В России представлена "всевидящая" SWIR-камера

Благодаря применению диапазона SWIR камера может использоваться во время работы в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в тёмное время суток и для обнаружения тепловых вспышек (выстрелы, залпы).

Из нетривиальных задач, которые может решить камера: определять настоящий цвет волос и накладные ли усы, борода или бакенбарды у загримированного человека, а также выявлять содержание непрозрачных пакетов и сумок. Эти возможности могут быть использованы в рамках работы спецслужб и для определения личностей злоумышленников или террористов.