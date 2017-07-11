22:06 11 июля

СМИ: Дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами

Британская газета Daily Mail сегодня вышла с интересным материалом. Оказывается, что новые британские авианосцы стоимостью £6,2 млрд, которыми так гордится г-н Фэллон, могут легко быть разрушены достаточно дешёвыми российскими или китайскими ракетами, выяснили учёные (наверное британские - прим. ВО). В своём докладе, о котором сообщает Daily Mail , они отмечают, что, например, ракета стоимостью менее £500 тыс. может «как минимум лишить боеспособности» новый британский корабль «Королева Елизавета» стоимостью £3,1 млрд, совсем недавно спущенный на воду.

Ключевые вооружения ВС западных стран могут легко — как никогда раньше — стать целью, быть повреждены или разрушены высокоточными ракетами дальнего радиуса
— отмечают учёные.

СМИ: Дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами



По их словам, британское правительство в большей степени было сконцентрировано на разработке наступательных, а не оборонительных вооружений, а потому образовался дисбаланс. При этом на оборону Великобритания тратит £16 млрд в год, отмечает Daily Mail.

В качестве примера того, кто может легко вывести из строя дорогие британские корабли, авторы доклада приводят Иран, который обладает противокорабельными ракетами, произведёнными в России, а также разрабатывает собственные сверхзвуковые баллистические ракеты Hormuz-2.

Китай и Россия, похоже, во многом сконцентрировали свои усилия на том, чтобы иметь возможность поставить под угрозу ключевые объекты западных стран, крупные, немногочисленные и дорогостоящие… Рост возможностей потенциальных противников Великобритании должен быть причиной для настоящего беспокойства
— цитирует доклад издание.

Для потенциального противника стало гораздо дешевле уничтожать крупные системы и платформы, чем разрабатывать и строить их, поэтому возрастает вероятность крупномасштабных атак против единичных целей, отмечают авторы доклада. Кроме того, их озабоченность вызывает обороноспособность в космосе, где у Великобритании большое количество спутников, которые используются, в том числе, в военных целях, для разведки, коммуникаций и навигации.

Напоминаем, что совсем недавно в министерстве обороны России прокомментировали заявление британского военного министра Майкла Фэллона по поводу того, что новый авианосец «Королева Елизавета» ВМС Соединённого королевства по «своей внешней красоте» превосходит «Адмирала Кузнецова». Ответил Фэллону официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, который сообщил, что новый британский авианосец – "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений»

Использованы фотографии: https://ok.ru/zhiznrodin
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Комментарии 80

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  1. mad Сегодня, 19:28
    Банановые государства к ногтю прижать сгодятся... а чето посерьезней - приходится к "демократическим институтам" прибегать.
    mad
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:38
      Цитата: mad
      Банановые государства к ногтю прижать сгодятся... а чето посерьезней - приходится к "демократическим институтам" прибегать.

      Что и показало противостояние в Сирии и КНДР! Зассали США , а Англия те только наших воров могут скрывать у себя...Ну ничего , мы за все предъявим! soldier Эти галоши в первую очередь покрошат наши , отличная цель господа!
      ОТДЕЛ
      1. Fei_Wong Сегодня, 19:55
        США может и зассали, но цель свою вполне реализовали - под благовидным предлогом пропихнули в Южную Корею THAAD, который изначально имел своей целью противодействие китайским и российским ракетам.
        Не надо вот так восторженно кидаться на любую новость "западслил". Всё куда неоднозначней.
        Fei_Wong
        1. Partyzan Сегодня, 20:02
          пропихнули в Южную Корею THAAD
          там их достать легче, а за одно и заставить капитулировать ЮК laughing
          Partyzan
          1. vovanpain Сегодня, 20:33
            авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений»

            На каждую хитрую англосаксонскую задницу есть русский болт с резьбой. laughing
            vovanpain
            1. cniza Сегодня, 20:35
              Не подойдет болт , лом используем.
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 20:48
                Не подойдет болт , лом используем
                а сколько богоизбранным назначим денюшек?
                Partyzan
                1. vovanpain Сегодня, 20:55
                  Цитата: cniza
                  Не подойдет болт , лом используем.

