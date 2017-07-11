В России представлена "всевидящая" SWIR-камера
В Екатеринбурге продолжается выставка «Иннопром-2017», о бизнес-партнёре которой на нашем сайте сегодня выходил материал . В выставке принимают участие десятки компаний из разных стран мира. В числе участников и государственная корпорация Ростех.
На одном из стендов Ростеха, а точнее холдинга "Швабе", входящего в концерн, была презентована новейшая инфракрасная камера, созданная по особой технологии SWIR.
«Интерфакс-АВН» публикует заявление представителей госкорпорации:
У такой камеры может быть широкий диапазон применения. В частности, её можно использовать при выявлении фальшивых банкнот, определения качества продуктов питания, для диагностики солнечных батарей, мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, уровня обледенения линий электропередач, контроль выбросов предприятиями. В гражданских целях помимо всего прочего такая камера может быть применена в медицинском оборудовании, для наблюдения за животными.
Из сообщения:
SWIR камера впервые была представлена несколько дней назад на выставке Laser World of Photonics 2017 и привлекла серьёзное внимание со стороны представителей не только российских, но и зарубежных кругов.
На одном из стендов Ростеха, а точнее холдинга "Швабе", входящего в концерн, была презентована новейшая инфракрасная камера, созданная по особой технологии SWIR.
«Интерфакс-АВН» публикует заявление представителей госкорпорации:
Благодаря применению диапазона SWIR камера может использоваться во время работы в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в тёмное время суток и для обнаружения тепловых вспышек (выстрелы, залпы).
У такой камеры может быть широкий диапазон применения. В частности, её можно использовать при выявлении фальшивых банкнот, определения качества продуктов питания, для диагностики солнечных батарей, мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, уровня обледенения линий электропередач, контроль выбросов предприятиями. В гражданских целях помимо всего прочего такая камера может быть применена в медицинском оборудовании, для наблюдения за животными.
Из сообщения:
Из нетривиальных задач, которые может решить камера: определять настоящий цвет волос и накладные ли усы, борода или бакенбарды у загримированного человека, а также выявлять содержание непрозрачных пакетов и сумок. Эти возможности могут быть использованы в рамках работы спецслужб и для определения личностей злоумышленников или террористов.
SWIR камера впервые была представлена несколько дней назад на выставке Laser World of Photonics 2017 и привлекла серьёзное внимание со стороны представителей не только российских, но и зарубежных кругов.
Использованы фотографии: http://shvabe.com
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