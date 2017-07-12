10:12 12 июля

Ну, за наши турбины!..

Гром, молнии, дрожь земли, извержение политических вулканов. Примерно так можно охарактеризовать истерию вокруг появления в западных средствах массовой информации материалов о поставках турбин немецкого производителя Siemens в Крым в обход действующих санкций. Речь идёт о двух турбинах Siemens, которые, как утверждается, поставлены для Севастопольской ТЭС. Несмотря на то, что сама поставка именно немецкого оборудования на Крымский полуостров описывается в западных СМИ с многочисленными оговорками в стиле «вероятно» и «возможно», истерика набирает обороты.

Главная претензия к Siemens – со стороны Еврокомиссии, которая сама находится под каблуком, сами знаете, кого... В ЕК заявили, что немецкая компания нарушила действующий в отношении России по Крыму санкционный режим.

Краткий экскурс в историю сделки для понимания сути претензий. Немецкий концерн Siemens, который в России имеет представительство в виде ООО "Сименс технологии газовых турбин" (российская доля – 35%, немецкая – 65%), через этого самого представителя продаёт (как теперь сообщается) свои газовые турбины SGT5-2000E компании «Технопромэкспорт». При этом утверждается, что представители «Технопромэкспорта» якобы чуть ли не на Библии поклялись, что будут использовать турбины исключительно для проектов на «материковой» России – в Краснодарском крае. Немецкий концерн, «не подозревая худого», контракт подписал, деньги получил и шампанское за сделку откупорил. О сделке ещё в прошлом году писали чуть ли не во всех украинских СМИ, которые исходили желчью по поводу того, что в Крыму в скором времени будет вырабатываться собственные (достаточные) объёмы электроэнергии.


Ну, за наши турбины!..


Шли месяцы... И вот – информация о турбинах немецкого производства, которые «вероломно были переправлены в Крым», узнали несколько западнее Берлина. Материал вызвал широчайший политический резонанс на Западе, и «Сименсу» пригрозили серьёзными последствиями за обход санкций. Руководство «Сименса» ответило: не виноватые мы, эти русские нас обманули, ибо мы никак не могли предположить... и всё такое... Украина подключилась, заявив, что с «этими русскими» вообще нельзя иметь никаких дел, так как они «агрессоры», «оккупанты», «лгуны» и «поработители свободных наций».

Теперь немецкий концерн Siemens, который уже решил, что о санкциях никто из «доброжелателей» не вспомнит, пошёл по пути требования сатисфакции – удовлетворение за чудовищное оскорбление чести... Представители компании подали иск в отношении «Технопромэкспорта». Да не куда-нибудь, а в Московский Арбитражный суд. Тот же суд рассмотрит и деятельность совместного российского-германского предприятия ООО "Сименс технологии газовых турбин".

При этом в «Сименсе» заявляют, что если «выяснится», что турбины действитель «сименсовские» , то компания «больше никогда-никогда не станет ничего поставлять в Россию».

В общем, роль оболганных подлыми русскими честнейших немцев сыграна на ура – что называется, без грима и долгого репетиционного процесса. Станиславский сказал бы: Верю!

В Россию свою роль тоже сыграли. Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
Я оставляю без комментариев этот вопрос, хотя добавлю, что в Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов.


Оставалось добавить: Прошу того, кто скажет, что ООО "Сименс технологии газовых турбин", название которого указывается на кириллице, не является российским производителем, первым бросить в меня камень.

И тут поверили.

Не верит Украина... Да что ж ты будешь делать...

Представители страны, которая держится за антироссийские санкции, как утопающий за соломинку, заявляет, что ни Сименсу, ни Московскому Арбитражному суду ни в коем случае нельзя доверять. Что нужно привлечь «международных экспертов», которые задокументируют перевозку немецких турбин в санкционный Крым. А вместо российского суда подавать иск нужно едва ли не в Страсбург.