                  Еще и провернем bully
                  Цитата: Partyzan
                  а сколько богоизбранным назначим денюшек?

                  А вот когда они сами свой построят,тогда и поговорим. laughing
                  vovanpain
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:08
                    Цитата: vovanpain
                    Еще и провернем

                    Исключительно против резьбы , я надеюсь . wink
                    Цитата: vovanpain
                    А вот когда они сами свой построят,тогда и поговорим.

                    А собираются ? belay
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 21:12
                      Исключительно против резьбы , я надеюсь


                      С загнутым концом и с протяжкой... и они об этом знают , но себя подбадривают этими авиаматками.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:42
                        Цитата: cniza
                        но себя подбадривают этими авиаматками.

                        Не могу удержаться - на их авиаматки у нас в Белорусском море авиабатька заныкан ! Да так хорошо , что весь 6-ой флот матрасов его никак не найдёт . lol
                        bouncyhunter
                    2. vovanpain Сегодня, 21:23
                      Цитата: bouncyhunter
                      А собираются

                      Да вроде бы yes Ждут рака,который с Голанских высот свистнет laughing hi
                      vovanpain
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:43
                        Цитата: vovanpain
                        с Голанских высот свистнет

                        Низковато ... На гору не тянет , так что придётся ждать долгонько ... wassat
                        bouncyhunter
                2. Cataphract Сегодня, 21:05
                  Partyzan как пришел Кузнецов, как бросил два якоря, так и ушел гордо дымя восвояси. И в чем не прав Яалон?
                  Cataphract
        2. Setrac Сегодня, 21:01
          Цитата: Fei_Wong
          под благовидным предлогом пропихнули в Южную Корею THAAD

          Вы хоть поинтересуйтесь вопросом, пропихнули, но не совсем!
          Setrac
      2. Zibelew Сегодня, 19:58
        Да, да помним, малой кровью на чужой земле...Хотя на каждую авианесущую свинью у нас найдется свое Чудское озеро.
        Zibelew
      3. Partyzan Сегодня, 20:01
        Китай и Россия, похоже, во многом сконцентрировали свои усилия на том, чтобы иметь возможность поставить под угрозу ключевые объекты западных стран, крупные, немногочисленные и дорогостоящие…
        таки они сами придут на дистанцию выстрела, зачем напрягатся?
        Partyzan
    2. Дуплет Сегодня, 19:53
      До "партнеров" начинает доходить что то.. Я всегда был против авианосцев. На мой взгляд, в условиях серьезного конфликта - это просто легкая мишень. И по этому, не поддерживаю идею строительства авианосца для нас. Считаю, что лучше несколько подводных лодок построить. И дешевле и эффективнее.
      Дуплет
      1. Partyzan Сегодня, 20:04
        И дешевле и эффективнее.
        и отимеют по серьезнее hi
        Partyzan
      2. region58 Сегодня, 20:50
        Цитата: Дуплет
        На мой взгляд, в условиях серьезного конфликта - это просто легкая мишень.

        Цитата: К-612-О
        И одна-две ракеты с ябч превращают это все могущество в пар.


        Копирую отсюда: https://topwar.ru/119373-rossii-nechem-ugrozhat-b
        ritanskomu-avianoscu.html#comment-id-7127024
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Вы хотя бы в курсе, что по сценарию уничтожения АУГ перед атакой МРА по району маневрирования АУГ предполагалось нанести удар не менее чем восемью Х-22 со спецБЧ, при том что единственно, что ожидалось от подрыва 8 (!) боеголовок - это отнюдь не гибель АУГ, а выведение и строя большей части радаров АУГ ЭМ-импульсом?

