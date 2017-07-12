Ну, за наши турбины!..
Гром, молнии, дрожь земли, извержение политических вулканов. Примерно так можно охарактеризовать истерию вокруг появления в западных средствах массовой информации материалов о поставках турбин немецкого производителя Siemens в Крым в обход действующих санкций. Речь идёт о двух турбинах Siemens, которые, как утверждается, поставлены для Севастопольской ТЭС. Несмотря на то, что сама поставка именно немецкого оборудования на Крымский полуостров описывается в западных СМИ с многочисленными оговорками в стиле «вероятно» и «возможно», истерика набирает обороты.
Главная претензия к Siemens – со стороны Еврокомиссии, которая сама находится под каблуком, сами знаете, кого... В ЕК заявили, что немецкая компания нарушила действующий в отношении России по Крыму санкционный режим.
Краткий экскурс в историю сделки для понимания сути претензий. Немецкий концерн Siemens, который в России имеет представительство в виде ООО "Сименс технологии газовых турбин" (российская доля – 35%, немецкая – 65%), через этого самого представителя продаёт (как теперь сообщается) свои газовые турбины SGT5-2000E компании «Технопромэкспорт». При этом утверждается, что представители «Технопромэкспорта» якобы чуть ли не на Библии поклялись, что будут использовать турбины исключительно для проектов на «материковой» России – в Краснодарском крае. Немецкий концерн, «не подозревая худого», контракт подписал, деньги получил и шампанское за сделку откупорил. О сделке ещё в прошлом году писали чуть ли не во всех украинских СМИ, которые исходили желчью по поводу того, что в Крыму в скором времени будет вырабатываться собственные (достаточные) объёмы электроэнергии.
Шли месяцы... И вот – информация о турбинах немецкого производства, которые «вероломно были переправлены в Крым», узнали несколько западнее Берлина. Материал вызвал широчайший политический резонанс на Западе, и «Сименсу» пригрозили серьёзными последствиями за обход санкций. Руководство «Сименса» ответило: не виноватые мы, эти русские нас обманули, ибо мы никак не могли предположить... и всё такое... Украина подключилась, заявив, что с «этими русскими» вообще нельзя иметь никаких дел, так как они «агрессоры», «оккупанты», «лгуны» и «поработители свободных наций».
Теперь немецкий концерн Siemens, который уже решил, что о санкциях никто из «доброжелателей» не вспомнит, пошёл по пути требования сатисфакции – удовлетворение за чудовищное оскорбление чести... Представители компании подали иск в отношении «Технопромэкспорта». Да не куда-нибудь, а в Московский Арбитражный суд. Тот же суд рассмотрит и деятельность совместного российского-германского предприятия ООО "Сименс технологии газовых турбин".
При этом в «Сименсе» заявляют, что если «выяснится», что турбины действитель «сименсовские» , то компания «больше никогда-никогда не станет ничего поставлять в Россию».
В общем, роль оболганных подлыми русскими честнейших немцев сыграна на ура – что называется, без грима и долгого репетиционного процесса. Станиславский сказал бы: Верю!
В Россию свою роль тоже сыграли. Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
Оставалось добавить: Прошу того, кто скажет, что ООО "Сименс технологии газовых турбин", название которого указывается на кириллице, не является российским производителем, первым бросить в меня камень.
И тут поверили.
Не верит Украина... Да что ж ты будешь делать...
Представители страны, которая держится за антироссийские санкции, как утопающий за соломинку, заявляет, что ни Сименсу, ни Московскому Арбитражному суду ни в коем случае нельзя доверять. Что нужно привлечь «международных экспертов», которые задокументируют перевозку немецких турбин в санкционный Крым. А вместо российского суда подавать иск нужно едва ли не в Страсбург.
Ситуация, вообще говоря, интересная. Толкать в Россию европейскую продукцию через Белоруссию с переклеиванием этикеток – это, пожалуйста. Заявлять о неукоснительном соблюдении прав человека в Европе – тоже, пожалуйста. А что такое запрет на поставки оборудования, которое предназначено для получения света и тепла для двух с лишним миллионов крымчан? Как это вообще стыкуется с правами человека?
