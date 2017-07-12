Подводная лодка Defender (США)



Подлодка Defender во время строительства. Фото Navsource.org



Вид на корму. Фото Navsource.org



Лодка незадолго до выхода на испытания. Фото журнала Popular Science



Defender в море. Фото Navsource.org



Водолаз Джек Гарднер выходит через носовой люк. Фото журнала Popular Science



Демонстрация выхода водолаза на морское дно. Фото журнала Popular Science

По материалам сайтов:

http://simonlake.com/

http://pigboats.com/

http://navsource.org/

Risking Death for Invention. Popular Science. 1928, №12

В самом начале XX века американский конструктор Саймон Лейк построил и испытал опытную подводную лодку Argonaut II. Это судно имело возможность погружения на небольшие глубины, а также могло обеспечивать работу водолазов. В подобной конфигурации субмарина могла использоваться в научных или коммерческих целях. Кроме того, до определенного времени подлодку использовали в качестве туристического судна. На основе опыта, накопленного в ходе испытаний и эксплуатации «Аргонавта-2», С. Лейк и его коллеги вскоре разработали новую подлодку Defender.Сразу после завершения программы Argonaut компания Саймона Лейка приступила к разработке нескольких новых проектов подводных лодок. Оба образца должны были иметь схожий облик, сформированный с учетом проверок и использования уже существующих субмарин. При этом они должны были иметь разное бортовое оборудование и отличаться своим предназначением. «Аргонавты» в существовавшем виде не имели никакого вооружения и поэтому не устраивали военное ведомство. Для военно-морских сил был разработан проект Protector. Прямым развитием ранее использовавшихся идей, в свою очередь, должна была стать подлодка Defender («Защитник»).В основе проекта Defender лежало желание конструктора создать многоцелевую подводную лодку, способную решать несколько разнообразных задач, преимущественно невоенного характера. Предполагалось, что лодка нового облика сможет патрулировать заданные районы и вести разведку. Следовало оставить люк для выхода водолазов, а также оснастить лодку торпедными аппаратами. Уже использовавшееся оснащение в виде люка для водолаза планировалось дополнить специальной шлюзовой камерой. С ее помощью субмарина могла бы решать спасательные задачи. Также предлагалось обеспечить возможность совместной работы с надводными судами в тех или иных целях.Руководство компании Lake Torpedo Boat Company полагало, что перспективная подлодка Defender сможет заинтересовать вооруженные силы и различных гражданских заказчиков. В последнем случае лодка могла бы не оснащаться торпедными аппаратами, а свободные объемы должны были использоваться для размещения иных агрегатов, соответствующих особенностям предстоящей службы. Имея на борту то или иное специальное оборудование, подлодка могла использоваться коммерческими и научными организациями.Имея большой опыт в деле разработки и строительства подводных лодок малого размера, компания С. Лейка достаточно быстро выполнила новый проект и приступила к сборке основных элементов конструкции. Подготовка документации заняла всего несколько месяцев, благодаря чему 27 февраля 1906 года состоялась церемония закладки новой лодки на верфи Newport News Shipbuilding. До конца 1907 года завершилась сборка прочного и легкого корпуса, а также установка внутреннего оснащения, соответствующего исходному проекту. В последних месяцах 1907-го подлодку спустили на воду.По своей конструкции новая подлодка Defender в определенной мере напоминала одну из предыдущих субмарин С. Лейка, а именно Argonaut II. В то же время, было решено переделать надстройку, размещенную на прочном корпусе, что привело к появлению соответствующего внешнего вида, напоминающего более поздние подлодки американской и зарубежной постройки. С определенными оговорками можно утверждать, что «Защитник» стал знаковой разработкой для всей отрасли и объединил в себе ряд важнейших идей, ранее не использовавшихся в одном проекте.Все основные узлы и агрегаты, а также экипаж помещались внутри металлического прочного корпуса. Этот агрегат занимал большую часть общей длины лодки и отличался сравнительно сложной формой. Его носовая часть имела оживальную форму, плавно сопряженную с цилиндрической центральной секцией. Кормовой участок корпуса отличался плавно сужающимися обводами и заканчивался заостренным обтекателем. Подобно предыдущим проектам, поперечное сечение корпуса разделялось на две части. Верхняя вмещала обитаемые отсеки, тогда как нижняя выполняла функции аккумуляторной ямы, а также имела места для монтажа балластных цистерн.Носовая часть прочного корпуса отдавалась под размещение двух торпедных аппаратов и водолазного оборудования, в том числе люка для выхода наружу. В центре помещались кубрик и моторное отделение. Корма, в свою очередь, отдавалась под третий торпедный аппарат и часть элементов энергетической установки.