        Отсюда:https://topwar.ru/71926-tu-22m3-groza-avia
        noscev.html
        Цитата: TIT
        а интересно кто нибудь знает условия ( потери ! ) при которых в союзе задача по потоплению АУГ считалась бы успешно выполненной ,

        Цитата: ССИ
        Дивизия, 2-3 полка...


        Павлины, говоришь...(с)
        region58
      3. ЛукичЪ Сегодня, 20:50
        Цитата: Дуплет
        На мой взгляд, в условиях серьезного конфликта - это просто легкая мишень.

        повредили взлётную палубу и всё, бесполезное плавающее корыто
        ЛукичЪ
    3. ЛукичЪ Сегодня, 20:48
      Цитата: mad
      Банановые государства к ногтю прижать сгодятся... а чето посерьезней - приходится к "демократическим институтам" прибегать.

      они про Фолкленды забыли
      ЛукичЪ
  2. Scoun Сегодня, 19:31
    Нормальная авия матка для Российской.... эээ ракеты.
    Лицемерия тут нет.
    Scoun
    1. Андрей К Сегодня, 19:53
      ...Новый британский корабль «Королева Елизавета»...

      - мишень, мимо которой затруднительно промахнуться laughing
      Андрей К
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:09
        Андрей К
        мишень, мимо которой затруднительно промахнуться
        Андрей Евгеньевич сколько лет, сколько зим hi drinks Интересная штука получается.Россия прикрылась от этих авиокорыт по всему периметру.От МРК до не атомных подводных лодок носителей ракет с большей дальностью поражения чем самолёты на этих авианосцах.Кстати о последнем.А что так англичане загордились?Они что авиокрыло сформировали на свою Елизавету?Пусть сначала туда все Ф35 купят и запихнут
        Наблюдатель2014
        1. rudolff Сегодня, 20:24
          "...От МРК до не атомных подводных лодок носителей ракет с большей дальностью поражения чем самолёты на этих авианосцах". Это Вы о чем? Если о 3М54, то ее дальность значительно меньше радиуса действия Ф-35. А 3М14 по кораблям не применима. Да и МРК этих с лодками у нас по пальцам пересчитать можно.
          rudolff
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:29
            rudolff Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт» Например.
            Б-265 «Краснодар» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», И тд .И тп.Что у них "под капотом" из оружия которое бьёт очень далеко сами погуглите? feel
            Наблюдатель2014
            1. rudolff Сегодня, 20:47
              Что у них под "капотом" я Вам уже назвал. Дальность 3М54 назвать или "сами погуглите"? Кстате на лодках две ПКР в верзних ТА и еще две на стелажах, всего четыре. А Каракуртов пока нет вообще. К слову, мореходность по применению вооружений у них всего 5 баллов.
              rudolff
        2. Андрей К Сегодня, 21:18
          Наблюдатель2014
          ...сколько лет, сколько зим hi drinks

          Взаимно, друг мой hi drinks
          Что касается всего этого огромного, действительно "авиакорыта", то у меня закрадывается смутное подозрение, что мелкобританцы просто хотели напугать именем сего судна или же назвав его «Королева Елизавета», понадеялись на "галантность" противника lol
          Андрей К
      2. Anarchist Сегодня, 20:18
        Цитата: Андрей К
        ...Новый британский корабль «Королева Елизавета»...

        - мишень, мимо которой затруднительно промахнуться laughing

        Вас расслабиться заставляют, а вы и рады. Британские учёные не самые продвинутые на земле. А Дейли Мейл пишет часто пишет откровенную дезинформацию...
        Anarchist
        1. Андрей К Сегодня, 21:21
          Цитата: Anarchist
          Вас расслабиться заставляют, а вы и рады. Британские учёные не самые продвинутые на земле. А Дейли Мейл пишет часто пишет откровенную дезинформацию...

