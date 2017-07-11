19:16 11 июля

Россия может ответить на план Украины по биометрическому контролю

Как заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Григорий Карасин, Россия не исключает ответных мер на планы Киева ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян.

Я сторонник того, чтобы внимательно изучить, что действительно кроется за этим заявлением. Пока на бумаге мы ничего не видим. После того, как мы уточним, насколько эти нововведения соответствуют существующим между нашими странами межгосударственным договоренностям, мы тогда будем думать над тем, как на это реагировать
— сказал Карасин, передает РИА Новости

Россия может ответить на план Украины по биометрическому контролю



По его словам, если выяснится, что намерения Киева направлены против гуманитарной составляющей российско-украинских отношений, то МИД задумается о встречных мерах. Однако прежде всего следует изучить, в чем конкретно будут выражаться эти намерения, подчеркнул Карасин.

Накануне киевские власти анонсировали целый ряд мер по ужесточению контроля за въездом россиян на Украину. Президент Петр Порошенко заявил о введении биометрического контроля для всех иностранцев, пересекающих украинскую границу. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это коснется в первую очередь граждан России. Кроме того, Украина намерена ввести процедуру предварительного уведомления о поездках и контроль за передвижением россиян внутри страны

Использованы фотографии: https://www.gazeta.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 17:45
    За этим кроется одно , оторвать народ Украины от России любыми путями.
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:48
      Цитата: cniza
      За этим кроется одно , оторвать народ Украины от России любыми путями.

      Мечта Бзежинского ,развал СССР и травля Украины и России! Старый черт умирал видать с улыбкой..
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 17:54
        контроль за передвижением россиян внутри страны

        Я русский. "Россиянин" это не ко мне. Так, что могу по прежнему ездить по всей окраине.
        Украина русская земля! Украина для русских! fellow
        Владимир16
        1. Zibelew Сегодня, 18:37
          На мой взгляд не стоит запрещать жителям Украины посещать Россию. Необходимо вести жесткий контроль, но запрещать нельзя. Пусть приезжают и смотрят как обстоят дела на самом деле. Ответные меры можно принять в какой-то иной плоскости.
          Zibelew
      2. Partyzan Сегодня, 18:39
        а он был во всем прав
        Partyzan
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:10
          Цитата: Partyzan
          а он был во всем прав

          А где Горбачев партизан..Или он ваш идеал? Путин в этом списке лишний, и последователи Бжезинского это знают и жутко злятся травя ВВП(а он хитро улыбается в ответ..)))))
          ОТДЕЛ
    2. Комментарий был удален.
    3. Подрезчик Сегодня, 17:53
      Виктор, но ваш МИД отвечает (или планирует) адекватно! Российской вины в отрыве нет!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 17:56
        У Росси вина одна , в свое время Россия проспала Украину и сейчас пожинает результаты своей недоработки.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 18:15
          Ну тут твоя правда, наверное и наш АГЛ, хоть и крутит иногда, но все равно ориентирован на дружбу с Россией!
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 18:28
            Александр , АГЛ иногда заигрывается , но он старается для своего народа или когда заблуждается , что очень редко.
            cniza
    4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:13
      А зачем нужен такой народ ? Это сборище предателей и жополизов - огромный балласт на шее русского народа, постоянный источник смуты и беспредела. Пускай валят в гейропу, там их уже ждут молочные реки и кисельные берега.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      1. cniza Сегодня, 18:16
        Александр , я понимаю ваши эмоции , но не все так просто в этой жизни и тех о которых Вы говорите ничтожно мало...
        cniza
        1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:31
          Эти "братья" разрушают мой родной город - Донецк, убивают мирное население, искореняют русский язык на оставшейся территории.
          Как вам такие братья ?

          Мне больно смотреть на страдания людей Донбасса, на разрушение экономики региона войной, на предательские минские соглашения...
          КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
          1. cniza Сегодня, 18:35
            И мне больно смотреть на все это , я родился в г. Горловке , хоть и уехал оттуда давно и рагулей насмотрелся , но большинство нормальные люди.
            cniza
            1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 18:47
              Даже на Донбассе примерно 20% поддерживают укропию, несмотря на творящийся беспредел. Это много, но не критично. А теперь предатавьте какие настроения западнее... Говорить о "братском" народе - обманывать себя и подвергать опасности безопасность России. Братьями должны считаться только русские (по убеждениям) Украины, но никак не т.н. украинцы. Каждый такой русскоязычный "украинец" - потенциальный диверсант, шпион, саботажник. Эта проблема гораздо серьезнее, чем исламский терроризм, т.к. перевертышей практически невозможно отследить.
              КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:58
                Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
                Эта проблема гораздо серьезнее, чем исламский терроризм, т.к. перевертышей практически невозможно отследить.