Ситуация, вообще говоря, интересная. Толкать в Россию европейскую продукцию через Белоруссию с переклеиванием этикеток – это, пожалуйста. Заявлять о неукоснительном соблюдении прав человека в Европе – тоже, пожалуйста. А что такое запрет на поставки оборудования, которое предназначено для получения света и тепла для двух с лишним миллионов крымчан? Как это вообще стыкуется с правами человека?

Ну да ладно. В конце концов, турбины на полуостров поставлены, а дальше пусть хоть в Гааге разбираются, немецкие они или не немецкие. Тут более актуален другой вопрос. Накануне на «ВО» вышел материал о международной выставке «Иннопром-2017» - той самой, бизнес-партнёром которой выступают японцы. Так вот... На «Иннопроме» рассматривают чудеса техники, которые производятся не только в Японии, но, как заявлено, и в России тоже: комплексы по диагностике состояния водителей во время рейса, электротакси, перспективные станки «нанообработки», роботизированные средства по резке металла, нанесению особых напылений, технологии миниатюризации спутников и др. К чему я это. А к тому, что робота, который призван распознавать собачьи экскременты в песочнице, создаём, а турбины для газовой теплоэлектростанции покупаем за рубежом.

Тут, конечно, можно искать стрелочников, писать гневные общественные письма и т.п., но нужно констатировать, что санкции под то и затачивались. Те, кто санкции вводил, прекрасно знали о следе, которые оставили «свободные 90-е» на производственной почве нашей страны. Удар за ударом, удар за ударом – по заводам, научно-исследовательским институтам, по программам, которые достались в наследство от технологического потенциала СССР. Тезис о том, что за один «ваучер» получишь две «Волги», и что жевательная резинка с «колой» - вот она, свобода, у большинства населения подавили понимание очевидного – страна катилась в технологическую пропасть. Привела эта пропасть к тому, что сегодня одного желания начать собственное производство подходящих по характеристикам турбин для ТЭС, уже не хватит. Работает рынок, который говорит: «дешевле будет купить у кого угодно, чем производить самому». Да и , получается, толком не на чем производить. Вот и купили – у немцев. Могли бы у китайцев или у кого-то ещё. Сути в целом не меняет, даже при учёте наличия евросанкций и отсутствия санкций со стороны КНР.

Однако ситуацию не стоит расценивать с позиции «проср...полимеры». Это одновременно и сигнал, и урок для государства. Если не отмести то, что искусственно насаждается адептами обожествления бумажно-купюрной массы, и уже начать думать о реальных вложениях в отечественное станкостроение, приборостроение, производство машин и агрегатов, то Россия и дальше будет заискивающим взглядом смотреть на Еврокомиссию и прочих мракобесов. – На тех, кто за двойными стандартами и желанием выслужиться перед Большим Братом готов пренебрегать интересами даже собственных налогоплательщиков, не говоря уже о жизненно важных интересах тех же крымчан.

Так что Крым даёт всем нам хороший подж..ник стимул, чтобы и в этом случае санкции обратить России на пользу. Вот только "эффективные менеджеры" снова могут сказать своё "веское" слово...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: dpa
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. inkass_98 Сегодня, 06:47
    Нельзя не согласиться с тем, что "ссанкции" придают хороший стимул развитию технологий внутри страны. Это хорошо и это правильно, слишком много производств оставили за пределами РФ, надеясь на кооперацию и "братское сотрудничество". Какими бы ни были турбины, сказано было, что они прошли модернизацию в России под условия места установки, т.е. конечный продукт был собственного производства. А слова "Сименса", что они "никогда и ничего" поставлять в Россию не будут, есть просто блеф. Освободившееся место тут же займет, к примеру, "Бош" (условно говоря) или кто-то из китайцев.
    inkass_98
    1. 210окв Сегодня, 06:56
      Частично с Вами соглашусь..Но только на нашем предприятии по переработке подсолнечника в Краснодарском крае-АСУ ТП ну сплошь "сименовская"..Могли бы и отечественную поставить,ну тот же "Овен"..Нет-хозяин благотворит все немецкое..Правда рискует больше не получить ни одного ржавого гвоздя теперь..
      210окв
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:17
        Ну, так агрохолдинговый магнат, скрывающийся под личиной министра сельского хозяйства, сказал же что с "Сименс" у них (у кого? wink ) "особые отношения....."
        Monster_Fat
    2. svp67 Сегодня, 07:26
      Цитата: inkass_98
      Освободившееся место тут же займет, к примеру, "Бош" (условно говоря) или кто-то из китайцев.

