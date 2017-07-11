США провели успешное испытание системы ПРО THAAD

Я испытываю огромную гордость за правительство и команду подрядчика, которые руководили этими испытаниями сегодня. Эти испытания также продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет

Как сегодня сообщает телеканал Fox News , США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности.По информации телеканала, размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.По окончании испытания выступил глава агентства по противоракетной обороне Сэм Гривс, который заявил:По словам Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".Ранее Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни.Ранее Россия и Китай призвали немедленно отменить развертывание THAAD у своих границ.