СМИ: Дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами

Ключевые вооружения ВС западных стран могут легко — как никогда раньше — стать целью, быть повреждены или разрушены высокоточными ракетами дальнего радиуса

Китай и Россия, похоже, во многом сконцентрировали свои усилия на том, чтобы иметь возможность поставить под угрозу ключевые объекты западных стран, крупные, немногочисленные и дорогостоящие… Рост возможностей потенциальных противников Великобритании должен быть причиной для настоящего беспокойства