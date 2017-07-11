Россия может ответить на план Украины по биометрическому контролю

Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. Пока на бумаге мы ничего не видим. После того, как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать

Как заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Григорий Карасин, Россия не исключает ответных мер на планы Киева ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян.— сказал Карасин, передает РИА Новости По его словам, если выяснится, что намерения Киева направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений, то МИД задумается о встречных мерах. Однако прежде всего следует изучить, в чем конкретно будут выражаться эти намерения, подчеркнул Карасин.Накануне киевские власти анонсировали целый ряд мер по ужесточению контроля за въездом россиян на Украину. Президент Петр Порошенко заявил о введении биометрического контроля для всех иностранцев, пересекающих украинскую границу. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это коснется в первую очередь граждан России. Кроме того, Украина намерена ввести процедуру предварительного уведомления о поездках и контроль за передвижением россиян внутри страны