          Коллега!
          После выхода в отставку, расслабиться у меня не получается lol
          Так и читаю Daily Mail, со словарём и весь напрягшись laughing
          Андрей К
  3. DEZINTO Сегодня, 19:32
    Считают наверное что прошла эра больших дыр в больших посудинах, и что благодаря политике сдерживания всяких договорённостей, никто из тех кто имеет серьёзные противокарабельные комплексы, не станет топить такую хреновину англосаксов пока она демократизирует пустыню где-нибудь... request
    DEZINTO
  4. внутренний враг Сегодня, 19:36
    А может просто надо свой авианосец построить и утереть нос всем западникам, тем более Рф с ее морскими границами они действительно нужны...
    внутренний враг
    1. mad Сегодня, 19:42
      Авианосец, это не оборонительное оружие, защищать границы есть корабли и подешевле.. раз в тысячу ))
      mad
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:16
        Цитата: mad
        Авианосец, это не оборонительное оружие, защищать границы есть корабли и подешевле.. раз в тысячу ))

        А прикрывать с воздуха наши корабельные группировки чем собираетесь,уважаемый?Или по вашему,так и будем клепать корветы и жаться к своим берегам. А океаны не для нас ,по вашему?
        И не надо рассказывать про ПКР новые и не очень. Системы спутниковой целеуказания нет у нас морской,которая бы в режиме онлайн корректировала полет ПКР за горизонт,тк АУГ цель не статическая,а движущиеся.
        НЕКСУС
        1. К-612-О Сегодня, 20:30
          Во первых: на граните инерциальная система наведения, во вторых что мы забыли в океане?, В третьих: орланы дешевле выходят а несут на себе под сотню ракет ПВО, прикрыть и береговой авиации хватит! И кому вы авианосцами свет и мир нести собрались? И авианосцу самое главное нужен большой и дорогой эскорт (2-3 АПЛ, 3-4 крейсера, 4-5 эсминцев+ суда снабжения). И зачем это нам надо?
          К-612-О
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:45
            Цитата: К-612-О
            Во первых: на граните инерциальная система наведени

            И что?А в океане как целеуказания будете ПКР,КР давать,не расскажите?
            Цитата: К-612-О
            во вторых что мы забыли в океане?

            Действительно...мы же на этой планете одни живем. wassat Уважаемый,если у государства сильный флот,это государство уважают,не злят его,не вводят санкции по поводу и без,и не строят кольцо Анаконды вокруг него...я ясно донес вам свою мысль?
            Цитата: К-612-О
            орланы дешевле выходят а несут на себе под сотню ракет ПВО

            О как... wassat А чего вы о Петре Великом то во множественном числе говорите? Вам вопрос-Сколько лет проекту Орлан вообще?Ну и до кучи,сколько лет Атлантам?Не расскажите?
            Цитата: К-612-О
            прикрыть и береговой авиации хватит

            В открытом океане? wassat Даже тот же Орлан ,дрыну под 25000 тонн держать у берега,чтоб имел он прикрытие береговой авиации?Так? laughing
            Цитата: К-612-О
            И кому вы авианосцами свет и мир нести собрались

            А на кой вообще строить боевые корабли и ПЛ?Мы же добрые,хорошие,и очень миролюбивые...А давайте вообще ничего не строить для флотов?Зря потраченные денежки. Давайте лучше эти деньги в социалку отправим. А если супостат нас начнет долбить с морей и океанов,и топить наши торговые корабли,так мы им скажем-МЫ ЖЕ ХОРОШИЕ!НАС ТО ЗА ЧТО? wassat
            Цитата: К-612-О
            И авианосцу самое главное нужен большой и дорогой эскорт (2-3 АПЛ, 3-4 крейсера, 4-5 эсминцев+ суда снабжения). И зачем это нам надо?

            Действительно....нафиг нам фрегаты,крейсера,эсминцы..да ну их... wassat Что за глупая блажь строить сбалансированный и сильный флот,когда оно нам не надо. wassat Сами то поняли чего нацарапали тут?
            НЕКСУС
      2. rudolff Сегодня, 20:27
        mad, в 1000 раз дешевле Вы только катер купить сможете.
        rudolff
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:26
          Цитата: rudolff
          mad, в 1000 раз дешевле Вы только катер купить сможете.