      ...японцев или южнокорейцев.
      svp67
      1. netslave Сегодня, 08:35
        Цитата: svp67
        ...японцев или южнокорейцев

        Ха!!! Если бы. Первоначально в Крыму собирались ставить иранские турбины (тамошняя Mapna производит их по технологии того же Siemens). Да не срослось.
        Иранские, Карл!!!
        netslave
        1. stalkerwalker Сегодня, 09:51
          Цитата: netslave
          Иранские, Карл!!!

          Иранские не потянули бы - мощность в два раза ниже сименсовских. Рассматривались как запасной аварийный агрегат.
          stalkerwalker
    3. сибиралт Сегодня, 08:15
      Пока наше либеральное правительство будет работать на себя любимых, а не на государство, мало что изменится. Систему менять надо. hi
      сибиралт
  2. Слесарь Сегодня, 07:21
    Да ладно ,засуетились .У них есть закон ,который позволяет продукцию именовать местной ,если в ней какая-то толика есть местных запчастей,к примеру небезызвестный "Грюндиг" выпускал телевизор под собственной маркой в которой труба от "Тошиба" стояла,а это на минуточку примерно 60% стоимости телевизора. Или еще смешнее -видеокамера "Грюндиг" laughing ,та вообще целиком и полностью "Панасоник" ,только шильдик от немцев .
    Наши и пошли по такому пути -фигли теперь орать-то smile
    Слесарь
    1. svp67 Сегодня, 07:30
      Цитата: Слесарь
      Наши и пошли по такому пути -фигли теперь орать-то

      Да там все намного смешнее. Четыре турбины были поставлены "Сименс" для перспективной таманской ТЭЦ , еще ДО 2014 года. Ту ТЭЦ так и не построили и что сейчас собирается, а главное ПО КАКОМУ ПРАВУ оспаривать "Сименс" мне вот не понятно. Россия, что признала законность западных санкций? Смешные они какие то, жаловаться на нарушение антироссийских санкций в российский суд...
      svp67
      1. tamnun Сегодня, 08:25
        Цитата: svp67
        Цитата: Слесарь
        Наши и пошли по такому пути -фигли теперь орать-то

        Да там все намного смешнее. Четыре турбины были поставлены "Сименс" для перспективной таманской ТЭЦ , еще ДО 2014 года. Ту ТЭЦ так и не построили и что сейчас собирается, а главное ПО КАКОМУ ПРАВУ оспаривать "Сименс" мне вот не понятно. Россия, что признала законность западных санкций? Смешные они какие то, жаловаться на нарушение антироссийских санкций в российский суд...

        Сименс не будет оспаривать законность или не законность санкций - в российском суде пойдёт речь об нарушениях условий контракта
        tamnun
        1. stalkerwalker Сегодня, 09:58
          Цитата: tamnun
          Сименс не будет оспаривать законность или не законность санкций - в российском суде пойдёт речь об нарушениях условий контракта

