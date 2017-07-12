Проект бронированной машины разминирования на базе танка Renault R35 (Франция)



Машина разминирования в походном положении. Фото Strangernn.livejournal.com



Легкий танк Renault R35. Фото Wikimedia Commons



Трал во время работы. Центральная балка с диском подняты и готовы к удару. Фото Atf40.forumculture.net



Машина в походном положении, вид на правый борт. Фото Atf40.forumculture.net



По материалам сайтов:

http://atf40.forumculture.net/

http://aviarmor.net/

http://strangernn.livejournal.com/

http://mil-history.livejournal.com/

Вторая мировая война бессчетное количество раз показала потенциал минно-взрывных заграждений и подтвердила необходимость создания специальной техники для их преодоления. Как во время войны, так и после ее окончания все ведущие страны мира занимались созданием инженерных средств, позволяющих войскам проделывать проходы в минных полях и делающих наступление войск менее рискованным. В новых проектах использовались как уже известные принципы обезвреживания мин, так и совершенно новые. Один из самых интересных проектов подобного рода был разработан во Франции на базе существующего легкого танка довоенной разработки.После освобождения от оккупации и окончания войны военное и политическое руководство Франции озаботилось строительством полноценных вооруженных сил. Имеющийся военно-промышленный потенциал не позволял решить все актуальные задачи за минимальное время, но все же французские предприятия пытались создавать и предлагать армии новые образцы техники. Велась разработка совершенно новых проектов, а кроме того, выполнялась модернизация и переработка уже существующей техники. Перспективная бронированная машина разминирования появилась именно путем переделки серийного танка старой модели.Необходимо сразу отметить, что проект завершился неудачей и был забыл. Из-за этого сохранилось крайне мало информации о нем, а имеющиеся сведения носят отрывочный характер. К счастью, в коллекциях музеев и любителей истории осталось несколько фотографий опытной машины, показывающих все ее особенности и позволяющих составить общую картину. При этом, однако, основные характеристики любопытного образца остаются неизвестными. Более того, история не сохранила даже название проекта.По аналогии с предыдущими разработками подобного класса послевоенную инженерную машину можно называть Char de Déminage Renault R35 – «Танк разминирования на базе Renault R35». Такое название отражает основные черты проекта, однако может отличаться от реальных обозначений. Тем не менее, официальное название инженерного танка остается неизвестным, и потому приходится использовать те или иные его «заменители».По имеющимся данным, инженерная машина была разработана вскоре после окончания Второй мировой войны, опытно-конструкторские работы завершились в 1945 или 1946 году. Вероятно, проект создавался фирмой Renault, однако его разработчиком могла стать и любая другая французская компания оборонной отрасли. В пользу версии о «Рено» говорит только тип базового танка, что само по себе, тем не менее, не является достаточным доказательством.В рамках нового проекта предлагалось взять шасси существующего танка Renault R35, лишенное башни и агрегатов боевого отделения, и оснастить его набором дополнительного оборудования специального назначения. Новая аппаратура, использующая оригинальные принципы работы, должна была проделывать проходы в минных полях, разрушая противопехотные боеприпасы или провоцируя их детонацию. Судя по конструкции опытного образца, возможность обезвреживания противотанковых мин отсутствовала.За основу для инженерной машины был взят легкий по массе «танк сопровождения» R35. Эта бронемашина была создана в середине тридцатых годов и вскоре поступила на вооружение французской армии. После захвата Франции нацистской Германией танки сменили хозяев и достаточно активно использовались на разных фронтах. Значительное число бронемашин такого типа было уничтожено во время Второй мировой, однако некоторое количество увидело конец войны и поступило на вооружение новой французской армии. По меркам середины сороковых, танки R35 были безнадежно устаревшими и уже не могли использоваться по прямому назначению. Тем не менее, Франция не имела выбора и была вынуждена сохранять парк подобной техники в течение некоторого времени. Кроме того, предпринимались попытки создания на базе устаревшего танка новой техники того или иного назначения.В ходе разработки и строительства бронированной машины разминирования авторам проекта пришлось заметным образом переработать конструкцию имеющегося шасси. При этом большая часть доработок заключалась в удалении более не нужных узлов и агрегатов. В первую очередь, танк R35 лишился боевого отделения и башни. Проем в крыше корпуса, использовавшийся для установки погона, был закрыт за ненадобностью. Высвобожденные объемы, вероятно, были использованы для установки некоторого нового оборудования. Кроме того, пришлось предусмотреть отверстия в лобовых деталях корпуса, необходимые для установки приводов рабочих органов трала.