                Есть такая проблема, но повальный террор это не выход все же..Есть такая тенденция сейчас, чем сильнее нас травят в мире, тем быстрее идет интеграция славянских народов вокруг России! Шашками махать пока нельзя , только терпение и взвешенные решения товарищи..! Иначе кровища польется еще хлеще, итак уже сколько народу загубили с обоих сторон..
                ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:50
    А что, сейчас подумать и проработать разные варианты невозможно? fool Нужно уметь работать на упреждение -враг только замахнулся, а мы уже его ударили! !! angry
    Изгоняющий либероидов
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:26
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      враг только замахнулся, а мы уже его ударили! !!

      как сказал ВВП, его в детстве учили, если драка неизбежна, бей первый angry
      ЛукичЪ
  3. volodya Сегодня, 17:51
    Не можем ответить,а надо отвечать!
    volodya
  4. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 17:58
    Визовый режим с укропами и массовая депортация "заробитчан" - вот рецепт безопасности страны. Каждый приезжающий на заработки из укропии должен доказать абсолютную лояльность России (включая вопрос Крыма), знать русский язык и историю РФ, иметь профессию. Со скакунами разговаривать необходимо в самой жесткой манере, доброту они воспринимают как слабость русских.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Monster-Fat Сегодня, 18:04
      Абсолютно верно. Лично я, сам сталкивался со случаями, когда украинцы, приехав на заработки в Россию, неплохо устроились там, но все равно продолжают поливать принявшую их страну "помоями"...
      Monster-Fat
  5. AleksPol Сегодня, 17:58
    Админы , такое предложение ! Создать ветку Украина . И все новости про эту страну втюхивать туда . Людям проще будет . Задол...и эти клоуны и новости про них читать .
    AleksPol
  6. Евдоким Сегодня, 18:01
    Когда они нам войну объявят, или всё по-мелочи да по-мелочи. hi
    Евдоким
    1. ЛукичЪ Сегодня, 18:28
      Цитата: Евдоким
      Когда они нам войну объявят,

      никогда. у параши бизнес в России. а он за копейку удавится
      ЛукичЪ
  7. Masya Masya Сегодня, 18:03
    Сначала тщательно изучим, потом думу думать будем... долго думать то будут? просто, ответить адекватно их стараниям!
    Masya Masya
  8. LPD17 Сегодня, 18:06
    что значит может?
    Обязана и должна!
    кстати, хамство на трассах автомашин с бандеровскими номерами зашкаливает а ГАИ их ДЕМОНСТРАТИВНО не замечает!!!
    LPD17
  9. Sonet Сегодня, 18:28
    Еще один акт этого спектакля под названием ,,Развод,,.Жаль что заложниками глупости политиков-с обеих надо заметить сторон,становятся простые люди.Да Бог с этим визом-безвизом-главное АТО не видно конца,а там гибнут люди.
    Sonet
  10. sauvage Сегодня, 18:36
    Цитата: КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    Визовый режим с укропами и массовая депортация "заробитчан" - вот рецепт безопасности страны. Каждый приезжающий на заработки из укропии должен доказать абсолютную лояльность России (включая вопрос Крыма), знать русский язык и историю РФ, иметь профессию. Со скакунами разговаривать необходимо в самой жесткой манере, доброту они воспринимают как слабость русских.

    Именно так и нужно сделать -ввести визовый режим, все разговоры о братском народе уже надоело слушать. Этот братский народ за исключением ЛДНР ничего не сделал в плане сопротивления той откровенно враждебной политике, которую ведут все президенты Украины начиная с Кравчука. Мало того они еще ее и поддерживают.
    sauvage
  11. Aleksandr_2 Сегодня, 18:53
    российские чинуши -тугодумы на откровенные бандеровские плевки ,как всегда жуют сопли и невразумительно двусмысленно мычат ,оглядываясь в сторону уважаемых западных партнеров...... уже прошло 3,5 года, а они все думают и никак не могут определиться.......не удивлюсь, если опять все их долгие раздумья о вечном братстве и партнерстве с укро фашистами, закончатся терактами в России..разговоры о визовом режиме уже полгода идут, уже давно должны отработаны четкие ,жесткие ответные меры
    Aleksandr_2
Картина дня