Ну да ладно. В конце концов, турбины на полуостров поставлены, а дальше пусть хоть в Гааге разбираются, немецкие они или не немецкие. Тут более актуален другой вопрос. Накануне на «ВО» вышел материал о международной выставке «Иннопром-2017» - той самой, бизнес-партнёром которой выступают японцы. Так вот... На «Иннопроме» рассматривают чудеса техники, которые производятся не только в Японии, но, как заявлено, и в России тоже: комплексы по диагностике состояния водителей во время рейса, электротакси, перспективные станки «нанообработки», роботизированные средства по резке металла, нанесению особых напылений, технологии миниатюризации спутников и др. К чему я это. А к тому, что робота, который призван распознавать собачьи экскременты в песочнице, создаём, а турбины для газовой теплоэлектростанции покупаем за рубежом.
Тут, конечно, можно искать стрелочников, писать гневные общественные письма и т.п., но нужно констатировать, что санкции под то и затачивались. Те, кто санкции вводил, прекрасно знали о следе, которые оставили «свободные 90-е» на производственной почве нашей страны. Удар за ударом, удар за ударом – по заводам, научно-исследовательским институтам, по программам, которые достались в наследство от технологического потенциала СССР. Тезис о том, что за один «ваучер» получишь две «Волги», и что жевательная резинка с «колой» - вот она, свобода, у большинства населения подавили понимание очевидного – страна катилась в технологическую пропасть. Привела эта пропасть к тому, что сегодня одного желания начать собственное производство подходящих по характеристикам турбин для ТЭС, уже не хватит. Работает рынок, который говорит: «дешевле будет купить у кого угодно, чем производить самому». Да и , получается, толком не на чем производить. Вот и купили – у немцев. Могли бы у китайцев или у кого-то ещё. Сути в целом не меняет, даже при учёте наличия евросанкций и отсутствия санкций со стороны КНР.
Однако ситуацию не стоит расценивать с позиции «проср...полимеры». Это одновременно и сигнал, и урок для государства. Если не отмести то, что искусственно насаждается адептами обожествления бумажно-купюрной массы, и уже начать думать о реальных вложениях в отечественное станкостроение, приборостроение, производство машин и агрегатов, то Россия и дальше будет заискивающим взглядом смотреть на Еврокомиссию и прочих мракобесов. – На тех, кто за двойными стандартами и желанием выслужиться перед Большим Братом готов пренебрегать интересами даже собственных налогоплательщиков, не говоря уже о жизненно важных интересах тех же крымчан.
Так что Крым даёт всем нам хороший
подж..ник стимул, чтобы и в этом случае санкции обратить России на пользу. Вот только "эффективные менеджеры" снова могут сказать своё "веское" слово...
Главная претензия к Siemens – со стороны Еврокомиссии, которая сама находится под каблуком, сами знаете, кого... В ЕК заявили, что немецкая компания нарушила действующий в отношении России по Крыму санкционный режим.
Краткий экскурс в историю сделки для понимания сути претензий. Немецкий концерн Siemens, который в России имеет представительство в виде ООО "Сименс технологии газовых турбин" (российская доля – 35%, немецкая – 65%), через этого самого представителя продаёт (как теперь сообщается) свои газовые турбины SGT5-2000E компании «Технопромэкспорт». При этом утверждается, что представители «Технопромэкспорта» якобы чуть ли не на Библии поклялись, что будут использовать турбины исключительно для проектов на «материковой» России – в Краснодарском крае. Немецкий концерн, «не подозревая худого», контракт подписал, деньги получил и шампанское за сделку откупорил. О сделке ещё в прошлом году писали чуть ли не во всех украинских СМИ, которые исходили желчью по поводу того, что в Крыму в скором времени будет вырабатываться собственные (достаточные) объёмы электроэнергии.
Шли месяцы... И вот – информация о турбинах немецкого производства, которые «вероломно были переправлены в Крым», узнали несколько западнее Берлина. Материал вызвал широчайший политический резонанс на Западе, и «Сименсу» пригрозили серьёзными последствиями за обход санкций. Руководство «Сименса» ответило: не виноватые мы, эти русские нас обманули, ибо мы никак не могли предположить... и всё такое... Украина подключилась, заявив, что с «этими русскими» вообще нельзя иметь никаких дел, так как они «агрессоры», «оккупанты», «лгуны» и «поработители свободных наций».