После такой переработки корпус сохранял заметное сходство с базовым танком. Сохранялась нижняя лобовая деталь, имевшая в своем составе скругленный нижний агрегат и прямой верхний. Позади наклонной части лобовой детали по-прежнему находился лобовой лист, служивший передней стенкой подбашенной коробки. Нижняя часть бортов, использовавшаяся для установки деталей ходовой части, оставалась вертикальной, тогда как верхняя имела скругленные наклонные боковые элементы. По-прежнему использовалась наклонная корма.Корпус имел смешанную конструкцию и состоял как из литых, так и из катаных деталей. Лоб и борта корпуса имели толщину 40 мм, однако уровень защиты отличался из-за разных углов наклона. Корма прикрывалась 32-мм броней, а крыша и днище имели толщину 25 и 10 мм соответственно. Для 1945 года такое бронирование было слабым и уже не могло обеспечить какую-либо защиту от существующих танковых и противотанковых орудий.Компоновка корпуса в новом проекте не изменялась. Под защитой лобовой брони находились устройства трансмиссии, а непосредственно за ними помещалось отделение управления. Центральный отсек, ранее служивший боевым отделением, теперь использовался для установки некоторых новых устройств. В корме по-прежнему помещался двигатель, связанный с коробкой передач и другими агрегатами при помощи карданного вала.Легкий танк Renault R35 оснащался карбюраторным двигателем жидкостного охлаждения марки «Рено». Такая силовая установка развивала мощность до 82 л.с. Двигатель помещался возле правого борта моторного отсека, а слева от него находились топливные баки и радиатор. В составе трансмиссии имелись двухдисковый главный фрикцион, четырехступенчатая коробка передач, главный тормоз, механизм поворота на основе дифференциала и ленточных тормозов, а также одноступенчатые бортовые передачи.Танк имел специфическую ходовую часть. На каждом борту имелось по пять обрезиненных опорных катков. Передняя пара катков имела индивидуальную подвеску на балансире, остальные блокировались попарно. В качестве упругих элементов использовались резиновые рессоры. Над последними помещалось по три поддерживающих ролика. Ведущие колеса находились в лобовой части корпуса, направляющие – в корме.После переделки в инженерную бронемашину танк R35 сохранил имевшееся отделение управления, расположенное позади передних агрегатов трансмиссии. Передняя часть подбашенной коробки выполняла функции рубки водителя. Часть ее передней стенки и крупный элемент наклонной лобовой детали закреплялись на петлях и выполняли функции люка. Оснащение поста управления в целом осталось прежним. Наблюдать за дорогой следовало через открытый люк или при помощи смотровых щелей в броне.На лобовой детали инженерной бронемашины смонтировали опору для рабочего органа нового типа. В ее составе имелось несколько крупных прочных подкосов и иные силовые элементы меньшего сечения. В передней части этой рамы предусматривались оси для установки тралов. На бортах располагались цепные передачи для их перемещения. По-видимому, отбор мощности осуществлялся от штатной силовой установки шасси. Над отделением управления на корпусе установили П-образную опору с изогнутой балкой. Последняя предназначалась для укладки тралов при переходе в транспортное положение.Проектом предлагались необычные средства разминирования, работающие по ударному принципу. На оси лобовой опоры помещалось качающееся основание, на котором крепилась балка. Основание выполнили в виде конструкции прямоугольного сечения, тогда как оставшаяся часть балки имела ромбовидную форму и сужалась к концу. Основание балки имело шарнир, при помощи которого балка могла перемещаться вверх и вниз. В походном положении она поворачивалась вверх и заваливалась назад, ложась на опору корпуса. На общем шарнире помещались три качающиеся балки.Передний конец балки оснастили небольшой стойкой, укрепленной подкосом. На нижнем торце стойки располагался круглый ударный трал. Именно он должен был взаимодействовать с грунтом или взрывными устройствами, провоцируя их подрыв. Для более эффективного разминирования сравнительно широкой полосы центральная балка отличалась большей длиной, и ее диск-трал в рабочем положении находился перед двумя другими. При переводе трала в транспортное положение следовало открывать замки стоек, и те заваливались назад.Как следует из имеющихся данных, в основании балок находился коленчатый вал кривошипного механизма, приводившийся в движение при помощи цепной передачи. Во время траления механизм должен был попеременно поднимать балки трала и освобождать их. Ничем не удерживаемая балка под собственным весом падала вниз, и круглый ударный элемент бил по грунту. Переменные подъем и падение трех дисков обеспечивали взаимодействие с грунтом и минами в полосе с шириной, сопоставимой с поперечным габаритом шасси. За счет поступательного движения танка с небольшой скоростью трал оригинальной конструкции мог за определенное время проделать проход необходимой длины.