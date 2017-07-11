19:16 11 июля

Более 71% граждан Украины не собираются ехать в Европу - нет денег

Украинский институт Горшенина совместно с представительством Фонда Фридриха Эберта в Киеве и Минске провёл на Украине примечательный социологический опрос. Касался он тех послаблений, которые ввёл ЕС в отношении граждан Украины. Речь об отмене визового режима между ЕС и незалэжной.

Вопрос, заданный в рамках исследования, звучал так: планируете ли вы посетить страны Европейского союза после введения безвизового режима. Результат оказался следующим: 71,6% опрошенных заявили, что в Европу они не собираются. При этом подавляющее большинство респондентов заметили, что у них на европейские поездки попросту нет денег. Это значение во многом говорящее. Дело в том, что по статистике (данные депутата Верховной рады Украины Андрея Шипко приводит УНИАН ), уже около 80% граждан Украины находятся за чертой бедности.

Более 71% граждан Украины не собираются ехать в Европу - нет денег



Предлагалось ответить на вопрос и о том, были ли опрошенные за границей ранее. 57,1% украинцев заявили, что за границу они ранее не выезжали никогда.

И сегодня тот же исследовательский институт представил данные о готовности украинцев к тому, чтобы страна стала членом НАТО. Результаты следующие: 46,1% респондентов заявили, что поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, 33,4% высказались против. При этом 51,6% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Украину в ЕС, а 10,2% в союзе с Россией (речь о ЕАЭС).

На этом фоне констатируется существенный рост потока украинских туристов в Крым. С начала июля на пунктах пропуска отмечаются длинные очереди из украинских граждан, которые собираются отдохнуть на крымских курортах. Будет ли СБУ этих людей "брать на карандаш" за "зраду"?..

Использованы фотографии: On-line.lg.ua
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 18:13
    Ну вот , а у Порошенко ещё так много идей...
    cniza
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:17
      А что здесь удивительного, такой же процент населения России тоже сидят по домам и могут выехать(на великах тоже дорого..))))) до своих огородов и все! hi
      ОТДЕЛ
      1. К-612-О Сегодня, 18:25
        Ну вы учтите ещё невыездных, а так там действительно делать нечего, я могу но не хочу, лучше в Лазаревское или Ейск. А так по статистике да 35-40 процентов отдыхает за границей без учёта Китая, в бирике и Хабаровске, там каждый день туда сюда шастают.
        К-612-О
        1. 3officer Сегодня, 18:30
          Цитата: К-612-О
          или Ейск.

          Лучше уж тогда вообще дома остаться laughing
          3officer
          1. К-612-О Сегодня, 19:07
            А что такого? Там хорошо: абрикосы вишня, шелковица, песочке, жарко))
            К-612-О
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:12
            3officer
            Лучше уж тогда вообще дома остаться
            Скорее на Луну слетаете в-на Украине чем будите по качеству жизни и дорог похожи на Краснодарский край.На 2017 год.Ибо на месте мы не стоим.
            Наблюдатель2014
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:50
        Отдел -Виталий, первый раз не урякнул, а сказал нечто толковое belay Ты не заболел часом? belay
        Изгоняющий либероидов
      3. сибиралт Сегодня, 18:55
        70% украинцев не могут выехать за границу. А у нас о поездке в Крым еще больше только мечтают. Кроме депутатов и спекулянтов. laughing
        Тут по ящику сообщили, как депутаты законодательного собрания Красноярска, перед уходом в отпуск, единогласно проголосовали за удвоение своей зарплаты. Теперь она у них 200 тыс. рублей. Губернатор с радостью подписал такое решение. Теперь у него средний заработок по краю увеличится.
        сибиралт
    2. Подрезчик Сегодня, 18:20
      Да ничего, Виктор, еще почти 30% населения...можно экспериментировать!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 18:24
        "Лучше бы на кошках" ... людей жалко.
        cniza
        1. vovanpain Сегодня, 19:02
          Цитата: cniza
          "Лучше бы на кошках" ... людей жалко.

          Витя,а вот мне кошек жалко,а люди сами свой путь избирают. hi
          vovanpain
    3. Partyzan Сегодня, 18:29
      , а у Порошенко ещё так много идей..

      а им жить все лучше и лучше
      Partyzan
    4. ЛукичЪ Сегодня, 18:37
      Цитата: cniza
      Ну вот , а у Порошенко ещё так много идей...

      которые окраина ну уж точно не выдержит
      ЛукичЪ
  2. винипух Сегодня, 18:14
    Я думаю в России похожие цифры.
    Да и в Европе нечего особо делать.
    винипух
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:18
      Цитата: винипух
      Я думаю в России похожие цифры.