Теперь немецкий концерн Siemens, который уже решил, что о санкциях никто из «доброжелателей» не вспомнит, пошёл по пути требования сатисфакции – удовлетворение за чудовищное оскорбление чести... Представители компании подали иск в отношении «Технопромэкспорта». Да не куда-нибудь, а в Московский Арбитражный суд. Тот же суд рассмотрит и деятельность совместного российского-германского предприятия ООО "Сименс технологии газовых турбин".
При этом в «Сименсе» заявляют, что если «выяснится», что турбины действитель «сименсовские» , то компания «больше никогда-никогда не станет ничего поставлять в Россию».
В общем, роль оболганных подлыми русскими честнейших немцев сыграна на ура – что называется, без грима и долгого репетиционного процесса. Станиславский сказал бы: Верю!
В Россию свою роль тоже сыграли. Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова:
Я оставляю без комментариев этот вопрос, хотя добавлю, что в Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов.
Оставалось добавить: Прошу того, кто скажет, что ООО "Сименс технологии газовых турбин", название которого указывается на кириллице, не является российским производителем, первым бросить в меня камень.
И тут поверили.
Не верит Украина... Да что ж ты будешь делать...
Представители страны, которая держится за антироссийские санкции, как утопающий за соломинку, заявляет, что ни Сименсу, ни Московскому Арбитражному суду ни в коем случае нельзя доверять. Что нужно привлечь «международных экспертов», которые задокументируют перевозку немецких турбин в санкционный Крым. А вместо российского суда подавать иск нужно едва ли не в Страсбург.
Ситуация, вообще говоря, интересная. Толкать в Россию европейскую продукцию через Белоруссию с переклеиванием этикеток – это, пожалуйста. Заявлять о неукоснительном соблюдении прав человека в Европе – тоже, пожалуйста. А что такое запрет на поставки оборудования, которое предназначено для получения света и тепла для двух с лишним миллионов крымчан? Как это вообще стыкуется с правами человека?
Ну да ладно. В конце концов, турбины на полуостров поставлены, а дальше пусть хоть в Гааге разбираются, немецкие они или не немецкие. Тут более актуален другой вопрос. Накануне на «ВО» вышел материал о международной выставке «Иннопром-2017» - той самой, бизнес-партнёром которой выступают японцы. Так вот... На «Иннопроме» рассматривают чудеса техники, которые производятся не только в Японии, но, как заявлено, и в России тоже: комплексы по диагностике состояния водителей во время рейса, электротакси, перспективные станки «нанообработки», роботизированные средства по резке металла, нанесению особых напылений, технологии миниатюризации спутников и др. К чему я это. А к тому, что робота, который призван распознавать собачьи экскременты в песочнице, создаём, а турбины для газовой теплоэлектростанции покупаем за рубежом.
Тут, конечно, можно искать стрелочников, писать гневные общественные письма и т.п., но нужно констатировать, что санкции под то и затачивались. Те, кто санкции вводил, прекрасно знали о следе, которые оставили «свободные 90-е» на производственной почве нашей страны. Удар за ударом, удар за ударом – по заводам, научно-исследовательским институтам, по программам, которые достались в наследство от технологического потенциала СССР. Тезис о том, что за один «ваучер» получишь две «Волги», и что жевательная резинка с «колой» - вот она, свобода, у большинства населения подавили понимание очевидного – страна катилась в технологическую пропасть. Привела эта пропасть к тому, что сегодня одного желания начать собственное производство подходящих по характеристикам турбин для ТЭС, уже не хватит. Работает рынок, который говорит: «дешевле будет купить у кого угодно, чем производить самому». Да и , получается, толком не на чем производить. Вот и купили – у немцев. Могли бы у китайцев или у кого-то ещё. Сути в целом не меняет, даже при учёте наличия евросанкций и отсутствия санкций со стороны КНР.
Однако ситуацию не стоит расценивать с позиции «проср...полимеры». Это одновременно и сигнал, и урок для государства. Если не отмести то, что искусственно насаждается адептами обожествления бумажно-купюрной массы, и уже начать думать о реальных вложениях в отечественное станкостроение, приборостроение, производство машин и агрегатов, то Россия и дальше будет заискивающим взглядом смотреть на Еврокомиссию и прочих мракобесов. – На тех, кто за двойными стандартами и желанием выслужиться перед Большим Братом готов пренебрегать интересами даже собственных налогоплательщиков, не говоря уже о жизненно важных интересах тех же крымчан.
Так что Крым даёт всем нам хороший
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: dpa
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