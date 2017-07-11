На учениях Shabla-2017 в Болгарии Украина будет использовать ЗРК С-300

В ходе учений личный состав зенитных ракетных войск Воздушных сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями ВВС вооруженных сил государств-членов НАТО во время выполнения задач по противовоздушной обороне.

В Болгарии стартуют очередные натовские маневры. Отличаются они тем, что на них пригласили украинских военнослужащих в качестве «партнёров альянса». Речь идёт о военных учениях "Shabla-2017" (название связано с одноимённым полигоном в Болгарии).По сообщениям пресс-службы Минобороны Украины, в Болгарию направляются подразделения ПВО ВСУ. Украинские военные перебрасывают для учений военную технику. В пресс-секретариате ведомства отмечают, что в Болгарии будет использоваться зенитно-ракетный комплекс С-300, находящийся на вооружении украинской армии.На полигон Шабла прибуду офицеры по организации взаимодействия, курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского нацуниверситета воздушных сил им.И.Кожедуба. В общей сложности в учениях на территории Болгарии будут задействованы около 80 украинских военнослужащих.Из сообщения пресс-службы МО Украины:Помимо военнослужащих Болгарии и Украины в учениях примут участие представители США, а также, что обращает на себя внимание, - Сербии, которую тоже втягивают в НАТО.