          По украинским мерка,чудак с буквы М,с берданкой на надувном катере-это уже эсминец с ПРО и ПВО,друже...а если в магазине еще квадрокоптер купят,то вообще авианосец. wassat
          НЕКСУС
    2. ЛукичЪ Сегодня, 20:54
      Цитата: внутренний враг
      А может просто надо свой авианосец построить

      и зачем? это наступательное оружие. мы вроде нападать и чужие земли захватывать не собираемся
      ЛукичЪ
      1. НЕКСУС Сегодня, 21:01
        Цитата: ЛукичЪ
        и зачем? это наступательное оружие. мы вроде нападать и чужие земли захватывать не собираемся

        Да? А если скажем Япония,захочет силой отжать у нас Курилы,к примеру...на минутку,у самураев самый молодой и второй по мощи флот на Тихом океане...что делать то будете?ЯО примените по ним? Тогда весь мир в труху...включая и вас.
        А иметь лишь МРК для защиты своих берегов только ...так тогда чего сокрушаемся,что матрассы вокруг наших границ базы как картошку сажают и гуляют в наших водах как у себя дома?
        НЕКСУС
        1. ЛукичЪ Сегодня, 21:11
          Цитата: НЕКСУС
          А если скажем Япония,захочет силой отжать у нас Курилы,к примеру..

          авианосец туда посылать? belay так японию без бинокля с Курил видно
          ЛукичЪ
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:17
            Цитата: ЛукичЪ
            авианосец туда посылать? так японию без бинокля с Курил видно

            И что? Чего пошлете то туда,уважаемый? Петра Великого или толпу корветов с Варшавянками? Уверенны ,что всю эту ватагу, не утопят на подходе японские эсминцы и фрегаты?
            Я к тому вам это говорю,чтоб донести одну простую и логичную мысль- НАША СИЛА В ОКЕАНАХ ДОЛЖНА БЫТЬ СТОЛЬ НЕОСПОРИМА,ЧТОБ НИ САМУРАИ,НИ МАТРАССЫ НИ КТО БЫ ТО НИ БЫЛ ЕЩЕ , С ПОЗИЦИИ СИЛЫ И АГРЕССИИ С НАМИ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ .
            НЕКСУС
            1. ЛукичЪ Сегодня, 21:38
              Цитата: НЕКСУС
              И что? Чего пошлете то туда,уважаемый?

              ничего. разбомбить можно и без всякого флота со своей территории. зачем авианосец, если любой самолёт туда долетит с наших аэродромов?
              ЛукичЪ
              1. НЕКСУС Сегодня, 21:44
                Цитата: ЛукичЪ
                ничего. разбомбить можно и без всякого флота со своей территории. зачем авианосец, если любой самолёт туда долетит с наших аэродромов?

                Разбомбить?Ладно. laughing А теперь вопрос-А зачем до этого вообще доводить то дело? Флот,как и ЯО-это инструменты сдерживания,причем в планетарном масштабе.
                НЕКСУС
                1. ЛукичЪ Сегодня, 21:59
                  Цитата: НЕКСУС
                  А зачем до этого вообще доводить то дело?

                  вот именно. но ведь это Вы предположили
                  "А если скажем Япония,захочет силой отжать у нас Курилы,к примеру"
                  но ВЫ так и не рассказали зачем к берегам японии посылать авианосец
                  ЛукичЪ
                  1. НЕКСУС Сегодня, 22:04
                    Цитата: ЛукичЪ
                    но ВЫ так и не рассказали зачем к берегам японии посылать авианосец

                    Вы так и ничего и не поняли...мысль то проста-если будет у нас мощный сбалансированный флот,то его наличие и присутствие в определенных точках мирового океана,охладит многие горячие головы.Пример...была во времена Союза у нас 5 средиземноморская эскадра.Она патрулировала в том числе и воды Персидского залива. Матрассы туда даже нос не совали.Ушла эскадра,и начался Ирак,второй Ирак,Ливия,Сирия и тд...
                    НЕКСУС
        2. Tusv Сегодня, 22:00
          Цитата: НЕКСУС
          А иметь лишь МРК для защиты своих берегов