          Меня терзают смутные сомненья, что в контракте, заключённом до 2014-го, было чётко и ясно оговорено о том, что место поставки, а так же монтирования и эксплуатации - Тамань. Обычно такие условия ставятся при продаже лицензии, технологии и оборудования для производства военной техники, где одним из условий является "отказ в доступе к технологиям и получаемой по этой технологии продукции, третьим лицам". Но и в этом случае Крым, территориально и административно входящий в состав РФ, третьей стороной являться не может.
          С таким же успехом Siemens может в следующем году оспорить и эксплуатацию э/поездов, поставленных в Россию, если эти поезда будут курсировать через мост в керченском проливе.
          В конце концов пора уже и Сименсу определиться - что им важнее - бизнес или политика.
          stalkerwalker
  3. Rock_n_Roll Сегодня, 07:26
    Если в контракте прямо не прописан пункт о недопустимости использования турбин в Крыму (а его там нет и быть не может, ибо это противоречит российскому законодательству, согласно которому Крым это Россия), то никаких судебных перспектив у дела нет, хоть в московском арбитраже, хоть в Гааге.
    Поэтому проблема Сименса в его разборках с ЕК по поводу нарушения или обхода санкций, это его личная проблема. Наши, конечно, могут подыграть, всё-таки серьёзный партнёр, но вряд ли кто то в ЕК поверит в сказку про то, что концерн был не в курсе, где будут использоваться его турбины.
    Rock_n_Roll
    1. tamnun Сегодня, 08:29
      Цитата: Rock_n_Roll
      Если в контракте прямо не прописан пункт о недопустимости использования турбин в Крыму (а его там нет и быть не может, ибо это противоречит российскому законодательству, согласно которому Крым это Россия), то никаких судебных перспектив у дела нет, хоть в московском арбитраже, хоть в Гааге.
      Поэтому проблема Сименса в его разборках с ЕК по поводу нарушения или обхода санкций, это его личная проблема. Наши, конечно, могут подыграть, всё-таки серьёзный партнёр, но вряд ли кто то в ЕК поверит в сказку про то, что концерн был не в курсе, где будут использоваться его турбины.

      Разумеется этот пункт контракта прописан - иначе бы всем западным компаниям пришлось бы свернуть работу в России так они бы попали под санкции со стороны Евросоюза.
      Контракт ( вообще-то ) подписывается дгвумя сторонами и потом аппелировать , что Крым это Россия -если в контракте указана о недопущении поставок в Крым --бесполезно -это условие и покупающая сторона с этим согласилась
      tamnun
      1. Rock_n_Roll Сегодня, 09:03
        Что значит разумеется, вы видели контракт? Я нет. А если даже такой пункт имеется, то сделка автоматически признаётся ничтожной сразу после установления факта об использовании турбин в Крыму, вследствие нарушения пункта контракта.
        Однако в своём иске Сименс не апеллирует к нарушению именно контракта, а ссылается на некие договорённости, которые к делу не пришьёшь.
        Rock_n_Roll
        1. tamnun Сегодня, 09:15
          Цитата: Rock_n_Roll
          Что значит разумеется, вы видели контракт? Я нет. А если даже такой пункт имеется, то сделка автоматически признаётся ничтожной сразу после установления факта об использовании турбин в Крыму, вследствие нарушения пункта контракта.
          Однако в своём иске Сименс не апеллирует к нарушению именно контракта, а ссылается на некие договорённости, которые к делу не пришьёшь.

          Ну вообще то о нарушении условий контракта заявил Сименс и подал в суд --как то я сименсу верю
          Вашей реплики по поводу расторжении сделки при использовании турбин в крыму --не понятна . Есть условия коннтракта и при нарушении одной из сторон -подается в суд
          Насчет договоренностей -можете дать ссылку ? Насколько я читал

          . 10 июля Siemens заявил, что поставленные в Крым турбины предназначались для строительства энергомощностей в Краснодарском крае и были перемещены в Крым помимо воли производителя.

          «В течение последних нескольких месяцев покупатель неоднократно в письменной форме подтверждал нам, что это оборудование в Крым поставлено не будет. Вследствие произошедшего «Сименс» инициирует преследование по закону в отношении ответственных за это лиц», — говорится в заявлении Siemens.

          В компании также сообщили о намерении в дальнейшем подать иски «о наложении запрета на любые новые поставки в Крым» и возврате уже поставленного туда оборудования в Краснодарский край.

