16:07 11 июля

США провели успешное испытание системы ПРО THAAD

Как сегодня сообщает телеканал Fox News , США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности.

По информации телеканала, размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.

США провели успешное испытание системы ПРО THAAD



По окончании испытания выступил глава агентства по противоракетной обороне Сэм Гривс, который заявил:

Я испытываю огромную гордость за правительство и команду подрядчика, которые руководили этими испытаниями сегодня. Эти испытания также продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет


По словам Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".

Ранее Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни.

Ранее Россия и Китай призвали немедленно отменить развертывание THAAD у своих границ.

Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/index.html
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Комментарии 8

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  1. Толстоевский Сегодня, 15:02
    Голливуд - страшная сила
    Толстоевский
    1. vkl.47 Сегодня, 15:10
      Всю Прибалтику завалят этими установками и польшу.тогда не до смеха будет.когда в шахте не ракета перехватчик а ударная будет с ядерным зарядом
      vkl.47
      1. Пофиг Сегодня, 15:23
        Не фантазируйте, у ракеты ТХААД Кинетическая боевая часть всего 6 кг. Именно поэтому у ракеты весом в 900 кг такой большой радиус поражения ( 200 по дальности и 150 километров по высоте)
        Размещение ТХААД возле границ Не нравится России и Китаю не из-за ракет, а по причине того что её радар видит на 2000 км
        Пофиг
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:05
    Погнали в "догонялки".Кто кого переплюнет.Пошёл очередной виток.Тройка,семёрка,Туз. wassat
    ВЕРЕСК
  3. zenit Сегодня, 15:06
    А они "успешно" отработали свою ракету, по заранее известному маршруту - с заранее утвержденной точкой контакта, идущую плавно - без "выкрутасов"? Ну тогда есть с чем поздравить!
    zenit
    1. Пофиг Сегодня, 15:13
      Расстояние между Гавайями И Аляской 5000 км. Это уже почти М Б Р.
      Пофиг
  4. ydjin Сегодня, 15:21
    Крутыши, система проходящая испытания, не поставленая в серию. Похоже на отмыв денег, фигли ФРС ещё не напечатает.
    ydjin
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:33
    А что, признаются, что испытания неудачные? Да нарисуют любые, и картинку прикрутят... Это только мы можем на весь мир - у нас "Булава" не полетела, да еще что нибудь не попало. У полосатоухих всегда все супер... Голливуд приучил.
    Горный стрелок
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