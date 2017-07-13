Что NASA сделало за полгода?

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выпустило видеоотчет о проделанной работе за первое полугодие 2017 года. Агентство поделилось информацией о выполненных и запланированных миссиях на ближайшее будущее.В начале года были анонсированы две миссии по исследованию астероидов. После отмены планов по ловле и посещению астероида человеком НАСА не собирается забрасывать исследования подобных небесных тел.Автоматическая межпланетная станция Lucy в 2021 году отправится в гости к троянцам на орбите Юпитера. Данная группа астероидов была названа так в соответствии с астрономической традицией. Группы астероидов, движущиеся вокруг Солнца поблизости от точки Лагранжа L4, называют именами греческих героев, а L5 — защитников Трои. Lucy, вероятно, посетит астероиды Патрокл, Приам, Эней, Асканий, Анхис, Троил и другие.Вторая станция, Psyche (Психея), в 2023 году полетит к Поясу астероидов для изучения большого металлического объекта.Обе миссии дадут ученым массу данных по строению небесных тел и позволят заглянуть в прошлое, в то время, когда Солнечная система только формировалась.В этом месяце произошел казус. НАСА созвало экстренную пресс-конференцию, чем породило нешуточную волну в СМИ. Все заговорили о открытии инопланетной жизни в далеких уголках Вселенной, но сенсации не случилось. Телескоп Spitzer обнаружил лишь очередные экзопланеты в системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Система состоит из 7 планет, 3 из которых находятся в так называемой зоне обитаемости, не слишком далеко и не слишком близко к звезде. Это делает температуру на поверхности комфортной. Теоретически там может быть жидкая вода, которая является главным элементом для возникновения жизни. Правда, в ближайшем будущем проверить данное открытие не выйдет. TRAPPIST-1 расположен на удалении 39,5 световых года от Солнца, или 378 трлн. км. Это первый случай обнаружения нескольких потенциально обитаемых миров в одной системе.Также в этом месяце был осуществлен первый частный пуск с космодрома им. Кеннеди. Ракета Falcon 9 компании SPACEX успешно доставила груз на МКС. Запуск прошел с площадки 39А. Это первое использование этого стартового стола с 2011 года, после последнего старта по программе Space Shuttle.Президент США Дональд Трамп подписал указ о бюджете НАСА на 2017 год. Конгресс также одобрил этот документ. На этот год агентство избежало серьезного урезания финансирования, что позволяет надеяться на стабильную и плановую реализацию всех проектов.Американский биохимик и астронавт Пегги Уитсон установила рекорд по продолжительности пребывания на орбите среди американских астронавтов. Общее время в космосе для первой женщины командира МКС составил 535 дней. Также ей принадлежит рекорд по общему пребыванию в открытом космосе для женщины-астронавта. Он составляет 60 часов и 19 минут.Cassini обнаружил на спутнике Сатурна Энцеладе воду. Помимо этого, АМС успела впервые пролететь между Сатурном и его кольцами и передала первые снимки. Это первый из 22 маневров перед героической гибелью во благо науки. 15 сентября аппарат войдет в атмосферу планеты. Перед тем как сгореть в плотных слоях, он успеет передать ценные данные на Землю.В это же время телескоп Hubble заснял гейзеры на спутнике Юпитера Европе. Выброс произошел в том же месте, что и в 2014. Это стало очередным подтверждением теории о жидкой воде под ледовой коркой.АМС Juno (Юнона) сделала интересное открытие. На полюсах Юпитера обнаружены гигантские циклоны размером с нашу планету. Также выяснилось, что магнитные поля намного сильнее, чем думали ранее и затрагивают более глубокие слои атмосферы.Астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер совершили юбилейный для МКС 200-й выход в открытый космос. Он продолжался 4 часа 13 минут.Телескоп Джеймса Уэбба прибыл в космический центр Джонсона для финальных проверок перед стартом в 2018 году. Крупнейшему орбитальному телескопу предстоит цикл криогенных испытаний. В камере А, где ранее испытывали посадочный модуль программы «Аполлон», ученые проверят воздействие сверхнизких температур на бортовые системы и механизмы.Зонд для изучения Солнца «Solar Probe+» или «Solar Probe Plus» был переименован в Parker Solar Probe («Солнечный зонд Паркера») в честь Юджина Паркера, физика из Университета Чикаго, который открыл солнечный ветер. Запуск запланирован в 2018 году. Аппарат разрабатывается с 2008 года лабораторией прикладной физики университета имени Джонса Хопкинса в Мэриленде. Зонд приблизится к светилу на расстояние до 8,5 солнечных радиуса (≈ 1⁄9 радиуса орбиты Меркурия), или на 5,9 миллиона километров.Вице-президент США Майк Пенс в космическом центре Джонсона представил новую команду из 12 астронавтов. Пять женщин и семь мужчин прошли отбор из 18 тысяч кандидатов. Это самое большое пополнение с 2000 года. Новый набор пройдет 2-3-летнюю подготовку перед будущими исследовательскими миссиями, среди которых полеты на частных космических кораблях, программе «Орион» и других.