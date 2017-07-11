Вылетевшая из-за угла сирийская БМП-2 метко уничтожила "гнездо" боевиков Сегодня, 17:31 В Сети появилось интересное видео с участием бронемашины ВС САР. БМП-2 на полном ходу вписывается в поворот и следом метким огнем уничтожает "гнездо" боевиков. 6 Солдаты будущего Танк "Пантера" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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