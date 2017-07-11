«Уралвагонзавод» представил бронированный бульдозер
На VIII международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017», корпорация УВЗ , входящая в Ростех, представила бронированный бульдозер Б10М2-С производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Машина разработана в рамках программы по диверсификации производства, которая предполагает увеличение доли гражданской продукции.
Бульдозер Б10М2-С – продукция двойного назначения. Он одет в броню и готов к использованию и в «горячих точках», и в мирной жизни. Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик.
В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий. Специальная защита обороняет его и внутреннее оборудование кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Элементы бронирования моторной установки обеспечивают локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.
При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот, устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.
Бульдозер Б10М2-С – продукция двойного назначения. Он одет в броню и готов к использованию и в «горячих точках», и в мирной жизни. Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик.
В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий. Специальная защита обороняет его и внутреннее оборудование кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Элементы бронирования моторной установки обеспечивают локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.
При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот, устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.
Использованы фотографии: https://uvz.defence.ru/
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