19:16 11 июля

В России представлена "всевидящая" SWIR-камера

В Екатеринбурге продолжается выставка «Иннопром-2017», о бизнес-партнёре которой на нашем сайте сегодня выходил материал . В выставке принимают участие десятки компаний из разных стран мира. В числе участников и государственная корпорация Ростех.

На одном из стендов Ростеха, а точнее холдинга "Швабе", входящего в концерн, была презентована новейшая инфракрасная камера, созданная по особой технологии SWIR.

В России представлена "всевидящая" SWIR-камера



«Интерфакс-АВН» публикует заявление представителей госкорпорации:
Благодаря применению диапазона SWIR камера может использоваться во время работы в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в тёмное время суток и для обнаружения тепловых вспышек (выстрелы, залпы).


У такой камеры может быть широкий диапазон применения. В частности, её можно использовать при выявлении фальшивых банкнот, определения качества продуктов питания, для диагностики солнечных батарей, мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, уровня обледенения линий электропередач, контроль выбросов предприятиями. В гражданских целях помимо всего прочего такая камера может быть применена в медицинском оборудовании, для наблюдения за животными.

Из сообщения:
Из нетривиальных задач, которые может решить камера: определять настоящий цвет волос и накладные ли усы, борода или бакенбарды у загримированного человека, а также выявлять содержание непрозрачных пакетов и сумок. Эти возможности могут быть использованы в рамках работы спецслужб и для определения личностей злоумышленников или террористов.


SWIR камера впервые была представлена несколько дней назад на выставке Laser World of Photonics 2017 и привлекла серьёзное внимание со стороны представителей не только российских, но и зарубежных кругов.

Использованы фотографии: http://shvabe.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:35
    Интересно очень, но ура кричать не буду не дождетесь..! Что то слишком круто ТТХ..
    ОТДЕЛ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:39
      Виталий, дело не ттх, а в том чтобы делали изделия сперва для себя, на что часто нету денег, отсюда и техническое отстование страны. А делать для забугорья то бабки находятся быстро! !!
      Изгоняющий либероидов
      1. винипух Сегодня, 18:42
        Вы оба неправы.
        винипух
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:48
          Винирабинович -а теперь объясните, почему мы неправы!
          Изгоняющий либероидов
    2. AID.S Сегодня, 18:42
      Цитата: ОТДЕЛ
      Что то слишком круто ТТХ..

      Похоже камера способна определить, бриты ли волосы, скажем так, под кепкой или нет и может заглядывать не только в пакеты.... Волшебные очки! laughing
      AID.S
      1. Partyzan Сегодня, 18:58
        Похоже камера способна определить,
        я понял!!!!! у яценюка, только с нано технологией, такая есть
        Partyzan
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