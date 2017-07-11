В Бангладеш разбился учебно-боевой Як-130

Сегодня в районе 3 часов дня, учебно-боевой самолет Як-130 (с бортовым номером 102) ВВС Бангладеш в результате технических проблем разбился в районе Читтагонге, пилоты боевой машины успешно катапультировались

Учебно-боевой самолёт Як-130 Военно-воздушных сил Бангладеш разбился в районе Лохагоре в Читтагонге. Пилоты успешно покинули самолет и остались живы, сообщает defence-blog.com - говорится в сообщении.Контракт на поставку Бангладеш 16 учебно-боевых самолетов Як-130 (c опционом еще на восемь) был заключен ОАО “Рособоронэкспорт” в 2013 году в рамках предоставленного Москвой этой стране кредита на 1 млрд долл на приобретение военной продукции. Первый Як-130, построенный Иркутским авиационным заводом (входит в состав АО “Корпорация “Иркут”) для Бангладеш по данному контракту (самолет с заводским номером 130.12.02-0101, бангладешским бортовым номером “15101” и “коротким” номером “101”) совершил первый полет в Иркутске 29 апреля 2015 года.Первые шесть построенных для Бангладеш учебно-боевых самолетов Як-130 (заводские номера с 130.12.02-0101 по 130.12.02-0106) были доставлены из Иркутска в аэропорт Дакки транспортными самолетами Ан-124-100 российской авиакомпании “Волга-Днепр” 22-23 сентября 2015 года.Тактико-технические характеристики Як-130:Размеры: размах крыла – 9,84 м., длина истребителя – 11,49 м., высота – 4,76 м.Масса самолета нормальная взлетная – 7 230 кг., максимальная взлетная – 10 290 кг.Запас топлива – 1700 л.Тип двигателя – 2 ТРДД АИ-222-25, тяга – 2х2500 кгсМаксимальная скорость у земли – 1060 км/ч.Практическая дальность – 1 600 км., с ПТБ – 2300 км.Практический потолок – 12 500 м.Экипаж – 2 человека.Вооружение: точек подвески 9, максимальная нагрузка – 3 000 кг.