what
    кг пв
  11. seal78 Сегодня, 14:19
    Главари ИГИЛ находятся в Лондоне и Вашингтоне. И пока не будут уничтожены именно они, вот этих бородатых багдади будут просто менять десятками и сотнями, это никакого значения не имеет.
    seal78
  12. vkfriendly Сегодня, 14:32
    Ведьма Клинтон именно она была его протеже, с её подачи его выпустили и создали даиш клан Клинтонов, не без ЦРУ конечно.
    vkfriendly
Картина дня