          Хотите Курилы - приятного аппетита. Там не менее 30 ту-22.на 3 аэродромах. С полными бомболюками до 2400 боевого радиуса. Что останется от молодого Японского флота? И за какое время?
          Tusv
      2. rudolff Сегодня, 21:13
        По этой логике, нам весь флот надо на тральщики перевооружить, поскольку под не "наступательные" корабли пожалуй только они и подходят. И в первую очередь надо все БДК под нож пустить, чтоб не было соблазна "чужие земли захватывать".
        rudolff
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:20
          Цитата: rudolff
          По этой логике, нам весь флот надо на тральщики перевооружить, поскольку под не "наступательные" корабли пожалуй только они и подходят. И в первую очередь надо все БДК под нож пустить, чтоб не было соблазна "чужие земли захватывать".

          Рудольф,друже...тссс...не спугни. wink
          НЕКСУС
    3. Setrac Сегодня, 21:04
      Цитата: внутренний враг
      А может просто надо свой авианосец построить и утереть нос всем западникам, тем более Рф с ее морскими границами они действительно нужны...

      Морские границы России или закрытые внутренние акватории, или арктические воды, где применение авианосцев проблематично.
      Setrac
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 19:38
    Очередные вопли на тему "дайте денег!".
    Но с другой стороны, рациональное зерно есть: на безбашенно дорогую ..опу у русских есть недорогой "прибор с винтом"...
    КОТ БАЮН
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 19:40
    А что?Действительно красивый корабль.Только цена для туристов окажеться неподьёмная.Даже по британским меркам.Это вам не та "Куин Элизабет".Тем более-далеко не "Куин Мэри".
    ВЕРЕСК
  7. винипух Сегодня, 19:42
    Он же не плавает один. Ещё куча кораблей по периметру. И всё это движется как огромный квадрат с авианосцем в центре.
    винипух
    1. _Jack_ Сегодня, 19:49
      Да и в итоге стоимость летного часа самолета из этой АУГ получается запредельной. А у берега АУГ все равно не конкурент наземному аэродрому из-за ограниченности ресурсов и уязвимости кораблей от ПКР. Вот и получается что смысл этих АУГ есть либо против слабых в военном отношении стран либо в открытом океане вдали от берега.
      _Jack_
    2. Paranoid50 Сегодня, 19:57
      Цитата: винипух
      Он же не плавает один. Ещё куча кораблей по периметру.

      Это называется АУГ (авианосная ударная группировка).
      Цитата: винипух
      И всё это движется как огромный квадрат с авианосцем в центре.

      А "квадрат" называется ордером... P.S. Рабинович, Вы? Если это Вы, то напрасно шифруетесь, ибо Вам тут всегда рады. hi По крайней мере, я - точно. yes
      Paranoid50
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:36
        . P.S. Рабинович, Вы? Если это Вы, то напрасно шифруетесь, ибо Вам тут всегда рады. hi По крайней мере, я - точно. yes Не одни Вы! good Рабинович!Хватит шхериться! wink
        ВЕРЕСК
    3. НЕКСУС Сегодня, 20:20
      Цитата: винипух
      Он же не плавает один

      Моряки вам скажут,что плавает г..о в проруби,а корабли ходят.
      Цитата: _Jack_
      и получается что смысл этих АУГ есть либо против слабых в военном отношении стран либо в открытом океане вдали от берега.

      Уже совсем не факт,при наличии ПЛ-АРСЕНАЛОВ с сотней КР на борту ...а так же эсминцев с пол сотней этих же КР.
      НЕКСУС
      1. К-612-О Сегодня, 20:42
        И одна-две ракеты с ябч превращают это все могущество в пар. По ауг обычными ракетами садить никто не будет.
        К-612-О
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:48
          Цитата: К-612-О
          И одна-две ракеты с ябч превращают это все могущество в пар

          Не только это,но и вас с вашей семье тоже...о какой поворот.Спросите,а вас то за что? Так вы своей глупостью собрались легко развязать Третью мировую.
          Цитата: К-612-О
          По ауг обычными ракетами садить никто не будет.