      Догадливый вы наш... laughing
      ОТДЕЛ
    2. Vladimir74 Сегодня, 18:26
      Цитата: винипух
      Да и в Европе нечего особо делать.


      Почему нечего?
      Есть относительно дешёвая Восточная Европа для отдыха - Болгария, Чехия - там можно и хорошо отдохнуть и хорошо время провести.
      Vladimir74
      1. винипух Сегодня, 18:29
        Цитата: Vladimir74
        Болгария, Чехия

        В Болгарии был несколько раз, правда давно. Было классно. В Чехии не был (
        винипух
    3. Лелёк Сегодня, 18:30
      Цитата: винипух
      Да и в Европе нечего особо делать.


      Вот здесь Вы правы. Многие россияне побывали в "европах", "накушались" их прелестями и предпочитают Сочи, Крым, Алтай, Курилы и Камчатку. Ну, кое-кто ещё - Египет и Турцию. А вот в Израиль - с каждым годом всё меньше. Прелести нашего (не Вашего) Отечества осваивает всё бОльшее количество иностранцев. Ну вот хотя бы свеженькое от американца:
      Лелёк
      1. sabakina Сегодня, 18:47
        Неумный человек этот ваш американец. видел красивый фасад и затащился...Да у нас в столовой объединения готовили так, как щас ни в каком ресторане не поешь! А улыбаемся мы от души, а не для того, что бы видели мои зубы.
        sabakina
  3. AleksPol Сегодня, 18:14
    Опять Украина am am Послушай Винни , Не обсуждай страну с которой Сь.....л .
    AleksPol
    1. AleksPol Сегодня, 18:24
      Уже писал об этом . Готов спорить и обсуждать любую тему о нашей России , но только с тем иностранцем , кто родился и вырос в своей стране . А не с перебежчиками и репатриантами . Считать себя самыми умными и поучать нас как жить ? Когда сами свалили с Родины ? И заметьте , не упоминаю нацию , еврей или русский , до лампочки .
      AleksPol
    2. Partyzan Сегодня, 18:33
      Не обсуждай страну с которой
      он по идеологическим мотивам
      Partyzan
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 18:16
    Более 71% граждан Украины не собираются ехать в Европу - нет денег Так-"не собираются",или-"нет денег"? Интересная абревиатура!
    ВЕРЕСК
    1. Vladimir74 Сегодня, 18:44
      Цитата: ВЕРЕСК
      Более 71% граждан Украины не собираются ехать в Европу - нет денег Так-"не собираются",или-"нет денег"? Интересная абревиатура!


      Да, автор статьи явно загнул....

      Там было так -
      Планируете ли вы посещать Европу?

      9,9% Точно да.
      12,7% Скорее да.
      20.3% Скорее нет.
      51,3% Точно нет.
      5,8% Трудно сказать

      Вот отсюда взяли 71,6 % ( Скорее нет + Точно нет)
      Из этих 71,6% процента - 76,9% не позволяет материальное положение.
      Vladimir74
  5. Sonet Сегодня, 18:24
    Тот случай,когда важен сам факт,а не его реализация.Чтож,веселее будет в 2018 году,на который Турчинов анонсировал введение визового режима с Россией (в стиле регистрации всех вьезжающих русских на специальном сайте (читай аналог ,,Миротворец,,))
    Sonet
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:30
      Цитата: Sonet
      Тот случай,когда важен сам факт,а не его реализация.Чтож,веселее будет в 2018 году,на который Турчинов анонсировал введение визового режима с Россией (в стиле регистрации всех вьезжающих русских на специальном сайте (читай аналог ,,Миротворец,,))

      Нас будут строить в колонны и под охраной "Айдара" с собаками сопровождать ...Не удивлюсь, честно! laughing Эти бандеровцы хунты те еще выдумщики и затейники ..Русофобия сейчас самый ходовой товар в мире..!
      ОТДЕЛ
      1. volodya Сегодня, 18:40
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Sonet
        Тот случай,когда важен сам факт,а не его реализация.Чтож,веселее будет в 2018 году,на который Турчинов анонсировал введение визового режима с Россией (в стиле регистрации всех вьезжающих русских на специальном сайте (читай аналог ,,Миротворец,,))

        Нас будут строить в колонны и под охраной "Айдара" с собаками сопровождать ...Не удивлюсь, честно! laughing Эти бандеровцы хунты те еще выдумщики и затейники ..Русофобия сейчас самый ходовой товар в мире..!

        А нужны ли они в Европе,тем более с такими лозунгами!
        volodya
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:35
    Нужен новый майдан wassat , нужен импичмент парошенке, вступление в нато, ес, в общество любителей халявы. .. recourse Все что угодно, только не желание подумать во что превротили такую территорию, ее и страной назвать стыдно и противно.
    Изгоняющий либероидов
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