Сверху на прочном корпусе помещалась надстройка, необходимая для установки части агрегатов. Носовая часть надстройки значительно выступала перед основным корпусом, образуя некое подобие корабельного носа с форштевнем. Центральная секция надстройки имела П-образную форму и расширялась вблизи центра. Высота агрегата изменялась в зависимости от формы корпуса. Из центральной части палубы надстройки выступала невысокая рубка, состоящая из двух основных блоков разной высоты. Узкая кормовая часть надстройки являлась основанием для монтажа вертикального руля. Горизонтальные плоскости, в свою очередь, крепились на прочном корпусе.Подлодка Defender должна была получить бензиново-электрическую силовую установку, аналогичную применявшейся в предыдущих проектах. Кормовая часть корпуса отдавалась под установку пары бензиновых двигателей с генераторами и двух электромоторов, связанных с гребными винтами. Также в состав электрических систем включался набор из нескольких крупных и тяжелых аккумуляторных батарей, размещенных в нижней части корпуса.Военные не желали приобретать подводную лодку без какого-либо вооружения. Подобные требования чуть ранее были учтены в проекте боевой субмарины Protector, и теперь аналогичным образом был доработан проект Defender. Вооружение перспективной многоцелевой подлодки состояло из трех торпедных аппаратов калибром 457 мм. Два из них помещались в носовом отсеке, третий – в корме. Интересно, что для экономии внутренних объемов большая часть труб носовых аппаратов помещалась за пределами прочного корпуса. Внутри находились только незначительные секции труб и крышки. Такое расположение торпедных аппаратов привело к появлению характерных выемок в бортах носовой части надстройки. Боекомплект мог включать до пяти торпед: три в аппаратах и до двух на стеллажах носового отсека.Иное вооружение в проекте не предусматривалось. При создании других лодок рассматривалась возможность монтажа специальных убираемых артиллерийских установок, но в случае с новым «Защитником» следовало использовать только торпеды.Для наблюдения за окружающим пространством и надводной обстановкой экипаж должен был использовать набор иллюминаторов в рубке. Также предусматривалось применение перископа, так же выведенного в рубку. В отличие от некоторых предыдущих подлодок С. Лейка, Defender не имела носовых иллюминаторов корпуса.Одной из главных особенностей подводных лодок, разрабатывавшихся компанией Lake Torpedo Boat Company, было наличие средств обеспечения работы водолазов. Между носовыми торпедными аппаратами располагался узкий проход, заканчивавшийся люком. Крышка люка открывалась наружу и позволяла водолазу выходить на нужную глубину или на дно. Шлюзовая камера не использовалась. Внутренние объемы подлодки защищались от попадания воды по принципу водолазного колокола. На борту лодки предлагалось перевозить водолазный костюм и набор разнообразных инструментов.Носовой люк рассматривался не только в качестве выхода для водолазов. С его помощью подлодка, как утверждалось, могла бы устанавливать морские мины. Готовые к постановке боеприпасы предлагалось перевозить в носовом отсеке корпуса и выталкивать наружу через имеющийся люк. По некоторым данным, также рассматривался вопрос создания специальных систем, при помощи которых экипаж мог бы бороться с вражескими минами, не покидая пределы корпуса.Впоследствии Саймон Лейк и его коллеги усовершенствовали комплекс водолазных средств, благодаря чему подлодка получила возможность участия в поисково-спасательных мероприятиях. В таких ситуациях лодка Defender должна была использовать дополнительную шлюзовую камеру. Она представляла собой крупное цилиндрическое устройство, имеющее нижнюю крышку с люком и крепления для установки на носовой части подлодки. Основной задачей такой камеры было обеспечение спасения моряков с затонувших судов или подлодок. Предполагалось, что терпящие бедствие – самостоятельно или при помощи водолазов – смогут забираться в дополнительную камеру и оттуда переходить в прочный корпус.Штатный экипаж подлодки Defender состоял из десяти человек. Они должны были посменно следить за работой механизмов и выполнять поставленные боевые или иные задачи. Бытовые условия на лодке были достаточно скромными, однако в имеющихся объемах все же удалось разместить несколько складных диванов для отдыха, малогабаритную кухню и другие устройства.Подлодка «Защитник» имела длину 92 фута (28 м) и максимальную ширину 13 футов (3,95 м). Водоизмещение – рекордные для разработок С. Лейка 200 т. С помощью двух электродвигателей, получающих энергию от бензиновых генераторов, подлодка могла развивать скорость до 7-8 узлов в надводном положении. Прочный корпус позволял погружаться на глубины не более нескольких десятков метров. На глубины работы водолазов накладывались более серьезные ограничения.