          По АУГ,вообще никто ничего "садить" не будет,тк утопить ее крайне сложно физически,а особенно в открытом океане.
          НЕКСУС
    4. region58 Сегодня, 21:03
      Цитата: винипух
      Ещё куча кораблей по периметру.

      Ещё и под водой кой чего...
      region58
  8. Владимирец Сегодня, 19:43
    Интересные комментарии читателей ДейлиМейл к этой статье (простите за мой гугл-переводчик smile )
    "Соединенное Королевство должно покинуть НАТО. У нас нет проблем с Россией. Россия хочет расширить «немного» на запад; У нас нет проблем с этим."
    "Самая большая проблема с перевозчиками заключается в том, должны ли мы их вообще? Какова наша роль в мире сейчас, нужно ли нам проецировать власть над океаном, что еще более важно, и мы можем себе позволить? Будут ли деньги лучше потрачены на более мелкие корабли, чем на такой гигантский престижный проект, как королева Елизавета? Один перевозчик нуждается в флотилии небольших кораблей, чтобы охранять и поддерживать ее, но при сжатии бюджетов это означает, что мы не сможем показать флаг в портах так, как мы привыкли."
    "Почему Россия и Китай атакуют Англию? Они владеют всеми объектами недвижимости в Лондоне! Это похоже на то, что они атакуют свои собственные активы!"
    "Потенциальные враги Великобритании. В прошлый раз, когда я смотрел, наши враги косят людей на мосты или взрываются на концертах ...."

    Как то так. request
    Владимирец
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 19:45
    Россия не зря "Кузю" вывела от берегов Сирии..Слишком цель удобная и трудно защитить! Зачем все это, когда можно из Каспия мочить малыми ракетными кораблями и т.д.!
    ОТДЕЛ
  10. WapentakeLokki Сегодня, 19:48
    Маленькая Британия построила Авик а вот Великая Россия нет и вроде-бы стыдоба но вот спросите себя а на-кой он нам и где его содержать на Балтике или на Черном нет значит на Северах или во Владике а куда он от-туда ходить-то будет и зачем кому флаг демонстрировать?Знаете когда в прошлом веке закончилась эпоха линкоров авик вышел вперед но сегодня когда есть ударные АПЛ с КР и возможно ударные космолеты авики уйдут как ЛК в прошлое или нет
    WapentakeLokki
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:24
      Цитата: WapentakeLokki
      но вот спросите себя а на-кой он нам и где его содержать на Балтике или на Черном нет значит на Северах или во Владике а куда он от-туда ходить-то будет и зачем кому флаг демонстрировать?

      А вы спросите себя,кроме Черного моря,Балтики и Ледовитого океана больше океанов и морей нет?Тихий океан(на минутку самый большой по площади),Индийский океан и Атлантика...или по вашему сидет нам тихо на своем континенте и не рыпаться? Или собрались в ту же Атлантику на корветах бегать?Спросите у моряков ,каково это на судне в 2000 тонн водоизмещения,попасть в шторм в открытом океане...
      НЕКСУС
    2. rudolff Сегодня, 20:35
      "Маленькая Британия построила Авик а вот Великая Россия нет и вроде-бы стыдоба..."
      У этой мальнькой Британии ВВП и госбюджет в несколько раз больше Российского. Мы не так давно Португалию догоняли. Бриты могут себе позволить такие игрушки, а мы нет.
      rudolff
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:52
    Ну так затопите их сразу же, или пустите на слом, разве так плохо! wassat
    Изгоняющий либероидов
  12. vsoltan Сегодня, 19:54
    Да не нужен на настящем этапе нам авианосный флот. Мы миролюбивая держава, а АВГ - средство нападения. БДК, однозначно, должны быть. На все остальное - денег нет. Но мы продержимся. По-моему мнению, необходимы очень небольшие, но очень скоростные корабли. Дешево и сердито. В свое время струги громили флот Византии. ...что-то поменялось, или я отстал от жизни?
    vsoltan
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:59
      Да не нужен на настящем этапе нам авианосный флот. Правильно!У нас есть запасный путь(где-то),на котором стоит бронепоезд. wassat
      ВЕРЕСК
      1. НЕКСУС Сегодня, 21:06
        Цитата: ВЕРЕСК
        Правильно!У нас есть запасный путь(где-то),на котором стоит бронепоезд.

