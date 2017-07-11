Более 71% граждан Украины не собираются ехать в Европу - нет денег
Украинский институт Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта в Киеве и Минске провёл на Украине примечательный социологический опрос. Касался он тех послаблений, которые ввёл ЕС в отношении граждан Украины. Речь об отмене визового режима между ЕС и незалэжной.
Вопрос, заданный в рамках исследования, звучал так: планируете ли вы посетить страны Европейского союза после введения безвизового режима. Результат оказался следующим: 71,6% опрошенных заявили, что в Европу они не собираются. При этом подавляющее большинство респондентов заметили, что у них на европейские поездки попросту нет денег. Это значение во многом говорящее. Дело в том, что по статистике (данные депутата Верховной рады Украины Андрея Шипко приводит УНИАН ), уже около 80% граждан Украины находятся за чертой бедности.
Предлагалось ответить на вопрос и о том, были ли опрошенные за границей ранее. 57,1% украинцев заявили, что за границу они ранее не выезжали никогда.
И сегодня тот же исследовательский институт представил данные о готовности украинцев к тому, чтобы страна стала членом НАТО. Результаты следующие: 46,1% респондентов заявили, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, 33,4% высказались против. При этом 51,6% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Украину в ЕС, а 10,2% в союзе с Россией (речь о ЕАЭС).
На этом фоне констатируется существенный рост потока украинских туристов в Крым. С начала июля на пунктах пропуска отмечаются длинные очереди из украинских граждан, которые собираются отдохнуть на крымских курортах. Будет ли СБУ этих людей "брать на карандаш" за "зраду"?..
Вопрос, заданный в рамках исследования, звучал так: планируете ли вы посетить страны Европейского союза после введения безвизового режима. Результат оказался следующим: 71,6% опрошенных заявили, что в Европу они не собираются. При этом подавляющее большинство респондентов заметили, что у них на европейские поездки попросту нет денег. Это значение во многом говорящее. Дело в том, что по статистике (данные депутата Верховной рады Украины Андрея Шипко приводит УНИАН ), уже около 80% граждан Украины находятся за чертой бедности.
Предлагалось ответить на вопрос и о том, были ли опрошенные за границей ранее. 57,1% украинцев заявили, что за границу они ранее не выезжали никогда.
И сегодня тот же исследовательский институт представил данные о готовности украинцев к тому, чтобы страна стала членом НАТО. Результаты следующие: 46,1% респондентов заявили, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, 33,4% высказались против. При этом 51,6% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Украину в ЕС, а 10,2% в союзе с Россией (речь о ЕАЭС).
На этом фоне констатируется существенный рост потока украинских туристов в Крым. С начала июля на пунктах пропуска отмечаются длинные очереди из украинских граждан, которые собираются отдохнуть на крымских курортах. Будет ли СБУ этих людей "брать на карандаш" за "зраду"?..
Использованы фотографии: On-line.lg.ua
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