16:07 11 июля

В РФ разработана технология получения прозрачного алюминия

Ученые Национального исследовательского ядерного университета (ИЯФиТ), совместно с коллегами из Московского госуниверситета геодезии и картографии, Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН и Института металлургии и материаловедения им. Байкова РАН разработали технологию получения компактов из оксинитрида алюминия, сообщает РИА Новости .



Для получения «прозрачного алюминия» исследователи из ИЯФиТ применили метод спарк-плазменного спекания.


«Спарк-плазменное спекание – это новая технология спекания, в основе которой лежит модифицированный метод горячего прессования. В этом случае электрический ток пропускается непосредственно через пресс-форму и прессуемую заготовку, а не через внешний нагреватель. C помощью импульсного тока достигается очень быстрый нагрев за исключительно малую продолжительность рабочего цикла», – говорится в материале.

Среди представленных в нынешнее время керамик средней плотности оксинитрид алюминия обладает достаточно высокой прочностью, сопоставимой с YAG (алюмоиттриевый гранат) и фианитом (стабилизированная двуокись циркония). А по самой важной для бронезащиты характеристике – ударная вязкость – ALON превосходит все прозрачные материалы, включая кварцевое стекло: плавленый кварц, шпинель и лейкосапфир»,
рассказал один из разработчиков, аспирант ИЯФиТ Никита Рубинковский.

По прочности и устойчивости к царапинам ALON в четыре раза превосходит алюмосиликатное стекло. Кроме того, этот материал способен выдерживать нагревание до 2100 Сº.

Разработчики отмечают, что в настоящее время «наблюдается рост пробивной мощности стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии, что заставляет разработчиков средств защиты искать адекватные возможности совершенствования характеристик броневых материалов и защитных структур».

Особенно, по их словам, это касается прозрачных броневых материалов. «Наиболее перспективной в этом отношении является прозрачная поликристаллическая керамика, в частности, керамика на базе оксинитрида алюминия. Получать прозрачные изделия сложной формы из него можно, используя традиционные для технологии керамики процессы формования и спекания», рассказали исследователи в своей статье, опубликованной в «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering».

Разработчики также утверждают, что «ALON может использоваться в ряде военных и коммерческих приложений», например, окна и купола для космических аппаратов, а также наружная прозрачная броня.

Использованы фотографии: Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
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Комментарии 25

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 15:30
    А как же стелсы?
    RUSOIVAN
    1. reservist Сегодня, 15:47
      ну как-то так ... bully
      reservist
  2. Waltasar Сегодня, 15:33
    Очень хорошо.
    Но почему тигр? Это наши ученые сделали тигра из этого супер стекла? Или редакторы нашли красивую картинку, неважно чего.
    Waltasar
    1. Muvka Сегодня, 15:36
      Тигр потому, что полагаю те, кто пишет новости на сайте, не нашли другой прозрачной модельки военной техники. К новости эта картинка не имеет никакого отношения.
      Muvka
    2. 210окв Сегодня, 15:46
      Говорите спасибо что немецкий танк изобразили.А не китайский смартфон.Они быстро это внедрят для производства корпусов и экранов.
      Цитата: Waltasar
      Очень хорошо.
      Но почему тигр? Это наши ученые сделали тигра из этого супер стекла? Или редакторы нашли красивую картинку, неважно чего.
      210окв
      1. Mairos Сегодня, 15:58
        Да кто же им технологию продаст. Будут готовые экраны продавать.
        Mairos
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:33
    О-о!Я в химии простой 0.То,что в статье-для меня-китайская грамота.Надеюсь увидеть более удобоваримое рассуждение от спецов! hi этот материал способен выдерживать нагревание до 2100 Сº. А на МиГ-31 лобовое держит и за 3000.
    ВЕРЕСК
    1. новичок Сегодня, 15:41
      вот и я думаю (я тоже не химик), кумулятивную струю вряд ли выдержит. где то читал, лучше использовать прозрачнвй алюминий в космонавтике.
      новичок
  4. Blue Fox Сегодня, 15:37
    Ага, алюминиевая прозрачная броня. Отлично. smile Лепим алюминиевый танк а-ля американский Шеридан, делаем только щётки снаружи, чтобы суровую русскую грязь и вражью кровь стирать и получаем прорыв в технологии "прозрачная броня". wassat
    Никаких тебе виртуальных экранов, камер и прочего. Цельные листы металла кругом. bully
    Blue Fox
    1. Vadivak Сегодня, 15:52
      Цитата: Blue Fox
      Лепим алюминиевый танк а-ля американский Шеридан,

