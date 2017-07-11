16:07 11 июля

«Уралвагонзавод» представил бронированный бульдозер

На VIII международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017», корпорация УВЗ , входящая в Ростех, представила бронированный бульдозер Б10М2-С производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Машина разработана в рамках программы по диверсификации производства, которая предполагает увеличение доли гражданской продукции.

«Уралвагонзавод» представил бронированный бульдозер


Бульдозер Б10М2-С – продукция двойного назначения. Он одет в броню и готов к использованию и в «горячих точках», и в мирной жизни. Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик.


В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий. Специальная защита обороняет его и внутреннее оборудование кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Элементы бронирования моторной установки обеспечивают локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.

При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот, устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.

Использованы фотографии: https://uvz.defence.ru/
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Комментарии 19

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  1. Владимирец Сегодня, 14:48
    Ну, блин, УВЗ, теперь у США появились основания для бомбежки экскаваторов и бульдозеров на БВ. recourse
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 14:50
      Расцветочка как раз для Сирии winked
      Тралл
      1. Shurik70 Сегодня, 15:04
        laughing
        Ещё дистанционное управление нужно.
        Ну и парочку универсальных гнезд "двойного назначения" для навесного оборудования. Телекамеру высокого разрешения, например, или громкоговоритель. Или пулемёт.
        Shurik70
  2. vch Сегодня, 14:50
    Сразу вспомнились бульдозеры обшитые броней с установленными на них пулеметами, которые выпускались на предприятиях осажденной Одессы в 1941 году из за острой нехватки танков.
    vch
  3. Копчёный Сегодня, 14:54
    А не бронированный гражданский вариант на уровне иностранной продукции, обещают?
    Копчёный
    1. 3officer Сегодня, 15:21
      На уровне белорусской или украинской вполне.Бульдозер он и в Африке бульдозер.
      3officer
  4. san4es Сегодня, 14:55
    ...А дистанционное управление забыли?
    san4es
  5. Евдоким Сегодня, 14:56
    Мне нравится. Стильно, сердито, и УВЗ.
    Евдоким
    1. DenZ Сегодня, 15:02
      Суровый челябинский бульдозер. Все правильно, по другому и быть не могло.
      DenZ
  6. Лганхи Сегодня, 15:01
    Бред какой-то! Зачем в зоне боевых действий что-то расчищать? Его первым же выстрелом из гранатомета или очередью из крупняка пробьют.
    Лганхи
    1. Albert1988 Сегодня, 15:47
      А вы у граждан из Израиля поинтересуйтесь, для каких целей может применяться бульдозер в зоне активных боевых действий - они вам много всего интересного расскажут. кругозор свой расширите hi
      Albert1988
      1. Лганхи Сегодня, 16:07
        Ага, обвешанные оружием натовцы по огневой мощи тождественны неорганизованным арабам, вооруженными камнями.
        Лганхи
  7. bubalik Сегодня, 15:05
    представила бронированный бульдозер Б10М2-С производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
    ...это уже промышленный образец продукции или все ещё
    макетный образец перспективного защищенного бульдозера Б10М2.5000СЗ-Е1Н, приспособленного для работы в сложных условиях.
    ст от 25.09.2015 https://topwar.ru/83160-chelyabinskiy-traktornyy-
    zavod-predstavil-bronirovannyy-buldozer.html
    bubalik
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 15:06
    Я бы очень хотел посмотреть на оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий . Это каким нужно камикадзе быть, что бы в зоне боевых действий расчищать дороги или рыть котлован? То есть кроме АК и СВД в зоне боевых действий другого ничего не бывает? Тот же всеми "любимый" РПГ...
    Нет, сама задумка нужная, но задачи предстоящие испонению данной машины сформулированы неверно. Лучше звучало бы "проведению работ в зоне риска обстрелов из стрелкового оружия..."
    Вождь краснокожих
    1. san4es Сегодня, 15:18
      Цитата: Вождь краснокожих
      Это каким нужно камикадзе быть, ."

      san4es
    2. 3officer Сегодня, 15:19
      В той же Сирии работают и на неброннированных.По пустыне обвалку делают в городах баррикады разгребают.Дешевле получается такой "эрзац бульдозер", чем полноценная бронированая инженерная машина.
      3officer
    3. болот Сегодня, 15:29
      Цитата: Вождь краснокожих
      Я бы очень хотел посмотреть на оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий . Это каким нужно камикадзе быть, что бы в зоне боевых действий расчищать дороги или рыть котлован?

      Это у израильтян поинтересуйтесь ,зачем им нужны бронированные катрерпилеры,Казахстан года три назад этим трактором интересовался,может даже и приобрел.
      болот
  9. Blue Fox Сегодня, 15:20
    Хорошая новость. Таким машинам очень обрадуются военные инженеры, даже с противопульным бронированием он будет очень полезен при расчистке завалов, например. Ведь сапёры могут не всё обнаружить под ними и когда ИМР уходят вперёд за работу берутся ничем не прикрытые бульдозеры.
    Ну а если эта фраза При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот, устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.
    подразумевает возможность установки ДЗ и дополнительное бронирование, то подготовленный таким образом бульдог уже можно пускать во второй линии после танков с отвалами и ИМР для расчистки пути для танков, БМП и БТР и т.д., не имеющих отвалов. Израильтяне успешно используют защищённые бульдозеры.
    Blue Fox
  10. san4es Сегодня, 15:23
    Бульдозеры на канате

    Интересно, водитель трезвый был? request
    san4es
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