          «Возможно также решение об обратном выкупе оборудования. «Сименс» скрупулезно соблюдает все требования и ограничения в соответствии с правилами экспортного контроля и требует того же от своих партнеров и заказчиков», — говорится в сообщении компании.

          11 июля посол Германии в России Рюдигер фон Фрич призвал российские власти расследовать поставку турбин Siemens в Крым в обход санкций, предупредив, что нарушение контракта может стать «сильным ударом по инвестициям в Россию».

          Подробнее на РБК:
          http://www.rbc.ru/business/11/07/2017/5964c8819a7
          94733879aaeae
          tamnun
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:41
    Кто-то сказал:"Если потереть любого русского то под ним обнаружишь татарина....", в новой реальности для России это звучит так: "Если потереть пресловутую "импортозамещенную" продукцию, то под ней обнаружится "западная" или китайская продукция..." wink
    Monster_Fat
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:00
    роль оболганных подлыми русскими честнейших немцев сыграна на ура

    Итог: наши тоже не "пальцем деланные". Обставились юридически учитывая все возможные претензии. Если не ошибаюсь, то Siemens уже заявил, что юридически не может наехать на Россию.
    rotmistr60
    1. tamnun Сегодня, 08:30
      Цитата: rotmistr60
      роль оболганных подлыми русскими честнейших немцев сыграна на ура

      Итог: наши тоже не "пальцем деланные". Обставились юридически учитывая все возможные претензии. Если не ошибаюсь, то Siemens уже заявил, что юридически не может наехать на Россию.

      Вполне вероятно .что Сименс просто свернёт сотрудничество с Россией и на этом дело закончится
      tamnun
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:38
        Не стоит желаемое выдавать за действительное. Хочу вам напомнить и о "полной изоляции России", и о "порванной в клочья экономике", и о ""региональной державе. с которой даже не стоит разговаривать". Достаточно?
        rotmistr60
        1. tamnun Сегодня, 08:43
          Цитата: rotmistr60
          Не стоит желаемое выдавать за действительное. Хочу вам напомнить и о "полной изоляции России", и о "порванной в клочья экономике", и о ""региональной державе. с которой даже не стоит разговаривать". Достаточно?

          Нет , не понятно -к чему вы это вообще написали ?
          вопрос заключается в одном -может ли Россия самостоятельно выпускать турбины , второй вопрос -каковы будут потери Сименс при санкциях к нему со стороны ЕС ?
          У меня как то возникает мысль , что ради России Сименс горшки с ЕС бить не будет
          tamnun
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:00
            Цитата: tamnun
            вопрос заключается в одном -может ли Россия самостоятельно выпускать турбины , второй вопрос -каковы будут потери Сименс при санкциях к нему со стороны ЕС ?
            У меня как то возникает мысль , что ради России Сименс горшки с ЕС бить не будет

            Скорее всего - да и другие европейские компании могут теперь косо смотреть в нашу сторону! А сам факт того, что после всех объявленных с 2014 года, программах о импортозамещениях, мы до сих пор турбины не можем строить сами, говорит о многом. А всякая фигня о том, что западные капиталисты там себе в убыток работать не будут, ничего не значит - иначе бы санкции не вели! Еще Трамп их заставит свой газ покупать, задорого, разорив Газпром с его "потоками" и никто ничего не сделает
            Стирбьорн
            1. ZAV69 Сегодня, 09:55
              Да сдались они эти европейские компании...... Что они такого эксклюзивного делают что нельзя купить в другом месте? Тем более что большая часть их продукции это уже китайпром с европейским шильдиком.
              мы до сих пор турбины не можем строить сами, говорит о многом.

