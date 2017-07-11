19:16 11 июля

Вылетевшая из-за угла сирийская БМП-2 метко уничтожила "гнездо" боевиков

В Сети появилось интересное видео с участием бронемашины ВС САР. БМП-2 на полном ходу вписывается в поворот и следом метким огнем уничтожает "гнездо" боевиков.




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Комментарии 3

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  1. APASUS Сегодня, 17:41
    Грамотный экипаж в бою ,по весу что кусок золота.Где прикрыть бортом ,где выйти на выстрел и самому не попасть в замес,это мастера.
    Снимаю шляпу!
    APASUS
  2. svp67 Сегодня, 18:11
    Ковбои какие то, на скаку да от бедра, но в цель. Молодца.
    hi hi
    svp67
  3. Sonet Сегодня, 18:32
    Радуют такие впечатляющие видео.В противовес другим видео где группы сирийских солдат стоят загорают и потом ловят ракету джихадистов. Чудная война.
    Sonet
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