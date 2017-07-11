В Екатеринбурге представили разведывательные микродроны
Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представил в Екатеринбурге на международной выставке «Иннопром-2017» новые разведывательные микродроны, передает ТАСС .
Он отметил, что беспилотники способны вести мониторинг местности и разведку «в любое время суток и при любой погоде».
Микродроны, по словам представителя холдинга, «предназначены для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий».
Сегодня мы демонстрируем новую линейку беспилотников двойного назначения. Это два микробеспилотника ("Оса" и "Дозор") и малый БПЛА вертолетного типа "Наблюдение". Они имеют унифицированные средства управления и программно-аппаратную часть, но различаются по дальности и времени полета. Все беспилотники оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видеоаппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD,рассказал журналистам представитель компании.
Он отметил, что беспилотники способны вести мониторинг местности и разведку «в любое время суток и при любой погоде».
Микродроны, по словам представителя холдинга, «предназначены для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий».
Управление дронами ведется в автоматическом режиме "полет по заданной миссии". При этом участие оператора практически сводится к нулю. Ему достаточно указать точки полета, задать высоту и подтвердить запуск. Видео с бортовой камеры БПЛА передается на терминал управления оператора в режиме реального времени,рассказал он.
Использованы фотографии: пресс-служба холдинга "Росэлктроника"
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