      Добавьте к нему САУ АСУ-57, 2С9 «Нона-С», и СВК, БМП1,2,3 Т-76, БМД 1,2,3 французскую БМП АМХ-10Р и еще много чего
      Vadivak
      1. Blue Fox Сегодня, 16:02
        Полностью согласен, не захотел приводить в пример советскую технику потому, что конструктора попытались хотя бы конструктивно защитить экипаж и десант в некоторых случаях, например, прикрыть двигателем, а не только тупо сделать лёгкий танк из алюминия.
        Blue Fox
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:39
    Есть оксид алюминия. Это в кристаллической форме обзывается сапфиром. Есть нитрид алюминия - твердая, тугоплавкая керамика, отличающаяся высокой теплопроводностью. А это - их смесь. И главная проблема была - как ее спечь, чтобы получился монолитный материал с высокой ударной вязкостью. Вот нашим это удалось - и появилась прозрачная броня, с удельным весом меньше половины удельного веса стали.
    Горный стрелок
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:45
      Спасибки! hi И всё-же не совсем понятен термин-"прозрачная броня".Это как?Стекло,что-ли?По прозрачности.
      ВЕРЕСК
      1. Muvka Сегодня, 15:48
        Я думаю любой человек, прочитав вот это "Разработчики отмечают, что в настоящее время «наблюдается рост пробивной мощности стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии, что заставляет разработчиков средств защиты искать адекватные возможности совершенствования характеристик броневых материалов и защитных структур».", все поймет без дополнительных разъяснений.
        Muvka
        1. yehat Сегодня, 16:00
          если не уснет раньше
          yehat
    2. Paranoid50 Сегодня, 15:59
      Цитата: Горный стрелок
      Вот нашим это удалось - и появилась прозрачная броня,

      Что ж, безусловно, прорыв. Да ещё
      Цитата: Горный стрелок
      монолитный материал с высокой ударной вязкостью.
      Даже, вынося за скобки военное применение материала, у разработки серьёзные перспективы. Ха,тот же Израиль пошёл иным путём в плане "прозрачности" - создали прибор, "видящий" сквозь броню(на днях была статья)... Но масса-то остаётся неизменной, хоть ты обглядись "сквозь" - как была "Меркава" 65 тонн, так и останется. А тут,значит, почти в два раза облегчение намечается.
      Paranoid50
  6. Дуплет Сегодня, 15:43
    Чудеса да и только... Вот часто слышу, что различные наши НИИ что нибудь да придумают. А про нано открытия вообще, не пишут. Их или нет или засекречены))
    Дуплет
  7. винипух Сегодня, 15:45
    А для чего нужен прозрачный алюминий?
    винипух
    1. Дуплет Сегодня, 15:56
      Цитата: винипух
      А для чего нужен прозрачный алюминий?

      Что бы его не видно было.
      Дуплет
      1. винипух Сегодня, 15:57
        Так будет же тогда видно что под ним.
        винипух
        1. Дуплет Сегодня, 16:00
          Цитата: винипух
          Так будет же тогда видно что под ним.

          Над этим Чубайс работает, то что под ним, будет спрятано под плащом-невидимкой..
          Дуплет
    2. Mairos Сегодня, 15:59
      Он прочнее бронеплекса в 4-е раза. Продолжать не надо.. я так думаю.
      Mairos
    3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
      Не хотел-бы я летать в самолёте с прозрачным корпусом.Странное название-"прозрачный алюминий".Чего потолковее не смогли сфантазировать?
      ВЕРЕСК
  8. hiroyashy Сегодня, 15:58
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%
    D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%
    D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    hiroyashy
  9. К-50 Сегодня, 16:00
    Разработчики не нашли ничего более путного, чем представить свою технологию в виде немецко-фашистского танка "Тигр". Видимо в России и СССР они не увидели значимых для них объектов.
    Очень печально и прискорбно. negative sad
    К-50
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