        И Ленин,такой молодой и юный Октябрь впереди! wassat
        НЕКСУС
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:20
          Ну,наконец-то кто то понял прикол.Или сарказм-как назовёте.Не совсем ещё на сайте с юмором плохо.Хотя-всё к этому идёт. sad
          ВЕРЕСК
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:27
      Цитата: vsoltan
      Да не нужен на настящем этапе нам авианосный флот

      Конечно не нужен... wassat У нас под авианосец нет новых кораблей сопровождения,обеспечения и арсенал еще не обновлен.
      Цитата: vsoltan
      Мы миролюбивая держава

      А не слышали такие слова-ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ?
      Цитата: vsoltan
      а АВГ - средство напаления.

      Это в концепции матрассов это средство нападения,а по сути,это прикрытие корабельной ударной группировки с воздуха.
      НЕКСУС
  13. san4es Сегодня, 20:02
    Дела давно минувших дней

    Самолёт-то не каждый сбивали, чего-уж говорить о ПКР (несмотря на ПВО)
    san4es
  14. iliitchitch Сегодня, 20:42
    "по своей внешней красоте превосходит.." laughing . Да уж , королевы у вас всегда "красивые" были . Бабу с мужиком путает уже . Пацаны-англичане , вы ж экономные , так сдайте вашу галошу таджикам на вторчермет СРАЗУ , медь-алюминий опять же . Ей-Богу , хоть что-то поимеете . А то потом доставать со дна морского придёться , гм , национальную гордость .
    Да , понятия "красоты" у челов вроде фэллона , гм , своеобразные fool .
    С "Калибров"-то подприсели , а тут слухи ходят про "Цирконы" . Точно вам говорю - на металлолом , опоздачик-с со вводом . В эксплуатацию .
    iliitchitch
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:15
      Да уж , королевы у вас всегда "красивые" были Не просто так говорят,что у англичанок-морды лошадиные.Всю жизнь возле камина и не имея простой дровяной печки!Или водяного отопления...Хош не хош,а морда лица к теплу тянется. feel
      ВЕРЕСК
    2. Tomahawk Сегодня, 21:54
      Напомню вам про дальность действия Калибров по надводным целям- 500 км. , а дальность действия Авиакрыла - примерно 1000 км.
      Tomahawk
  15. Deadушка Сегодня, 20:55
    Дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами

    С 82-го мало, что изменилось. Бедные наглосаксы все не готовы, особенно к войне с серьезным противником.
    Deadушка
  16. лысова Сегодня, 21:13
    Вообще СССР - Россия, выбрала правильное направление, сделав приоритетом ( не без помощи науки, по истине учёных спецов) подводный флот. В дальнейшем, только будет увеличиваться, правильность этого решения.
    лысова
  17. rudolff Сегодня, 21:24
    Не такие уж они и дорогие. 6,2 лярда, это за два корабля. Грубо, по трешке за штуку. За ремонт и модернизацию Викрамадитьи мы индусам 2,9 лярда выставили, а когда те кукиш показали, опустили вначале до 2,4, а потом и до 2,3. Опустили и расплакались, поскольку в убыток сработали. Три лярда за такой корабль по оригинальному проекту, это по божески.
    rudolff
  18. sabakina Сегодня, 22:05
    Ну что я могу сказать....Даже "звезду смерти" в том фильме поразили всего одной ракетой...Синему надо смотреть, товарищи англосаскы!
    sabakina
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