Подробные сведения на этот счет отсутствуют, но можно предположить, что на борту Char de Déminage Renault R35 должен был присутствовать запас запасных рабочих органов. В случае повреждения или уничтожения используемого диска экипаж должен был иметь возможность восстановить работоспособность машины и продолжить работу.Точная информация о габаритах, массе и технических характеристиках инженерной машины отсутствует. В транспортном положении, со сложенными балками, доработанный танк мог иметь длину не менее 5 м. Ширина – менее 1,9 м, высота, в зависимости от конфигурации, до 2-2,5 м. Базовый танк имел боевую массу 10,6 т. Удаление боевого отделения и установка трала могли привести к сохранению подобных весовых характеристик. Как следствие, могла появиться возможность сохранить подвижность на уровне базового образца. Напомним, танк «Рено» R35 развивал на шоссе скорость не более 20 км/ч и имел запас хода 140 км. При работе на минном поле скорость движения не должна была превышать нескольких километров в час.Согласно некоторым источникам, проект бронированной машины разминирования на базе R35 был разработан к концу 1945 года, и через несколько месяцев на испытания вышла опытная машина. Прототип тральщика построили на базе серийного легкого пехотного танка, взятого у армии. С него сняли «лишнее» оборудование, а затем оснастили новыми устройствами. По имеющимся данным, опытный инженерный танк отправился на полигон в марте 1946 года.Известно, что прототип вышел на испытания и показал свои возможности. Подробные сведения об испытаниях не сохранились, но дальнейшие события явно говорят об отсутствии серьезных успехов. Специалисты промышленности и военного ведомства проверили оригинальный образец специальной техники, и решили отказаться от его развития, не говоря уже о принятии на вооружение и постановке в серию. Вероятно, необычный способ траления сочли непригодным для использования на практике.Даже если не принимать во внимание безнадежно устаревшее шасси, проект инженерной машины заставляет сомневаться в возможности эффективного применения такой техники. Нельзя не признать, что ударный принцип разминирования неплохо показал себя еще в годы Второй мировой войны и потому используется до сих пор. Тем не менее, существующие системы используют вращающийся ротор с ударными элементами, движущимися с высокой скоростью, что и позволяет успешно решать поставленные задачи. Трал французской разработки должен был воздействовать на мины иначе, что и привело к негативным результатам.Использование для создания необходимого давления на мину массы балки с диском-тралом действительно может привести к фатальному повреждению боеприпаса. Тем не менее, не исключался и подрыв. Балки со стойками и дисками не отличались особо прочной конструкцией, и потому могли регулярно нуждаться в ремонте и восстановлении. Даже запас рабочих органов вряд ли мог бы решить эту проблему и обеспечить приемлемую живучесть машины. Кроме того, предложенный трал отличался от существующих конструкций излишней сложностью производства и эксплуатации.При сохранении имеющегося шасси инженерная машина могла иметь и иные заметные проблемы. Подвижность такой техники оставляла желать лучшего, а уровень защиты мог не соответствовать требованиям к бронемашинам переднего края. Также нельзя не отметить, что силовые элементы опоры трала располагались непосредственно перед рабочим местом водителя и перекрывали обзор. При переводе балок в транспортное положение ситуация с обзором дополнительно ухудшалась. Как следствие, вождение такого тральщика в любых условиях, как на поле боя, так и на марше было крайне сложным, и водитель мог не справиться с ним без посторонней помощи.От части имеющихся проблем можно было избавиться путем замены шасси. За счет переноса трала на другую машину можно было увеличить скорость и запас хода, а также оптимизировать некоторые моменты эксплуатации. Тем не менее, даже при этом инженерная бронемашина сохраняла все недостатки, связанные с не самой удачной конструкцией рабочих органов. Таким образом, в существующем виде технику нельзя было принимать на вооружение, а развитие проекта не имело смысла.После завершения испытаний следы опытного образца теряются. Вероятно, его разобрали за ненадобностью или отправили на очередную переделку. До наших дней оригинальный прототип не дожил, и теперь его можно увидеть только на немногочисленных фотографиях. Проектную документацию отправили в архив, а специфический вариант трала отложили в сторону. Более к этим идеям не возвращались. Все новые варианты бронированных машин разминирования французской разработки основывались на более привычных идеях и решениях, проверенных на полигонах и полях сражений.