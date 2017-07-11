16:07 11 июля

На учениях Shabla-2017 в Болгарии Украина будет использовать ЗРК С-300

В Болгарии стартуют очередные натовские маневры. Отличаются они тем, что на них пригласили украинских военнослужащих в качестве «партнёров альянса». Речь идёт о военных учениях "Shabla-2017" (название связано с одноимённым полигоном в Болгарии).

На учениях Shabla-2017 в Болгарии Украина будет использовать ЗРК С-300


По сообщениям пресс-службы Минобороны Украины, в Болгарию направляются подразделения ПВО ВСУ. Украинские военные перебрасывают для учений военную технику. В пресс-секретариате ведомства отмечают, что в Болгарии будет использоваться зенитно-ракетный комплекс С-300, находящийся на вооружении украинской армии.


На полигон Шабла прибуду офицеры по организации взаимодействия, курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского нацуниверситета воздушных сил им.И.Кожедуба. В общей сложности в учениях на территории Болгарии будут задействованы около 80 украинских военнослужащих.

Из сообщения пресс-службы МО Украины:
В ходе учений личный состав зенитных ракетных войск Воздушных сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями ВВС вооруженных сил государств-членов НАТО во время выполнения задач по противовоздушной обороне.


Помимо военнослужащих Болгарии и Украины в учениях примут участие представители США, а также, что обращает на себя внимание, - Сербии, которую тоже втягивают в НАТО.


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Комментарии 26

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  1. cniza Сегодня, 14:45
    Рискуют , очень рискуют , надо закрывать полеты гражданских самолетов.
    cniza
    1. Владимирец Сегодня, 14:50
      Цитата: cniza
      надо закрывать полеты гражданских самолетов.

      Ещё и название учений такое: "Shabla-2017" (Шобла-2017). what
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 14:51
        Эта шобла , как стая шакалов , крутится вокруг России , но боязно.
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 14:59
          Цитата: cniza
          Рискуют , очень рискуют , надо закрывать полеты гражданских самолетов.

          Та же мысль.
          Собьют опять кого ни-будь. Не в первый раз. И даже не второй
          Shurik70
        2. volodya Сегодня, 15:11
          Цитата: cniza
          Эта шобла , как стая шакалов , крутится вокруг России , но боязно.

          Напросятся когда нибудь!
          volodya
          1. cniza Сегодня, 15:20
            Давно выпрашивают.
            cniza
      2. Мак-Сим Сегодня, 15:00
        Вообще-то называется Шабла. Умиляет упорство с которые в РФ пишут болгарские названия латиницей.
        Мак-Сим
        1. Толстоевский Сегодня, 15:04
          умиляет упорство, с которым братушки напрашиваются
          Толстоевский
        2. Володин Сегодня, 15:11
          Цитата: Мак-Сим
          Вообще-то называется Шабла. Умиляет упорство с которые в РФ пишут болгарские названия латиницей.


          А эмблему учений на английском и с названием учений именно на латинице, по-вашему, тоже в России придумали?..
          Володин
        3. Paranoid50 Сегодня, 15:12
          Цитата: Мак-Сим
          упорство с которые в РФ пишут болгарские названия латиницей.

          Дык,это не в РФ. Это же "хозяйский" язык,тем более,что маневры не ВС Болгарии, а НАТОвские. И отсюда вопрос : в Болгарии на латиницу переходить не собираются ? А то,знете ли,тенденция...Вот,укропы приедут, можете поинтересоваться. hi
          Paranoid50
          1. Мак-Сим Сегодня, 15:37
            Для нас зто пройденый зтап. В 1997 пытали вводить.
            Мак-Сим
            1. Paranoid50 Сегодня, 15:39
              Цитата: Мак-Сим
              В 1997 пытали вводить.

              Спасибо за инфу. hi Я догадываюсь,почему не получилось.
              Paranoid50
              1. Мак-Сим Сегодня, 15:50
                Лучше помнит ПОЧЕМУ пытались.
                Мак-Сим
        4. Partyzan Сегодня, 15:50
          ну вообще то - это город
          Partyzan
    2. vovanpain Сегодня, 15:03
      Цитата: cniza
      Рискуют , очень рискуют , надо закрывать полеты гражданских самолетов.

      Виктор полеты закроют естественно.но кто его знает what У них мания по гражданским лупить. request
      vovanpain
      1. Комментарий был удален.
      2. Partyzan Сегодня, 15:53
        А опыт не пропьешь hi
        Partyzan
    3. vkl.47 Сегодня, 15:08
      Учения "шобла-вобла 2017"
      vkl.47
  2. salat Сегодня, 14:51
    (Болгарин) Какие Какие комплексы? (хохол) С-300! (Болгарин) Отсоси у тракториста laughing laughing laughing
    salat
  3. Туз Бубен Сегодня, 14:55
    Богоизбранным предупреждение, над Чёрным морем не летать...да хранит вас Аллах...
    Туз Бубен
  4. 1536 Сегодня, 14:59
    Хорошо, что предупреждают. Над Черным морем лучше не летать.
    1536
  5. Толстоевский Сегодня, 15:02
    "Шобла" - говорящее название
    Толстоевский
    1. Мак-Сим Сегодня, 15:40
      Вообще-то Шабла. И о чем она Вам говорить?
      Мак-Сим
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:15
    Вот как-раз сербобратушки халявные МИГ-29 и обкатают wassat
    Молодой_Коммунист
  7. Злой 55 Сегодня, 15:17
    Государство с самым лучшим рейтингом в Европе по стрельбе из боевого ЗРК по гражданским самолётам. Теперь главным на учениях будет не дать Великим Украм запустить в небо зенитную ракету..
    Злой 55
    1. Туз Бубен Сегодня, 15:26
      + 100500...
      Туз Бубен
  8. Туз Бубен Сегодня, 15:33
    Кастрюльные еще только 300ку ни по кому не апробировали... Удачи...
    Туз Бубен
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