Единственная подлодка типа Defender была построена компанией Lake Torpedo Boat Company в 1907 году. Вскоре после спуска на воду лодка приступила к испытаниям, в ходе которых должна была показать расчетные технические характеристики, а также на практике доказать возможность решения иных задач. Во время испытаний удалось обойтись без особых проблем и затруднений. Так, к этому времени С. Лейк и его коллеги успели проверить на морских полигонах торпедное вооружение, использовавшееся на подлодке Protector. Кроме того, уже имелся большой опыт использования субмарин в качестве транспорта для водолазов. Благодаря всему этому подлодка быстро подтвердила все свои возможности и показала себя самым лучшим образом.После испытаний лодка была предложена заказчикам. Прежде всего, возможность ознакомиться с ней получили представители военно-морских сил Соединенных Штатов. Как и несколькими годами ранее, военные не пожелали приобретать подобную технику. На вооружении уже состояли подлодки нескольких типов, имевшие те или иные отличия от «Защитника». По совокупности сочетания плюсов и минусов закупку субмарин С. Лейка посчитали нецелесообразной. Кроме того, некоторые особенности подлодки подверглись серьезной критике. Так, военные вновь не одобрили использование носового люка для высадки водолазов. Этот агрегат посчитали излишним и ненужным флоту.В связи с отсутствием интереса со стороны главного, как считалось, заказчика, Саймон Лейк был вынужден искать новых потенциальных покупателей, а также принимать меры, направленные на привлечение внимания. В частности, именно на этом этапе работ началось создание дополнительной шлюзовой камеры. Также, исходя из желания продвигать лодку на гражданском рынке, авторы проекта предусмотрели удаление торпедных аппаратов и установку разнообразной аппаратуры. После такой модернизации водолазы, выйдя на морское дно, могли бы использовать разнообразный ручной электрический и пневматический инструмент.Тем не менее, и такое обновление подводной лодки не позволило найти потенциальных покупателей. С. Лейку пришлось отказаться от дальнейшего развития проекта, попыток его продвижения на рынке и надежд на получение заказа. Более не нужная единственная подлодка проекта с некоторых пор не рассматривалась в качестве коммерчески выгодной разработки и теперь использовалась только в роли опытового судна. Кроме того, ее несколько раз пытались применять для исследования дна.После выработки ресурса подлодка Defender была поставлена к причалу. Перспективы судна оставляли желать лучшего. В самом ближайшем времени «Защитника» могли списать и отправить на утилизацию. Тем не менее, судьба лодки решалась достаточно долго, в результате чего она получила второй шанс.В 1928 году исследователь Джордж Хьюберт Уилкинс, готовившийся к очередной экспедиции, заказал ремонт и модернизацию уже забытой подводной лодки. Основные элементы конструкции были восстановлены, была проведена замена устаревшей аппаратуры. Имевшиеся двигатели заменили новыми, развивавшими мощность по 120 л.с. каждый. Тем не менее, по оценкам С. Лейка, такая силовая установка далеко не в полной мере отвечала требованиям времени и особенностям будущего похода.После ремонта и модернизации подлодка Defender должна была отправиться в плавание по арктическим морям. Тем не менее, ей так и не удалось принять участие в научной экспедиции. Вскоре после начала ремонта организаторы будущей экспедиции нашли более удобный транспорт для ученых. В 1930 году ВМС США выставили на торги списанную подлодку USS O-12 (SS-73), строившуюся в рамках т.н. O-серии по проекту С. Лейка. Она отличалась более высокими характеристиками и поэтому представляла больший интерес для команды Дж.Х. Уилкинса. Как следствие, на ремонт отправилась именно O-12, позже переименованная в Nautilus. Восстановление «Защитника» было остановлено, и его вновь отправили в отстой.Дальнейшая судьба подлодки Defender, являвшейся единственным представителем своего проекта, достоверно неизвестна. С определенного времени она не упоминается в каких-либо источниках, что может говорить о ее утилизации. Тем не менее, сведения о времени списания и месте проведения разделки отсутствуют. Так или иначе, одна из оригинальных разработок компании Lake Torpedo Boat Company прекратила свое существование не ранее начала тридцатых годов.Не сумев заинтересовать гражданских заказчиков проектами серии Argonaut, а также не получив заказ на строительство субмарин Protector для военно-морских сил США, Саймон Лейк попытался создать многоцелевую подводную лодку, объединяющую в себе основные черты боевых и исследовательских кораблей. Подобная оригинальная задача была решена, однако это решение вряд ли можно было назвать успешным. Несмотря на наличие ряда интереснейших возможностей и определенных положительных черт, подлодка Defender так и не смогла стать предметом контракта на поставку. Единственная лодка этого типа до самого конца своего существования оставалась в собственности компании-изготовителя. Тем не менее, это не остановило инициативного конструктора, и вскоре были созданы субмарины новых типов.