              А что в этих турбинах такая потребность что нам надо было их делать самим ? У нас в основном вся энергетика по старинке работает, на паровых турбинах, изначально большинство котлов даже на уголь были заточены. Старые станции на газовые турбины переводить дешевле станцию новую построить. Вот в Севастополе новую и построили Да и не успели бы за 2 года с нуля их сделать. Цикл разработки и запуска в производтво такой железки лет 5 не меньше. Вон корабельные только только сделали, даже не испытал еще. И это с учетом того что кое какой опыт имеется. А энергетические такой мощности.... Там ниокра надо... А надо ли ? Хотя конечно не помешает.
              ZAV69
      2. ZAV69 Сегодня, 09:39
        Сименс уйдет с российскаого рынка ? Не смешно. Рынок просрать легко, зайти на него будет проблемно. Не думаю что к сименсу прям так и очередь жаждущих стоит заказать что либо.
        ZAV69
  6. vladimirvn Сегодня, 08:57
    Жажда наживы, не имеет границ! То то у нас до четверти иностранных инвестиций через Багамы и Бермуды заходит. Говорят амерский капитал просачивается. laughing
    vladimirvn
  7. Шептун Сегодня, 09:37
    Цитата: 210окв
    Частично с Вами соглашусь..Но только на нашем предприятии по переработке подсолнечника в Краснодарском крае-АСУ ТП ну сплошь "сименовская"..Могли бы и отечественную поставить,ну тот же "Овен"..Нет-хозяин благотворит все немецкое..Правда рискует больше не получить ни одного ржавого гвоздя теперь..


    Cиматики (промышленные контроллеры пр-ва сименс) ставятся не только в Краснодарском крае. Они идут везде. С большой долей вероятности мы в этом направлении, если не ноль, то близки к нему. Панели операторов, плавный пуск, преобразователи частоты, контроллеры, разъемы все это покупалось и покупается в других странах. Для этих линеек нужны сотни заводов, у нас их нет. И думаю не будет в ближайшие 10-ки лет.
    Да у нас даже автоматических выключателей бытовых нет своих......кстати.
    Шептун
    1. vik669 Сегодня, 09:57
      Кстати а у нас есть АО «РОСНАНО» - и до такого больше никто не додумался да и ещё кое чего ещё посмешнее имеем !
      vik669
  8. трофим Сегодня, 09:59
    Экономикой и промышленностью надо заниматься а не твердить заклинание "рынок сам отрегулирует". Если уж встали в позу, так надо шевелиться внутри страны. Но к сожалению нынешним либерастам во власти ни черта не надо, им и так неплохо живется. А ВВП далеко не И.В. Сталин чтобы потребовать от этой кодлы либо начать работать либо удавиться самостоятельно. Так что и в преть всякие сименсы с прокторами и гемболами России условия ставить будут. Дожили, даже сра-ную еврокомиссию послать на ....... в стране некому.
    трофим
  9. Captain Nemo Сегодня, 10:01
    Как человек, работавший в российском Сименсе, могу сказать, что частью практически любого контракта на поставку желеща в РФ являются т.н. "экспортные оговорки", препятствующие перепродаже некотрого оборудования в санкционные страны, как пример в КНДР. Добрая воля покупателя подписывать контракт на этих условиях, или нет. Тот, кто убедил руководство , что немцы проглотят такой обман, просто неумные люди . Дальше проще. Если производитель немецкий Сименс, то наши "попали" и останутся без шеф-монтажа и сервиса, что равнозначно выбрасыванию машин в помойку. Если производитель по бумагам СП, являющееся российской компанией, то возможны варианты, но опять-таки, надо смотреть цепочку контрактов на предмет тех самых экспортных оговорок. А Сименс в России 160 лет работает и никуда никто не уйдет. В чем-то соотечественники делают оборудование не хуже, а в чем-то много хуже, к сожалению. Турбины для генерации у нас конверсионные авиадвигательные, за кордоном специально разработанные. С соответствующем ресурсом.
    Captain Nemo
  10. Love is Сегодня, 10:10
    Не будьте олухами. Дураков в Германии и в Simens нет. Пусть сми пищат. Это их хлеб. А у немцев в России свой интерес и надолго. Еще можно вспомнить Маркса "Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."
    Love is
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