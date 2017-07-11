Ракетчики ТОФ отработали нанесение огневого поражения кораблям противника
Ракетчики камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели электронные ракетные пуски из комплексов «Бастион» и «Рубеж» по кораблям условного противника, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.
«В рамках проведения учения в полевых условиях военнослужащие ракетного соединения камчатской группировки отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника на удалении более 100 километров», – говорится в сообщении.
После этого расчеты комплексов «с максимальной скрытностью сменили огневую позицию».
По данным пресс-службы, в ходе учения также «отрабатывались проверка работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправка ракет топливом, установка на них боевых частей, погрузка и выгрузка вооружения ракетных комплексов».
К тренировкам было привлечено более 600 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.
«В рамках проведения учения в полевых условиях военнослужащие ракетного соединения камчатской группировки отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника на удалении более 100 километров», – говорится в сообщении.
После этого расчеты комплексов «с максимальной скрытностью сменили огневую позицию».
По данным пресс-службы, в ходе учения также «отрабатывались проверка работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправка ракет топливом, установка на них боевых частей, погрузка и выгрузка вооружения ракетных комплексов».
К тренировкам было привлечено более 600 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти