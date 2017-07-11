СМИ: Дорогие британские авианосцы беззащитны перед дешёвыми российскими ракетами
Британская газета Daily Mail сегодня вышла с интересным материалом. Оказывается, что новые британские авианосцы стоимостью £6,2 млрд, которыми так гордится г-н Фэллон, могут легко быть разрушены достаточно дешёвыми российскими или китайскими ракетами, выяснили учёные (наверное британские - прим. ВО). В своём докладе, о котором сообщает Daily Mail , они отмечают, что, например, ракета стоимостью менее £500 тыс. может «как минимум лишить боеспособности» новый британский корабль «Королева Елизавета» стоимостью £3,1 млрд, совсем недавно спущенный на воду.
По их словам, британское правительство в большей степени было сконцентрировано на разработке наступательных, а не оборонительных вооружений, а потому образовался дисбаланс. При этом на оборону Великобритания тратит £16 млрд в год, отмечает Daily Mail.
В качестве примера того, кто может легко вывести из строя дорогие британские корабли, авторы доклада приводят Иран, который обладает противокорабельными ракетами, произведёнными в России, а также разрабатывает собственные сверхзвуковые баллистические ракеты Hormuz-2.
Для потенциального противника стало гораздо дешевле уничтожать крупные системы и платформы, чем разрабатывать и строить их, поэтому возрастает вероятность крупномасштабных атак против единичных целей, отмечают авторы доклада. Кроме того, их озабоченность вызывает обороноспособность в космосе, где у Великобритании большое количество спутников, которые используются, в том числе, в военных целях, для разведки, коммуникаций и навигации.
Напоминаем, что совсем недавно в министерстве обороны России прокомментировали заявление британского военного министра Майкла Фэллона по поводу того, что новый авианосец «Королева Елизавета» ВМС Соединённого королевства по «своей внешней красоте» превосходит «Адмирала Кузнецова». Ответил Фэллону официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, который сообщил, что новый британский авианосец – "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений»
Ключевые вооружения ВС западных стран могут легко — как никогда раньше — стать целью, быть повреждены или разрушены высокоточными ракетами дальнего радиуса— отмечают учёные.
По их словам, британское правительство в большей степени было сконцентрировано на разработке наступательных, а не оборонительных вооружений, а потому образовался дисбаланс. При этом на оборону Великобритания тратит £16 млрд в год, отмечает Daily Mail.
В качестве примера того, кто может легко вывести из строя дорогие британские корабли, авторы доклада приводят Иран, который обладает противокорабельными ракетами, произведёнными в России, а также разрабатывает собственные сверхзвуковые баллистические ракеты Hormuz-2.
Китай и Россия, похоже, во многом сконцентрировали свои усилия на том, чтобы иметь возможность поставить под угрозу ключевые объекты западных стран, крупные, немногочисленные и дорогостоящие… Рост возможностей потенциальных противников Великобритании должен быть причиной для настоящего беспокойства— цитирует доклад издание.
Для потенциального противника стало гораздо дешевле уничтожать крупные системы и платформы, чем разрабатывать и строить их, поэтому возрастает вероятность крупномасштабных атак против единичных целей, отмечают авторы доклада. Кроме того, их озабоченность вызывает обороноспособность в космосе, где у Великобритании большое количество спутников, которые используются, в том числе, в военных целях, для разведки, коммуникаций и навигации.
Напоминаем, что совсем недавно в министерстве обороны России прокомментировали заявление британского военного министра Майкла Фэллона по поводу того, что новый авианосец «Королева Елизавета» ВМС Соединённого королевства по «своей внешней красоте» превосходит «Адмирала Кузнецова». Ответил Фэллону официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, который сообщил, что новый британский авианосец – "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений»
Использованы фотографии: https://ok.ru/zhiznrodin
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