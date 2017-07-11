В РФ разработана технология получения прозрачного алюминия

Среди представленных в нынешнее время керамик средней плотности оксинитрид алюминия обладает достаточно высокой прочностью, сопоставимой с YAG (алюмоиттриевый гранат) и фианитом (стабилизированная двуокись циркония). А по самой важной для бронезащиты характеристике – ударная вязкость – ALON превосходит все прозрачные материалы, включая кварцевое стекло: плавленый кварц, шпинель и лейкосапфир»,

Ученые Национального исследовательского ядерного университета (ИЯФиТ), совместно с коллегами из Московского госуниверситета геодезии и картографии, Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН и Института металлургии и материаловедения им. Байкова РАН разработали технологию получения компактов из оксинитрида алюминия, сообщает РИА Новости Для получения «прозрачного алюминия» исследователи из ИЯФиТ применили метод спарк-плазменного спекания.«Спарк-плазменное спекание – это новая технология спекания, в основе которой лежит модифицированный метод горячего прессования. В этом случае электрический ток пропускается непосредственно через пресс-форму и прессуемую заготовку, а не через внешний нагреватель. C помощью импульсного тока достигается очень быстрый нагрев за исключительно малую продолжительность рабочего цикла», – говорится в материале.рассказал один из разработчиков, аспирант ИЯФиТ Никита Рубинковский.По прочности и устойчивости к царапинам ALON в четыре раза превосходит алюмосиликатное стекло. Кроме того, этот материал способен выдерживать нагревание до 2100 Сº.Разработчики отмечают, что в настоящее время «наблюдается рост пробивной мощности стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии, что заставляет разработчиков средств защиты искать адекватные возможности совершенствования характеристик броневых материалов и защитных структур».Особенно, по их словам, это касается прозрачных броневых материалов. «Наиболее перспективной в этом отношении является прозрачная поликристаллическая керамика, в частности, керамика на базе оксинитрида алюминия. Получать прозрачные изделия сложной формы из него можно, используя традиционные для технологии керамики процессы формования и спекания», рассказали исследователи в своей статье, опубликованной в «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering».Разработчики также утверждают, что «ALON может использоваться в ряде военных и коммерческих приложений», например, окна и купола для космических аппаратов, а также наружная прозрачная броня.